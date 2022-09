–

Ficha policial de Manuel Ramos tras su detenci贸n en 1945.

Escrito por: IMANOL

Saludos gente que lee. Durante la realizaci贸n del anterior art铆culo, estuve buscando informaci贸n relacionada con algunos de los anarquistas que participaron en la resistencia francesa. Uno de ellos, lleg贸 a tomar el mando, primero de la 2陋 Brigada de Guerrilleros Espa帽oles, que actuaban en la zona de Toulouse, y posteriormente de la 35 Brigada FFI, tambi茅n llamada 鈥淢arcel Langer鈥 en honor a su anterior jefe, ejecutado por los alemanes. El hombre en cuesti贸n era Joaqu铆n Ramos 鈥淪ouquees鈥. Se hablaba de 茅l en muchos libros o trabajos, pero ni ten铆amos foto suya, ni se nos contaba nada sobre la persona. Hasta aqu铆 la normalidad, pues pasa muchas veces que cuando buscas a alguien, solo encuentras la misma informaci贸n en todos lados. Corta y pega.

Pero he aqu铆 que de repente son贸 la flauta.

Doy con el blog https://alvatorre.wixsite.com/periodhismo/resistencia, muy interesante a mi parecer. Pero debo haber cometido un error, pues entre las fotos que veo, aparece el leon茅s Manuel Ramos Rueda, y de hecho, sobre 茅l habla el art铆culo en cuesti贸n y no de Joaqu铆n Ramos. Lo dicho, en algo me he equivocado. Pero cuando leo el texto, me llega la sorpresa. Manuel Ramos Rueda, us贸 como nombre de guerra en la resistencia el de 鈥淛oaqu铆n Ramos鈥. As铆 que ya tenemos localizado al anarquista que lideraba las brigadas guerrilleras.

Parte firmado por Miguel Sanz, informando sobre Manuel Ramos.

Ya hab铆a comentado algunas de sus andanzas cuando escrib铆 sobre la guerrilla leonesa. Pero visto lo visto, tiene m谩s que merecida una entrada centrada en su persona. La mayor parte de los datos est谩n extra铆dos del blog de Daniel 脕lvarez de la Torre, el encargado del blog anteriormente citado. Comentar que Ramos fue militante de CNT, pero que durante su exilio en Francia se afili贸 al PCE, as铆 que si alguien tiene ataques intensos de ortodoxia, puede dejar de leer aqu铆, para mejor conservar la salud.

Bueno, vamos all谩 con la desenfrenada historia de este hombre.

Manuel Ramos Rueda 鈥淧elotas鈥,鈥漅amos鈥, 鈥淧atatas鈥 o 鈥淐oyote鈥 entre sus alias. Naci贸 el 20 de enero de 1916 en Santa Luc铆a de Gord贸n, cuenca minera leonesa. Desde muy joven trabaj贸 en el pozo, en la cuenca de Sabero/Cistierna, afiliandose a la CNT poco despu茅s, mientras tambi茅n formaba parte de las Juventudes Libertarias de Sabero.

De car谩cter impulsivo y temerario pronto empez贸 a participar en los conflictos sociales. El domingo de Ramos de 1934, acab贸 de tres tiros con la vida de un pistolero de la patronal apodado 鈥渆l Chulo鈥. Huy贸 a Madrid, tratando de pasar desapercibido en la gran ciudad, aunque fue finalmente detenido el 9 de febrero de 1935. Pen贸 en la c谩rcel de Ria帽o, de la cual consigui贸 huir en 1936.

Manuel Ramos en los a帽os 30

Tras el inicio de la contienda civil, se enrol贸 en el Batall贸n 206, formado mayoritariamente por anarquistas leoneses, y que estaba bajo el mando de Laurentino Tejerina. Cuando lleg贸 la ca铆da del frente norte en oto帽o del 37, Ramos ten铆a el rango de teniente, en la tercera compa帽铆a. Aunque desconozco la manera, consigui贸 evitar su detenci贸n y pas贸 a Francia a principios del 39.

Damos aqu铆 espacio al propio Ramos para que explique sus primeros pasos en el pa铆s vecino: 鈥淐ondenado a deportaci贸n por la Prefectura del Alto Garona por mi evasi贸n del campo de refugiados de Argeles Sur Mer de los Pirineos Orientales al final de nuestra guerra civil. Pas茅 ocho meses en prisi贸n en Perpi帽谩n y en Beziers (al norte de Perpi帽谩n) y luego fui internado en el campo de D鈥橝gde das Herault (cerca de Monpelier)鈥. Sabemos que cuando estall贸 la 2陋 Guerra Mundial, Ramos estaba en la ciudad de Toulouse, capital del exilio republicano espa帽ol. Los nazis invadieron Francia en junio de 1940, y poco despu茅s, el 29 de agosto, era detenido por la gendarmer铆a de Mont Louis, en la Cerda帽a francesa. En 1941 fue deportado al campo de internamiento que hab铆a junto a La Rochelle y sus bases de submarinos, pero su estancia fue corta pues tambi茅n se fug贸 de all铆. Perseguido por los alemanes, se uni贸 a las nacientes fuerzas de la Resistencia. Su entrada en el PCE fue durante esta 茅poca, 1943/44 y aqu铆 le devolvemos la palabra para que nos cuente como fue su etapa resistente: 鈥淒etenido en junio de 1944 en Salie du Salat (sur de Toulouse) en Alto Garona por los alemanes en el momento de reagrupar las redes para la acci贸n libertadora del pa铆s en un combate cuerpo a cuerpo en honor de la Resistencia鈥 Herido en la acci贸n de la Resistencia contra las dependencias de aviaci贸n de Toulouse, sometido a interrogatorios por la polic铆a de vigilancia DST durante un par de d铆as, me escap茅 de sus manos bajo el fuego de sus armas鈥 En la esperanza de nuestra victoria, no dud茅 en exponerme repetidamente a las misiones m谩s peligrosas; mi voluntad era tener el honor de participar en las redes, que con el alma y el coraz贸n de nuestro pa铆s en la hora 鈥榟鈥, comandaron la decisi贸n de vencer con todas sus fuerzas el glorioso combate de las jornadas de agosto de 1944鈥.

Como sabemos, su actuaci贸n en la Resistencia fue haciendole ascender entre los mandos guerrilleros, tanto espa帽oles como franceses, llegando a dirigir brigadas completas. De hecho, desde la temprana fecha de enero del 43, ya est谩 al mando de la 2陋 Brigada. Por sus escritos, sabemos de algunas de las acciones en las que tom贸 parte:

鈥4-2-43 Sabotaje de cuatro torres el茅ctricas en los alrededores de la estaci贸n de Matabiau (principal estaci贸n de ferrocarril de Toulouse).

6-6-43 Organizaci贸n de maquis de Montaigut sur Save (noroeste de Toulouse).

5-10-43 Organizaci贸n de maquis en San Bertr谩n de Cominges (entre Pau y Toulouse).

5-2-44 Ataque con granadas y metralletas a un convoy especial de fuerzas alemanas a la llegada a Muret (a 20 kil贸metros al sur de Toulouse). 30 muertos y 80 heridos.

1-4-44 Detenido por un agente de la Gestapo en un caf茅 de Salies de Salat (sur de Toulouse) cuando iba a hacer un servicio, es un decir, organizado por un grupo de espa帽oles, pero yo me pude escapar despu茅s de lograr matar al agente.

8-4-44 Ataque con explosivos a un convoy especial lleno de oficiales y soldados alemanes que se dirig铆a al campamento de Blagnac (Aeropuerto de Toulouse). 55 muertos y 50 heridos.

18-8-44 Liberaci贸n de detenidos pol铆ticos en Port San Etiene (Toulouse) con fuerzas reunidas de maquis de Montaigut y San Bertr谩n de Cominges.

19-8-44 Ataque con granadas y metralletas con dos muertos y siete prisioneros en Saint Cyprien (barrio de Toulouse).

20-8-44 Ataque a un cami贸n alem谩n que transportaba dos piezas artiller铆a en Fanbourg Bormefoi, matando a todos los ocupantes y aprovechando el material鈥.

Documento donde se homologa a Manuel Ramos como resistente y se detallan parte de sus misiones

Una vez conseguida la liberaci贸n de Francia, no particip贸 en la invasi贸n del valle de Ar谩n. Pero en junio de 1945, saliendo de Perpi帽谩n, cruz贸 la muga por la provincia de Gerona, enviado por el PCE. Detenido por una patrulla de soldados, fue encarcelado en la c谩rcel de San El铆as de Barcelona, de la que se fug贸 el 21 de septiembre.

En la Ciudad Condal, gracias a viejos contactos de la CNT, consigui贸 documentaci贸n en regla para llegar hasta Le贸n. All铆 contact贸 con la familia del cenetista Tejerina, y gracias a ellos enlaz贸 con los del monte, las partidas del norte leones, la mayor铆a de cuyos miembros proced铆a del antiguo Batall贸n 206. Como este art铆culo podr铆a eternizarse debido a la gran actividad que demostr贸 Ramos, pasar茅 a mostrar un listado de acciones en las que particip贸.

Miembros del Batall贸n libertario 206, en el que estuvo encuadrado Manuel Ramos.

-Enero-julio de 1946. 鈥淓n Puentealmuhey dimos un golpe en enero de 1946, pero como empezaron a gritar no pudimos matar a un comerciante falangista que hab铆a matado a gente de izquierda. Yo mat茅 al hijo y adem谩s herimos a un guardia civil禄.

-鈥淧or la parte de Carrizo dimos un golpe en la casa de un alcalde que se dedicaba al estraperlo. Cogimos 8.000 pesetas, nos las repartimos entre los dos [?]y con ellas compr茅 la primera multi鈥.

-鈥淓n Vega del Bernesga [Vega de Infanzones] fuimos a la casa de dos falangistas. Uno era el carnicero y el otro el cantinero. En 茅sta participamos Enrique, El Gitano (Llaneza), C茅sar el que muri贸 [en el tiroteo de San Pedro Bercianos] y yo. Adem谩s iba Pl谩cido como informante. All铆 recogimos unas 9.600 pesetas.

-26 de julio de 1946. Golpe en San Pedro Bercianos, con tres muertos: dos vecinos del pueblo y un asaltante sin identificar llamado C茅sar.

-2 de octubre de 1946. Atraco de 85.520 pesetas de la paga de los maestros en Le贸n. Causa 445/46 Archivo Tribunal Militar de Ferrol.

-23 de octubre de 1946. Asalto a varias casas de Devesa de Curue帽o con un bot铆n de 14.150 pesetas. Ramos habla de un golpe en 鈥淒ehesa de Torio鈥, el 10 de octubre de 1946, que podr铆a ser este mismo caso. Causa 477/46 Archivo Tribunal Militar de Ferrol.

-Noviembre de 1946-febrero de 1947. 鈥淥tro golpe en Azadinos con Aureliano [Su谩rez Robles] y otro, de 4.000 pesetas鈥.

-8 de noviembre de 1946. Tiroteo en un bar del barrio de El Crucero de Le贸n con un polic铆a herido. Causa 508/46 Archivo Tribunal Militar de Ferrol.

-Febrero de 1947. 鈥淓n febrero del 47, en unos almacenes, di un golpe de 10.000 pesetas. Eso lo hice yo solo鈥.

-Julio de 1947. Intento de atraco a Francisco Roa de la Vega y Octavio 脕lvarez Carballo, a los que ped铆a 50.000 y 300.000 pesetas. Causa 478/47 Archivo Tribunal Militar de Ferrol.

-Intento de atraco en Azadinos.

-Agosto de 1947. 鈥淓n Sabero, en agosto del 47, asalt茅 un polvor铆n y cog铆 15 kilos de dinamita, mecha y detonadores. Dej茅 al guarda del polvor铆n atado. Para esto tuve que hacer a pie 110 kil贸metros鈥.

鈥 Octubre de 1947. 鈥淓n octubre del 47, en Sariegos, di yo un golpe solo. Este tuvo car谩cter de propaganda y recog铆 entre todos los ricos 3.000 pesetas鈥.

-12 de febrero de 1948. Atraco a una tienda de ultramarinos de Le贸n con un bot铆n de 7.600 pesetas. Causa 85/48 Archivo Tribunal Militar de Ferrol.

-Abril de 1948. Viaje a Madrid. Posible primer intento de huida a Francia.

-17 de mayo de 1948. Asalto en Velilla de la Reina con dos vecinos y una vecina del pueblo heridos.

-25 de mayo de 1948. 鈥淓l 25 de mayo del 48 fui a la casa de un comerciante de Sabero, pero al entrar 茅ste se libr贸 por el padre, era un conocido de mi familia. Habl茅 con 茅l y me di cuenta de que no nos hab铆an informado bien. Nos dio mil pesetas y se ofreci贸 a darnos comida cuando quisi茅ramos鈥.

-5 贸 6 de agosto de 1948. 鈥淓l 5 de agosto del 48, en Azadinos fui a ver a P铆o [Oblanca] y me dio 1.500 pesetas que pidi贸 a unos vecinos鈥. Seg煤n la versi贸n policial, fue el 6 de agosto y el bot铆n fue de 750 pesetas. Causa 383/48 Archivo Tribunal Militar de Ferrol.

-21 de agosto de 1948. Intento de atraco a un vecino de Alija de la Ribera. Causa 402/48 Archivo Tribunal Militar de Ferrol.

-22 de agosto de 1948. Aparici贸n de una granada de mano en Alija de la Ribera con la que jugaban unos ni帽os. La Guardia Civil se la atribuye a Ramos. Causa 402/48Archivo Tribunal Militar de Ferrol.

-23 de agosto de 1948. Intento de atraco a la tienda de calzado La Revoltosa de Le贸n y muerte de su propietario. Causa 403/48 Archivo Tribunal Militar de Ferrol.

-Tiroteo a un polic铆a urbano en Le贸n. Causa 404/48Archivo Tribunal Militar de Ferrol.

-Septiembre de 1948. Traslado a Madrid y Barcelona para buscar la huida a Francia.

-4 de octubre de 1948. Entrada en Francia, desde Pamplona, por Urepel, cerca de Roncesvalles.

Sin fechas concretas, Ram贸s a帽ade ciertas acciones, como la del viaje de Franco a Asturias, 鈥渧olamos la v铆a en un trozo de 500 metros鈥, y ya que estamos con voladuras 鈥渓a casa de Falange que ten铆a que inaugurar Jos茅 Antonio Gir贸n de Velasco, ministro de Trabajo, que qued贸 completamente destruida鈥, o el atentado contra el juez especial de Le贸n, al que hiri贸 en un hombro.

Y para acabar con una buena guinda este men煤, solo cabe a帽adir que consigui贸 burlar los controles policiales y en 1948, pudo pasar de nuevo hasta la seguridad del suelo franc茅s.

Desfile por las calles de Toulouse tras su liberaci贸n, por parte de los guerrilleros de la 2陋 Brigada

Fuentes: Historia de la guerrilla antifranquista en Le贸n (Secundino Serrano), Republicanos espa帽oles en la 2陋 Guerra Mundial (Eduardo Pons Prades), https://alvatorre.wixsite.com/periodhismo/causas-ramos y https://alvatorre.wixsite.com/periodhismo/resistencia.