De parte de ANRed July 15, 2021 9 puntos de vista

La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras anunció para este viernes 16 una acción por un mar libre de petroleras», en reclamo de la «anulación del proyecto de adquisición sísmica de Equinor, la anulación de las 18 concesiones otorgadas, por participación ciudadana vinculante y un plan estratégico de energías limpias (renovables o de descarbonización)». Desde las 12 concentrarán en la Municipalidad de Mar del Plata (Luro e Hipólito Yrigoyen), para luego movilizar a las 13.30 al ritmo de tambores hasta el puente y la Plazoleta de las Américas. «Las consecuencias del avance de la exploración sísmica y el desarrollo de proyectos petroleros en Mar Argentino. Si esto prospera se verán tristemente afectadas, no solo la enorme riqueza y biodiversidad de nuestro mar sino también las actividades económicas y culturales relacionadas, como el turismo, la pesca y los deportes acuáticos, generando un daño irreparable en todas las comunidades costeras», alertan. Las consignas hashtags de la jornada serán #MarSinPetroleras, #SalvemosElMarArgentino, #FueraPetrolerasdeArgentina, #BastaDeExploraciónSísmica, #SomosNaturaleza y #SomosMar. Por ANRed.

Además de anunciar la jornada de lucha, desde la asamblea aclararon: «ante la noticia publicada recientemente en algunos medios de comunicación de nuestra ciudad acerca del daño realizado a los monumentos de los Lobos marinos ubicados en La Rambla, donde se hace una mención sugestiva sobre la organización Ecos de Mar, que forma parte de la Asamblea Mar Libre de Petroleras, queremos dejar en claro que en ninguna de nuestras jornadas de difusión se realizaron intervenciones que pudiera generar daños a los espacios públicos ni el patrimonio cultural e histórico de nuestra ciudad. Acordamos dejar cada lugar en el cual nos hemos manifestado y habremos de hacerlo, en iguales o mejores condiciones de como lo hemos encontrado, siendo en esto también consecuentes con como queremos dejar nuestro planeta para las próximas generaciones», remarcaron.

«Por el contrario, las corporaciones petroleras, el Estado Nacional y una parte del empresariado local avanzan violentamente avasallando nuestro territorio con proyectos extractivistas que ponen en riesgo el ecosistema marino y nuestras vidas, escondiéndose en una publicación, para provocar una vez más, disturbios y otra grieta social, y así, asegurarse el saqueo de la naturaleza por dinero, condenando a peores condiciones ambientales a este hermoso ecosistema que habitamos hoy y mañana recibirán las generaciones futuras. No lo van a lograr», destacan.

En la misma línea, agregan: «desde hace tiempo venimos denunciando una realidad gravísima: las consecuencias del avance de la exploración sísmica y el desarrollo de proyectos petroleros en Mar Argentino. Si esto prospera se verán tristemente afectadas, no solo la enorme riqueza y biodiversidad de nuestro mar sino también las actividades económicas y culturales relacionadas, como el turismo, la pesca y los deportes acuáticos, generando un daño irreparable en todas las comunidades costeras«, alertan.

Así mismo, argumentan que «un estudio realizado por expertos de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires advierte que de continuar con las tareas de exploración y explotación petrolera el riesgo de accidentes que provoquen un daño ambiental, social y económico es del 100%. Sorprende (o no tanto) el silencio de muchos medios masivos de comunicación frente a una realidad tan preponderante, que puede afectar a nuestra ciudad». Es por eso que remarcan que seguirán «denunciando que la explotación petrolera en el mar no tiene licencia social» y que «el extractivismo petrolero no tiene lugar en nuestro territorio».