De parte de ANRed April 21, 2021 73 puntos de vista

Integrantes de ATAC (Asamblea de trabajadores del arte y la cultura) denuncian la detenci贸n de tres artistas que estaban trabajando en la peatonal en la ciudad de Mar del Plata el 17 de abril. 芦Los polic铆as involucrados los persiguieron durante 5 cuadras, intercept谩ndolos en Santa Fe y Belgrano con dos patrulleros, los golpearon y se los llevaron a la comisar铆a primera donde siguieron con el hostigamiento. A una de las trabajadoras del arte, la amenazaron dici茅ndole que si no se callaba la iban a desaparecer禄. 脡ste mediod铆a desde ATAC convocaron a una concentraci贸n frente a la Comisar铆a Primera 芦convocamos a reclamar nuestro derecho de poder trabajar sin miedo a que la polic铆a nos robe, nos golpee y nos amenace禄. Por ANRed

El 17 de abril, integrantes de ATAC (Asamblea de trabajadores del arte y la cultura) estaban trabajando en la peatonal en la Ciudad de Mar del Plata, cuando polic铆as uniformados y civiles de manera violenta e intempestiva, obligaron a un artesano a retirar sus piezas expuestas para la venta, de la v铆a p煤blica. Dos musicos que estaban trabajando en la peatonal intervienen, pero debido a las amenazas de la polic铆a, levantaron sus materiales de trabajo.

芦Los polic铆as involucrados los persiguieron durante 5 cuadras, intercept谩ndolos en Santa Fe y Belgrano con dos patrulleros, los golpearon y se los llevaron a la comisar铆a primera donde siguieron con el hostigamiento. A una de las trabajadoras del arte, la amenazaron dici茅ndole que si no se callaba la iban a desaparecer. Dos de ellos fueron liberados a las 2 am, el otro torturado hasta a las 5 am, donde es golpeado en las costillas de tal manera que le cuesta respirar adem谩s de quitarle sus herramientas de trabajo禄 explicaron desde ATAC mediante un comunicado.

Agregaron 芦desde la Asamblea de Trabajadores del arte y la cultura repudiamos este accionar de las fuerzas represivas, entendemos que se viene una avanzada de persecuci贸n y amedrentamiento contra los y las trabajadoras禄.

Este mediod铆a desde la ATAC realizaron una concentraci贸n frente a la Comisar铆a Primera para exigir poder trabajar libremente ya que afirman que 芦el arte callejero no es delito禄.

芦Convocamos a reclamar nuestro derecho de poder trabajar sin miedo a que la polic铆a nos robe, nos golpee y nos amenace. Encontr茅monos en la calle para que vean que estamos juntos y organizados, que si nos tocan a uno nos tocan a todos禄 finalizaron.