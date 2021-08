–

Ayer por la ma帽ana se realiz贸 en la puerta de tribunales de Mar Del Plata, una segunda manifestaci贸n para pedir que se erradique la injusticia. All铆 se unieron familiares y v铆ctimas de distintas causas para unir los reclamos. Luego se march贸 hasta el Ministerio P煤blico Fiscal de la ciudad, para exigir la renuncia de Fabi谩n Fernandez Garello, fiscal que hizo o铆dos sordos a las v铆ctimas y adem谩s c贸mplice de la 煤ltima dictadura militar. Por Colectivo Feroces para ANRed



Con las banderas, carteles, remeras y meg谩fonos ayer por la ma帽ana tribunales escuch贸 un grito unificado: el cansancio de un mont贸n de familiares ante la falta de respuesta. Una nueva bandera acompa帽贸: con el t铆pico dibujo de la justicia con los ojos vendados. Pero el de toda esta gente, con los ojos bien abiertos: familiares de v铆ctimas de femicidios, de los hundimientos en los barcos del puerto, de abuso sexual en la infancia, cr铆menes de odio, gatillo f谩cil, homicidios, y amenazas a referentes barriales contaron y fortalecieron sus luchas.

Veamos sus ojos desvendados, escuchemos sus voces:

鈥Soy Ana soto, mam谩 de Analia Aros que fue asesinada el 21 de marzo de 2017. Yo tuve justicia, mi hija la tuvo. Pero yo siempre acompa帽o a las madres que no la han tenido. Porque yo siento el dolor que sienten ellas.鈥

鈥Mi nombre es Graciela Ciasca soy la t铆a de Gustavo Sachez capit谩n del barco El Repunte que se hundi贸 en la costa de Rawson. Son tres muertos y siete desaparecidos, dos sobrevivientes. Tengo 70 a帽os, estoy reclamando justicia, pero no lo digo lastimosamente. Soy re quilombera. No hay edad para el reclamo. No tiene que haber miedo, que no nos hagan creer como hacen en la ciudad de Rawson que adiestran a los gendarmes para reprimir a los piqueteros. 驴Ellos piensan que soy piquetera? 隆Ser茅 piquetera ! No creo que piensen que piensen eso porque ni dientes tengo. A lo que voy es que esta sarta de in煤tiles que dicen ser jueces, poder judicial, lo 煤nico que pido es que laburen. Porque nosotros le pagamos el sueldo. La universidad donde ellos se recibieron la pagamos nosotros鈥

鈥Soy Blanca Ozan, mam谩 de Agustina Fredes. De la causa tenemos juicio en septiembre solamente por violaci贸n, no por su muerte. As铆 que buscaremos un segundo juicio por la muerte de mi hija y mi nieto. Para m铆 es importante estar ac谩 porque somos muchas madres que hemos quedado sin los hijos. Y a nadie le interesa. Pero nos gustar铆a que le interese a la justicia, que es la que tiene que darnos una respuesta. No un consuelo. Porque nuestros hijos no vuelven m谩s. Pero s铆 justicia y que los que hicieron el da帽o, paguen. Mataron personas. Tienen que pagar. Y sin ninguna clase de beneficios.鈥

鈥Soy Romina Vergara, mam谩 de Brandon Romero fusilado el 5 de julio de 2020. A mi hijo un polic铆a le dio 11 tiros y todav铆a no est谩 preso. Estoy a la espera de la fecha del juicio. Y como todos los 5 hoy se cumplen 13 meses del fusilamiento de mi hijo, todos los 5 salgo a la calle.鈥

Mar铆a In茅s, referente de Playa Serena, barrio del sur de la ciudad, comparti贸 su situaci贸n tras recibir amenazas que recibi贸 por reclamar un pliego por el transporte p煤blico de la zona: 鈥淯na semana despu茅s se supo que la camioneta que se dirigi贸 a mi domicilio con al menos tres ocupantes pertenece a la empresa de transporte p煤blico de pasajeros de Mar Del Plata. Aun as铆, el fiscal no tom贸 ninguna medida. Luego notificaron a tres personas por mi causa, y el fiscal no determin贸 nada. Solo me brindan una custodia, la que no me garantiza absolutamente nada. Esto lo que hace es vulnerar nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos. Por salir a reclamar el pliego de transporte p煤blico de la ciudad de Mar Del Plata. Por mi condici贸n de mujer y por ser referente barrial, quisieron silenciar el reclamo de m谩s de doscientas personas referentes y representantes en esta audiencia. Hoy se cumplen seis meses de tener en la pared del dormitorio de mi casa, balas de nueve mil铆metros. Las cuales el fiscal considera que no me quer铆an matar, sino silenciar鈥.

鈥Soy Mar铆a Tobio. En enero denunci茅 a mi progenitor quien era polic铆a. Deb铆a cuidarme y protegerme y en lugar de eso me comparti贸 con su hermano y con su padre. Quise ir a la justicia y en lugar de eso me cerraron las puertas de forma preliminar. Hoy estoy ac谩 no solamente por mi causa. Me desestimaron la prueba porque me dijeron que como 茅l no pod铆a ir preso, para qu茅 seguir con la investigaci贸n. Las v铆ctimas tenemos derechos. Los familiares de v铆ctimas que hoy est谩n ac谩 tambi茅n los tienen. A esas infancias vulneradas de hoy y de ayer, no se las escuchan. Las muertes que hay por abuso sexual en la infancia, por suicidios, tampoco son contempladas. Omiten la voz de la v铆ctima. Se las silencia. Yo tendr铆a que estar en mi casa haciendo todo el tratamiento que tendr铆a que hacer diciendo bueno, ya solt茅 ya soy libre. Y de alguna forma estoy atada ac谩 a tribunales. Hasta que me escuchen. Hasta que escuchen a las infancias, no solamente a las de ayer, porque a m铆 ya me hicieron lo que me hicieron. Pero a las criaturas que hoy hablan, se desestiman causas. Son los delitos m谩s atroces.鈥

Y tambi茅n estuvieron presentes familiares del Rigel, otro barco que zarp贸 en 2018 del puerto de la ciudad y perdieron contacto con 茅l. Aqu铆 no s贸lo se exige que no haya 鈥淣i un hundimiento m谩s鈥, sino las condiciones de precariedad laboral en la que estos trabajadores se encuentran: 鈥淟a mayor铆a de los que estamos ac谩, no estamos porque lo elegimos. Estamos porque no nos sirve de nada quedarnos en nuestra casa haciendo un duelo que no lo tenemos. Porque nuestros hijos se merecen justicia. Por eso pedimos que activen las causas y que no las duerman. Que dejen su oficina, mientras nosotros estamos ac谩 luchando por nuestras v铆ctimas. Hay una ley que dice que a los seis meses presunci贸n de muerte de un marinero, tienen que entregar una para que las familias puedan tramitar su pensi贸n correspondiente. Porque todas las familias de los hundimientos han quedado abandonadas. Hay familiares de barcos que hace veinte a帽os vienen reclamando la pensi贸n que les corresponde鈥

鈥Octavio Ventura fue mi hermano. Lo mataron en el barrio Hip贸dromo en el 2018 para robarle el celular. Y lo 煤nico que pido es justicia. Hace tres a帽os que mi familia no puede dormir. Quiero una condena efectiva, quiero que nos presten la atenci贸n que merecemos. Y acompa帽o ac谩 a toda la gente que est谩 en la lucha por el dolor鈥

Silvana es madre protectora del caso de las escuelas Fleming y Gianelli, donde se registraron m谩s de 44 v铆ctimas de abuso entre 3 y 5 a帽os. La denunciada es Anal铆a Schwartz, maestra en esas instituciones: 鈥渃omo dec铆a ac谩 la compa帽era, el abuso sexual en la infancia no es un tema que se est茅 tratando. Es un tema tab煤, siempre lo callamos. Queda puertas adentro y siempre con la complicidad de toda esta gente y sobre todo de la iglesia cat贸lica, que es la red de pedofilia m谩s grande que hay en el mundo. Y estamos en contra de un monstruo鈥

鈥Mi nombre es Daiana, soy la sobrina de Jes煤s Ochandio, a mi t铆o lo mataron con m谩s de 30 pu帽aladas el d铆a 6 de marzo, y estamos ac谩 porque queremos pedir la perpetua del asesino. Hace dos d铆as que est谩 detenido pero nosotros queremos que se califique como un crimen de odio por la forma en la que lo mataron y m谩s que nada porque mi t铆o al ser gay creemos que fue un crimen de odio. La persona ah铆 adentro est谩 diciendo que mat贸 a un puto. Con eso ya se entiende que es un homof贸bico. Queremos la perpetua y que no vuelva a cometer lo mismo.鈥

La manifestaci贸n termin贸 en las puertas del Ministerio P煤blico Fiscal, d贸nde cada familiar ante un micr贸fono pudo expresar su bronca y exponer al fiscal Fernandez Garello, no s贸lo por su falta de escucha y acompa帽amiento en las causas, sino visibilizar que sigue en ese cargo a pesar de que lo consideran responsable de la 煤ltima dictadura militar. All铆 estuvieron tambi茅n Marta y Guillermo, padres de Luc铆a P茅rez, quienes encararon esta idea de unir a los familiares para pisar m谩s fuerte.