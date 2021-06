–

De parte de Indymedia Argentina June 18, 2021

El fiscal a cargo de la investigaci贸n del crimen, Alejandro Pellegrinelli, hab铆a pedido el sobreseimiento y fue apoyado por la fiscal铆a general. La familia de Brandon Romero, la v铆ctima, se constituy贸 como querellante y logr贸 la elevaci贸n de la causa a juicio. El subteniente Arc谩ngel Bogado qued贸 imputado por el homicidio agravado del joven y deber谩 enfrentar a la justicia.

Esta semana se confirm贸 la imputaci贸n del Subteniente Pedro Arc谩ngel Bogado por Homicidio agravado por haberse cometido abusando de su funci贸n o cargo por ser miembro integrante de las fuerzas policiales y por el empleo de arma de fuego. Bogado dispar贸 siete veces contra Brandon Romero, de 18 a帽os, y luego se excus贸 diciendo que hab铆an intentado robarle su moto. El juez Sa煤l Errandonea rechaz贸 el sobreseimiento que plante贸 la defensa y tambi茅n el cambio de calificaci贸n legal a 鈥渆xceso en la leg铆tima defensa鈥 y elev贸 la causa por la muerte de Brandon Romero a juicio.

En su escrito el magistrado se帽ala algunas falencias en la investigaci贸n del caso. Por ejemplo, que no se haya tomado declaraci贸n a algunos de los j贸venes que acompa帽aban a Brandon la noche de su muerte; o que no aporte elementos que confirmen que quien viajaba en la moto con Brandon estuviera armado, ni vestigios de que haya disparado contra Bogado. Errandonea observa que lo que s铆 parece confirmarse es que Romero se encontraba desarmado: 鈥渘o encuentro justificaci贸n alguna a semejante ataque agotando la provisi贸n de su cargador sobre una persona desarmada鈥. Tambi茅n se帽ala el car谩cter de funcionario del imputado, que revista como Subteniente de la Polic铆a de la Provincia de Buenos Aires.

鈥淓stoy feliz, pero de a un paso a la vez鈥, dice Romina Vergara, la mam谩 de Brandon. 鈥淐reo que salir a la calle y pedir justicia sirve para que no quede impune el asesinato de Brandon, y a la vez es cansador, me queda un gran camino todav铆a鈥, agrega. Queda esperar el juicio y atravesar ese proceso, que no es poco.

Con la elevaci贸n a juicio queda abierta la posibilidad, a requerimiento de Cesar Sivo como representante de los particulares damnificados, de pedir una ampliaci贸n de la imputaci贸n y por la tentativa de homicidio que tambi茅n represent贸 el accionar de Bogado al dispararle al joven que iba en la moto junto a Brandon y recibi贸 un disparo en el hombro.

La Secretar铆a de Derechos Humanos de la Naci贸n se present贸 ante el tribunal en car谩cter de Amicus Curiae y asegur贸 que de haberse dictado el sobreseimiento de Bogado 鈥渄ejar铆a un caso de posible violencia institucional en la m谩s absoluta impunidad, sin garantizar el debido acceso a la jurisdicci贸n de la familia de la v铆ctima, lo que podr铆a derivar en responsabilidad internacional para el Estado argentino鈥.

Fuente: https://www.andaragencia.org/mar-del-plata-el-policia-que-mato-a-un-joven-de-siete-tiros-ira-a-juicio/