De parte de ANRed September 21, 2021 88 puntos de vista

Trabajadoras que integran la Comisi贸n interna de la f谩brica Textilana 鈥 Mauro Sergio de Mar del Plata, denuncian acoso y hostigamiento laboral por parte de la patronal hacia las empleadas de la planta, en su mayor铆a mujeres. Apercibimientos arbitrarios, despidos con causas armadas, flexibilidad que plantea ritmos de producci贸n incumplibles para cualquier ser humano, hostigamiento permanente hacia las representantes delegadas y falta de pago a quienes est谩n con licencias m茅dicas. 芦La f谩brica viene negando nuestra denuncia que est谩 debidamente documentadas con actas y recibos de sueldo. Tenemos compa帽eras que a ra铆z de 茅sta situaci贸n estan con carpeta psiqui谩trica y hace mas de dos meses que no les pagan el salario porque la f谩brica no les reconoce los certificados m茅dicos禄. Por ANRed

Trabajadoras de la empresa Textiliana Mauro Sergio de Mar del Plata, denuncian acoso y maltrato labora de la patronal hacia el conjunto de las empleadas de la planta.

En di谩logo con ANRed, Mar铆a Demateis secretaria general Comisi贸n Interna dijo 芦estamos denunciando desde hace un tiempo la persecuci贸n y maltrato laboral por parte de la empresa hacia las trabajadoras mujeres sobre todo, pero no en particular. El acoso es sobre todo el personal y el maltrato se especifica en las mujeres. Consiste que a trav茅s del sistema de producci贸n la f谩brica exige una cantidad inalcanzable y con eso empieza a apercibir a las compa帽eras que no llegan en el parte diario. Les hace firmar apercibimientos y las suspende perdiendo el salario, oblig谩ndolas a muchas a llegar a un arreglo por una suma 铆nfima de su salario en negro. Las hacen renunciar en la f谩brica sin mandar el telegrama y le pagan ah铆 en la planta el dinero que ellos ofrecen que es menos de la mitad de la indemnizaci贸n correspondiente. 脡sto sucede con compa帽eras que tienen mucha antig眉edad, de entre 20 y 30 a帽os禄.

Asimismo comenta que tres operarias con licencias m茅dicas certificadas 鈥 certificados que la patronal se niega a recibir-llevan 3 meses sin cobrar su sueldo. Mientras la patronal avanza con m谩s despidos arbitrarios y contin煤a el hostigamiento dentro de la f谩brica con exigencias de productividad incumplibles.

芦Hemos hecho la denuncia en el centro de la Mujer maltratada aqu铆 en Mar de Plata que se expidi贸 y nos hizo un escrito y tambi茅n lo denunciamos en el Ministerio de la Mujer de la Provincia y a la Secretar铆a de la mujer del Ministerio de Trabajo de la Naci贸n, que si bien est谩n trabajando a煤n no se han pronunciado. Tuvimos una audiencia y quedaron en hacer una charla con la patronal para explicar cuestiones relacionadas a la violencia laboral. La f谩brica viene negando nuestra denuncia que est谩 debidamente documentadas con actas y recibos de sueldo. Tenemos compa帽eras que a ra铆z de 茅sta situaci贸n estan con carpeta psiqui谩trica y hace mas de dos meses que no les pagan el salario porque la f谩brica no les reconoce los certificados m茅dicos禄 finaliz贸.