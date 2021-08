–

De parte de ANRed August 20, 2021 81 puntos de vista

Sakira Ventura es mujer, feminista, profesora de m煤sica y Doctora en Investigaci贸n en Humanidades, Artes y Educaci贸n de la Universidad de Castilla-La Mancha de Espa帽a. Cre贸 un sitio web que tiene un Mapa de Creadoras de la Historia de la M煤sica, con un mapeo para buscar y descubrir m谩s de 500 compositoras de todo el mundo. 芦Nunca les hemos dado el lugar que se merecen en la historia. No aparecen en los libros de historia musical, sus obras no se tocan en conciertos y su m煤sica no se graba. Quiero que mis alumnos sepan que Mozart y Beethoven existieron, pero tambi茅n que tambi茅n hab铆a todas estas compositoras禄, explic贸 Sakira en una entrevista al medio brit谩nico The Guardian, luego de la cual su proyecto se viraliz贸 en las redes sociales. Por ANRed.

En el proyecto-sitio svmusicology.com/mapa creado por Sakira Ventura se pueden localizar las compositoras por nombre, ubicaci贸n, franja temporal o por orden alfab茅tico. Tambi茅n en la plataforma Spotify se encuentra una muestra de 100 compositoras en la playlist Creadoras de la Historia de la M煤sica.

Un cat谩logo de m谩s de 500 artistas mujeres compositoras, que van desde Kassia, una abadesa bizantina nacida en el a帽o 810 y cuyos himnos a煤n se cantan en la iglesia ortodoxa, hasta Alma Deutscher, la adolescente brit谩nica que compuso su primera sonata para piano a los seis a帽os, o Mar铆a Anna Mozart, apodada 芦Nannerl禄.

芦El mapa de Creadoras de la Historia de la M煤sica es un recurso interactivo que trata de recuperar, visibilizar y poner en valor la figura de las mujeres compositoras. El uso libre y gratuito de esta herramienta pedag贸gica e investigadora es posible gracias a la colaboraci贸n de personas como t煤. Por favor, considera la posibilidad de contribuir a proteger y ayudar a este proyecto禄, sostiene Ventura en el sitio web, que busca el apoyo financiero de la gente e, incluso, ayuda para traducir su web al ingl茅s as铆 tiene mayor alcance y las compositoras mayor visibilidad.

Si bien el proyecto fue anunciado por su autora el 24 de julio de 2020 en estos d铆as se ha vuelto tendencia en las redes sociales a partir de una entrevista que le realiz贸 el sitio web brit谩nico de noticias The Guardian: 芦normalmente entran alrededor de 700 personas cada d铆a al Mapa de Creadoras. Ayer entraron 12 mil personas. Agradecid铆sima.禄, se mostr贸 sorprendida en su cuenta de Twitter.

芦Nunca les hemos dado el lugar que se merecen en la historia 鈥 asegura en esa entrevista Ventura 鈥 芦No aparecen en los libros de historia musical, sus obras no se tocan en conciertos y su m煤sica no se graba. Siempre hab铆a hablado de poner a estos compositores en el mapa, as铆 que se me ocurri贸 hacerlo literalmente. Cuando empec茅 pens茅 que no conocer铆a a m谩s de cinco compositoras禄, dijo la autora del sitio, que asegura que ahora est谩 trabajando en una lista de otros 500 nombres para agregar, y que quiere que el proyecto crezca: 芦quiero que mis alumnos sepan que Mozart y Beethoven existieron, pero tambi茅n que tambi茅n hab铆a todas estas compositoras芦.