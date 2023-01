–

De parte de Lobo Suelto January 16, 2023 189 puntos de vista

Invitaci贸n a taller de lectura bajo la hip贸tesis de que a煤n es posible disponerse al contacto no especializado con los grandes libros inconformistas del pasado. Aquellos que reclamaron para la pol铆tica una relaci贸n abierta con el conocimiento, la fundaci贸n de una praxis.

El pr铆ncipe de Maquiavelo, libro de la fascinaci贸n pol铆tica moderna. Su ambig眉edad es su grandeza. Porque el florentino no descubre el enigma de la dominaci贸n, sin convocar para ello a los contrapoderes populares que le subyacen. La acci贸n del poder tir谩nico, que inhibe mediante el terror la relaci贸n entre saber y potencia de la multitud, ha dado lugar a una interpretaci贸n del poder como astucia y t茅cnica, del temor y del escepticismo. Pero en Maquiavelo tales referencias no son sino la llave de b贸veda que permite trazar n铆tidos esbozos de los saberes capaces de reagrupar al pueblo. El Pr铆ncipe es la publicidad misma de esos saberes.

Quiz谩s se pueda agregar: Spinoza lleva al rango de filosof铆a sistem谩tica aquellos conocimientos involucrados en la formulaci贸n de la democracia como pol铆tica. Su obra despliega, paso a paso, el proceso de constituci贸n de la potencia com煤n, con sus obst谩culos inherentes. Su punto de partida, cada cuerpo singular, supone el redescubrimiento del mundo individual, no como recinto privado, sino m谩s bien como sitio en -y desde- el cual se elabora un saber primero sobre la concordancia con un movimiento extenso siempre m谩s amplio. De all铆 que 脡tica sea un tratado de insurgencia contra el terror y la superstici贸n que cierran al individuo sobre s铆 mismo y bloquean la experiencia pol铆tica.

Si Spinoza es la democracia como proceso, tambi茅n es la creaci贸n de la cr铆tica de la pol铆tica convencional. Mediante el procedimiento de la inversi贸n de todas las premisas 脡tica permite acceder al yo individual, no como termino acabado, sino como premisa de nuevas composiciones; a la multitud no como masa pasiva, sino como ensayo continuo de instancias de utilidad com煤n; al cuerpo y sus afectos no como superficie de aplicaci贸n de imperativos, sino campo de todas las batallas; a la ley (la instituci贸n) no como exterior impositivo, sino como efecto elaborado y reformable de aquello que surge de (y en) las relaciones entre los cuerpos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado