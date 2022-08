–

De parte de ANRed August 2, 2022 200 puntos de vista

Ayer en el marco del aniversario de la desaparici贸n forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, desde la Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo convocaron a una actividad pol铆tica y art铆stica en la Plaza Mitre, en la ciudad de Mar del Plata. Durante la misma fueron hostigados por la polic铆a que en dos oportunidades se acerc贸 al lugar por presuntas denuncias de vecinos realizadas al 911. Los y las activistas estaban restaurando en el suelo de la plaza un mural con la cara de Santiago con la leyenda 芦El Estado es esponsable禄, en ese momento tres funcionarios de la Inspecci贸n General del Municipio de General Pueyrred贸n acudieron al lugar e increparon a los activistas argumentando que estaban vandalizando el espacio p煤blico y los increparon diciendo que iban a multarlos. No obstante una vez concluida la actividad, el Municipio cuyo intendente es Guillermo Montenegro, destruy贸 el mural cubri茅ndolo con pintura verde. 芦El Municipio se encarg贸 de hacer desaparecer nuestro mural, nuestros s铆mbolos y las consignas que denunciaban la complicidad del Estado en el crimen y en perpetuar la impunidad. Sin restaurar el piso de cemento que se encuentra en mal estado de conservaci贸n pintaron toda la superficie de un color verde que no podemos dejar de asociar a quienes han hecho desaparecer a tantos compa帽eros y compa帽eras en dictadura禄 agregaron 芦llama la atenci贸n que las esv谩sticas y expresiones fascistas pintadas en diferentes sectores de la ciudad no reciban igual tratamiento, claramente esto nos dice desde donde se posicionan los funcionarios pol铆ticos que integran el poder ejecutivo del Partido de General Pueyrred贸n禄. Por ANRed

El 1潞 de agosto de 2022 se cumplieron 5 a帽os de la desaparici贸n forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en el marco de dicho aniversario desde la Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo convocaron a una actividad pol铆tica y art铆stica en la Plaza Mitre, en la ciudad de Mar del Plata. A los pocos minutos de comenzar la jornada tres efectivos de la polic铆a bonaerense se acercaron por una presunta denuncia realizada al 911 en donde aparentemente se planteaba que los activistas estaban generando disturbios, al constatar que no era as铆 los efectivos se retiraron.

Minutos mas tarde tres funcionarios de la Inspecci贸n General del Municipio de General Pueyrredon, por una supuesta denuncia devandalismo, porque los y las activistas estan pintando en el piso de un sector de la plaza la consigna: 鈥淓l Estado es responsable鈥 y repasando con pintura un mural con la cara de Santiago Maldonado que realizaron el a帽o pasado en la misma fecha. 芦Nos amenazaban con multarnos sin poder explicarnos que ley, ordenanza o disposici贸n est谩bamos contraviniendo, despu茅s de un rato se alejaron permaneciendo en las inmediaciones y luego se retiraron禄 explicaron desde la Asamblea por una sociedad sin Fascismo.

芦Es llamativo que invocaran la protecci贸n del espacio p煤blico mientras, otro sector p煤blico era al mismo tiempo usado de forma arbitraria a pocas cuadras, donde se realizaba la competencia de motocross habilitada por un bur贸crata en su af谩n de satisfacer los caprichos de unos pocos burgueses. Los amedrentamientos no terminaron all铆, inmediatamente que se retiraron los inspectores municipales lleg贸 una numerosa delegaci贸n de uniformados, tres de ellos nos volvierona interrogar sobre la actividad que all铆 est谩bamos realizando, en una clara muestra de persecuci贸n ideol贸gica e intento de intimidaci贸n permanecieron una docena de efectivos uniformados a pocos metros durante 20 minutos禄 agregaron.

Finalmente una vez concluida la actividad de la que participaron militantes de diferentes espacios tanto socioambientales, como pol铆ticos de izquierda y autoconvocados e independientes, el Municipio decidi贸 destruir el mural restaurado en homenaje a Santiago Maldonado.

芦La persecuci贸n del Estado Municipal con apoyo de las fuerzas represivas provinciales no concluy贸 ah铆, en un acto de violencia institucional el mismo d铆a de la desaparici贸n de Santiago, el Municipio se encarg贸 de hacer desaparecer nuestro mural, nuestros s铆mbolos y las consignas que denunciaban la complicidad del Estado en el crimen y en perpetuar la impunidad. Sin restaurar el piso de cemento que se encuentra en mal estado de conservaci贸n pintaron toda la superficie de un color verde que no podemos dejar de asociar a quienes han hecho desaparecer a tantos compa帽eros y compa帽eras en dictadura禄 manifestaron.

芦El ejecutivo municipal no soporta las expresiones populares en el espacio p煤blico, lo dej贸 muy claro cuando destruy贸 los murales de la Eco asamblea de Parque Camet que denunciaban la privatizaci贸n de esa reserva forestal p煤blica, en ambas ocasiones se gastaron recursos materiale con el 煤nico prop贸sito de disciplinarnos mostrando que tienen el poder y lo ejercen. Llama la atenci贸n que las esv谩sticas y expresiones fascistas pintadas en diferentes sectoresde la ciudad no reciban igual tratamiento, claramente esto nos dice desde donde se posicionan los funcionarios pol铆ticos que integran el poder ejecutivo del Partido de General Pueyrred贸n. Sab铆amos que era algo que pod铆a suceder, sobretodo conociendo el prontuario de nuestro actual intendente (Guillermo Montenegro), que como ministro de Justicia y Seguridad de CABA fue el responsable de la brutal represi贸n en el Hospital Borda. Sus pol铆ticas son la violencia institucional y la privatizaci贸n de lo p煤blico en beneficio de los privilegiados de siempre, de ello a dado sobradas muestras禄 finalizaron.