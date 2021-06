Marcel Vivet i Adri脿 Catas煤s s贸n l’altra cara dels indults. Dos joves perseguits judicialment per la seva participaci贸 en manifestacions relacionades amb el proc茅s i que poden acabar empresonats. No els afecta el perd贸 que va aprovar fa pocs dies el govern espanyol i que ha perm猫s l’alliberament dels presos pol铆tics despr茅s de quasi quatre anys empresonats. En el cas de Vivet, l’Audi猫ncia de Barcelona l’ha condemnat a cinc anys de pres贸 mentre que Catas煤s s’enfronta a vuit anys pels mateixos fets. De fet, segons den煤ncia Alerta Solid脿ria, s’ha perseguit dues persones per un mateix fet: colpejar un agent dels Mossos.

En aquesta entrevista amb Naci贸Digital feta just abans de la concessi贸 de l’indult, Vivet i Catas煤s parlen del seu cas i tamb茅 del perd贸, i com aix貌 pot afectar el moviment. Des del respecte als nou presos independentistes que han recuperat la llibertat, els dos joves constaten que la mesura de gr脿cia del govern de Pedro S谩nchez obrir脿 la porta a “m茅s repressi贸”, i lamenten que els partits independentistes, capitanejats per persones empresonades, hagin “reculat” en el proc茅s d’alliberament nacional. Molt cr铆tics amb els Mossos, desconfien del que pugui fer el nou conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, per貌 exigeixen “netejar” la policia catalana d’agents “espanyolistes i d’extrema dreta”.

– Com va rebre la sent猫ncia? Esperava una sent猫ncia de cinc anys de pres贸?

– Marcel Vivet (M.V.): Va ser un xoc. No esper脿vem que fos una sent猫ncia tan dura. La petici贸 de la Generalitat era de quatre anys i nou mesos de pres贸 i ja sab铆em que la secci贸 21 de l’Audi猫ncia Provincial era una de les menys garantistes i m茅s alineada ideol貌gicament amb l’espanyolisme. Que arrib茅s a l’extrem de condemnar-me a cinc anys de pres贸 i, a m茅s, nom茅s amb el testimoni de l’agent que suposadament va ser la v铆ctima, no s’ent茅n. El tribunal va descartar les proves gr脿fiques i, fins i tot, testimonis d’altres mossos, que probablement s’haurien contradit amb l’agent que m’acusava. Va ser un xoc, sento tristor i r脿bia.

– La seva defensa presentar脿 recurs i demana a la Generalitat que s’hi adhereixi. Hi ha hagut algun contacte?

– M.V.: No sabem res. No ens ha arribat que hi hagi cap intenci贸 de la Generalitat d’adherir-se al nostre recurs. No seria arreglar res, per貌 s铆 un gest per anar en una bona direcci贸. En lloc de posar-se de la banda de la repressi贸, seria donar un suport simb貌lic als manifestants pels drets nacionals i socials.

– En el seu cas hi va haver negociacions abans del judici.

– M.V.: Hi va haver negociacions abans de la primera data del judici, al desembre. Van filtrar a TV3 i a altres mitjans que m’oferirien un pacte per rebaixar les acusacions. Volien que admet茅s que havia com猫s els delictes perqu猫 em rebaixessin la pena a dos anys de pres贸. Tamb茅 van fer pressi贸 a la meva mare, la trucaven des del Departament d’Interior i li feien xantatge emocional perqu猫 jo accept茅s el pacte. 脡s una manera d’actuar que es repeteix en molts casos judicials. 脡s una part m茅s d’aquesta de la mis猫ria i covardia de les institucions, que no han fet la seva feina i miren de salvar la situaci贸 com poden, perqu猫 quedaria molt millor que un independentista no fos empresonat per l’acusaci贸 d’aquest govern. Com que no van aconseguir que jo admet茅s aquests delictes i vam haver d’anar a judici, el conseller S脿mper va decidir que dos mossos es posessin malalts i se suspengu茅s el judici i s’ajorn茅s fins despr茅s de les eleccions.

Marcel Vivet. Foto: Adri脿 Costa

