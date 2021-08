–

De parte de Terraindomite August 19, 2021 16 puntos de vista

Francisco Mart铆n L茅on

Quiz谩s a algunos no les suenen estas siglas, pero pertenecen a un misterioso proyecto de la Fuerza A茅rea norteamericana cuyas siglas HAARP, High Frequency Advanced Auroral Research Project. Traducido al espa帽ol ser铆a, Programa de Investigaci贸n de Aurora Activa de Alta Frecuencia. En unas instalaciones militares situadas en Gakona, Alaska, se est谩 desarrollando un misterioso proyecto el cual consiste en 180 antenas que funcionando en conjunto ser谩 como una sola antena que emitir谩 1 GW =1.000.000.000 W, es decir mil millones de ondas de radio de alta frecuencia las cuales penetran en la atm贸sfera inferior e interact煤an con la corriente de los elecrojets aureales.



En este sentido debemos rese帽ar que la tierra se encuentra envuelta y protegida por la atm贸sfera. La troposfera se extiende desde la superficie terrestre hasta unos 16 km de altura. La estratosfera, con su capa de ozono, se sit煤a entre los 16 y 48 km de altura. Mas all谩 de los 48 km tenemos la ionosfera que llega hasta los 350 km de altura. Los cinturones de Van Allen se sit煤an a distancias superiores y tienden a captar las part铆culas energ茅ticas que tratan de irrumpir en la tierra desde el espacio exterior.

En este sentido el proyecto HAARP es uno de tantos que lleva a cabo la Marina y la Fuerza A茅rea de EEUU. Otros proyectos militares implicaban o han implicado el estudio de la ionosfera, la alta atm贸sfera y el uso de sat茅lites espaciales con fines m谩s o menos singulares, vendi茅ndose su utilizaci贸n con fines, principalmente, no b茅licos. Por citar alguno otros, tenemos:

Project Starfish (1962) Se trataba de realizar experimentos en la ionosfera, alterar las formas y la intensidad de los cinturones de Van Allen, etc..

SPS: Solar Power Satellite Project (1968). Proyecto por el cual se quer铆a generar una constelaci贸n de sat茅lites geostacionarios capaz de interceptar la radiaci贸n solar y transmitirla en rayos concentrados de microondas a la tierra para su uso posterior.

SPS Military Implications (1978). El proyecto SPS se rehizo para adaptarlo a fines militares. La constelaci贸n de sat茅lites podr铆a usar y concentrar la radiaci贸n solar para ser usada como un rayo capaz de destruir misiles u objetos enemigos, alterar las comunicaciones que utilizar谩n la ionosfera como pantalla reflectora, etc鈥

Y m谩s experimentos donde la alteraci贸n local de la capa de la alta atm贸sfera, combinada con la existencia de multitud de sat茅lites ha sido el objeto fundamental de los experimentos. Todos ellos vendidos al gran publico como proyectos para realizar estudios, comprender, mejorar nuestro conocimiento de la f铆sica de la alta atm贸sfera. Incluso, han aparecido mensajes de la administraci贸n donde se hablaba de incrementar el nivel de ozono estratosf茅rico y realizar estudios del impacto del cambio clim谩tico en nuestro mundo.

Por lo tanto, HAARP es uno m谩s de estos proyectos militares llevados a cabo por la Defensa americana. Volvamos a lo que conocemos de este proyecto.

Los pulsos emitidos artificialmente estimulan a la ionosfera creando ondas que pueden recorrer grandes distancias a trav茅s de la atm贸sfera inferior y penetran dentro de la tierra para encontrar dep贸sitos de m铆siles, t煤neles subterr谩neos, o comunicarse con submarinos sumergidos, entre mucha otras aplicaciones.

驴Qu茅 es el Electrojet?. Hay una electricidad flotando sobre la Tierra llamada electrojet aureal, al depositar energ铆a en ella se cambia el medio, cambiando la corriente y generando ondas LF (Low Frecuency) y VLF (Very Low Frecuency). HAARP tiene la intenci贸n de acercar el electrojet a la Tierra con el objetivo de aprovecharlo en una gran estaci贸n generadora.

HAARP enviar谩 haces de radiofrecuencia dentro de la ionosfera, los electrojet afectan al clima global, algunas veces durante una tormenta el茅ctrica llegan a tocar la Tierra, afectando a las comunicaciones por cables telef贸nicos y el茅ctricos, la interrupci贸n de suministros el茅ctricos e incluso alteraciones en el estado del ser humano.

El HAARP actuar铆a como un gran calentador ionosf茅rico, el m谩s potente del mundo. En este sentido podr铆a tratarse de la m谩s sofisticada arma geof铆sica construida por el hombre.

驴Un proyecto con intenci贸n de manipular el mundo?

Hasta aqu铆 hemos descrito la parte 鈥渙ficial鈥 de la cuesti贸n, pero 驴por qu茅 hay quien cree que detr谩s de HAARP se oculta algo m谩s?, 驴extra帽os experimentos de modificaci贸n del clima, de control de la mente y de producir incluso terremotos?.

Ciertamente algo de base cient铆fica asoma en todo este asunto, HAARP con sus cientos de millones de vatios de potencia y antenas se puede considerar como un verdadero 鈥渃alefactor鈥 de la alta atm贸sfera, provocando una tremenda ionizaci贸n que puede acarrear consecuencias imprevisibles, y que gracias a su efecto 鈥渆spejo鈥 podr铆a dirigir sus efectos hacia cualquier zona del planeta. Estar铆amos hablando de un nuevo tipo de arma, capaz de intensificar tormentas, prolongar sequ铆as, sobre territorio de un supuesto enemigo, y perjudic谩ndolo sin que este se diera cuenta sin mas 鈥 驴 ficci贸n ?.

El proyecto es tan controvertido como peligroso. Sus defensores aducen un sinf铆n de ventajas de car谩cter cient铆fico, geof铆sico y militar, pero sus detractores est谩n convencidos de que podr铆an tener consecuencias catastr贸ficas para nuestro planeta, desde arriesgadas modificaciones en la ionosfera, hasta la manipulaci贸n de la mente humana.

El cient铆fico Nick Begich junto a la periodista Jeanne Manning realizaron una profunda investigaci贸n sobre le tema fruto del cual vio la luz el libro 鈥淎ngels don麓t play this harp鈥 (Los 谩ngeles no tocan esta arpa),en el que ambos autores plantean inquietantes hip贸tesis, una de ellas es que de ponerse en marcha dicho proyecto podr铆a tener peores consecuencias que las pruebas nucleares

De acuerdo con la Dra. Rosalie Bertell, HAARP forma parte de un sistema integrado de armamentos, que tiene consecuencias ecol贸gicas potencialmente devastadoras:

鈥淪e relaciona con cincuenta a帽os de programas intensos y crecientemente destructivos para comprender y controlar la atm贸sfera superior. Ser铆a precipitado no asociar HAARP con la construcci贸n del laboratorio espacial que est谩 siendo planeado separadamente por los Estados Unidos. HAARP es parte integral de una larga historia de investigaci贸n y desarrollo espacial de naturaleza militar deliberada. Las implicaciones militares de la combinaci贸n de estos proyectos son alarmantes鈥 La capacidad de la combinaci贸n HAARP/Spacelab/cohete espacial de producir cantidades muy grandes de energ铆a, comparable a una bomba at贸mica, en cualquier parte de la tierra por medio de haces de l谩ser y part铆culas, es aterradora. El proyecto ser谩 probablemente 鈥渧endido鈥 al p煤blico como un escudo espacial contra la entrada de armas al territorio nacional o, para los m谩s ingenuos, como un sistema para reparar la capa de ozono鈥.

Fuera de la manipulaci贸n clim谩tica, HAARP tiene una serie de otros usos relacionados: 鈥 HAARP podr铆a contribuir a cambiar el clima bombardeando intensivamente la atm贸sfera con rayos de alta frecuencia. Convirtiendo las ondas de baja frecuencia en alta intensidad podr铆a tambi茅n afectar a los cerebros humanos, y no se puede excluir que tenga efectos tect贸nicos鈥.

As铆 pretenden manipular el clima

Por si fuera poco, a la posible manipulaci贸n de las mentes humanas y las modificaciones en la ionosfera habr铆a que sumar nuevos efectos negativos. El propio creador del calentador ionosf茅rico del proyecto HAARP, Bernard Eastlund, asegura que su invento podr铆a, tambi茅n, controlar el clima. Una afirmaci贸n que ha llevado a Begich a concluir que si el HAARP operase al cien por cien podr铆a crear anomal铆as climatol贸gicas sobre ambos hemisferios terrestres, siguiendo la teor铆a de la resonancia tan empleada por el genial Nikola Tesla en sus inventos. Un cambio climatol贸gico en un hemisferio desencadenar铆a otro cambio en el otro hemisferio. Una posibilidad que no se debe descartar, sobre todo a tenor de las opiniones de cient铆ficos de le Universidad de Stanford, que aseguran que el clima mundial podr铆a ser controlado mediante la transmisi贸n de se帽ales de radio relativamente peque帽as, a los cinturones de Van Allen. Por resonancia, peque帽as se帽ales activadoras pueden controlar energ铆as enormes.

Esquema de la utilizaci贸n de la ionosfera como parte re emisora de rayos energ茅ticos emitidos desde tierra

La evidencia cient铆fica reciente sugiere que el HAARP est谩 en funcionamiento y que tiene la capacidad potencial de desencadenar inundaciones, sequ铆as, huracanes y terremotos. Desde un punto de vista militar, HAARP es un arma de destrucci贸n masiva. Potencialmente, constituye un instrumento de conquista capaz de desestabilizar selectivamente los sistemas agr铆colas y ecol贸gicos de regiones enteras.

驴C贸mo se alterar铆a el clima con este proyecto?

Se ha sugerido en diversos trabajos cient铆ficos que los vientos de la alta altm贸sfera ( sobre los 50 km de altura) juegan un papel importante en el chorro, que a su vez controla las estructuras de tiempo en superficie. Otros autores han estudiado el 鈥渁uroreal electrojet鈥, y han encontrado que existe una relaci贸n muy estrecha con los vientos a 80 km de altura. Por lo tanto los sistemas electrojet 鈥 vientos troposf茅ricos est谩n, aparentemente, correlacionados.

Uno de los objetivos del HAARP es modular las corrientes del electrojet y as铆 afectar a la intensidad y direcci贸n de os vientos zonales y del chorro.

Por otra parte, el poder 鈥渃alentar鈥 ciertas zonas hostiles del globo podr铆a generar las condiciones meteorol贸gicas para producir sequ铆as.

Deberemos estar pendientes de este proyecto enigm谩tico. Se prev茅 que en Groenlandia y Noruega se instalen o se hayan instalado nuevas antenas dentro del proyecto HAARP. En otras islas del Pac铆fico se supone que se han instalado otras tantas antenas del proyecto HAARP.

Las primeras pruebas operativas se esperan que se realizaron entre el 2003 y el 2004.

驴Estaremos viviendo el comienzo de una nueva era de armas geof铆sicas capaces de modificar el clima a escala local y ser empleadas contra pa铆ses hostiles?

En el proyecto HAARP, adem谩s de las Fuerzas A茅reas de los Estados Unidos 鈥 quienes aportan la financiaci贸n 鈥 tambi茅n participa la Universidad de Alaska 鈥 aportando los estudios para simular y controlar los procesos de la ionosfera. Dicho proyecto, heredero de otros anteriores (como ya hemos visto), se fragu贸 en los a帽os 80 y empez贸 a tomar forma en la d茅cada de los 90 como consecuencia de un proyecto similar denominado ROTHR. El Radar Relocalizable Sobre el Horizonte (ROTHR, por sus siglas en ingl茅s) que se inicio en los 70, la finalidad de este 煤ltimo proyecto era detectar movimientos m谩s all谩 del horizonte ya que debido a la curvatura de la superficie del planeta los radares convencionales no pueden detectar objetos que se esconden tras el horizonte. Los ROTHR para poder hacer 茅ste tipo de detecci贸n utilizan la ionosfera como espejo para reflejar impulsos electromagn茅ticos que de otra manera no llegar铆an m谩s all谩 del horizonte. El ROTHR se dise帽o para detectar misiles y aviones de gran tama帽o en la 茅poca de la guerra fr铆a.鈥嬧

A ra铆z de este proyecto se desarrollo el HAARP un proyecto muy discutido y peligroso el cual se basa en el aprovechamiento del gas natural infrautilizado en Alaska, de forma que pudiera dar la suficiente energ铆a para alimentar el mayor calentador ionosf茅rico de la tierra. Este calentador se encargar铆a de lanzar haces de energ铆a electromagn茅ticos (ondas de baja frecuencia) a la ionosfera, para que al colisionar con las capas altas de la atm贸sfera provocar un espejo energ茅tico. Es decir, una manipulaci贸n de la atm贸sfera en toda regla, este proyecto puede distorsionar la ionosfera de ah铆 su peligrosidad para fines militares, podr铆a desviar aviones, misiles, provocar lluvias radioactivas, cambiar o desplazar la ionosfera, provocar un caos en las comunicaciones mundiales, modificar la absorci贸n de los rayos solares , aumentar las concentraciones de ozono y nitr贸geno, afectar muy negativamente a las personas, manipular gravemente sus cerebros , y un perfecto sustituto de las bombas nucleares ya que no destruir铆a nada el principal inconveniente de las armas actuales, o sea un arma limpia, que les permitir铆a dominar le mundo a su antojo.

El HAARP est谩 operativo desde principios de los 90鈥. El sistema de antenas se bas贸 inicialmente en tecnolog铆a patentada por Advanced Power Technologies Inc. (APTI), una subsidiaria de Atlantic Ritchfield Corporation (ARCO). La primera fase de HAARP Ionosfheric Research Instrument (IRI) fue completada por APTI. El sistema IRI de antenas fue instalada en 1992 por una subsidiaria de British Aerospace Systems (BAES) usando la patente de APTI. Las antenas irradian hacia el espacio exterior usando un equipo de transmisores de alta frecuencia.

En 1994 ARCO vendi贸 su subsidiaria APTI, junto con las patentes, a E-Systems, una supersecreta empresa de equipamientos militares High Tech 铆ntima de la CIA.

E-Systems se especializa en la producci贸n de equipos electr贸nicos para uso militar, de navegaci贸n y de reconocimiento, incluidos 鈥渟ofisticados equipos de espionaje鈥. Es uno de los m谩s grandes contratistas del mundo en ese segmento de equipos para la inteligencia, estrechamente relacionado con la CIA y organismos parecidos. Vende a 茅stos aparatos por unos 1.800 millones de d贸lares anuales, de los cu谩les unos 800 millones son para proyectos tan secretos que ni el Congreso de los Estados Unidos sabe en qu茅 se gasta ese dinero (www.earthpulse.com/haarp/vandalism.html)

Particip贸 en la provisi贸n y equipamiento del Doomsday Plan (el sistema que permite al Presidente manejar la guerra nuclear) y la operaci贸n Tormenta del Desierto.鈥嬧

Con la compra de APTI, E-Systems adquiri贸 la estrat茅gica tecnolog铆a de la guerra clim谩tica la cual incluye la patente 4.686.605 鈥淏ernard J. Eastlund鈥檚鈥 titulada 鈥淢茅todos y Aparatos para alterar una regi贸n de la atm贸sfera, la ionosfera y la magnetosfera terrestre鈥.

No est谩 dem谩s recordar que las Eastlund/APTI patentes est谩n basadas en las investigaciones del cient铆fico yugoslavo Nicol谩s Tesla, muchas de cuyas ideas fueron robadas por las corporaciones norteamericanas.

Apenas un a帽o despu茅s de la compra de E-Systems de la tecnolog铆a de la guerra clim谩tica de APTI, E-Systems fue comprada por Raytheon, el cuarto m谩s grande contratista de la industria militar estadounidense. Con esta adquisici贸n Raytheon se convirti贸 en el m谩s grande fabricante de equipos electr贸nicos de guerra del mundo.

Y, mientras ARCO vend铆a su subsidiaria APTI a E-Systems, ella misma era adquirida por el matrimonio integrado por la BRITISH PETROLEUM-AMOCO OIL COMPANY USA, uno los cuatro m谩s grandes superconsorcios petroleros energ茅ticos del mundo.

De tal modo, Raytheon, a trav茅s de su subsidiaria E-Systems es ahora la propietaria de las patentes para la guerra clim谩tica. Tambi茅n tiene que ver con otras investigaciones para uso militar como las actividades que desarrolla una de sus subsidiarias en la Ant谩rtica: Raytheon Polar Services.

El sistema fue terminado de instalar en Abril de 2004. Consiste en 180 antenas m谩s un conjunto de transmisores de alta frecuencia

Parece ser que son doce las patentes que forman la m茅dula espinal del proyecto HAARP. Una de ellas, la n煤mero 4.686.605, de su creador, el ya mencionado f铆sico tejano Bernard Eastlund, que hace referencia a un 鈥渕茅todo y un equipo para cambiar una regi贸n de la atm贸sfera, ionosfera y/o magnetosfera鈥, estuvo clasificada por orden expresa del gobierno durante todo un a帽o. En realidad, el calentador ionosf茅rico de Eastlund es diferente a otros conocidos hasta la fecha: la radiaci贸n de radiofrecuencias (RF) se concentra y enfoca en un punto de la ionosfera, consiguiendo proyectar una cantidad de energ铆a sin precedentes, que puede alcanzar hasta los 10 gigavatios. La enorme diferencia de potencial generada (dicen Begich y Manning) podr铆a cambiar e incluso desplazar la ionosfera, provocando un caos total en las comunicaciones de la tierra, tanto terrestres como mar铆timas. As铆 como destruir misiles o aviones, cambiar las condiciones atmosf茅ricas al modificar la absorci贸n de los rayos solares y aumentar las concentraciones de ozono, nitr贸geno e incluso afectar negativamente al cerebro.

Sin embargo, 茅stas no son las implicaciones m谩s peligrosas del HAARP. Hay otras muchas mas graves todav铆a.

En este sentido, Beguich afirma que, con relaci贸n al proyecto, existe un informe sobre el desarrollo de un sistema capaz de manipular y trastornar los procesos mentales humanos mediante la radiaci贸n pulsada de frecuencias de radio sobre extensas zonas geogr谩ficas. El material m谩s completo sobre esta tecnolog铆a se encuentra en los escritos de Zbigniew Brzezinski, ex Consejero de Seguridad Nacional con el presidente Carter y con J.F. Mac Donald, consejero cient铆fico del presidente Johnson. En ellos se informa sobre el uso de los transmisores de energ铆a para la guerra f铆sica y medio-ambiental, y sobre como pueden afectar negativamente a la salud y el pensamiento humano. Otro de los documentos descubiertos por Beguich pertenece a la Cruz Roja Internacional, y en 茅l, este organismo advierte de los efectos perniciosos de la energ铆a radiada. Incluso deja constancia de las bandas de frecuencia que generan estos efectos, que (驴casualmente?) 隆鈥e corresponde con las gamas que puede transmitir el HAARP

El proyecto ser谩 probablemente 鈥渧endido鈥 al p煤blico como un escudo espacial contra la entrada de armas al territorio nacional o, para los m谩s ingenuos, como un sistema para reparar la capa de ozono鈥.

Estamos hablando del arma final indiscutible, el arma por el que el departamento de defensa de los EEUU apuesta sin remisi贸n ,el propio creador del proyecto Bernard Eastlund reconoce que su proyecto podr铆a cambiar tambi茅n el clima de la tierra, si HAARP operase al 100% podr铆a crear anomal铆as climatol贸gicas sobre ambos hemisferios con el peligro que conllevar铆a tal actuaci贸n, hay evidencias cient铆ficas recientes que sugieren que HAARP tiene la capacidad de desarrollar inundaciones, sequ铆as, huracanes y terremotos, ser谩n casualidad algunos de los terribles fen贸menos que ha vivido el planeta en esta pasado a帽o 2005, es un tema a seguir por la importancia y peligrosidad de dicho proyecto y que a quien le corresponde como la ONU o los Gobiernos Nacionales de muchos pa铆ses no deber铆an de exigir informaci贸n detallada de dicho proyecto, la comunidad cient铆fica internacional ya ha avisado del peligro de dicho proyecto en manos militares y es preciso no perder de vista este enigm谩tico proyecto que de momento es muy desconocido por la mayor铆a de personas de la calle ajenas al HAARP, de hecho ya hay cient铆ficos que vinculan a HAARP con muchos fen贸menos ocurridos estos 煤ltimos a帽os.

Tambi茅n destacar que en el a帽o 1977 se firm贸 un tratado, la convenci贸n ENMOD que proh铆be expresamente el desarrollo de armas que puedan interferir o cambiar el clima , el hecho de que ya hace a帽os se hablara de este tipo de armamentos indica que este proyecto no es de ciencia ficci贸n, En un futuro tendremos que ir familiariz谩ndonos cada vez mas con estas siglas HAARP , aunque a nivel oficial y de medios de comunicaci贸n el tema es tab煤 ya que de momento casi nadie se atreve a lanzar el tema a niveles de gran p煤blico, los militares est谩n callados, los meteor贸logos de momento quiz谩s debido al oscurantismo y falta de informaci贸n concreta no se atreven a tocar el tema en profundidad y la sociedad y organizaciones varias de ecologistas y defensores del medio ambiente no dicen nada, esta m谩s preocupada con el protocolo de Kyoto. [No obstante cada vez m谩s gobiernos, sin ir m谩s lejos China e incluso Espa帽a, e incluso magnates como Bill Gates empiezan a reconocer la existencia de proyectos para la modificaci贸n atmosf茅rica y del tiempo para, seg煤n ellos, 鈥渓uchar contra el cambio clim谩tico鈥.]

Adem谩s de HAARP existe SURA, Instalaci贸n de Calentamiento Ionosf茅rico, es un centro de investigaci贸n de la ionosfera ubicado cerca del peque帽o pueblo de Vasilsursk a unos 100 km al este de Nizhniy Novgorod, en Rusia. Sura es capaz de irradiar cerca de 190 MW, potencia radiada efectiva (PRE) en ondas cortas. Inicialmente depend铆a del Ministerio de Defensa, pero este servicio es operado actualmente por el Instituto de Investigaci贸n de Radio NIRFI en Nizhny Novgorod. La instalaci贸n de Sura fue encargada en 1981. Con el uso de este mecanismo, los investigadores rusos estudian el comportamiento de la ionosfera y el efecto de la generaci贸n de emisi贸n de baja frecuencia sobre la modulaci贸n de la ionosfera.

Informaci贸n t茅cnica

La gama de frecuencias de la instalaci贸n es de 4,5 a 9,3 MHz. La instalaci贸n consta de tres transmisores de radiodifusi贸n de 250 kW y una antena dipolo cruzado 144 con dimensiones de 300 m x 300 m. En el centro de la gama de frecuencias de funcionamiento (4,5 鈥 9,3 MHz), como m谩ximo apogeo de ganancia se alcanza alrededor de 260 (~ 24 dB), la potencia radiada efectiva (PER) de la instalaci贸n es de 190 MW (~ 83 dBW). El Proyecto HAARP es el equivalente norteamericano al proyecto Sura ruso.

El meteor贸logo americano Scott Stevens acus贸 a Rusia de estar detr谩s de ciertas actividades que pod铆an repercutir en la actividad atmosf茅rica. Stevens apunt贸 que los especialistas militares rusos estaban detr谩s de la 鈥渇uria鈥 del hurac谩n Katrina que devast贸 Nueva Orleans. Seg煤n 茅l, Rusia ha construido el equipo secreto para causar un impacto perjudicial del tiempo atmosf茅rico y as铆 volver a la era sovi茅tica de la guerra fr铆a.

Los medios de U.S. se hicieron eco r谩pidamente de las noticias. El rumor de que Rusia y los EE.UU. siguen implicados en el desarrollo de armas meteorol贸gicas. Pero esos rumores parec铆an demasiado salvajes como para buscar un grano de verdad ocultado debajo. Mientras tanto, algunos pol铆ticos rusos dicen que los experimentos se han llevado a cabo y todav铆a que se han conducido de cualquier lado del oc茅ano.

Tras la muerte y la destrucci贸n causadas por Katrina, los americanos desenterraron puntualmente la entrevista pol茅mica de Vladimir Zhirinovsky quien amenaz贸 con inundaciones por todas partes los Estados Unidos cuando 鈥渘uestros cient铆ficos cambian levemente el campo gravitacional de la Tierra.鈥漃ero una vez que Katrina golpe贸 la parte meridional de los EE.UU. consiguieron que los rumores improbables sobre el arma meteorol贸gica de Rusia volvieran a salir a luz otra vez.

Los meteor贸logos americanos no son los 煤nicos que culpan a los vecinos por usar el 鈥渁rma del hurac谩n.鈥 Los informes sin confirmar y desiguales sobre experimentos cuestionables con el tiempo conducido por los EE.UU. y la antigua Uni贸n Sovi茅tica suscitaron un gran n煤mero de esc谩ndalos pol铆ticos en muchos pa铆ses del mundo. Despu茅s de una gran inundaci贸n en Europa en 2002, algunos pol铆ticos europeos culparon a los 鈥渕ilitares de los EE.UU.鈥 para interrumpir la econom铆a de la UE. En 2002, el Comit茅 para la Defensa de la Duma rusa plante贸 la cuesti贸n sobre un impacto perjudicial en el clima causado por los experimentos que implicaban la perturbaci贸n de la ionosfera y magnetosfera terrestre. Los diputados centraron su atenci贸n en el sistema de HAARP que todav铆a estaba en construcci贸n en Alaska:

鈥Hay unas instalaciones especiales situadas en una zona militar a unos 400 kil贸metros al norte de Anchorage. Un 谩rea enorme de la tundra que posee millares de antenas de 25 m que se帽alan al cielo. La instalaci贸n se le denomina HAARP por los EE.UU. Los infantes de marina patrullan la vecindad de la base. No se permite que ning煤n avi贸n comercial o militar volar sobre la base. 驴Por qu茅?鈥

Hace tres a帽os los diputados de la Duma llevaron a cabo una discusi贸n calurosa de los temas relacionados con HAARP. Incluso elaboraron una s煤plica al presidente Putin y a la O.N.U. Exigieron nombrar a una comisi贸n internacional para la investigaci贸n de los experimentos conducidos en Alaska.

Hablando para Nezavisimaya Gazeta, el especialista sobre la influencia activa en la atm贸sfera del servicio federal de hidrometeorolog铆a y del control del medio ambiente Valerio Stasenko dijo que HAARP es 鈥渦n tema muy importante鈥. No es nada nuevo que el t茅rmino 鈥 tiempo espacial鈥 ha llegado a ser absolutamente popular 煤ltimamente. El t茅rmino representa la interrelaci贸n entre la actividad solar, la magnetosfera y las perturbaciones y los progresos solares de la ionosfera en la atm贸sfera. Las perturbaciones en la magnetosfera y la ionosfera pueden afectar realmente al clima. Usando un equipo de gran alcance para deliberadamente causar perturbaciones, puede tambi茅n afectar al tiempo, incluso en una escala global. Creo que los diputados ten铆an raz贸n en finalmente plantear la cuesti贸n con respecto a los experimentos a los EE.UU鈥,鈥 dijo a Sr. Stasenko.

Mientras los pol铆ticos discuten sobre los planes imperialistas de los EE.UU鈥, sus actividades militares, y los desastres provocados por el hombre e inundaciones sanguinarias, no quieren darse cuenta que Rusia tiene una gran estructura con instalaciones similares a HAARP. Las instalaciones llamada Sura es de tan gran alcance como HAARP. Est谩 situada en 谩rea central de Rusia, en un lugar alejado y solitario a 150 kil贸metros de la ciudad de Nizhny Novgorod. Una de las instituciones de investigaci贸n cient铆fica principales de la URSS, el Instituto de Investigaci贸n de Estudios de Radiof铆sica.

鈥Hay solamente tres instalaciones como 茅sta en el mundo, una se encuentra en Alaska, el mismo HAARP, otra en Noruega y la tercera en Rusia,鈥 dijo a Nikolai Snegirev, director del Instituto antedicho. La instalaci贸n fue comisionada en 1981. 鈥淯sando esta instalaci贸n 煤nica, los investigadores alcanzaron resultados extremadamente interesantes con respecto al comportamiento de la ionosfera. Descubrieron el efecto de generaci贸n de emisiones de baja frecuencia en la modulaci贸n de la corriente de la ionosfera. Al principio, el Departamento de Defensa sovi茅tico apost贸 sobre todo en los proyectos de investigaci贸n similares. Pero ninguna investigaci贸n se ha conducido con tal instalaci贸n debido al derrumbamiento posterior de la Uni贸n Sovi茅tica. Actualmente estamos implicados en los proyectos internacionales para la investigaci贸n de la ionosfera,鈥 dijo a Sr. Snegirev.

Sura parece un poco 鈥渙xidado y algo pasado de moda鈥. Y en contra todas las probabilidades, todav铆a funciona. Hay l铆neas rectas de antenas de 20 m colocadas en un 谩rea de 9 hect谩reas. Un emisor gigante que el tama帽o de una choza del pa铆s se asienta en el centro del campo, el emisor se utiliza para estudiar desarrollos ac煤sticos en la atm贸sfera.

Los investigadores en el Sura no pueden todav铆a conjurar a los huracanes similares a Katrina y a Rita. Por lo menos, ellos dicen que no lo pueden hacer. Sin embargo, se realizan investigaciones (en una escala m谩s peque帽a que en los EE.UU.) de la interrelaci贸n entre los desastres naturales y las perturbaciones en la ionosfera y la magnetosfera.

鈥Es posible que afecten al tiempo. Sin embargo, ni los rusos ni los americanos son capaces en el momento de crear algo como los huracanes Katrina o Rita鈥.

La capacidad de las instalaciones es demasiado baja. Los americanos van a cambiar HAARP en su capacidad de dise帽o. No obstante, no ser谩 lo bastante eficaz como para causar desastres naturales,鈥 dijo a Yuri Tokarev, jefe del Departamento de Relaciones Solares y Terrestres del Instituto de Investigaci贸n de Estudios de Radiof铆sica.

Las tecnolog铆as de los institutos secretos de investigaci贸n que utilizan dichas tecnolog铆as se clasifican como de alto secretos y son casi inaccesibles para los investigadores no militares. Uno de los dispositivos fue recientemente probado gracias a la ayuda de la Academia rusa de Ciencias Naturales.

鈥Producimos resultados interesantes durante la primera prueba del generador i贸nico,鈥 dijo al acad茅mico Mikhail Shahramanyan. 鈥淯na corriente de iones del ox铆geno sub铆a y podr铆a generar cualquier resultado o una ruptura local de las nubes o traer un cielo cubierto, dependiendo de un modo del trabajo del dispositivo. Gestionamos formar cielo cubierto de la cumulonimbus sobre Erevan en abril de 2004. Utilizamos el tipo dispositivos de dos GIONK cuando el cielo estaba despejado. Seg煤n los protocolos verificados por los observadores independientes, entre del 15 de abril al 16 de abril se registraron en Erevan entre 25mm-27mm de precipitaci贸n,鈥 dijo al acad茅mico Shahramanyan.

Un programa de investigaci贸n cient铆fica con base en Alaska se est谩 cerrando [o al menos empezaba a cerrarse en 2014], para alivio de muchos te贸ricos de la conspiraci贸n que creen que se ha utilizado como una superarma global.

De acuerdo con un art铆culo en el Anchorage Daily News :

鈥La Fuerza A茅rea de EE.UU. envi贸 una notificaci贸n oficial al Congreso.. y tiene la intenci贸n de desmantelar los 300 millones de d贸lares del proyecto HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) en Gakona este verano de 2014. El cierre de HAARP, un proyecto creado por el fallecido senador Ted Stevens cuando 茅l ejerc铆a un gran control sobre el presupuesto de defensa de los EE.UU., se iniciar谩 despu茅s de un experimento de investigaci贸n final que se llevar谩 a cabo a mediados de junio, dijo la Fuerza A茅rea en una carta al Congreso鈥. Construido y con un costo de m谩s de $ 290 millones, el sitio cuenta con 180 antenas en 30 acres que se utilizan para dirigir la energ铆a a la ionosfera, que est谩 entre 55 millas a 370 millas sobre la Tierra, y monitorear los cambios en el flujo de part铆culas cargadas鈥.

Las conspiraciones de HAARP

El programa se hab铆a convertido en un tema favorito de las teor铆as de la conspiraci贸n que suger铆an que ten铆a alg煤n prop贸sito siniestro. Nick Redfern, en su libro 鈥 隆Fuera! Instalaciones de alta seguridad, bases subterr谩neas, y otras 谩reas fuera de los controles鈥 ( 鈥淜eep Out! High Security Facilities, Underground Bases, and Other Off-Limits Areas,鈥), se pregunta ret贸ricamente:

鈥 驴Es este tipo de tecnolog铆a ya se est谩 utilizando en secreto en una escala planetaria, con el fin de infundir miedo, y ejercer el control sobre la poblaci贸n mundial, y tambi茅n ejercer el control militar y la influencia sobre las 谩reas de inter茅s estrat茅gico? Muchos te贸ricos de la conspiraci贸n dicen que s铆鈥 Los que ven a HAARP como un punto del orden del d铆a claramente encubierto y a los que consideran el proyecto m谩s oscuro de todos los secretos :. El terremoto en Hait铆鈥.

Redfern sugiere que el terremoto de magnitud 7,0 de enero de 2010 鈥 que destruy贸 gran parte de las zonas urbanas de Hait铆 y mat贸 al menos a 100.000 personas 鈥 鈥 Fue un evento deliberado inducido por HAARP, dise帽ado para proporcionar al gobierno de los Estados Unidos una raz贸n para hacer sentir su presencia con fuerza en un 谩rea en la que ten铆a intereses especiales鈥.

En el cl谩sico pensamiento de los hechos sigue el dinero de la conspiraci贸n, los intereses especiales y espec铆ficos en este caso es el petr贸leo. Redfern afirma que 鈥淗AARP puede utilizarse en secreto para encontrar la clandestinidad y las reservas de petr贸leo submarino.

驴C贸mo, exactamente, una tecnolog铆a dise帽ada para el estudio de la ionosfera 鈥 que se extiende por encima de la superficie de la Tierra 鈥 tambi茅n se utiliza para la detecci贸n de las reservas de petr贸leo bajo tierra o causar terremotos nunca se explica.

El deseo por el petr贸leo da una raz贸n para matar a cientos de miles de personas y devastar un pa铆s ya pobre, pero esto podr铆a ser m谩s plausible si los Estados Unidos no fuera ya uno de los principales productores de petr贸leo del mundo.

Cuatro a帽os y medio m谩s tarde parece que hay poca o ninguna evidencia de la exploraci贸n de petr贸leo urgente que presumiblemente era el punto de mira del proyecto HAARP como una conspiraci贸n secreta y despiadada.

Por supuesto que no es s贸lo el terremoto de Hait铆. Te贸ricos de la conspiraci贸n HAARP sospechan de las causas del terremoto de 2011 y el tsunami resultante que llev贸 a la crisis nuclear de Fukushima. 驴Por qu茅 el gobierno de EE.UU. quiere provocar un terremoto en un pa铆s aliado? El petr贸leo, por supuesto.

En cuanto a s铆 mismo HAARP, Brian Dunning, escribiendo en su podcast de Skeptoid, se帽alaba:

鈥淣o hay nada remotamente secreto o incluso clasificado sobre HAARP. No se necesita una autorizaci贸n de seguridad para visitar y recorrer el sitio, y HAARP por lo general es un lugar abierto cada verano durante el cual cualquier persona puede ver todo lo que hay. Durante el resto del a帽o, se lleva a cabo la investigaci贸n. Hay varios centros de investigaci贸n similares en todo el mundo, en especial la instalaci贸n SURA en Rusia, EISCAT en Noruega, el observatorio de Arecibo, en Puerto Rico, y el observatorio HIPAS cerca de Fairbanks, operado por UCLA.

Por desgracia para los te贸ricos de la conspiraci贸n, HAARP tiene potencial para afectar el clima. La frecuencia de la energ铆a que transmite HAARP no puede ser absorbida por la troposfera o la estratosfera, s贸lo por la ionosfera, a muchos kil贸metros m谩s alto que los m谩s altos sistemas meteorol贸gicos atmosf茅ricos鈥.

El programa se est谩 cerrando debido a que su investigaci贸n que se lleva a cabo y su financiaci贸n se termina. El hecho de que el proyecto HAARP finalice, por supuesto, no disuade a los te贸ricos de la conspiraci贸n. Algunos afirman que el cierre es s贸lo parte del trabajo 鈥渙ficial鈥, pero que los 鈥 oscuros鈥 proyectos seguir谩n all铆 en mayor secreto.

[Este programa se va a cerrar pero 驴se ha cerrado? Otros se est谩n abriendo, tanto en EE.UU como en China 驴Y qu茅 pasa con SURA? Alguien est谩 jugando con el tiempo.]

Nota

Nikola Tesla, uno de los cient铆ficos menos conocidos de nuestra 茅poca, naci贸 en Croacia (1856) y muri贸 en Nueva York (1943). Fue ante todo un inventor. Descubri贸 la corriente alterna y el motor de inducci贸n electromagn茅tica, turbinas muy eficientes, etc.. Algunos le atribuyen la invenci贸n de la radio, pero su idea, seg煤n parece, se la tomaron Marconi y Edison. Tesla fue experto en termodin谩mica, energ铆a solar, rayos X y c贸smicos, etc.

Invent贸 un sistema de transmisi贸n de energ铆a inal谩mbrica: transmitir energ铆a sin medio f铆sico. Consigui贸 encender un conjunto de l谩mparas de 50 vatios a 40 km de distancia y lanz贸 la idea de poder concentrar y transmitir energ铆a a grandes distancias. Tesla fue un visionario y adelantado de su tiempo ya que pronostico la invenci贸n de la televisi贸n, potenciales usos de sat茅lites venideros y el posible uso de m谩quinas del tiempo capaz de controlarlo a grandes distancias (隆antes de 1910!).

El proyecto HAARP parte de la idea originaria de Tesla: poder transmitir potentes ondas electromagn茅ticas que se puedan reflejarse en la ionosfera y as铆 alcanzar grandes distancias.