–

De parte de Indymedia Argentina November 5, 2021 36 puntos de vista

Distintas identidades participaron el viernes 29 de la Tercera marcha del Orgullo LGBTTIQ Trans Villera Plurinacional y recorrieron las calles del Barrio Padre Mugica, en la Villa de Retiro.

Por Alma Fern谩ndez, activista travesti. Fotos: Ariel Gutraich.

La Marcha del Orgullo Plurinacional Trans Villera irrumpe a la hora de la siesta en el barrio 31en la ciudad de Buenos Aires, la m谩s rica del pa铆s. El sol la estalla, los brillos acompa帽an, la m煤sica para travestis suena a todo ritmo con Santa Gilda.Vecinos y vecinas aplauden los cuerpos travestis y trans desde las ventanas y las escaleras de caracol. Los motocarros se amontonan al igual que los abrazos en mi coraz贸n.

Las travas de la villa esperan (隆esperamos!) este d铆a todo el a帽o, porque saben que ese d铆a el barrio las abraza y les da un beso en la boca. No s贸lo a ellas, tambi茅n a las tortas, las marikas, las trans, les no binaries. Les recuerda que tambi茅n pertenecen a la agenda emocional del barrio, s贸lo por un d铆a.

Desde que se hizo la primera marcha del Orgullo Villero all谩 por 2019, pasaron cosas en este territorio. Por citar apenas dos ejemplos: la urbanizaci贸n para pocxs y la pandemia para todxs. La marcha villera se fue volviendo una costumbre m谩s del barrio y ese es mi orgullo. Esto no ser铆a posible sin las redes de organizaci贸n y acompa帽amiento que se dan a modo de teje por estos lados, gracias a las compa帽eras de la diversidad trans villera y las que forman parte de la Asamblea Feminista Villa 31.

Orgullo trans villero

驴Cu谩l es tu orgullo villero?, preguntamos el 29 de octubre mientras la marcha avanzaba por las calles de la 31 en su tercera edici贸n.

Martina Pelinco es una de las organizadoras de esta actividad que se anticipa una semana a la convocatoria 鈥渙ficial鈥 de la Ciudad de Buenos Aires.

鈥淧ara m铆 el orgullo trans villero es el amor de muchas compa帽eras argentinas, migrantas, ind铆genas y de las que est谩n en situaci贸n de calle.Todo eso. Y organizar por tercera vez la marcha del Orgullo, porque le faltaba al barrio. Reivindicamos a las villeras que hace a帽os vivimos en la villa. Y hoy queremos que todas estemos ac谩 celebrando la diversidad trans villera, plurinacional, ind铆gena para todas鈥, -dice Martina-. 鈥淨ueremos reparaci贸n e indemnizaci贸n, queremos un cupo laboral travesti trans que sea popular. Que no haya burocracia y que se cumpla lo que la ley dice: que el cupo laboral sea para todas鈥.

Resistir a la pandemia: 鈥淥rganizaci贸n, amor y lucha鈥

Martina dice que la pandemia 鈥渘os ense帽贸 mucho a dar. A dar todo porque eso era lo que ten铆amos que hacer porque la gente se mor铆a, m谩s all谩 de las travestis, se mor铆a la villa 31. Nos pusimos a hacer ollas populares, buscando alimentos por todos lados cuando el Gobierno de la Ciudad estaba ausente. Fuimos nosotras las que nos pusimos al hombro esa mochila para sostener la realidad de todas y de todos en este lugar. Y lo hicimos con organizaci贸n, amor y lucha鈥.

Las travas y trans que luchan por la reparaci贸n hist贸rica gritan 鈥淣uestra venganza es llegar a viejas鈥. Con esa impronta marchan tambi茅n las m谩s grandes por las calles de la villa, con alegr铆a y con mucha furia travesti.

鈥淥rgullo villero: gritar, amar, ser libres鈥

Para Mar铆a Luisa Dom铆nguez, el orgullo significa 鈥渓a felicidad, el amor, gritar, amar, ser libres. Mostrar que nos podemos amar sin ser se帽alades. Que no porque vivamos en una villa no podemos ser amados. El amor tiene que ser universal para todo el mundo. Eso es al amor para m铆鈥.

鈥淩esistencia transfeminista, popular, disidente鈥

La marcha del Orgullo Villero congrega y amontona a todas las hermanas de todos los lugares. Entre ellas camina Geraldine Lezcano, referente de Marea Feminismo Popular de Merlo. Y dice:鈥淓l orgullo es estar hoy ac谩. Vengo desde el Oeste a resistir, acompa帽ar y compartir. Al igual que lo hacen mis compa帽eres de la villa 31, porque la resistencia transfeminista, popular, disidente tambi茅n existe aqu铆 en la villa. No hay que invisibilizar, porque no existe solamente el movimiento travesti trans, de lesbianas, bisexuales, asexuales, intersexuales, solamente en Caba o en el 谩rea metropolitana de Buenos Aires, sino tambi茅n en las villas. Este es un movimiento plurinacional, antirracista, sudaka. Hay que empezar a estar ac谩 compartiendo, apoyando y luchando junto a esta resistencia transfeminista desde los movimientos populares y sociales seguiremos apoyando siempre la lucha鈥.

Otra que estuvo presente marchando con las travas fue la legisladora porte帽a Laura Velazco. 鈥淓l orgullo trans villero significa para m铆 la realidad de nuestros barrios populares, atravesada por la perspectiva de g茅nero y el derecho a la identidad. Queremos un transfeminismo popular y realmente interseccional, donde se cruzan muchos derechos desigualados por g茅nero, clase, etnia. Y ah铆 tenemos que poner la prioridad para las pol铆ticas p煤blicas y la organizaci贸n popular鈥. La legisladora cree que una enorme fortaleza se est谩 construyendo desde los barrios populares: 鈥淒esde que empez贸 esta marcha la acompa帽o, me voy de ac谩 llena de fuerza y con ganas de trabajar m谩s por la diversidad鈥.

鈥淓s un orgullo ser una chica trans鈥

La marcha villera tiene una reina. Se llama Sof铆a Serrano y es Mis Trans Start Argentina. Dice: 鈥淓star hoy aqu铆 presente en el mes del Orgullo me parece s煤per importante. Para mi ser una chica trans es orgullo. Me siento orgullosa y elegir铆a mil veces esto, porque es poner el pecho todos los d铆as. Y lo hago con amor y alegr铆a.

Las tortas y lesbianas del barrio como cada a帽o tambi茅n marchan y cantan sus consignas en la cara de los vecinos y vecinas. Para Lucia Alem谩n (LaChato) el orgullo en el barrio es visibilizar las disidencias que lo habitan. 鈥淓stoy muy agradecida por estar aqu铆 y que esto pase en el barrio. Deseo que sigamos as铆 tan unidas luchando por los derechos de todas nosotras鈥.

鈥淥rgullo de las ni帽eces trans villeras para transformar el mundo鈥

Araceli es la mam谩 de Jessica, una ni帽a trans de 9 a帽os, y militante de La Garganta Poderosa. Dice 鈥淟as ni帽eces trans villeras tambi茅n est谩n aqu铆 para transformar el mundo al pasar. El orgullo es todo: son las t铆as travas, las mam谩s de esas travitas que luchamos todos los d铆as en los barrios. Las abuelas, las t铆as, las familias que est谩n detr谩s de esas travas y familia que a veces no la tienen en el barrio. S茅panlo, la familia la tienen aqu铆.

Orgullo es homenajear a Ramona

La marcha del OrgulloTransVillero sigue pasando por los lugares hist贸ricos de la comunidad para seguir construyendo la m铆stica travesti trans villera LGBTTTIQ+. Y lo hace tambi茅n desde la memoria colectiva y las luchas. Como cuando pasa por la casa de Ramona Medina, a modo de seguir ejercitando nuestra memoria colectiva y villera. All铆 el homenaje a esta leona villera que nos arrebat贸 el Covid-19 fue parar en donde Ramona viv铆a y cantar all铆 nuestras consignas. Cantar bien fuerte, para que se siga ejercitando la memoria y no pase nunca m谩s.

Si nos abrazamos el fr铆o no entra y lo sabemos. Esta fiesta es para todxs y las hermanas trans de otros barrios tambi茅n est谩n ac谩. Florencia Micaela es una hermana trava de la villa 21/24 y militante de La Poderosa. 鈥淓l orgullo trans villero significa mucho para mi, estoy muy orgullosa de formar parte de mi comunidad y desde los barrios populares. La pandemia fue muy dura para las travas en las villas. No hab铆a para comer. Siendo travas villeras todo fue m谩s dif铆cil. Necesitamos formar parte de todo y de todas las discusiones en los barrios鈥.

En las calles del barrio suenan las bocinas. Las do帽itas del barrio saludan y aplauden los cuerpos disidentes a modo de aprobaci贸n. Con mucho amor, entre la multitud aparece Victoria Freire, coordinadora del Observatorio de G茅neros y Pol铆ticas publicas, referente de Mala Junta y Patria Grande, gran aliada desde el minuto uno de la marcha. 鈥淧ara m铆 el Orgullo trans villero es la reivindicaci贸n de ser lo que cada uno quiera ser y romper con la criminalizaci贸n y la persecuci贸n, es romper con los estigmas que caen sobre quienes viven en los barrios populares y quienes rompen con la norma hegem贸nica heterocis. El orgullo trans villero es el espacio desde el cual tenemos que construir otra ciudad y otra manera de habitar nuestra sexualidad, nuestra identidad y nuestro proyecto de una vida digna鈥, concluye Victoria.

Cuando la marcha va llegando a su final nos espera el escenario donde se va a leer el documento. Bailar y transpirar con Sudor Marika y Karen Pastrana. La gente que se empieza a amontonar y llega vestida de chola la gran Quirqui帽a Montero, hermana boliviana transformista.

鈥淟legu茅 en el 2011 a la Argentina, ya son diez a帽os que estoy aqu铆. Es un pa铆s maravilloso, me liber茅 ac谩. Sal铆 del cl贸set para ser una chica transformista. Invitada en esta Marcha del OrgulloTrans villero me siento contenta, me identifica. Creo yo que las personas algunas tienen el honor o la gracia de Dios o del momento de la vida de poder estudiar y a algunas no se nos dio por equis motivos. No tuvimos alguien que nos dio ese impulso鈥, dice. 鈥淓ntonces yo creo que la ley de derechos 麓para las trans no tiene que venir de aquel que tiene profesi贸n, no tiene que venir solamente de aquel que sabe hablar. Tenemos que construir una sociedad donde se entienda, vos SOS trans y ten茅s que estar. No solamente aquel que es enfermero, soci贸logo, m茅dico o abogado: todes formamos parte de esta sociedad鈥. Y ejemplifica 鈥渦n edificio tambi茅n est谩 construido por ladrillos. En una casa que no tiene ladrillos, entra el fr铆o. Y hay muchos agujeros en este edificio de la construcci贸n de las leyes argentinas. Las trans villeras son esos ladrillos que te van a tapar y que a veces van a ser de pared贸n para que otras se refugien. Quiero ser un ladrillo que le tape el fr铆o a una compa帽era鈥, concluye.

Llega la noche, se acercan los mas j贸venes y tambi茅n los curiosos, t铆midamente, a bailar y formar parte de la fiesta villera. Que tambi茅n les pertenece, quiz谩s sin saber que la Marcha del OrgulloPlurinacionacionalTransVillero es la primera marcha de la diversidad en las villas de esta ciudad y de este pa铆s.

Cada a帽o me vuelvo con el coraz贸n lleno de emoci贸n despu茅s de la marcha de las travas de la villa, como buscando crayoncitos de colores para seguir dibujando el paso al andar de mi comunidad. Y cuando lamarcha de este a帽o termina, reinas y peones vuelven a la caja de la misma forma que los pastores religiosos y los mirones a sus casas. 鈥淣os vemos el a帽o que viene. Furia travesti!

Fuente: https://agenciapresentes.org/2021/11/01/asi-se-vivio-la-tercera-marcha-del-orgullo-lgbttiq-villera-plurinacional-en-buenos-aires/