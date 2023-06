–

June 22, 2023

En el marco de la multitudinaria marcha de antorchas en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy convocada para repudiar la Reforma Constitucional de Gerardo Morales, trabajadores docentes se manifestaron y expresaron que aún no tienen respuestas del gobierno provincial a sus reclamos. «Volvemos a las calles porque son de todos, son nuestras. Y porque somos pacíficos y porque vamos a seguir en este pedido de un sueldo digno, queremos mejores condiciones de trabajo, que nuestros estudiantes estén bien en sus escuelas. Queremos que se respeten todos los derechos como trabajadores y ciudadanos y también los derechos de los pueblos originarios». Por ANRed

Mientras se desallorra la tercera marcha de antorchas en la capital jujeña, ANRed dialogó con una docente integrante del sindicato CEDEMS.

¿Cómo está la situación desde que empezó el conflicto y cómo se llega particularmente hoy, después de la represión que hubo en la ciudad?

Iniciamos el 5 de junio un paro por 24 horas, con movilización. Nosotros somos de la dirigencia del CEDEMS, que es el sindicato que nuclea a docentes de nivel secundario y superior. Nosotros pensábamos que con toda la anuencia que había tenido Morales con el voto, apenas íbamos a alcanzar eso. Y para sorpresa de la dirigencia, porque las bases hablan y saben lo que quieren, inmediatamente después de la movilización hicimos una asamblea, porque las bases lo exigían en ese momento. A partir de allí se definieron los pasos a seguir que fueron paro por tiempo indeterminado y pelear por la recomposición salarial y también por no a la reforma.

Entonces a partir de allí no paramos de salir a las calles. La más impactante fue con el tema de las antorchas, esta es la tercera marcha. Hicimos paro y todos los días nos movilizamos o hicimos alguna actividad cultural. No paramos excepto un domingo nada más.

¿Y del Gobierno que respuesta respuesta hubo en ese periodo?

El martes, no recuerdo la fecha porque parece tanto tiempo ya, pero cuando Morales vuelve de su gira porque está de campaña, lo que hace es decir que nosotros hicimos bien las cosas, que somos muy ordenados y limpios, pero que hasta acá llega, qué fue lo último que dijo que cerró la paritaria que no nos va a ofrecer nada más y que puntualmente con el CEDEMS, que es el gremio donde estoy yo, nos va a combatir porque somos violentos, o sea con directamente nos amenazó. En función de lo que escuchamos allí, hicimos una denuncia penal por motivos de instigación al odio y a la persecución. Desde ahí fue en crescendos la situación. El no a la reforma se fue instalando cada vez que salimos y que de alguna manera se hizo una pedagogía, porque allí recién comenzaron a preguntar y bueno, ¿qué es la reforma y de qué va?. Nadie podía acceder al borrador de la reforma. De hecho, el gremio fue invitado el 29 de mayo para opinar sobre la reforma y cuando fuimos a la comisión de educación nos dijeron que opináramos de tres artículos de la constitución anterior o sea cualquier cosa. Nunca supimos ni vimos el borrador, entonces pasaron los días y se instaló con mucha fuerza esto también. Allí fuimos sumando la adhesión porque evidentemente el pueblo necesitaba un espacio para mostrar el hartazgo con tanto malestar de tanta violencia que se ha ejercido todos estos años a este pueblo. Desde sueldos de hambre, quitas de derechos de todo tipo.

Después de la represión del otro día, ¿hubo alguna respuesta, algún acercamiento?

Nosotros estamos dispuestos al diálogo todo el tiempo, como lo que no queremos de ninguna manera es la violencia o sea, la repudiamos enérgicamente, jamás pensamos honestamente, que aquel 5 de junio iba a derivar en todo esto. Evidentemente Morales y toda su comitiva tenían otros planes, es muy evidente eso. Se muestra en el transcurso de los días como se fue desplegando todo, las mentiras que fue planteando al pueblo y todo lo que fue haciendo es evidente que tenían un plan. Volviendo a tu pregunta, nosotros estamos dispuestos al diálogo, no queremos más violencia.

¿Pero hubo un acercamiento del gobierno o nada?

No hubo nada. Así que, estamos acá. En la tercera marcha antorcha. Y volvemos a las calles porque son de todos, son nuestras. Y porque somos pacíficos y porque vamos a seguir en este pedido de un sueldo digno, queremos mejores condiciones de trabajo, que nuestros estudiantes estén bien en sus escuelas. Queremos que se respeten todos los derechos como trabajadores y ciudadanos y también los derechos de los pueblos originarios.