De parte de ANRed December 9, 2022 118 puntos de vista

Se trata del proyecto petrolero 鈥淎rgerich-1鈥 que busca la realizaci贸n de un pozo petrolero a trav茅s de un buque de perforaci贸n a 300 km de la costa de Mar del Plata. La aprobaci贸n fue oficializada el mi茅rcoles en el Bolet铆n Oficial, mediante resoluci贸n 19/2022 del Ministerio de Ambiente a cargo de Juan Cabandi茅. Constar谩 de tres etapas: perforaci贸n a unos 4000 metros bajo el fondo del mar, evaluaci贸n del pozo y finalmente el sellado del mismo con cemento. La decisi贸n llega luego de que, por otro lado, los camaristas Eduardo Gim茅nez y Alejandro Tazza dejaran sin efecto, por segunda vez, la medida cautelar que frenaba la exploraci贸n s铆smica del proyecto Costa Afuera. El pasado 4 de diciembre se realiz贸 un nuevo Atlanticazo en defensa del mar. Ayer las comunidades realizaron cortes y manifestaciones en la ciudad para repudiar el avance de la instalaci贸n de petroleras en el mar. Por Estefa Gonzalez. ANRed.

El mi茅rcoles en el Bolet铆n Oficial se public贸 la aprobaci贸n del Proyecto del pozo exploratorio, 鈥淎rgerich-1鈥 Cuenca Argentina Norte (Bloque CAN 100), resoluci贸n del Ministerio de Ambiente, a cargo de Juan Cabandi茅, a trav茅s de su Secretar铆a de Cambio Clim谩tico, Desarrollo Sostenible e Innovaci贸n, al frente de Cecilia Nicolini. Mediante la misma se aprueba la Declaraci贸n de Impacto Ambiental y se autoriza a la empresa Equinor la perforaci贸n de unos 4000 metros bajo el mar a trav茅s de un buque en busca de petr贸leo y gas dentro del bloque CAN 100. Ser谩 el primero pozo petrolero costa afuera en aguas profundas en una zona en la cual estiman hay una presencia importante de recursos hidrocarbur铆feros seg煤n estudios geol贸gicos previos.

Equinor obtuvo la licencia en abril de 2020 con YPF como socio y un a帽o m谩s tarde la Secretar铆a de Energ铆a aprob贸 la cesi贸n de la participaci贸n de un 30% de estas dos empresas a Shell. La licencia qued贸 entonces un 35% a Equinor, 35% a YPF y 30% a Shell.

El proyecto en esta zona se enmarca dentro de los Lineamientos para un Plan de Transici贸n Energ茅tica al 2030, publicados por el gobierno nacional en octubre del 2021, que busca el autoabastecimiento energ茅tico mediante la explotaci贸n de recursos de las cuencas terrestres y marinas.

Etapas

El proyecto seg煤n el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa noruega Equinor, cuenta con tres etapas. En primer lugar, la movilizaci贸n de embarcaciones y tareas de perforaci贸n que se llevaran a cabo mediante un buque de perforaci贸n, asistido por dos buques de apoyo y un helic贸ptero para los cambios de tripulaci贸n.

En segundo lugar, la evaluaci贸n del pozo, la medici贸n de las propiedades del subsuelo y la b煤squeda de petr贸leo en las profundidades, evaluadas mediante operaciones de registro con cable el茅ctrico.

Y una vez finalizadas estas tareas, el pozo Argerich-1 se sellara permanentemente con tapones de cemento, independientemente de si se encontraran o no hidrocarburos.

La perforaci贸n estaba presentada para realizarse en el cuarto cuatrimestre del presente a帽o pero el gobierno estima ahora el comienzo para marzo del 2023. El EIA presentado el 30 de junio, detalla adem谩s que el proceso durar谩 60 d铆as corridos, en una profundidad de la columna de agua de 1.527 metros y con una profundidad de pozo de 3990 metros.

Impacto ambiental

El estudio describe en las tres etapas impactos abi贸ticos y bi贸ticos debido al uso de combustible, movilizaci贸n, tr谩nsito de embarcaciones y operaciones de perforaci贸n. Se esperan afecciones en la calidad del agua marina debido a la descarga de agua tratada negra, gris, aceitosa y de enfriamiento e impacto a la vida marina adem谩s por las emisiones de luz y ruido.

Tambi茅n, durante la perforaci贸n y registros de pozos, el lecho marino ser谩 afectado por la descarga de lodos a base de agua, descargas de cemento y recortes de perforaci贸n impregnados con lodo de base sint茅tica.

Equinor argumenta que en base a medidas de control y en cumplimiento de pr谩cticas internacionales, los impactos ser谩n bajos. Entre una de las medidas de mitigaci贸n de da帽os enumera que los procedimientos de arranque ser谩n graduando la potencia de la fuente ac煤stica durante al menos 20 minutos 鈥減ara dar tiempo suficiente para que la fauna marina abandone el 谩rea鈥

En otro 铆tem detalla que los impactos negativos en la pesca, tr谩fico, navegaci贸n, generaci贸n de conocimiento y patrimonio cultural y natural, tambi茅n ser谩n bajos. Siendo moderados y significativos los positivos en t茅rminos de econom铆a local y generaci贸n de conocimiento.

Riesgo ambiental

El informe aclara que seg煤n el estudio de corrientes marinas, ning煤n escenario predice contaminaci贸n de petr贸leo en la costa y que durante todas las estaciones un vertido de petr贸leo se desplazar铆a hacia el este.

Los escenarios de riesgo ambiental incluyen: derrames mayores, surgencia no controlada o derrame de productos a bordo de los buques; derrames menores de buque de perforaci贸n o de apoyo; coalisiones, incendios, explosi贸n, falla estructural, p茅rdida del control de un buque, entre otros.

La empresa presenta un proyecto a trav茅s del Plan de Gesti贸n Ambiental que aplicara en todas las operaciones y medidas de mitigaci贸n, prevenci贸n y seguimiento. Sin embargo la experiencia a nivel mundial de est谩s empresas y proyectos desmienten que los riesgos sean bajos o controlados.

#MarArgentino

La Justicia dej贸 sin efecto una medida cautelar que frenaba un proyecto de exploraci贸n petrolera ‘offshore’ en la Cuenca Argentina Norte (CAN). Este lunes se conoci贸 la decisi贸n que mantiene en vilo a vecinas y vecinos de los ciudades costeras. La empresa noruega pic.twitter.com/2cemT9ouk1 鈥 ANRed #25A帽os (@Red__Accion) December 5, 2022

Las petroleras en el mar no tienen licencia social

En el mismo Estudio de Impacto Ambiental, Equinor enumera a actores claves como es la participaci贸n p煤blica en la toma de decisiones y el derecho a recibir la informaci贸n necesaria. Sin embargo las comunidades costeras han expresado a lo largo de todo el a帽o el rechazo a la instalaci贸n de petroleras en el mar.

El jueves, luego de conocerse la aprobaci贸n del pozo petrolero Argerich-1, noticia que llega luego que estos 煤ltimos d铆as, los camaristas Eduardo Gim茅nez y Alejandro Tazza, dejaran sin efecto la medida cautelar que frenaba la exploraci贸n s铆smica del proyecto 鈥淐ampa帽a de adquisici贸n s铆smica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte ( CAN 10, CAN 100 y CAN 114), la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, volvi贸 a realizar manifestaciones esta vez en ruta 2 y 11.

鈥淒esde hace varias semanas venimos observando c贸mo se han desplegado todos los perversos mecanismos del Estado en pos de avanzar con el proyecto petrolero costa afuera que quieren instalar en nuestro mar鈥, expres贸 la Asamblea en un comunicado titulado 鈥 Cr贸nica de una entrega anunciada.

#hoy #marlibredepetroleras Movilizaci贸n a la C谩mara Federal de Apelaciones, ante la decisi贸n de los jueces Eduardo Gim茅nez y Alejandro Tazza de dejar sin efecto la medida cautelar que frenaba el inicio de la exploraci贸n s铆smica a 300 km de la costa de Mar del Plata. pic.twitter.com/u2Y7Sy8FSQ 鈥 ANRed #25A帽os (@Red__Accion) December 6, 2022

Y refiriendo a la decisi贸n de los camaristas y de la aprobaci贸n del pozo Argerich 1 afirmaron: 鈥 est谩 claro que el proyecto petrolero offshore no es para mejorar el desarrollo local, sino que responde a un plan sistem谩tico de despojo instalado en territorios determinados para el sacrificio. Han definido el mar como una nueva zona de saqueo al servicio de un capitalismo global en decadencia, 谩vido de recursos energ茅ticos y materiales necesarios para su propio sostenimiento.鈥

芦Hacemos responsables directos del ecocidio:

鉁揂 las corporaciones petrolera

鉁揂 todo el gobierno naciona

鉁揂l gobierno de la provincia de Buenos Aires

鉁揂l intendente Montenegro y a todo el Concejo Deliberante

鉁揂l Ministro de Ambiente y Desarrollo inSostenible Juan Cabandi

鉁揂 la Secretaria de Cambio Clim谩tico, Desarrollo Sostenible e Innovaci贸n Cecilia Nicolini

鉁揂 los jueces Eduardo Jim茅nez y Alejandro Tazz

鉁揂 las burocracias sindicales al frente de instituciones gremiales locales: CGT, SIMAP

鉁揂l Cluster de Energ铆a y dem谩s consorcios empresariales que han sido parte de 茅ste entramado corporativo pro petrolero

鉁揂 los sectores de la ciencia, que desde las universidades p煤blicas y privadas han avalado por acci贸n y omisi贸n la instalaci贸n de la industria petrolera en nuestra ciudad

鉁揂 los medios de comunicaci贸n hegem贸nicos que sostenidamente silencian la lucha de las comunidades costeras y s贸lo hacen visibles las falsas promesas de trabajo y desarrollo

Sostenemos la decisi贸n de seguir resistiendo en la calle como hace m谩s de un a帽o y medio. Acciones en las que hemos manifestado p煤blica y rotundamente que el extractivismo petrolero NO TIENE LICENCIA SOCIAL y que no daremos marcha atr谩s: porque ma帽ana ser谩 tarde y porque si la industria petrolera se instala en nuestro territorio lo 煤nico que se va a derramar es contaminaci贸n ambiental y desigualdad social.禄, finaliza el comunicado.

Este s谩bado en plaza Espa帽a de Mar del Plata la Asamblea vuelve a debatir los pasos a seguir.