Daniel Basteiro, director de infoLibre, ha conversado este miércoles con Manuel Rico, director de investigación de este diario, sobre su libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Planeta, 2021). El evento, que ha tenido lugar en Taller de Ideas, sede de infoLibre, ha podido seguirse en directo a través de nuestra web y en nuestras cuentas de Twitter, Facebook y canal de YouTube.

Lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, la zona cero del coronavirus, quiénes están detrás del negocio del cuidado de nuestros mayores y qué responsabilidad tienen los poderes públicos han centrado buena parte de la charla.

El director de investigación de infoLibre ha puesto el foco en los problemas estructurales del sistema de residencias en nuestro país, tras quedar evidenciadas después de la “catástrofe” en las residencias, y el papel de las plataformas por la dignificación de la vida de los mayores. “Es fundamental que el cuidado de los mayores mejore –ha dicho–porque una sociedad que no cuida de los mayores no es una sociedad digna. Y eso significa dar voz a las plataformas que pelean por la dignidad de los mayores”.

Tras la intervención de asociaciones como REDE, Residencias 5+1 de Cataluña o ADEMAF exponiendo las principales flaquezas del sistema español de residentes, Manuel Rico ha incidido en la importancia de que la sociedad “presione” a las administraciones tras el “abandono del Estado” de los mayores. España apenas cuenta con 200 inspectores para el total de 5.200 residencias que estructuran el sistema de dependencia en nuestro país, un ámbito en el que “la administración ha tirado la toalla”, mientras que la normativa “tremendamente laxa” favorece los malos tratos y las deficiencias en estos centros.

“Si tenemos un sistema privatizado, si la administración ha desistido de prestar ese servicio, no puede desistir de controlar que los cuidados sean dignos. No podemos dejar que se pase página y se abandone el debate. Hay que seguir peleando por estas reformas normativas”, ha insistido el periodista, que ha señalado por la dirección que han tomado comunidades como Castilla y León o Navarra en la regulación de los centros residenciales de mayores.

Respecto a las competencias y responsabilidades políticas, con especial interés a las próximas elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, Rico se ha mostrado contundente respecto a quién mantenía las competencias de estos centros durante los peores episodios de la pandemia. “Aunque hay políticos que lanzan las mentiras más burdas, en España las competencias las marca el BOE o el Congreso. No a través de una rueda de prensa. Iglesias puede dar 30 ruedas de prensa, que las competencias las marca el BOE. Son políticos que buscan que perdamos el tiempo en cosas absurdas. Las competencias siempre han sido de las Comunidades Autónomas”, ha desarrollado el director de investigación de infoLibre, que también ha apuntado a las responsabilidades del Gobierno Central al no priorizar las residencias al mismo nivel que los hospitales.

Respecto a la Comunidad de Madrid, la “zona cero” de la catástrofe de las residencias, y en respuesta a las preguntas que han enviado los socios y socias de infoLibre, Rico ha desarrollado el conocido como Protocolo de la vergüenza por el que se impedía trasladar a los residentes a los hospitales. “En los próximos días tras la aprobación de este protocolo, fallecieron 5.000 personas”, ha señalado el periodista, que también ha criticado el supuesto mando único de los hospitales cuando no se trasladaron a residentes de centros públicos a hospitales privados, así como al fracaso del hospital milagro de Ayuso: “En milagro consistió en que en las seis semanas en las que estuvo activo, apenas se trasladaron 23 mayores con síntomas leves. Es un hospital único en la historia, un hospital que no atienden a las personas que más necesitan ser atendidas”.

Respecto a las responsabilidades políticas, el director de investigación de infoLibre ha apuntado directamente a Isabel Díaz Ayuso y al Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. “La responsabilidad política es indudablemente de Ayuso y Escudero. Estamos hablando de hechos. La decisión de no medicalizar las residencias y recurrir al Tribunal Superior de Justicia es su responsabilidad. No tiene discusión”.

Sin embargo, en el ámbito penal, Rico ha cargado duramente contra la inacción de la Fiscalía. “Los familiares y las asociaciones están haciendo un trabajo al que tienen derecho, pero que tenía que haber liderado la Fiscalía. Su actitud es totalmente indigna. No está liderando las investigaciones. Y me parece incomprensible que, con el Protocolo de la vergüenza y cómo se dejó morir a los ancianos, cómo es posible que no abra una investigación. Todo el mundo tiene presunción de inocencia, pero esa actitud solo añade mucho dolor a los familiares que han perdido a una persona”.

¡Vergüenza! bucea en la realidad oculta de las residencias de mayores, en las que se produjeron casi 30.000 fallecidos por covid desde que se inició la crisis sanitaria. La obra se divide en tres bloques. En el primero se analizan las causas que originaron la catástrofe en los geriátricos. En el segundo se estudia quién está haciendo negocio con el cuidado de los mayores y cómo hemos llegado al actual modelo residencial, privatizado de forma casi íntegra y con las principales empresas en manos de fondos de inversión y multinacionales. En el tercero se señalan las principales responsabilidades de una Administración muchas veces ausente a la hora de proteger a los ancianos. Un capítulo final apunta 33 propuestas para combatir el actual escándalo de las residencias.

Manuel Rico resultó ganador la semana pasada del Premio José Couso de Libertad de Prensa, iniciativa del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y el Club de Prensa de Ferrol, en su décimo sexta edición. El Colexio resalta la investigación sobre las residencias de mayores durante la pandemia que ha publicado en este periódico y que se trata de un “destacado periodista de investigación, autor de numerosas exclusivas a lo largo de su trayectoria profesional”.

Puedes leer un extracto del libro aquí.

