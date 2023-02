Maquillando el cadáver del capitalismo

Maquillando el cad谩ver del capitalismo

Luis Britto Garc铆a

Es el momento para un nuevo maquillaje; la panacea de la Renta B谩sica Universal. Suena l贸gica, necesaria e inevitable, pero es de nuevo el socialismo sin socialismo

1

Ya nadie habla de capitalismo. Capitalismo implica capital, que posee otro y t煤 no tienes. Capitalista es due帽o, patrono, tipo que impone hacer lo que a 茅l le da la gana. Ahora se habla del Mercado. Mercado suena impersonal, como el destino o las leyes naturales. Quien dice Mercado casi dice Supermercado, tan abarrotado de bienes que casi olvidamos que hay que pagar la factura. Capital es la mano que aprieta. Mercado es la mano invisible que, como Dios, se ocupa de hacer el bien aunque el resultado sea que todo anda mal.

2

Si para venderse el capitalismo tiene que cambiarse el nombre, significa que no est谩 dispuesto a cambiar nada, excepto nombres. Ya anot贸 Adolfo Bioy Casares en su Diccionario del argentino exquisito que todas las indignidades del capitalismo han sido rebautizadas con las palabras m谩s dignas del idioma. Ya los precios no suben, se liberan. Los intereses no se alzan, se sinceran. Al trabajador no se lo despide, se flexibiliza su relaci贸n de trabajo. Apoteosis de la confiscaci贸n por el capitalismo del prestigio de lo que se le opone es banalizar la Revoluci贸n como argumento de venta: hay revoluci贸n en la moda, en los desodorantes, en las toallas sanitarias, en el papel higi茅nico.

Revoluci贸n en todo, mientras no haya Revoluci贸n en nada.

3

Todo sistema elogia sus principios constitutivos. La primera verruga que desaparece del lifting capitalista es el capitalista mismo. En una 茅poca se hac铆an lenguas los medios de comunicaci贸n sobre los grandes agiotistas: Morgan, Carnegie, Vanderbilt, Rockefeller, Getty. No tardaron los maquilladores de imagen en darse cuenta de lo nefasto que resulta comunicarle a los habitantes del mundo que pertenecen a unas decenas de vejetes avinagrados escondidos en bunkers impenetrables. Los amos del mundo son invisibles. Su m谩scara es el secreto. Sus esclavos no necesitan conocerlos para servirles.

Ahora lo que hay son Fundaciones. La culpa de lo que est谩 mal recae sobre los pol铆ticos. Los amos del mundo figuran reducidos a s铆mbolos corporativos, que aparentan multiplicarse y dividirse para no pagar impuestos y burlar las leyes antimonopolio. El sistema sin nombre avanza hacia la tiran铆a sin rostro.

4

Dejemos el juego de las apariencias, que se acent煤a a medida que las realidades se deterioran. Vayamos a los hechos. Demostraron Marx y Engels que el capital tiende a concentrarse en un n煤mero cada vez menor de manos. Se fundamenta el capitalismo en un principio que no existe, el de la libre competencia. En realidad, los grandes capitales destruyen o devoran a los peque帽os. Seg煤n estimaci贸n del Credit Suisse Research Institute, el 1% de la poblaci贸n posee hoy m谩s propiedad que la mitad de los habitantes del planeta; el 10% m谩s rico posee el 88% de la propiedad del mundo [https: //globalpolicywatch.org].

Nunca tanta miseria produjo tanta riqueza para tan pocos. Puede que todo el planeta termine perteneciendo a una sola persona. A menos que antes, como profetiz贸 Marx, los expropiados expropien a los expropiadores.

5

John Maynard Keynes advirti贸 en 1936 en The General Theory of Employmen, Interest and Money que para evitar la instauraci贸n de gobiernos socialistas en Europa eran indispensables medidas intervencionistas del Estado para vencer las crisis capitalistas, tales como incrementos redistributivos del gasto p煤blico para activar el empleo, expandir el consumo y revitalizar la econom铆a. En aras de esta confesi贸n de que el capitalismo no funciona se hicieron concesiones a los trabajadores y se publicit贸 la creaci贸n de un 鈥淓stado del Bienestar鈥 en algunos pa铆ses europeos. Era como un socialismo sin socialismo. El maquillaje dur贸 hasta que la desintegraci贸n de la Uni贸n Sovi茅tica lo hizo innecesario.

Muerto el perro, se acab贸 la rabia. Gobiernos neoliberales privatizaron empresas p煤blicas, realizaron despidos masivos, aniquilaron sindicatos y retiraron a los trabajadores todas sus conquistas, que ya no parec铆an necesarias para evitar revoluciones. En lugar del socialismo sin socialismo, mostr贸 su rostro feroz el capitalismo con capitalismo.

6

En 1930 el mismo John Maynard Keynes hab铆a profetizado en una conferencia que para el 2030 la automatizaci贸n resolver铆a 铆ntegramente el problema de la producci贸n de bienes, pero crear铆a un desempleo inmanejable. En otras palabras, se resolver铆a la producci贸n, mas no su distribuci贸n. En efecto, hoy en d铆a se producen alimentos de sobra para toda la humanidad, y sin embargo 944 millones de personas sufren desnutrici贸n [Programa Mundial de Alimentos]. Para 2020 la tasa de desempleo fue de 9,4%, con 187,7 millones de desempleados, m谩s 165 millones de subempleados, m谩s 119 millones que dejaron de buscar empleo [Portafolio.co.economia].

El capitalismo no puede proporcionar alimento ni empleo a los trabajadores que explota. Y en pocas d茅cadas la automatizaci贸n de la Cuarta Revoluci贸n Industrial sustituir谩 con m谩quinas a todos los trabajadores no creativos.

7

Es el momento para un nuevo maquillaje; la panacea de la Renta B谩sica Universal, cantidad que ser铆a entregada a todo habitante para que satisfaga sus necesidades b谩sicas, trabaje o no trabaje. La apoyan Billy Gates, Mark Zuckenberg, Jeff Bezos, Elon Musk, el papa Francisco I y la Mafia del World Economic Forum. Suena l贸gica, necesaria e inevitable, pero es de nuevo el socialismo sin socialismo.

Si los due帽os del mundo otorgan una subvenci贸n, la retirar谩n en cuanto los trabajadores dejen de ser una amenaza, as铆 como les arrebataron el Estado de Bienestar. Antes del colapso de 2008, la econom铆a especulativa superaba unas ochenta veces la producci贸n real de bienes. Los funerales del capitalismo, con su econom铆a de casinos, su generalizada corrupci贸n, su lavado de d贸lares, su narcotr谩fico y la pauperizaci贸n salarial de las masas del Tercer Mundo atraen mucho oportunista con esperanzas de que algo le tocar谩. S贸lo la propiedad social de los medios de producci贸n garantiza la distribuci贸n social del producto.

8

El capitalismo, en fin, surge y se mantiene gracias a una colosal destrucci贸n y dilapidaci贸n de los recursos naturales, en particular de la energ铆a f贸sil, la cual se agotar谩 en pocas d茅cadas. Ahora pretende presentarse como ecologista, recetando energ铆as alternativas sin explicar c贸mo las habilitar谩 sin recurrir a los hidrocarburos. Y su tasa de beneficios desciende progresiva e inexorablemente.

No tiene el capital soluci贸n para ninguna de estas contradicciones. Dejemos a las viudas del capitalismo acompa帽arlo a su 煤ltima morada. Pero no nos enterremos con 茅l.

La Haine

鈥-

Texto completo en: https://www.lahaine.org/mundo.php/maquillando-el-cadaver-del-capitalismo