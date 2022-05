–

De parte de Paco Salud May 24, 2022 275 puntos de vista







Manuel

S茅sar Lloria

El 23 de mayo de 1972 muere en

Carcasona (Languedoc, Occitania) el anarcosindicalista Manuel S茅sar Lloria.

Hab铆a nacido el 23 de enero de 1887 en Utiel (Pa铆s Valenci脿). Sus padres se

llamaban Miguel S茅sar y Margarita Lloria.

Obrero metal煤rgico, cuando ten铆a 16

a帽os, se afili贸 al Sindicato de la Metalurgia de Barcelona (Catalu帽a) de la

Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT-AIT), del que fue contador durante la

dictadura de Primo de Rivera. En 1939, con el triunfo franquista, pas贸 a Francia

y fue internado en varios campos de concentraci贸n.

Durante la Ocupaci贸n los alemanes le

enviaron a trabajar de metal煤rgico en una base submarina. Despu茅s de la II

Guerra Mundial se estableci贸 en Carcasona, donde militando en la Federaci贸n

Local de la CNT-AIT y en noviembre de 1960 fue nombrado contador. En 1968 era

responsable del env铆o de paquetes y de la prensa. Manuel S茅sar Lloria muri贸 el

23 de mayo de 1972 en el Hospital de Carcasona (Languedoc, Occitania) y leg贸

sus ahorros (2.880 francos) al fondo 芦Pro Espa帽a禄 de la CNT-AIT.

ALEN

CUANDO

MUERE UN HOMBRE DE LA CNT-AIT

Por regla general, muere pensando en

ella y abrazado a ella. La CNT-AIT ha sido su verdadera familia, all铆 donde se

ha sentido compenetrado y hermanado a miles de otros hombres, con los que ha

compartido goces y dolores, a帽os de c谩rcel y horas de suprema alegr铆a, cuando

el triunfo nos ha sonre铆do y ha abierto ante nosotros todas las perspectivas.

Y como la CNT-AIT ha sido su familia m谩s

pr贸xima y m谩s querida, a la CNT-AIT y a los hombres que contin煤an y continuaran

su tradici贸n y su combate, deja cuanto tiene, si algo posee鈥 A veces prob谩ndose

de todo.

Este ha sido el caso del compa帽ero

Manuel Sesar, de Carcassonne, como fue el de Antonio Vidal, muerto en el Hogar

de los Pobres de Hyeres y el de tantos otros que dejan Pro-Espa帽a sus modestos

ahorros.

Los compa帽eros de Carcassonne, al

morir Manuel Sesar y cumpliendo sus 煤ltimas voluntades, han hecho entrega de

cuanto pose铆a al exhalar el 煤ltimo suspiro: 2800 francos nuevos entregados en

dos veces.

Ello servir谩 de satisfacci贸n a cuantos

conocieron a Sesar en Barcelona, en el Ramo de la Metalurgia, del que fue uno

de los m谩s activos militantes, y en Carcassonne donde vivi贸 tantos a帽os,

recibiendo y distribuyendo la prensa confederal y anarquista, siempre activo,

pese a sus muchos a帽os y sus dolencias, cumpliendo fielmente sus deberes org谩nicos

con la esperanza indestructible de volver a Espa帽a, liberada de sus verdugos.

No ha podido volver a ella pero

volver谩 su recuerdo, unido al de tantos otros muertos en el Exilio, ind贸mitos e

inclaudicantes.

No, no puede desaparecer, no

desaparecer谩 jam谩s una organizaci贸n y un movimiento que tales hombres tuvieron

en su seno, que aliment贸 y condujo tales personalidades y tales conciencias. An贸nimos

o conocidos, los hombres de la CNT-AIT son ejemplares 煤nicos, desgajados de la

cantera de un pueblo que, como dijo Camus, 鈥渆st谩 condenado a generar h茅roes鈥.

F.M.