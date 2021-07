–

De parte de ANRed July 27, 2021 105 puntos de vista

Si algo le faltaba al modelo extractivo nacional es expandirse hacia la Costa Atl谩ntica. Una audiencia p煤blica con escasa publicidad demostr贸 la falta de licencia social para la explotaci贸n de hidrocarburos en el mar argentino. Voces de alarma ambiental y un desenlace en suspenso. Por Revista C铆trica

No hace falta ser un f铆sico experimental o un premio Nobel en sentido com煤n para advertir que ella, la mar, es 鈥揹efinitivamente鈥 la fuente misma de la existencia en este planeta. No s贸lo de la humana. Toda la existencia. Pocas cosas son tan absolutas en este universo como el agua, como la mar, como la gran masa oce谩nica.

Este cuerpo vivo de agua salada interconecta y cubre m谩s del 70% de la superficie de la Tierra. Modera el clima planetario, incide en los ciclos del agua, del carbono y del nitr贸geno. Las mareas mantienen profundas conversaciones c铆clicas con la rotaci贸n del planeta, con los efectos gravitacionales de la Luna y tambi茅n del Sol.

En los mares conviven una gran variedad de organismos, incluyendo bacterias, algas, plantas, hongos y animales, generando una amplia gama de h谩bitats y ecosistemas. Muchos de los principales grupos de organismos evolucionaron en el mar y 鈥揺ntre las teor铆as que maneja la comunidad cient铆fica鈥 la vida misma pudo haber comenzado all铆.

Sin embargo, en la pr谩ctica diaria, esta virtual diosa de la vida es maltratada, mancillada, contaminada, sometida a diferentes formas de extractivismos, saqueos, violencias. Es decir, la gran madre de la vida humana es destruida sistem谩ticamente a diario por sus propios hijos e hijas. 鈥淵 mientras tanto el sol se muere, y no parece importarnos鈥, canta el Indio Solari. La novedad argentina, que todav铆a no tiene canci贸n, es que avanza la explotaci贸n de hidrocarburos鈥 s铆, en el fondo del mar.

El bloque CAM 100, uno de los espacios concesionados para la explotaci贸n offshore, tiene una superficie equivalente a 75 veces la Ciudad de Buenos Aires y est谩 ubicado justo frente a Mar del Plata.

EXTRACTIVISMO HASTA EN EL FONDO DEL MAR

La organizaci贸n Ecos de Mar, que forma parte de la Asamblea Mar Libre de Petroleras, se帽al贸: 鈥淟a fauna en Mar del Plata est谩 en peligro. Sin consultar a los marplatenses ni a otros ciudadanos costeros, en 2019 se entregaron segmentos de la Cuenca Argentina Norte para realizar la exploraci贸n s铆smica de hidrocarburos鈥. La interesada era la petrolera noruega Equinor, que se hab铆a fusionado previamente con YPF. Una audiencia p煤blico virtual no vinculante, convocada a fines de junio por el Ministerio de Ambiente para tratar el pedido de Equinor, termin贸 con un masivo rechazo tras tres d铆as y m谩s de 30 horas de exposiciones.

El fondo marino contiene enormes reservas de minerales. La exploraci贸n de hidrocarburos como el petr贸leo y el gas natural, a cientos de metros en la profundidad oce谩nica, se realiza mediante perforaciones rotatorias. Esta punci贸n al coraz贸n de la madre de la existencia tiene impactos ambientales que afectan a animales (como las ballenas) por las ondas s铆smicas que se utilizan para localizar los dep贸sitos; adem谩s de liberar sustancias t贸xicas como el mercurio, el plomo y el ars茅nico.

Tambi茅n hay antecedentes mundiales de derrame de petr贸leo, con ejemplos tristemente c茅lebres como el del buque cisterna Exxon Valdez, ocurrido en 1989 en Alaska (caus贸 un severo da帽o ecol贸gico al matar miles de aves marinas, as铆 como focas, ballenas y peces), o el choque entre el Atlantic Empress y el Aegean Captain en el Mar Caribe, en 1979, que origin贸 el derrame de 287.000 toneladas de petr贸leo en sus aguas.

Cabe mencionar que la mayor cat谩strofe ambiental fue a causa de la explosi贸n producida el 3 de junio de 1979 en Pozo Ixtoc I, a unos 80 kil贸metros del estado mexicano de Campeche. Tom贸 nueve meses frenar el vertido de crudo. En total, 461.000 toneladas del petr贸leo contaminaron todo en aquella ocasi贸n.

Frente a las costas de Mar del Plata se encuentra la Cuenca Argentina Norte (CAN) 100, que cobr贸 relevancia recientemente 鈥渢ras la fusi贸n de YPF, Equinor y Shell鈥, seg煤n advierte Ecos de Mar, que subraya adem谩s la 鈥渋nminente perforaci贸n鈥 del lecho marino argentino.

LA PESADA HERENCIA AMBIENTAL

Sobre la audiencia p煤blica no vinculante, el militante ambiental Leandro Vasco afirma: 鈥淟a ratificaci贸n del Acuerdo de Escaz煤 ubica a la participaci贸n p煤blica como uno de los derechos fundamentales para abordar las cuestiones ambientales. Si la audiencia no es vinculante, el reconocimiento de nuestra comunidad no est谩 garantizado鈥. Vasco es integrante de Ecos de Mar y de Rebeli贸n o Extinci贸n, entre otros espacios.

鈥淓l estudio del impacto ambiental se centra en los animales marinos y en aves y deja afuera a los peque帽os animales que tambi茅n forman parte de un ecosistema que est谩 interconectado y que no conoce fronteras鈥, se帽ala, y contextualiza: 鈥淟a pandemia del coronavirus ocurri贸 por la arrogancia del ser humano de llevar los ecosistemas al l铆mite permitiendo saltos zoon贸ticos. En Mar del Plata los vecinos saben que el siguiente paso de la exploraci贸n es la perforaci贸n. Est谩n preocupados. Quieren informarse鈥.

芦En Mar del Plata los vecinos saben que el siguiente paso de la exploraci贸n es la perforaci贸n. Est谩n preocupados. Quieren informarse.禄

Vasco cita un estudio probabil铆stico realizado por la Universidad Nacional del Centro (Facultad de Ingenier铆a de Olavarr铆a), que concluye que 鈥渉ay un 100% de probabilidades de derrame, quiz谩s mayor a 1000 barriles de petr贸leo鈥. Para 茅l, la 鈥渆mergencia ecol贸gica y clim谩tica鈥 nos ense帽a que 鈥渆l extractivismo no es compatible con la vida ni con el futuro鈥. Por eso advierte: 鈥淗ay que actuar ahora, no podemos darle la espalda a la vida por el capricho de unos pocos que se niegan a los datos, a la ciencia y a la historia por un beneficio econ贸mico. Estamos ayudando a acelerar la extinci贸n de m谩s especies, incluida la nuestra, ayudando a que llegue antes el colapso ambiental鈥.

Enrique Viale, abogado ambientalista de larga trayectoria en conflictos vinculados con las 鈥渮onas de sacrificio鈥 del territorio nacional, est谩 preocupado por la ampliaci贸n de la llamada frontera hidrocarbur铆fera 鈥渆n el marco de un colapso ecol贸gico y sanitario que tiene ra铆ces socioambientales鈥. Se帽ala que en octubre de 2018, el entonces Presidente Mauricio Macri llam贸 a licitaci贸n p煤blica internacional para el permiso de exploraci贸n hidrocarbur铆fera en las cuencas Austral, Argentina Norte y Malvinas Oeste.

En mayo de 2019, la Secretar铆a de Energ铆a otorg贸 en concesi贸n 18 谩reas 鈥渃on empresas extranjeras muy poderosas como ExxonMobil, Qatar Petroleum, Total Austral, Tecpetrol, Shell, es decir las empresas petroleras m谩s poderosas del mundo鈥. Viale suma que, a pocos meses del cambio de gobierno, Macri otorg贸 otras cinco 谩reas. De las 23 谩reas en cuesti贸n, 鈥淵PF s贸lo participa en tres鈥.

El bloque CAM 100, uno de los espacios concesionados para la explotaci贸n offshore, tiene una superficie equivalente a 75 veces la Ciudad de Buenos Aires y est谩 ubicado justo frente a Mar del Plata. Viale: 鈥淟a empresa petrolera Equinor se asocia con Shell, que acaba de ser condenada en su pa铆s de origen, y tambi茅n est谩 YPF para la perforaci贸n de este bloque, que ser铆a el primero en aguas profundas y ultra profundas en el mar argentino鈥. Paradoja de los negocios: si la compa帽铆a noruega Equinor aplicara los est谩ndares que rigen en su pa铆s, en Mar del Plata no podr铆a haber extractivismo oce谩nico.

芦Se ti帽en con discursos y se autoproclaman progresistas de izquierda, y lo 煤nico que hacen al no actuar oportunamente hoy, es hipotecar la base de sustento de la poblaci贸n y el futuro para las actuales generaciones.禄

NO BOMBARDEEN MAR DEL PLATA

Miguel Hern谩n P茅rez Orsi, marino residente en la ciudad balnearia, dice: 鈥Quieren bombardear ac煤sticamente en una de las zonas donde existe mayor concentraci贸n de biomasa del pa铆s, uno de los corredores biol贸gicos clave del Atl谩ntico sudoeste. El frente del talud no es solamente una autopista marina que comunica las Malvinas con el R铆o de la Plata, es la ruta de migraci贸n de peces, mam铆feros y aves marinas, y gracias a la abundancia de sus nutrientes es uno de los sitios de alimentaci贸n preferidos de numerosas especies, entre ellas la ballena franca austral鈥.

Explica adem谩s que despu茅s de aturdir, ensordecer y alterar patrones migratorios y alimentarios, y hasta matar a las especies, viene la perforaci贸n y con ella, 鈥渆l riesgo de los derrames, el golpe de gracia sobre los ecosistemas marinos poniendo en jaque las formas de vida de las comunidades de la costa鈥. P茅rez Orsi habla de una 鈥渇alta de planificaci贸n y visi贸n estrat茅gica del Estado catastr贸fica鈥, al igual que 鈥渆l control efectivo sobre esta clase de proyectos鈥. 驴C贸mo se posiciona Argentina en el mapa energ茅tico? 鈥淢ientras el mundo le dice adi贸s al petr贸leo offshore, aqu铆 le abrimos las puertas de par en par鈥. 鈥淨uienes vivimos en contacto con el mar 鈥搒e帽ala鈥 no queremos tener esta espada de Damocles sobre nuestras cabezas鈥.

Hay que pensar la problem谩tica desde tres puntos clave, dice Agustina Iwan: el acceso a la informaci贸n, la participaci贸n ciudadana y el modelo productivo. 鈥溌緾贸mo nosotros, como habitantes de este pa铆s y de este territorio en particular, nos enteramos de esta situaci贸n?鈥, se pregunta la licenciada en Diagn贸stico y Gesti贸n Ambiental que tambi茅n es investigadora en el CONICET.

En octubre de 2018, el entonces Presidente Mauricio Macri llam贸 a licitaci贸n p煤blica internacional para el permiso de exploraci贸n hidrocarbur铆fera en las cuencas Austral, Argentina Norte y Malvinas Oeste.

Su respuesta: 鈥淓l decreto 872 donde se inform贸 que el Gobierno licitar谩 谩reas offshore en el mar argentino para la exploraci贸n de hidrocarburos, se public贸 en el Bolet铆n Oficial el 2 de octubre de 2018, y eso es todo. Ha habido un hermetismo profundo. Reci茅n ahora, en julio de 2021, contamos con esta audiencia, que ni siquiera es vinculante, y fue de cara a esta audiencia que se hicieron p煤blicos los documentos t茅cnicos que son los resultados de la evaluaci贸n de impacto ambiental鈥. Esos estudios, contratados por la propia empresa interesada (Equinor), son 鈥渃omo un 鈥榗opio y pego鈥 de otros pa铆ses鈥.

Sobre la construcci贸n discursiva alrededor de este proyecto extractivo: 鈥淓n documentos oficiales, tanto del Ministerio de Energ铆a como del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, se llenan de palabras haciendo alusi贸n a distintos tipos de compromisos que luego son totalmente incoherentes con avalar este tipo de proyectos. Esto evidencia c贸mo el desarrollo sustentable se transform贸 en una coalici贸n discursiva que permite que las cosas sigan sucediendo, mientras el trasfondo sigue siendo el mismo. Se ti帽en con discursos y se autoproclaman progresistas de izquierda, y lo 煤nico que hacen al no actuar oportunamente hoy, es hipotecar la base de sustento de la poblaci贸n y el futuro para las actuales generaciones鈥.

Iwan invita a 鈥渦n cuestionamiento m谩s profundo鈥, 鈥渕谩s all谩 del impacto que genera la exploraci贸n s铆smica en la fauna marina, del posible riesgo de derrames y su impacto en las comunidades costeras鈥. Se refiere al contexto actual: 鈥淓stamos en una crisis clim谩tica que requiere de manera urgente disminuir nuestras emisiones de di贸xido de carbono a la atm贸sfera en consonancia con el Acuerdo de Par铆s. Decimos no al avance de proyectos que s贸lo generan mayor dependencia con corporaciones internacionales que no aportan al bienestar de la poblaci贸n local y que perpet煤an un modelo de extracci贸n de hidrocarburos鈥.

驴Alguien puede asegurar que este proyecto generar谩 un cambio positivo y significativo en la econom铆a de Mar del Plata que, seg煤n datos del INDEC, es la ciudad con mayor poblaci贸n desocupada del pa铆s?

Otra pregunta de la investigadora: 驴Alguien puede asegurar que este proyecto generar谩 un cambio positivo y significativo en la econom铆a de Mar del Plata que, seg煤n datos del INDEC, es la ciudad con mayor poblaci贸n desocupada del pa铆s? 鈥淒esde hace 500 a帽os tenemos el rol de exportadores de naturaleza en una postura de total vulnerabilidad, y esto no significa ser antiprogreso o crecimiento o como quieran llamarlo, se trata de extractivismos o neoextractivismos que ponen en jaque a la democracia. Son unos pocos los que deciden, no pasa por el congreso, es una renta fantasma y son esos pocos los que quieren sostener este modelo鈥.

Iwan sostiene que 鈥渓a instalaci贸n de petroleras en el mar argentino no puede llevarse a cabo sin licencia social, es decir sin el consentimiento previo, libre e informado de nuestra comunidad鈥, porque 鈥渘o es una cuesti贸n de soluciones tecnol贸gicas, sino de c贸mo queremos vivir juntos en t茅rminos de justicia ambiental鈥. Esta discusi贸n profunda sobre el presente y el futuro del pa铆s 鈥渘os compete a todos鈥.

LAS OLAS, EL VIENTO Y EL CLAMOR POPULAR

鈥淚ncluso dentro de los marcos del Acuerdo de Par铆s, el mundo depender谩 del petr贸leo durante muchos a帽os鈥, es el argumento esgrimido por las empresas que anhelan extraer hidrocarburos del fondo mar铆timo. Desde Ecos de Mar dicen: 鈥淧arece ser un argumento v谩lido para quienes ven al planeta con los ojos de la explotaci贸n, sosteniendo que todo tiene valor mientras sea 煤til a una producci贸n rentable, que genere dinero r谩pido y a bajo costo para acrecentar ganancias a quien posee los medios para esa explotaci贸n鈥.

La activista ambiental Mar铆a Daniela Rol贸n le dice a C铆trica que 鈥渓os permisos se otorgaron en 2018 para explorar y explotar 谩reas de 15 mil kil贸metros cuadrados a 400 km de Mar del Plata y a 300 km de Necochea, mar adentro鈥. En esa zona 鈥渟e encontraron cuerpos muertos de ballenas, delfines y ping眉inos entre octubre y noviembre de 2020, y el verano de 2021鈥. Rol贸n cuenta que el Ministerio que conduce Juan Cabandi茅 鈥渃onvoc贸 a varias agrupaciones ambientalistas que estaban solicitando el informe de impacto ambiental a ra铆z de que aparecieron estos cuerpos鈥.

Sobre la audiencia p煤blica: 鈥淣o se difundi贸 a nivel local, solamente fue publicada en el Bolet铆n Oficial, pero en ninguna localidad de la Costa ni de la provincia de Buenos Aires, que es la zona m谩s afectada. Sin embargo, se anot贸 bastante gente, y las diferentes organizaciones ambientalistas hicimos un esfuerzo muy grande por convocar a los vecinos y las vecinas, lo cual deriv贸 en una gran asamblea que es la que hoy por hoy decide todas las actividades que se llevan a cabo en cuanto a manifestaciones, difusi贸n y resistencia鈥.

芦Quieren bombardear ac煤sticamente en una de las zonas donde existe mayor concentraci贸n de biomasa del pa铆s, uno de los corredores biol贸gicos clave del Atl谩ntico sudoeste.禄

驴Cu谩l es el balance? 鈥La manifestaci贸n contundente, despu茅s de tres d铆as de audiencia, fue la ampl铆sima mayor铆a en contra de la explotaci贸n petrolera en el mar argentino. De las 514 exposiciones que se presentaron, s贸lo estuvieron a favor las empresas interesadas, y hubo mucha gente que se qued贸 sin participar porque no se garantiz贸 debidamente la participaci贸n democr谩tica. Eso fue bastante desastroso. No se habilit贸 el chat en vivo en el canal de YouTube por donde se transmiti贸鈥.

A la espera de la resoluci贸n que tome el Ministerio de Ambiente en funci贸n de las voces escuchadas, las organizaciones ambientales van m谩s all谩, como expresa Rol贸n: 鈥淪i bien el ministro de Ambiente dijo que no se van a otorgar m谩s permisos a ra铆z de lo ocurrido en la audiencia p煤blica y pidi贸 que se revise de manera urgente de qu茅 forma se va a empezar a obtener energ铆a, lo que pretendemos desde las organizaciones es que se den marcha atr谩s a los permisos ya otorgados, porque el permiso de exploraci贸n s铆smica en las costas de la provincia de Buenos Aires ya ha sido otorgado. Las empresas ya tienen previsto venir a Mar del Plata a tirar sus residuos e ir a cargar los barcos a Buenos Aires, en una movida que implica el deterioro de la costa marplatense y con consecuencias que pueden impactar en el resto de la costa de la provincia de Buenos Aires鈥.

Para ella, 鈥渆n este escenario puede verse con claridad que no existen grises鈥, ya que son 鈥渄os propuestas antag贸nicas鈥. Las empresas y el Estado 鈥渘unca hablan de preservar el medio ambiente鈥, mientras que quienes se oponen se帽alan enf谩ticamente 鈥渓a necesidad imperiosa de discutir el modelo de desarrollo energ茅tico鈥. El mar de fondo se anuncia embravecido.