January 17, 2022

La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras convoc贸 a una nueva movilizaci贸n plurinacional para este martes 18 contra el avance de la exploraci贸n s铆smica y explotaci贸n petrolera en el Mar Argentino, frente a las costas de Mar del Plata, dictaminadas por el gobierno de Alberto Fern谩ndez mediante el Decreto 900/21 y aprobadas por la Resoluci贸n N掳436/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Naci贸n, a cargo de Juan Cabandi茅. En Mar del Plata concentrar谩n a las 17 frente a las oficinas de la ANSES (en cercan铆as del cruce de las avenidas Luro y Jara), organismo a cargo de la funcionaria Fernanda Raverta. 芦Con el Fondo de Garant铆a de Sustentabilidad gestionado por dicho organismo desde el 2007 se financian proyectos de producci贸n e infraestructura de empresas petroleras, lo que profundiza el extractivismo y el despojo de los territorios禄, denuncian. Luego, a las 18, movilizar谩n hacia la rambla. 芦El Atlanticazo crece con la fuerza del pueblo en las calles y el gobierno no puede parar la marea禄, remarcan. Por ANRed.

芦El Atlanticazo crece con la fuerza del pueblo en las calles y el gobierno no puede parar la marea. Concentramos a las 17 horas en Luro y Jara. Marchamos a las 18 horas por Luro hacia la rambla. Invitamos a llevar carteles, banderas, bombos y todas las expresiones art铆sticas, hacernos ver y oir! Que se sienta, que se escuche, que el pueblo dice basta. 隆Las comunidades costeras ya nos expresamos y no hay marcha atr谩s! Estamos de pie, luchando contra el extractivismo, en defensa del mar y por la vida en nuestros territorios禄, detalla la convocatoria de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, que tendr谩 lugar bajo los hashtags consigna #Atlanticazo, #MarSinPetr贸leo, #MarLibredePetroleras y #NoalasPetroleras.

La concentraci贸n inicial ser谩 frente a las oficinas de la Administraci贸n Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo a cargo de la funcionarias Fernanda Raverta, para se帽alar el rol que cumple en el extractivismo: 芦ser谩 para denunciar que con el Fondo de Garant铆as de Sustentabilidad gestionado por dicho organismo desde el 2007, se financian proyectos de producci贸n e infraestructura de empresas petroleras, lo que profundiza el extractivismo y el despojo de los territorios. Por citar algunos ejemplos, en 2018 se financi贸 la construcci贸n de un Oleoducto de YPF en el yacimiento No Convencional Vaca Muerta. Y en 2021 estaba previsto financiar proyectos por U$S 1000 millones. Durante ese a帽o, fue el principal comprador de Obligaciones Negociables emitidas por YPF y Pan American Energy, por un total de U$$ 665 millones禄, denuncian desde la asamblea.

En la misma l铆nea, ampl铆an: 芦con los fondos jubilatorios se est谩 contribuyendo a la instalaci贸n de m谩s proyectos e infraestructura para el saqueo y la contaminaci贸n. Esto no es un hecho aislado. Desde los distintos gobiernos vienen implementando subsidios, 鈥榓yudas鈥 financieras y tambi茅n salvatajes para salir de la crisis econ贸mica que el mismo poder financiero instala. Pol铆ticas que siguen favoreciendo la extracci贸n de combustibles f贸siles que arrasan con los ecosistemas y la vida de las comunidades. Este modelo de mal desarrollo va a contramano de los acuerdos internacionales que firm贸 nuestro pa铆s, en el que se comprometi贸 a reducir la emisi贸n de carbono para lo cual se necesita invertir en el desarrollo de energ铆as renovables y limpias芦, remarcan.

Finalmente, desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras aclararon que 芦la lucha sigue en las calles禄 y que si bien 芦varios medios de comunicaci贸n han informado que la justicia ya determin贸 la suspensi贸n de las exploraciones s铆smicas y del proyecto petrolero en la costa bonaerense, no es as铆禄, dado que 芦solo hubo un dictamen favorable de la fiscal que es bienvenido, pero falta la decisi贸n del juez. Esto solo busca apelar a la desmovilizaci贸n. Contrario a esto, como asamblea queremos remarcar la importancia de continuar con la fuerza del Atlanticazo, hasta ganar la lucha禄, destacan y agregan: 芦hoy existen amparos, que buscan frenar las off shore en el Mar Argentino. Sin embargo, 茅sta es una medida m谩s de lucha que no suplanta las acciones que venimos llevando adelante desde hace m谩s de 6 meses禄

La aclaraci贸n de la asamblea hace referencia a que el jueves 13 de enero la titular de la Fiscal铆a Federal N掳1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, dictamin贸 en favor de conceder las medidas cautelares que solicitan el cese y/o suspensi贸n de las actividades de exploraci贸n s铆smica, explotaci贸n petrolera y otros trabajos vinculados, frente a las costas del Partido de General Pueyrred贸n, dictaminadas por el gobierno de Alberto Fern谩ndez mediante el Decreto 900/21 y aprobadas por la Resoluci贸n N掳436/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Naci贸n, a cargo de Juan Cabandi茅.

芦En simult谩neo a ambos amparos judiciales, el d铆a lunes 10 de Enero de 2022, el mismo Juez Santiago Martin dispuso la apertura de una causa penal para que se investigue la probable comisi贸n de delitos por haberse autorizado una actividad, violando arteramente la legislaci贸n vigente, que pone en riesgo la vida de las personas y de los seres vivos sintientes, como la Ballena Franca Austral, en las aguas jurisdiccionales argentinas. El plazo para la contestaci贸n por parte del Ministerio de Ambiente de la Naci贸n vence el d铆a 24 de Enero 2022 a las 9,30 horas. A partir de ese momento, ambas causas judiciales (ahora unificadas) estar谩n listas para que el Juez Federal Santiago Martin resuelva sobre las medidas cautelares solicitadas, es decir, frenar las exploraciones s铆smicas en la costa bonaerense禄, explican desde la asamblea.

