–

De parte de Editorial Imperdible September 24, 2022 213 puntos de vista

dfsdfsdfsf

El fragmento que les comparto, me retumbó. Lo encontré en el Manual Ninja de Autodefensa Emocional de Cheve, un proyecto que conocí gracias una compañera de lucha y de aliento. Se trata de «un manual de lucha, de supervivencia, de resistencia…de vida». Me sujeté a él recordando los rostros que he conocido en el acompañamiento psicosocial y la psicoterapia. Me recordó que de las violencias «no se sale» a la primera. A veces son dos, tres, cuatro, diez intentos los que se llevan a cabo para al final, lograrlo. Los lazos se fortalecen, la voz se encuentra, para luego «no caer en lo de antes» y encontrar una mirada que vuelve a brillar al estar repleta de vida.

El Manual Ninja de Autodefensa Emocional es un regalo que todavía no ha podido llegar a las manos de algunas compañeras, pero me alegra saber que llega a otras. Paso a paso, me digo. Así es, un paso a la vez.

Extríado de: https://www.youtube.com/watch?v=Q572_NwAlAU&t=31s

Más info sobre el libro «Manual Ninja»: https://editorialimperdible.com/2020/01/15/nueva-edicion-manual-ninja-autodefensa-emocional-cheve/