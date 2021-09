–

La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras llama a realizar hoy a las 11 una movilizaci贸n desde el Monumento a los Lobos de la Rambla hacia la Municipalidad de Mar del Plata, a cargo de Guillermo Montenegro, en reclamo de respuestas al petitorio presentado el 16 de julio, donde reclamaban que Mar del Plata sea declarada una ciudad libre de explotaci贸n petrolera y que se rechace el inicio de la exploraci贸n s铆smica presentada por la empresa Equinor en la Cuenca Sedimentaria Argentino Norte, porque consideran que 芦pone en riesgo a todo el ecosistema marino, y que impactar谩 negativamente sobre la pesca, el turismo y las actividades deportivas, recreativas y socio-culturales禄 de la zona. Tambi茅n apuntan contra el ministro ambiental Juan Cabandi茅: 芦la 煤nica respuesta fue el silencio absoluto por parte del Intendente Municipal y los Concejales de los distintos bloques. Exigimos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Naci贸n, y a todas las autoridades municipales, provinciales y nacionales que frenen este proyecto que pone en riesgo la vida en nuestras comunidades. Los territorios costeros no somos zonas de sacrificio禄. Por ANRed.

As铆 lo anunci贸 en un comunicado la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras: 芦este viernes 3 de septiembre a las 11 nos concentramos en el Monumento a los Lobos Marinos de la Rambla para marchar hacia la Municipalidad. Ante el pedido que realizamos el d铆a 16 de julio, para que Mar del Plata sea declarada una ciudad libre de explotaci贸n petrolera y que se rechace el inicio de exploraci贸n s铆smica presentado por la empresa Equinor en la Cuenca Sedimentaria Argentino Norte, la 煤nica respuesta fue el silencio absoluto por parte del Intendente Municipal y los Concejales de los distintos bloques芦, denuncian desde la asamblea en referencia a la intendencia de Guillermo Montenegro y el resto de funcionarios municipales.

En la misma l铆nea, destacan: 芦por ello, nos movilizamos para seguir exigiendo que no se avance con este proyecto extractivista que pone en riesgo a todo el ecosistema marino, y que impactar谩 negativamente sobre la pesca, el turismo y las actividades deportivas, recreativas y socio-culturales de nuestra comunidad芦.

En este reclamo tambi茅n apuntan a la responsabilidad pol铆tica del ministro ambiental Juan Cabandi茅: 芦exigimos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Naci贸n, y a todas las autoridades municipales, provinciales y nacionales que frenen este proyecto que pone en riesgo la vida en nuestras comunidades.

Entre los reclamos puntuales de la asamblea est谩n 芦que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Naci贸n no apruebe el inicio del proyecto 鈥楥AMPA脩A DE ADQUISICI脫N S脥SMICA OFFSHORE ARGENTINA; CUENCA ARGENTINA NORTE (脕REAS CAN 108, CAN100 Y CAN 114)鈥, presentado por la empresa Equinor芦.

Tambi茅n reclaman que 芦se anule la Resoluci贸n 276/2019 de la Secretaria de Gobierno de Energ铆a del Ministerio de Hacienda de la Naci贸n (17/05/2019), mediante la cual se adjudican permisos de exploraci贸n s铆smica para la b煤squeda de hidrocarburos en 18 谩reas del 谩mbito Costa Afuera Nacional芦.

Adem谩s, exigen: 芦que se realicen consultas p煤blicas vinculantes, garantizando el acceso de toda la comunidad, a la informaci贸n relacionada con los proyectos extractivistas que pretenden realizarse en nuestros territorios. As铆 como tambi茅n que se garanticen los medios necesarios para que la poblaci贸n pueda expresarse禄.

En la misma l铆nea, sostienen que es necesario 芦un avance real y urgente en la transformaci贸n de la matriz energ茅tica, que requiere no s贸lo el fin al uso de energ铆as f贸siles sino tambi茅n el fin del sistema de consumo que arrasa con los bienes comunes para beneficio de las corporaciones芦.

Finalmente, destacan: 芦隆los territorios costeros no somos zonas de sacrificio! 隆Fuera las petroleras del mar!芦.