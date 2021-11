–

De parte de Biobio Anarquista November 15, 2021 12 puntos de vista

⚫ Adherimos al llamado desde los Hogares Mapuche (Pegun Dugun, Lib Rakiduam y Ruka Aliwen) para Marcha en conmemoración de 3 años del asesinato de Weichafe Camilo Catrillanca y por el fin a la militarización del Wallmapu. La convocatoria es para este

Lunes 15 de Noviembre a las 18:00 hrs en Plaza Leftraru, Concepción.

Comunicado Hogares Mapuche de Concepción, Noviembre de 2021.

Marri marri kom pu che, saludamos a todo el Pueblo Nación Mapuche y no mapuche conscientes. Como hogares de estudiantes mapuche de Concepción. (Pegun Dugun, Ruka Aliwen y Lib Rakiduam) comunicamos lo siguiente:

Que como jóvenes mapuche, estudiantes y pertenecientes a diversos lof de wallmapu, repudiamos el actuar avasallador del estado chileno, que mediante las fuerzas armadas reprimen y siguen derramando sangre en diversos territorios mapuche, donde habitan nuestros machi, lonko, reñma/familias, constituidas por ancianos, jóvenes y niños que ven enmarcada su cotidianidad por el hostigamiento constante de pacos y milicos amparados por el estado. Este estado capitalista responde a evidentes intereses económicos, pasando por alto las consecuencias que dejan en el territorio, no les importa acrecentar la pobreza que ellos mismos causaron, pasan a llevar toda forma de vida que con orgullo hemos mantenido y seguiremos manteniendo con la convicción de recuperar la anhelada autonomía de nuestro pueblo.

Es por ello, que hacemos un llamado a mantenernos fuertes como un coigüe, a resistir y no abandonar la lucha histórica que por tantos años han llevado nuestros antepasados. Porque si uno cae, diez se levantan pu peñi, pu lamngen, no olvidar. MARRICHIWEU!

¡ANTE EL GENOCIDIO ESTATAL, AMULEPE TAIÑ WEICHAN!

LA RESISTENCIA MAPUCHE NO VA PARAR…

¡FUERA LOS MILICOS Y EL ESTADO CHILENO DE WALLMAPU!

CAMILO CATRILLANCA, YORDAN LLEMPI PRESENTE!

