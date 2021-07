Mao decía que China era roja pero podía convertirse en blanca

Entrevista a Rub茅n Laufer, investigador y docente de la UBA, a 100 a帽os de la fundaci贸n del Partido Comunista Chino

Mao dec铆a que China era roja pero pod铆a convertirse en blanca

Mario Hernandez

M.H.: Se cumplen 100 a帽os de la fundaci贸n del Partido Comunista Chino. Un Estado socialista dirigido por la clase obrera y fundado en la alianza de obreros y campesinos. 驴Es as铆?

R.L.: Este tema es muy trascendente porque efectivamente en d铆as pasados ha habido una catarata de art铆culos y comentarios de toda 铆ndole, esto tiene que ver con el papel que ha adquirido China en el mundo, en la econom铆a y la pol铆tica mundiales.

Pero yo creo que el entusiasmo por la China actual en muchos casos lleva a olvidar o a que se distorsionen los hechos hist贸ricos. En cuanto a China es m谩s lo que no se dice que lo que se dice. Entre otras cosas creo que una de las cosas que no se dice es que el Partido Comunista de China fue una cosa hasta 1978, pero despu茅s se convirti贸 en otra cosa. Por ejemplo, las fotos que simbolizaban al PCC durante treinta a帽os de socialismo mostraban a los dirigentes del partido y al propio Mao siempre acompa帽ados del pueblo y los trabajadores, en cambio ahora es notable ver que los videos oficiales y propagand铆sticos del Partido muestran urbes modernas al estilo de Manhattan, con rascacielos y luces l谩ser, pero los trabajadores que las construyeron no se muestran y en qu茅 condiciones sociales y laborales las construyeron menos.

Otros videos, como uno que resume cuatro mil a帽os de China que curiosamente se saltea los 30 a帽os del socialismo entre 1949, cuando triunf贸 la revoluci贸n, y 1978 cuando se dio la restauraci贸n del capitalismo con Deng Xiaoping. Se saltean primero el socialismo que fue la raz贸n de ser de la fundaci贸n del Partido Comunista de China en 1921 y, segundo, que fue el per铆odo en el que se asentaron las bases del desarrollo productivo y tecnol贸gico de la actualidad.

Otra cosa que no se dice o se dice poco es que el PCC fue fundado con prop贸sitos de revoluci贸n social para liberar al pueblo chino de tres mil a帽os de opresi贸n de los terratenientes feudales y para liberar a la naci贸n china de un largo siglo de dominaci贸n por parte de todas las potencias: ingleses, franceses, alemanes, la Rusia zarista, Estados Unidos, etc. Y que para liberarlo, el partido encabezado por Mao Tse Tung encabez贸 a 450 millones de personas comunes, obreros, estudiantes, campesinos, intelectuales en tremendas guerras revolucionarias.

Despu茅s contra la invasi贸n japonesa, contra la tiran铆a de Chiang Kai Shek y del Kuomintang apoyado por EE UU. Y triunf贸 en 1949 y puso inmediatamente en marcha la reforma agraria. Destruy贸 el poder econ贸mico y social de los grandes terratenientes, elimin贸 los latifundios, redistribuy贸 las tierras y con eso sent贸 las bases para seguir la industrializaci贸n y la gran modernizaci贸n que experiment贸 China en esos a帽os.

Yo creo que esa fue la gran obra del Partido Comunista de China. Sin eso, en mi opini贸n, China seguir铆a siendo hoy un pa铆s atrasado, despedazado por las grandes potencias, ni siquiera podr铆amos imaginarnos los extraordinarios avances econ贸micos, industriales, agr铆colas, cient铆ficos, tecnol贸gicos que se gestaron durante 30 a帽os de socialismo hasta 1978 y que en realidad son los que explican la China de hoy.

M.H.: Pasemos de 1978 a 1979. Deng Xiaoping.

R.L.: Del mismo modo que hago mis estudios creo que es necesario ir comparando permanentemente la China de hoy consigo misma, con la otra China, que fue China socialista. Por ejemplo, hoy hay muchos elogios a la China actual, se dice que los chinos o el Partido Comunista chino sacaron de la pobreza a cifras inveros铆miles de personas, hasta 700 millones de personas. Sin bases cient铆ficas de conocimiento, pero hay una valoraci贸n de la China actual que intenta correr de la escena la obra hist贸rica del per铆odo durante la China mao铆sta.

El Partido Comunista de China con Mao promovi贸 una profund铆sima reforma social. Durante esos a帽os, centenares de millones de campesinos eran due帽os de la tierra, de su trabajo, en general en forma de cooperativas, de comunas y en las ciudades las f谩bricas no eran propiedad privada de pocos, eran del Estado y las administraban consejos de obreros, t茅cnicos, dirigentes. La gente com煤n, del campo y la ciudad se dirig铆an a s铆 mismos en la propiedad y en la operaci贸n de los medios de producci贸n de la riqueza social. Y, por lo tanto, se aseguraban a s铆 mismos lo que ellos llamaron 鈥渆l taz贸n de hierro de arroz鈥, es decir, las garant铆as que ten铆an de alimentaci贸n, vivienda, vestido, de atenci贸n m茅dica y escuelas gratuitas.

En esa 茅poca China segu铆a siendo pobre en t茅rminos de Producto Bruto, como suelen medir los economistas, pero hab铆a eliminado lo principal de la miseria, la droga, la prostituci贸n, las epidemias, estas son cosas que relatan muchos viajeros, inclusive muchos viajeros latinoamericanos.

Parafraseando lo que suele decirse de pa铆ses latinoamericanos, que somos ricos con gente pobre, yo creo que China en esos a帽os de socialismo lleg贸 a ser un pa铆s pobre con gente rica, no en t茅rminos de dinero, sino de necesidades b谩sicas satisfechas. Cosa que no solo en los pa铆ses latinoamericanos, sino en buena parte del mundo no sucede.

Esto empez贸 a cambiar en la 煤ltima parte del per铆odo socialista, en ese per铆odo tan discutido y pol茅mico que fue la llamada 鈥渞evoluci贸n cultural鈥 y que un poco presagia ese cambio que se produce con Deng Xiaoping a fines de los 70.

En los 60 tanto el PCC como Mao advirtieron que en China la burgues铆a, que todav铆a exist铆a, intentar铆a restaurar el capitalismo, como ya hab铆a sucedido en la URSS nuevamente capitalista que se convirti贸 en potencia mundial y pas贸 a competir palmo a palmo con EE UU la hegemon铆a mundial. Por eso Mao dec铆a que China era roja pero pod铆a convertirse en blanca.

Y en relaci贸n a la URSS por eso se preocuparon mucho por mantener la independencia de China y movilizaron a grandes masas de j贸venes y obreros a la Revoluci贸n cultural para que eso no sucediera, para que China no se volviera a convertir en un pa铆s capitalista que oprim铆a a su gran mayor铆a de trabajadores y no se transformara en un pa铆s expansivo que empezara a oprimir a otros pa铆ses como hab铆a sucedido con la URSS.

Por m谩s que haya que criticar los excesos, la violencia que ti帽贸 el proceso de la Revoluci贸n cultural, yo creo que la principal violencia era robarles a los trabajadores la tierra, la f谩brica, las conquistas sociales que hab铆an obtenido con tanto esfuerzo revolucionario y eso finalmente pas贸.

Pero no pas贸 con la Revoluci贸n cultural sino con las reformas capitalistas de Deng Xiaoping. La Revoluci贸n cultural fue derrotada, despu茅s de 1978 Deng restaur贸 el capitalismo, se eliminaron las comunas rurales, se privatizaron las empresas estatales y el mismo Partido Comunista de China, que hab铆a construido esas medidas, esas estrategias como el taz贸n de hierro de arroz, las destruy贸, le dio privilegios a las corporaciones chinas, a las corporaciones extranjeras y China se convirti贸 en una f谩brica de pobres.

China se convirti贸 en los a帽os 80 y 90 en una verdadera f谩brica de pobres y desocupados

Hoy se habla mucho de la campa帽a contra la pobreza y la cantidad de gente que el gobierno de China sac贸 de la pobreza, pero en realidad hay grandes campa帽as contra la pobreza, que es una pobreza que no proviene de la explotaci贸n de las potencias extranjeras sino de la privatizaci贸n de China.

China se convirti贸 en los a帽os 80 y 90 en una verdadera f谩brica de pobres y desocupados. Se invent贸 el t茅rmino de trabajadores migrantes para referirse a cientos de millones de personas salidas del campo, de las empresas rurales y las comunas disueltas, para ir a buscar trabajo, igual que pasaba en la propia Argentina en los 40. Se llen贸 de trabajadores explotados hasta el suicidio, como lo sucedido en la f谩brica Foxcom en el 2010. Se llen贸 de represi贸n como se vio en 1989 cuando por primera vez el Ej茅rcito Popular de Liberaci贸n que jam谩s hab铆a levantado las armas y menos contra el pueblo, fue sacado a la calle para atacar al pueblo. Y se llen贸 de corrupci贸n, las m谩s altas esferas del Partido y del Estado. Hace algunos a帽os la propia CEPAL rebelaba que aun cuando fueran enormes las inversiones de China en Venezuela, Ecuador, Brasil, la propia Argentina, el 95% de los capitales que sal铆an hacia Am茅rica Latina no ven铆an a nuestros pa铆ses y mucho menos a la producci贸n, iban a para铆sos fiscales como las Islas Caim谩n.

Lo que se constituy贸 con Deng Xiaoping despu茅s de 1979 no es un socialismo con caracter铆sticas chinas, es el viejo y conocido capitalismo, por m谩s caracter铆sticas chinas que tuviera.

M.H.: El PCC cumplidos sus cien a帽os 驴se volvi贸 capitalista?

R.L.: No. Yo creo que se volvi贸 capitalista mucho antes de cumplir cien a帽os, se volvi贸 capitalista a fines de los 70 cuando cambi贸 la naturaleza pol铆tica de su direcci贸n y la naturaleza social de los sectores que representaba. El cambio de naturaleza del partido yo creo que tuvo dos momentos de salto, uno es a fines de los 70 que es el que mencion茅 reci茅n. Otro fue en los 90, bajo la presidencia del Partido y del Estado por Jiang Zemin se estableci贸 la llamada 鈥渢riple integraci贸n鈥 y con ella se promovi贸 la incorporaci贸n de los empresarios al PCC, lo cual signific贸 en la pr谩ctica la proyecci贸n de los jefes de las grandes corporaciones industriales y bancarias a la propia direcci贸n del Partido y del Estado. Es decir, el PCC que ya hab铆a cambiado de color, profundiz贸 en los 90 su cambio de color, naturaleza y cambi贸 todo. Cambi贸 su rol dentro del pa铆s y el rol de China en el mundo. Todo cambi贸, la estrategia de auto sostenimiento que era tan caracter铆stica de la China mao铆sta, se convirti贸 en una pol铆tica de succi贸n de recursos naturales de otros pa铆ses del mundo, entre ellos los nuestros, del petr贸leo de Venezuela y Ecuador, del cobre de Per煤 y Chile, la soja argentina. Lo mismo pasa con muchos pa铆ses africanos.

Lo que fue la l铆nea de apoyo de la China socialista a los pa铆ses del Tercer Mundo en la 茅poca en que la propia China se consideraba parte y que su destino estaba ligado a la lucha de los pa铆ses del Tercer Mundo por su emancipaci贸n de la opresi贸n colonialista. Se transform贸 despu茅s de los 70/80 en una puja, un tironeo de repartos de influencias y la puja por un mundo que la dirigencia china llama ahora 鈥渕ultipolar鈥, un mundo con muchos polos de los cuales la propia China pueda pujar por el reparto de zonas de influencia, de zonas de inversi贸n, de zonas comerciales, etc.

Lo que fue la ideolog铆a del derecho a rebelarse que impregnaba el per铆odo socialista, se transform贸, para decirlo en una palabra, en Confucio, en la ideolog铆a feudal de la subordinaci贸n social. Como nos llegar铆a hacia el futuro a trav茅s del disc铆pulo de Confucio, Mencio, que sosten铆a las llamadas tres subordinaciones, de la esposa al esposo, del siervo al se帽or y del gobernado al gobernante.

Y lo que fue de las conquistas sociales tambi茅n se transform贸, la vivienda se transform贸 en una cosa car铆sima e inaccesible. Incluso pese a la existencia de verdaderas ciudades fantasma, ciudades enteras que fueron construidas a partir de los 2000 y especialmente luego del 2008 como una v铆a de canalizaci贸n de capitales excedentes, una forma especulativa de inversi贸n; pero en las que no vive nadie.

La educaci贸n se transform贸 de un instrumento de formaci贸n de los trabajadores, en un bien de ascenso social, en una cosa cara y exclusiva solo para los que pueden pagarla. Cambi贸 la naturaleza de la pobreza, ya no es ahora la vieja condici贸n de un pueblo oprimido por siglos por las potencias extranjeras, sino que ahora est谩 el resultado de lo que fue la privatizaci贸n de China, como sucedi贸 aqu铆 luego del per铆odo menemista que muchos recordamos, donde esas privatizaciones significaron el hambre de millones.

Y as铆 apareci贸 lo que la dirigencia actual, especialmente con Xi Jinping llama o considera 鈥渆l sue帽o chino鈥 que ya no es el sue帽o de 1949 cuando en el acto de proclamaci贸n del gobierno popular Mao Tse Tung dijo aquella frase famosa en la que afirmaba que el pueblo chino se hab铆a puesto de pie contra la dominaci贸n extranjera, de ese pu帽ado de due帽os del pa铆s que eran los grandes terratenientes. Ahora apareci贸 este sue帽o, que en el propio discurso en el que Xi Jinping celebr贸 los cien a帽os del Partido, calific贸 a ese sue帽o como el de la revitalizaci贸n nacional de China, que creo que con la actual dirigencia, es en realidad el sue帽o del gran empresariado chino de transformar a China en la gran potencia, en todos los 贸rdenes del presente: tecnol贸gico, militar y econ贸mico.

Me parece que hay un cambio inclusive de tono con Xi Jinping. Muchos recuerdan que Deng Xiaoping en los 80 hab铆a proclamado la consigna que encuadraba las estrategias mundiales del Estado de China en una l铆nea de prudencia, 鈥渆sconde tu fuerza, aguarda tu momento鈥. Yo creo que con Xi con la gran burgues铆a monopolista de China consideran llegado el momento.

Tal vez la mayor materializaci贸n de ese cambio se grafica en la famosa iniciativa de la Franja y la Ruta, la nueva Ruta de la seda, una iniciativa realmente fara贸nica, que no solamente proyecta a todas las corporaciones chinas a todo el mundo sino que rebela la trascendencia estrat茅gica que tiene para esa dirigencia el hecho de haber sido incorporada como objetivo estrat茅gico a las dos Constituciones, tanto a la del propio PCC como a la Constituci贸n del Estado.

Y entonces ah铆 vienen todas las pol铆ticas que van forjando una base material referida a la proyecci贸n mundial de esta iniciativa y al logro de la misma. Se multiplic贸 desde el ascenso de Xi Jinping a fines de 2012/3 la centralizaci贸n del poder pol铆tico en el propio aparato del PCC, su extrema verticalizaci贸n. Pusieron mucho el acento en la intensificaci贸n o fortalecimiento del mercado interno, de ah铆 viene la estrategia actual de la llamada doble circulaci贸n que intenta resolver los problemas de la sobre producci贸n y los problemas de la ca铆da o la baja del consumo.

Y viene tambi茅n hacia afuera la pol铆tica exterior muy nacionalista, hoy se llama 鈥渁sertiva鈥 en relaci贸n a terminar con los intentos independentistas de lo que sigue siendo una provincia robada a China en el per铆odo revolucionario que es Taiw谩n, la represi贸n al movimiento de reclamos democr谩ticos en Hong Kong, las pol铆ticas para favorecer las posiciones y contrarrestar los reclamos de los pa铆ses vecinos sobre el Mar de China. El rechazo a las denuncias interesadas de las otras potencias, del trabajo servil en la provincia occidental de Xinjiang, etc. Es decir, se utiliza todo el poder铆o del Estado a nivel mundial para avanzar en posiciones, en relaciones comerciales, inversiones en muchos pa铆ses del mundo y principalmente para asociar a las corporaciones financieras y tecnol贸gicas, por un lado con las burgues铆as monopolistas de Europa, pero tambi茅n con las propias clases dirigentes de pa铆ses como los nuestros, cosa que los chinos hacen para asegurar su propia seguridad alimentaria, su propia seguridad energ茅tica, aun a costa de reforzar la dependencia, el atraso industrial de nuestros pa铆ses, etc.

Creo que s铆 ha habido un cambio notable en la naturaleza del PCC. A nosotros, no deber铆a sorprendernos tanto porque fen贸menos bastante parecidos ocurrieron con los partidos de arraigo popular que hemos tenido en la Argentina, como el Radicalismo que despu茅s de la dictadura, en el per铆odo de Alfons铆n, pr谩cticamente cambi贸 su naturaleza, lo mismo con el Peronismo con Menem. Eso es lo m谩s significativo que podemos registrar respecto de los cambios del PCC a lo largo de la historia.

Me gustar铆a agradecerte doblemente la invitaci贸n a hablar de este tema, porque es tan sistem谩tica y profunda, no solo en Argentina y Am茅rica Latina sino tambi茅n en algunos otros pa铆ses grandes como los europeos, pero particularmente en pa铆ses de nuestra regi贸n, es tan poderosa la presencia interna de intereses asociados a China, que yo creo que en las 煤ltimas dos d茅cadas se fueron desarrollando sectores internos, gubernamentales, de los partidos pol铆ticos, empresariales, acad茅micos, period铆sticos ya con m煤ltiples compromisos de toda 铆ndole en relaci贸n a los intereses chinos.

Esto tampoco deber铆a sorprendernos, los hubo en la 茅poca de la relaci贸n privilegiada con Inglaterra, en la 茅poca de la profunda penetraci贸n de intereses norteamericanos despu茅s de la Segunda guerra mundial, en los 60. Por lo tanto este es un proceso que ya deber铆a ser conocido pero no por eso es menos importante, a veces m谩s importante de se帽alar porque China llega con el prestigio de las conquistas sociales logradas por el socialismo, el gran desarrollo del cual el Partido Comunista fue base como describimos reci茅n, de modo que es importante tamizar esta verdadera catarata de art铆culos y comentarios vinculados a los 100 a帽os del PCC a la luz del nuevo rol que desde hace varias d茅cadas China ejerce en la regi贸n y tambi茅n dentro de la Argentina.