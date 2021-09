–

Manuel Lape帽a falleci贸 este lunes a los 97 a帽os. Hab铆an pasado 85 desde que perdi贸 a su padre y a su t铆o, fusilados al inicio de la Guerra Civil; un lustro desde que logr贸 una sentencia judicial favorable a la recuperaci贸n de los restos, trasladados sin el consentimiento familiar al Valle de los Ca铆dos; cuatro a帽os desde que el Gobierno prometi贸 hacer todo lo posible por exhumarlos y devolverlos y casi tres meses desde que la entonces vicepresidenta, Carmen Calvo, asegur贸 que se har铆a 鈥減r贸ximamente鈥. Su familia expresa este martes, camino al cementerio, 鈥渓a rabia鈥 que le produce que Manuel haya muerto esperando. Ten铆an prevista una reuni贸n con el Gobierno el jueves de la semana que viene y los parientes de Lape帽a han decidido cancelarla.

Manuel Lape帽a Altabas no tuvo juicio ni sentencia. Fue asesinado por falangistas en julio de 1936 y arrojado a una fosa com煤n. Ten铆a 44 a帽os y cuatro hijos. Un a帽o despu茅s, el bando franquista abri贸 un expediente al muerto para imponer a su familia una multa de 1.000 pesetas y embargar sus bienes: un huerto y un corral. El cura de Villaroya de la Sierra (Zaragoza) declar贸 en la comisi贸n de incautaciones, en diciembre de 1937: 鈥淓ra veterinario. Fue el fundador de la CNT y causante de todo el mal que ha ocurrido al pueblo, pues supo enga帽ar a la juventud arrastr谩ndola por estos derroteros tan nefastos. Un tipo verdaderamente cretino, hombre funest铆simo por todos los conceptos, que fue fusilado鈥. Manuel Lape帽a Altabas nunca hab铆a ido a sus misas.

Declaraci贸n del cura del pueblo sobre Manuel Lape帽a ante en la comisi贸n de incautaciones, en 1937.

El hombre que falleci贸 este lunes y que llevaba el nombre de su padre ten铆a entonces 12 a帽os. Antes de perder la memoria, lo que sucedi贸 mucho despu茅s de haber obtenido una sentencia favorable a la recuperaci贸n de los restos, explicaba a EL PA脥S: 鈥淟a 煤ltima vez que hablamos me dijo: 鈥楾煤 no te preocupes, que a m铆 no me van a hacer nada porque yo no he hecho nada. Era un buenazo. Sal铆 a esperarlo a la puerta de casa, pero nunca volvi贸鈥. Su madre hab铆a muerto antes del inicio de la Guerra Civil, en el parto de su quinta hija, que tampoco sobrevivi贸. As铆 que aquel verano de 1936, Carlos, de 14 a帽os, Manuel y Elisa, de 12, y Amelio, de 10, quedaron hu茅rfanos. 鈥淧oco despu茅s vinieron tres camiones a casa de mi abuela preguntando por mi t铆o Ramiro. Estuvo como un perro escondido en el monte… Le dijeron que no le pasar铆a nada y fue tan tonto que se entreg贸鈥. Le mataron en octubre, tres meses despu茅s que a su hermano. Ten铆a 39 a帽os, estaba casado y era padre de dos hijos. Carlos, Elisa y Amelio fallecieron hace tiempo. Manuel se hab铆a planteado recuperar los restos del Valle de los Ca铆dos como una misi贸n familiar. Quer铆a que todos, incluido 茅l mismo, fueran enterrados juntos en el pante贸n donde fue inhumada su madre, pero los incomprensibles retrasos en el inicio de las exhumaciones en el Valle de los Ca铆dos han impedido que cumpla ese deseo que ocup贸 una vida entera.

Manuel Lape帽a Altab谩s.ARICO Memoria Aragonesa

El pasado marzo, el Ejecutivo anunci贸 que destinaba una partida de 665.000 euros para intervenir en el Valle de los Ca铆dos. Para entonces, expertos del Consejo Superior de Investigaciones Cient铆ficas (CSIC) ya hab铆an elaborado un concienzudo informe sobre el estado de las criptas. El forense Francisco Etxeberria, que ha analizado, entre otros, los restos de Pablo Neruda y Salvador Allende, tiene listo el plan para iniciar los trabajos hace meses. El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial aprob贸 el pasado junio la licencia para las exhumaciones. Manuel Lape帽a ya no podr谩 verlo. Los familiares de otras 60 personas siguen esperando. Algunos de ellos superan tambi茅n los 85 a帽os.