–

De parte de Lobo Suelto August 16, 2021 15 puntos de vista

La Sociales de Marcelot茅 2230 que recuerdo no lleg贸 a ser del todo de la UBA. Fue m谩s bien un intervalo en el tiempo, un edificio al borde de la instituci贸n. All铆 practicamos un tipo entra帽able del rigor con los conocimientos muy distinto al del discurso universitario. Como me lo explic贸 una brillante amiga de aquellos a帽os, la rigurosidad aprendida iba del libro a la clase p煤blica (para volver al libro de un modo apasionado), del estudio a las militancias (para plantearle al estudio unas preguntas urgentes y a la vez cl谩sicas), del aula al caf茅 (por los pasillos imaginarios de una conversaci贸n infinita), del pizarr贸n a la calle (haciendo de ese viaje una experiencia universitaria de la ciudad y y una vivencia pol铆tica de la universidad). Los m谩s grandes y admirados docentes -Rub茅n Dri, Le贸n Rozitchner, Alcira Argumedo, Horacio Gonz谩lez- no eran los hijos de la beca y el doctorado (aunque fueran doctores), sino de fuertes experiencias vitales e hist贸ricas volcadas sobre una relaci贸n muy propia con el lenguaje de la filosof铆a. Marcelo Matellanes, Silvia Siblat, Atilio Bor贸n, Eduardo Gruner, Horacio Tarcus, Christian Ferrer, Alejandro Horowicz, Diego Baccarelli o Eduardo Rinesi no formaban profesionales (a煤n si tambi茅n lo hicieran), sino que realizaban el milagro de sostener al borde del abismo una biblioteca extraoridnaria, en la que Platon, Maquiavelo, Hobbes, Spinoza, Hegel, Marx, Weber, Gramsci y Althusser eran evocados en un cuerpo a cuerpo Per贸n, Guevara y Hebe de Bonafini, mientras que lxs amigxs y comper帽erxs -al menos los que mejor recuerdo- no 茅ramos exactamente 芦buenos alumnxs禄, sino hacedores de desv铆os complementarios: C谩tedras alternativas, asambleas, marchas y revistas que no ten铆an contacto alguno con el aparato administrativo de la UBA. Me refiero a las que me m谩s me marcaron: El ojo mocho, La escena contempor谩nea, o De mano en mano. Aunque recuerdo lecturas intensas de muchas otras, como Doxa, A铆nda, Cauzas y Azares o El cielo por asalto. Elijo cuatro nombres, Alcira, Ruben, Horacio y Le贸n para recordar de qu茅 puede estar hecho el paso por una instituci贸n, una facultad, una universidad. Es con esos nombres y desde esas marcas que puedo entender la sigla UBA

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado