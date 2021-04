POR AGUST√ćN GUILLAM√ďN

En 1905 trabaj√≥ de aprendiz de ebanista en R√≠o de Janeiro, donde entr√≥ en contact√≥ con un militante anarquista espa√Īol que le introdujo en las ideas libertarias, al tiempo que ingresaba en el Liceo de Artes y Oficios de R√≠o. En 1906, a ra√≠z del atentado de Mateo Morral contra Alfonso XIII, se enfrent√≥ a su padre, que condenaba el intento de magnicidio. En 1909, tras tres a√Īos de tensa relaci√≥n familiar, conocidos los hechos de la Semana Tr√°gica y del fusilamiento de Francisco Ferrrer Guardia, discuti√≥ violentamente con su padre, decidiendo abandonar el hogar paterno.

Prosigui√≥ sus estudios y su relaci√≥n con Valent√≠n y otros amigos anarquistas, como simple afiliado sindical. En 1918, terminada la Primera guerra mundial, empez√≥ a escribir art√≠culos en el Jornal do Brasil, implic√°ndose adem√°s en las luchas sindicales. A finales de ese a√Īo fund√≥, con Nicanor Rodriges y Jos√© Mar√≠a Pereira el Centro de ebanistas de R√≠o de Janeiro, del que fue nombrado presidente. Algo m√°s tarde fue elegido secretario general del Sindicato de Ebanistas de R√≠o.

Tras enconadas luchas, los trabajadores brasile√Īos consiguieron fundar el Sindicato del Ramo de la Madera, del que P√©rez fue nombrado secretario, pasando m√°s tarde a representar a la Federaci√≥n Obrera de R√≠o de Janeiro. Simult√°neamente fue nombrado redactor del semanario Espartacus, √≥rgano del movimiento anarquista, y miembro de la comisi√≥n de propaganda, responsable de organizar charlas y conferencias en los sindicatos.

En 1918 R√≠o estaba en pie de guerra y estallo una huelga insurreccional en Sao Paulo. En octubre de 1919 la represi√≥n policial le expuls√≥ de Brasil, con la agravante de haber nacido en el extranjero, pese a que ten√≠a mujer y un hijo. Fue expulsado junto con Manuel Perdigao, Manuel Gon√ßalves, Everardo D√≠as, Jos√© Carlos, Albano dos Santos, Antonio da Silva Massarelos, Alexandre Azevedo, Manoel Ferreira, Antonio Costa, An√≠bal Paulo Monteiro, Joaquim √Ālvarez, Antonio P√©rez, Joao Jos√© Rodr√≠guez, Manoel P√©rez, Antonio Prieto, Manuel Gama, Abilio Cabral, Adolfo Alonso, Jos√© Cid, Rafael L√≥pez y Francisco Pereira, nacidos todos ellos en Portugal, Espa√Īa, o Italia; todos con familia en Brasil.

Viajaron en las bodegas del carguero Benavente. Desembarc√≥ en Vigo el 29 de noviembre de 1919, siendo encarcelado unos quince d√≠as por indocumentado. Luego estuvo en la celda 136 de la prisi√≥n Modelo de Madrid. Por √ļltimo fue trasladado a ‚ÄúEl Populo‚ÄĚ de Sevilla, antiguo convento transformado en c√°rcel provincial, de donde sali√≥ en libertad el 6 de enero de 1920. En esa prisi√≥n contact√≥ con varios anarquistas, que le dieron las se√Īas de la escuela racionalista dirigida por Jos√© S√°nchez Rosa. Ingres√≥ en el Sindicato de la Madera de Sevilla, hasta su nueva detenci√≥n en septiembre de 1920. Fue desterrado a Cabezas Rubias, pueblecito de la provincia de Huelva, a donde lleg√≥ en una de las habituales conducciones de presos, a pie por la carretera, en largas cordadas de a dos. En ese pueblo vivi√≥ todo el a√Īo 1921 y conoci√≥ a Teresa, que se convirti√≥ en su compa√Īera.

Tras la amnist√≠a de S√°nchez Guerra de 1922, ejerci√≥ los cargos de secretario de la Federaci√≥n Local de Sevilla y, luego, de miembro del Comit√© Regional de Andaluc√≠a. Colabor√≥ con Al√°iz1 y Vallina2 y realiz√≥ una campa√Īa de m√≠tines junto a Salvador Segu√≠. A principios de 1923 fue nombrado secretario del ramo de la Madera de Sevilla, hasta que acept√≥ el de contador del Comit√© Nacional de la CNT, entonces establecido en esa ciudad.

A finales de 1923, implantada la Dictadura de Primo de Rivera, fue primero preso, y más tarde, en abril de 1924, desterrado a Portugal. Marchó a Lisboa con su segunda esposa y su hija Aurora. Se integró en el movimiento sindical portugués y fue redactor de A Batalha y miembro del Comité Nacional de la Unión Anarquista Portuguesa (UAP). Vivía en la sede del sindicato de ebanistas de Lisboa., donde nació su hija Carmen. El parto, asistido por el doctor Pedro Vallina (que acababa de llegar a Lisboa, también desterrado) fue el 25 de junio de 1925, en el mismo momento en el que el local sindical era asaltado por la policía portuguesa.

En la conferencia de √Čvora particip√≥ como representante de la CNT en el intento de unificar la CGT lusitana y la CNT espa√Īola en una √ļnica central ib√©rica: la Confederaci√≥n Ib√©rica de Trabajadores. En abril de 1924 milit√≥ en el grupo anarquista O Semeador, con Adriano Botelho, Jos√© Carlos de Souza, Manuel Joaquim de Souza y otros. Junto a Restituto Mogroviejo y el gallego S√°nchez fund√≥ el Comit√© Internacional por la libertad del pueblo espa√Īol.

En 1925 fue expulsado de Portugal y march√≥ a Par√≠s, donde fue redactor de Tiempos Nuevos y secretario de correspondencia de la Federaci√≥n de Grupos Anarquistas de Lengua Espa√Īola en Francia. Conoci√≥ y trat√≥ a N√©stor Makno, Pedro Archinov, ,Jean Grave, Sebastien Faure, Carlos Malato, Pierre Besnard, Ranko, Armando Borghi, Virginia d¬īAndrea, y Christian Cornelissen.

En mayo de 1926 particip√≥, como delegado, en la sesiones del Congreso Anarquista de Marsella, convocado por la Federaci√≥n de Grupos Anarquistas en Lengua espa√Īola, de acuerdo con el interior, con amplia presencia internacional y de la Asociaci√≥n Internacional de Trabajadores (AIT). En ese Congreso se fund√≥ la FAI, a propuesta de Souza y del propio P√©rez, que derrotaron la t√°ctica propugnada por Juan Garc√≠a Oliver y Vicente P√©rez (Combina), favorables a la colaboraci√≥n pol√≠tica y armada con Maci√°, para derrocar la Dictadura de Primo de Rivera. Al rechazarse tal propuesta militarista y ‚Äúpol√≠tica‚ÄĚ, Garc√≠a Oliver y Combina abandonaron el Congreso, que en unos de sus puntos m√°s importantes afirmaba: ‚ÄúEl Congreso acuerda por unanimidad que ning√ļn pacto, colaboraci√≥n ni inteligencia sea mantenida de ahora en lo sucesivo con elementos pol√≠ticos y que s√≥lo con la CNT estaremos en inteligencia, mientras este organismo mantenga sus principios Comunista libertarios‚ÄĚ.

Manuel P√©rez fue, pues, uno de los principales art√≠fices de la ‚ÄúI‚ÄĚ de la FAI, esto es, de la unificaci√≥n de portugueses, espa√Īoles y exiliados de habla espa√Īola en Francia en una misma organizaci√≥n anarquista. ‚ÄúI‚ÄĚ que, al principio, no significaba ‚ÄúIb√©rica‚ÄĚ, sino ‚ÄúIberoamericana‚ÄĚ; aunque finalmente se qued√≥ en peninsular por insuperables cuestiones organizativas.

Fue nombrado administrador de Tiempos Nuevos, del que era director Liberto Callejas3. El √ļnico cargo remunerado era el de director, sueldo del que depend√≠an cinco personas: la familia de P√©rez y Liberto, que viv√≠a tambi√©n en el domicilio de Manuel P√©rez, donde se instal√≥ adem√°s la redacci√≥n del diario.

Como delegado de la Federaci√≥n de Grupos de Lengua espa√Īola en Francia, contribuy√≥, junto a Besnard, Faure, Borghi, Schapiro, Huart, Hugo y otros a la fundaci√≥n de la Confederaci√≥n General del Trabajo (Sindicalista Revolucionaria), esto es, de la CGT-SR francesa, que ten√≠a el prop√≥sito de combatir la influencia estalinista en los sindicatos obreros.

En esa √©poca, como elemento de enlace entre el movimiento anarquista espa√Īol y la AIT, se entrevistaba semanalmente con Shapiro, secretario de la AIT.

En julio de 1927, en una playa de Valencia, al tiempo que se com√≠an una paella, se produjo el acto formal de ratificaci√≥n de la fundaci√≥n de la FAI en Espa√Īa, acordada el a√Īo anterior en el Congreso de Marsella.

En febrero de 1928 regres√≥ a Espa√Īa por la frontera catalana, para atender a su mujer, gravemente enferma, que traslad√≥ a Huelva con su familia, aunque finalmente falleci√≥ el 20 de noviembre de 1928. Intervino en las luchas clandestinas y en el Comit√© de Relaciones de la FAI, en cuyo nombre particip√≥ en un pleno regional andaluz. En diciembre form√≥ parte del Comit√© Pro presos de Sevilla, enfrentado a la dura represi√≥n de los cenetistas por parte del gobernador Cruz Conde. Estuvo en Sevilla durante todo el a√Īo 1929.

En junio de ese a√Īo, viudo y con tres hijas, se uni√≥ sentimentalmente a Mercedes, su nueva compa√Īera. Trabaj√≥ de ebanista en la construcci√≥n del Pabell√≥n brasile√Īo en la Exposici√≥n Internacional de Sevilla, y, dado su dominio del portugu√©s, franc√©s y castellano, le ofrecieron dirigir el Servicio de Prensa y Propaganda de Brasil, que acept√≥.

En marzo de 1930 march√≥ a B√©lgica con su familia, provistos todos de pasaporte brasile√Īo, para desempe√Īar ese mismo cargo con la delegaci√≥n brasile√Īa en la Exposici√≥n de Amberes, donde permaneci√≥ desde abril hasta diciembre. Rechaz√≥ la oferta de regresar a Brasil, con el viaje pagado, y de obtener la nacionalidad brasile√Īa, porque eso significaba abandonar definitivamente su militancia. Estuvo apenas dos meses en Par√≠s.

En enero de 1931 regres√≥ a Espa√Īa, atravesando la frontera por Hendaya e Ir√ļn, estableci√©ndose en San Sebasti√°n, donde, a partir de s√≥lo 17 militantes, organiz√≥ el sindicato de Oficios varios de la CNT y pocos meses despu√©s una Federaci√≥n Local de siete sindicatos, de la que fue nombrado Secretario General.

En junio, proclamada ya la Rep√ļblica, fue a Madrid para tomar parte como delegado de la Regi√≥n Norte en las sesiones del Congreso Nacional de la CNT, reunido en el Teatro Mar√≠a Guerrero, figurando en las ponencias sobre organizaci√≥n social del porvenir. Al finalizar el congreso intervino, junto a Rudolf Rocker, Pierre Besnard, Lucien Huart y Valeriano Orob√≥n Fern√°ndez, en el mitin de clausura.

Luego acudi√≥, como delegado espa√Īol, al congreso internacional de la AIT, reunido en el Teatro Barbieri de Madrid, en compa√Ī√≠a de Carb√≥, Pesta√Īa y Robust√©.

En el desempe√Īo de su cargo de secretario de la Federaci√≥n Local de San Sebasti√°n particip√≥ en distintos plenos nacionales: Barcelona a finales de julio de 1931, Madrid en diciembre del mismo a√Īo.

En mayo de 1932, acept√≥ la petici√≥n del Comit√© Nacional de ir a Canarias, para reorganizar e impulsar los sindicatos √ļnicos de la CNT. A su llegada dirigi√≥ En Marcha, √≥rgano de los sindicatos cenetistas canarios y s√≥lo ocho meses despu√©s, en abril de 1933, se celebr√≥ el mitin fundacional del Comit√© Regional de Canarias, que acababa de crear, partiendo de unos pocos sindicatos aislados. Fue nombrado secretario del CR canario, representando a treinta y dos mil afiliados. Amigos y conocidos empezaron a llamarle, cari√Īosamente, con el apelativo de ‚Äúel canario‚ÄĚ. A partir de esa √©poca fue colaborador habitual de Solidaridad Obrera de Barcelona.

A ra√≠z del movimiento revolucionario de diciembre de 1933 fue detenido y trasladado a la prisi√≥n de Zaragoza, donde permaneci√≥ durante 45 d√≠as, hasta que el proceso fue sobrese√≠do por ‚Äúdesaparici√≥n‚ÄĚ de las pruebas (robadas por militantes anarquistas). En la segunda quincena de marzo de 1934 ya estaba de nuevo en Santa Cruz de Tenerife.

En noviembre de 1934 fue desterrado de Canarias por las autoridades gubernativas. Actuó en la clandestinidad en Sevilla y Cádiz, donde ayudó a Vicente Ballester en la organización de la Federación Local gaditana, de cuyo comité pasó a ser componente.

En enero de 1936, ingresó en la redacción de la Soli en Barcelona, junto a Manuel Villar (director), Liberto Callejas, José Peirats, Alejandro Gilabert y Francisco Ascaso.

Intervino, junto a Buenaventura Durruti, Francisco Carre√Īo y Garc√≠a Oliver, en el mitin de la CNT del 5 de enero de 1936, en el Teatro Olympia, el primero que se realizaba desde la ilegalizaci√≥n de la Organizaci√≥n tras los hechos de octubre de 1934. Ante las airadas protestas de Garc√≠a Oliver a que el nombre de P√©rez figurase en √ļltimo lugar, en el puesto de honor de quien cerraba el acto, no tuvo inconveniente en ced√©rselo inmediatamente, en conformidad con su innata modestia.

En febrero de 1936 intervino, en Matar√≥, en el mitin de unificaci√≥n con los treintistas, siendo efusivamente felicitado por Joan Peir√≥. En compa√Ī√≠a de Ram√≥n √Ālvarez y Francisco Isgleas, efectu√≥ una campa√Īa de propaganda y organizaci√≥n por la provincia de Gerona. En Benicarl√≥ ‚Äúlos tres P√©rez‚ÄĚ dieron un mitin conjunto: Vicente P√©rez Viche (Combina), Manuel P√©rez Feliu de la regional levantina, y Manuel P√©rez Fern√°ndez (‚Äúel canario‚ÄĚ).

Ese mismo mes, el Sindicato de la Madera de Barcelona le nombr√≥ delegado al Congreso de la CNT, reunido en Zaragoza, participando junto a Federica Montseny y Francisco Carre√Īo en el mitin de apertura, celebrado en la plaza de toros. Defendi√≥ la inmediata creaci√≥n de la Confederaci√≥n Ib√©rica de Trabajadores, que agrupara a los trabajadores espa√Īoles y portugueses. Fue nombrado para discutir la ponencia sobre comunismo libertario.

Continuó como redactor de la Soli de Barcelona, dirigida por Liberto Callejas, hasta el 18 de julio de 1936, día en que embarcó para Palma de Mallorca, como representante del diario al primer congreso regional de Baleares y al mitin de clausura. Dado el éxito del golpe militar en Mallorca, tuvo que esconderse de la persecución fascista en casa de la cenetista Julia Palazón, trabajadora en el ayuntamiento de Palma, que pudo conseguirle una cédula a nombre de un tío suyo, realmente residente en Barcelona, de forma que Manuel Pérez pudo pasar desapercibido.

El 21 de noviembre de 1936 consigui√≥ huir de la fascista Mallorca a la republicana Ciudadela, permaneciendo un mes en Menorca, donde dirigi√≥ el √≥rgano cenetista de Mah√≥n La Voz de Menorca. En los √ļltimos d√≠as de diciembre de 1936, a bordo del destructor ‚ÄúCiscar‚ÄĚ, que hab√≠a conseguido burlar el bloqueo naval a Menorca, lleg√≥ a Valencia, donde escribi√≥ el folleto Cuatro meses de barbarie. Mallorca bajo el terror fascista, que fue publicado ese mismo a√Īo en castellano, ingl√©s y franc√©s. La traducci√≥n francesa era obra del tip√≥grafo y cineasta valenciano Jos√© Estivales, que utilizaba el seud√≥nimo de Armand Guerra.

Pas√≥ algunos d√≠as de enero en Barcelona, donde fue a recoger a su familia, que ten√≠a su casa en La Torrassa. El 5 de enero de 1937 intervino en un mitin de la CNT, celebrado en el Gran Price, en el que record√≥ que hac√≠a justo un a√Īo que hab√≠a participado en un mitin similar junto a Durruti, ahora fallecido. Se mostr√≥ muy cr√≠tico con el colaboracionismo cenetista en las tareas de gobierno.

En febrero de 1937 march√≥ a Francia, donde realiz√≥ una campa√Īa de propaganda y recaudaci√≥n de fondos de dos meses de duraci√≥n, acompa√Īado de Armand Guerra, David Antona, Alexandre Mirande y Fontaine, regresando a Valencia, y luego a Barcelona, a mediados de abril.

Cruz√≥ la frontera por Puigcerd√°, donde pase√≥ y habl√≥ con Antonio Mart√≠n, que una semana m√°s tarde fue asesinado, seg√ļn palabras del propio P√©rez, ‚Äúpor un grupo de sicarios‚ÄĚ, para destruir la obra revolucionaria realizada por los anarquistas en la Cerda√Īa, y que √©l consideraba como el pr√≥logo de la maniobra contrarrevolucionaria que culmin√≥ con el asalto de la Telef√≥nica de Barcelona del 3 de mayo de 1937.

Durante las Jornadas de Mayo combatió en La Torrassa, donde vivía, y se mostró contrario a la proclamación de ¡alto el fuego!, propugnado por Federica Montseny y Juan García Oliver, entre otros.

Fue nombrado delegado al Pleno nacional, reunido en Valencia el 11 de mayo de 1937. A su regreso, fue elegido miembro del Comit√© Peninsular de la FAI, con Germinal de Souza, Roberto Cotelo, Jacobo Prince y Lunazzi, pero por problemas de salud tuvo que retirarse a Igualada, para reposar y reponerse, aunque no supo negarse a realizar breves giras de propaganda por los pueblos cercanos, para reconstruir la Organizaci√≥n, destruida y desaparecida en la comarca por la represi√≥n estatal y estalinista posterior a mayo, cuando las reconstituidas fuerzas de Orden P√ļblico, formadas por los guardias de asalto y la antigua guardia civil, regresaron a las distintas comarcas como reconquistadores a la caza de los ‚Äúincontrolados‚ÄĚ cenetistas.

Tambi√©n particip√≥, pese a su te√≥rico retiro por razones de salud, en numerosas reuniones de comit√©s superiores, convocadas por el Comit√© Regional de Catalu√Īa en la Casa CNT-FAI de la v√≠a Durruti, en Barcelona.

Afirma en sus memorias que el mes de mayo hab√≠a publicado un art√≠culo en la portada de Solidaridad Obrera, en el que, tras analizar los recientes sucesos, denunciaba los cr√≠menes cometidos contra la Organizaci√≥n, como los cad√°veres de doce j√≥venes libertarios, torturados y mutilados, abandonados en la carretera de Cerdanyola; terminando su escrito con estas palabras: ‚ÄúEstamos solos, s√≠, pero con dignidad‚ÄĚ, que constataban el terrible aislamiento confederal frente a la represi√≥n estatal y judicial republicana, y la persecuci√≥n clandestina de la checa estalinista.

En octubre de 1937 dej√≥ Igualada, para instalarse en Gelida, participando en numerosas campa√Īas de propaganda por los pueblos cercanos. A fines de diciembre de 1937 se estableci√≥ en Barcelona, integr√°ndose en el Comit√© Nacional de la CNT, que le design√≥ director de Ruta, √≥rgano de las Juventudes Libertarias; cargo que desempe√Ī√≥ hasta julio de 1938, cuando lo destinaron a Or√°n en misi√≥n de propaganda y organizaci√≥n.

En septiembre de 1938 fue reclamado por el Comit√© Regional de Andaluc√≠a para asumir, en Baza, el cargo de secretario regional, para el que hab√≠a sido escogido en el √ļltimo pleno regional.

Fue testigo directo, el 31 de marzo de 1939, de la toma por los italianos del puerto de Alicante, en el que miles de republicanos esperaban un barco para huir de la Espa√Īa franquista. Contempl√≥ el p√°nico provocado por la entrada de los italianos y las numerosas escenas de suicidios individuales y colectivos.

En abril de 1939 fue internado en campos de concentraci√≥n (unos d√≠as en el campo de los Almendros y luego en el campo de concentraci√≥n de Albatera). M√°s tarde, sufriendo penuria y unas peripecias terribles, que narr√≥ brillantemente en sus memorias, fue encarcelado el 24 de mayo en la Prisi√≥n Provincial de Sevilla, donde constaban sus antecedentes penales de varios encarcelamientos y dos destierros. En una de las declaraciones, tomadas en 1924, hab√≠a desmentido su nacionalidad brasile√Īa, jurando que hab√≠a nacido en Osuna, con el objetivo de evitar ser expulsado a Brasil, lejos de su mujer e hijas. La polic√≠a se aferraba a esa declaraci√≥n para confirmar su nacionalidad espa√Īola. Pero ahora (para salvar su vida) afirmaba que hab√≠a nacido en la ciudad brasile√Īa de Santos, y, gracias al decidido empe√Īo del consulado brasile√Īo, que esgrim√≠a su cargo como director de Prensa y Propaganda de la delegaci√≥n brasile√Īa en las Exposiciones de Sevilla y Amberes, no fue ejecutado, consiguiendo una orden de expulsi√≥n de Espa√Īa en 1940.

Sin embargo, permaneci√≥ encarcelado a√ļn varios meses, con el peligro permanente de ser enviado al campo de Miranda de Ebro, donde los extranjeros eran exterminados sistem√°ticamente y del que no se conoc√≠a ning√ļn retorno.

Gracias a la ayuda de la Solidaridad Internacional Antifascista (SIA) pudo sobrevivir. La constante vigilancia y la tozuda intervenci√≥n del consulado brasile√Īo en C√°diz consigui√≥ hacer efectiva la orden de expulsi√≥n. El recorrido por distintas prisiones franquistas, o el atroz retrato de algunos s√°dicos carceleros, y sin duda las torturas, humillaciones y asesinatos de los viejos amigos, vencidos y quebrados, constituyen un relato terrible y dantesco que nada desmerece del Inferno de la Divina Comedia.

Lleg√≥ a Brasil en julio de 1941, donde reanudo su militancia junto a Jos√© Oiticica, Jos√© Romero, Ferreira Da Silva y otros. Fund√≥ A√ßao Directa, de la que fue administrador y redactor durante muchos a√Īos. Fue secretario de los anarquistas de lengua espa√Īola, exiliados en Brasil. Presidi√≥ el Liceo de Artes y Oficios de R√≠o de Janeiro.

Hab√≠a sido encarcelado 53 veces, en prisiones de Brasil, Espa√Īa, Francia y Portugal, y desterrado en cuatro ocasiones: dos de Sevilla (1921 y 1924), una de Santa Cruz de Tenerife (1934) y la m√°s deseada, de territorio franquista, en 1940. Estaba casado y tuvo tres hijas.

En 1951 termin√≥ sus memorias, que titul√≥: 30 a√Īos de lucha. Mi actuaci√≥n como militante de la CNT y anarquista espa√Īol que, fotocopiadas, circularon muy profusamente hasta su publicaci√≥n en 2012 por la Asociaci√≥n Isaac Puente.

Falleció en Río de Janeiro el 16 de junio de 1964.

En el obituario publicado el 14 de enero de 1965 en Le Combat Syndicaliste se le describía de este modo:

Podemos resumir su biograf√≠a, afirmando que fue un destacado militante anarquista y organizador sindicalista de los a√Īos veinte y treinta, tan sobresaliente como olvidado. Organiz√≥ y potenci√≥ la Confederaci√≥n Nacional del Trabajo en Andaluc√≠a, Canarias, San Sebasti√°n y Baleares. En el exilio portugu√©s y franc√©s entr√≥ en contacto con primeras figuras del movimiento anarquista internacional: Makno, Ranko, Archinov, Grave, Faure, Malato, Besnard, Schapiro. En 1926 consolid√≥ las bases para la fundaci√≥n de la FAI. Fue un an√≥nimo, modesto y devoto militante revolucionario para quien la actividad sindical y anarquista era toda su vida.

Rio de Janeiro, 6 de noviembre de 1949.

A Joaquín Morente.

Mi querido amigo y compa√Īero

Acabo de recibir tu grata carta y no puedes calcular mi gran alegría, tan grande que he dejado toda la correspondencia de un lado para contestar inmediatamente a la tuya, pues bien lo mereces por la prueba de amistad que me dedicas.

Tu carta me recuerda momentos tr√°gicos para Espa√Īa, horas de dolor en la Bastilla sevillana, de la cual salieron para la muerte tantos m√°rtires, entre ellos el querido Bartolom√© Lorda, que lo fusilaron en la madrugada del 25 de junio de 1940, precisamente en la llamada Noche de San Juan.

Me acuerdo mucho de ti, como de Garrido, Galv√°n y Guijarro, y siempre tendr√© en la memoria tu optimismo y esp√≠ritu de lucha, m√°s a√ļn en aquellos ad√≠as, cuando no sab√≠amos el destino que nos aguardaba.

Yo, y ya lo sabr√°s seguramente, march√© de Sevilla el 21 de septiembre de 1940, y despu√©s de dolorosa peregrinaci√≥n por las c√°rceles de C√≥rdoba, Linares y Alc√°zar de San Juan me llevaron a Madrid, de donde el Gobierno del Brasil consigui√≥ arrancarme, justamente la v√≠spera de mi traslado a Miranda de Ebro donde seguramente me hubieran fusilado. Ya te contar√© alg√ļn d√≠a los episodios de mi salvaci√≥n.

La menor de mis hijas, Teresita, cuando apenas ten√≠a 20 a√Īos, dej√≥ de existir, pues muri√≥ el 26 de febrero de 1948, atacada del pulm√≥n derecho, en virtud del hambre que pas√≥ en Espa√Īa durante mi prisi√≥n.

Yo mantengo [ilegible] y espíritu de lucha, y aquí estoy, al frente de la Subdelegación de la CNT y del periódico anarquista Açao Direta, que te enviaré., pues aunque escrito en portugués lo entenderá seguramente.

La conducta de Galv√°n, actuando con los colaboracionistas, no me extra√Īa, ya que desgraciadamente, los que tuvieron mandos militares se dejaron dominar por el esp√≠ritu autoritario y aceptan como cosa l√≥gica la convivencia con los pol√≠ticos, olvidando las lecciones dolorosas que hemos recibido durante la guerra.

Guijarro me escribi√≥ varias veces, la √ļltima desde Perpi√Ī√°n, cuando seg√ļn me dec√≠a se hab√≠a unido a una compa√Īera refugiada. Ahora, hace tiempo que no s√© nada de √©l. Moralez Guzm√°n, bueno, como siempre, me escribe muy a menudo.

Yo conf√≠o locamente en que volver√°n los d√≠as de Julio de 1936 y completaremos nuestra obra, y puedes creer, que aunque viejo en a√Īos, pues tengo 63, aun pienso volver a Francia y luchar a vuestro lado hasta el momento de entrar en Espa√Īa.5

Puedes contar que, desde ahora, por lo menos una vez por semana, te escribir√©, y conf√≠o hagas lo propio, y tambi√©n te enviar√©, como hago a Moralez Guzm√°n, alg√ļn paquetito de medio quilo de caf√© y de az√ļcar6.

M√°ndame, si puedes, unas diez a quince postales de esa regi√≥n de Francia, si existen coloridas mejor, que yo te enviar√© de aqu√≠, y diem algo de tu vida, si est√°s solo o tienes compa√Īera, y qu√© sabes de Espa√Īa.

En otra ser√° m√°s amplio, y creo bien quedar√°s alegre con mi carta, como lo estoy yo con la tuya. Abraza a los compa√Īeros que en esa existan y t√ļ recibes uno muy fuerte del viejo amigo y compa√Īero.

Manuel Pérez

Invalidos 129 ‚Äď sobrado.

Rio de Janeiro-Brasil.