October 10, 2021

Reclamando el efectivo cumplimiento de la Ley de Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo, la separaci贸n de la Iglesia y el Estado, la implementaci贸n de cupo laboral trans, la aparici贸n con vida de Tehuel y justicia para Sandra Ayala Gamboa, Johana Ramallo, Luc铆a P茅rez y los pibes trans Santiago Cancinos y Lucho 脕vila, entre otras demandas, se realiz贸 este s谩bado la Marcha del Segundo Encuentro Plurinacional Regional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries y trans masculinidades de La Plata, Berisso y Ensenada.

Tras pasar ante la YPF donde desapareci贸 Johana Ramallo en 2017, la plaza de 1 y 66, donde se record贸 a Carolina Gonz谩lez Abad, la 鈥淢oma鈥, v铆ctima de travesticidio en 2011, la Fiscal铆a y el Colegio de M茅dicos, entre otros puntos, la movilizaci贸n culmin贸 en Plaza Moreno, ante la Catedral de La Plata.

Compartimos el documento completo:

Bienvenidas y bienvenides al Segundo Encuentro Plurinacional Regional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries y trans masculinidades de La Plata, Berisso y Ensenada

Este Encuentro regional plurinacional es fruto de nuestras convicciones, de nuestras resistencias y luchas. Es la fuerza y el deseo de transformarlo todo y la convicci贸n de encontrarnos y de continuar organiz谩ndonos. Luego de un a帽o y medio de pandemia, este a帽o recuperamos el espacio p煤blico y seguimos activando, prepar谩ndonos hacia San Luis 2022, sede del pr贸ximo 35 Enc. Plurinacional de MLTTBNB.

El a帽o pasado nos encontramos virtualmente m谩s de 2000 compa帽eras y compa帽eres. Tambi茅n salimos a movilizar en ese primer Encuentro regional en octubre pero ya lo hab铆amos hecho en los primeros meses del ASPO en 2020, denunciando el incremento de los femicidios y travesticidios, las violencias machistas y la ausencia de pol铆ticas de cuidados, el desalojo de Guernica, las muertes incesantes por gatillo f谩cil y las pol铆ticas de g茅nero de cotill贸n con las que el gobierno pretende disimular las consecuencias de una crisis econ贸mica sin precedentes que, como bien conocemos, impacta primero sobre las mujeres pobres y disidencias sexuales de cada territorio.

La incorporaci贸n de Juan Manzur como actual jefe de Gabinete del gobierno nacional es repudiada por la gran mayor铆a del movimiento feminista y transfeminista. Manzur es reconocido por su posici贸n p煤blica antiaborto, es miembro de lo m谩s rancio de los oscurantistas, es un torturador de ni帽as obligadas a tener que gestar y parir. Manzur es parte de la derecha clerical del PJ, del Opus Dei y un agente de los laboratorios (que lucran con las vacunas y la salud de lxs trabajadorxs y sectores populares). Vot贸 la reforma contra los jubilados en 2017 y ahora es convocado para profundizar el ajuste del gobierno nacional y provincial al servicio del FMI.

Nos encontramos en una ciudad con alt铆simos niveles de pobreza y desocupaci贸n donde el municipio de Julio Garro hostiga, criminaliza y persigue a las trabajadoras sexuales y mujeres en situaci贸n de explotaci贸n sexual, a las travestis y personas trans que habitan y son vecinas, vecines de la llamada 鈥渮ona roja鈥; a las trabajadoras manteras que habitan las plazas junto con lxs compa帽erxs senegaleses. El gobierno local de Cambiemos desaloja los espacios culturales autogestionados en el marco de una crisis habitacional, econ贸mica y social sin precedentes. Junto al Frente de Todos cedieron terrenos ociosos a la Iglesia Cat贸lica en vez de apoyar el armado de una salita de salud para el barrio. Queremos que el gobierno municipal restituya los terrenos a las y les vecines del Barrio El Rinc贸n. Queremos la separaci贸n de la Iglesia del estado. 隆Que las Iglesias dejen de meterse en las aulas, en los hospitales, en nuestras casas y en nuestras camas!

Le decimos 隆NO! al C贸digo de la moral cristiana, de la represi贸n y de la in-convivencia que pretende aprobar el intendente de Cambiemos con el acuerdo del Frente de Todos. Quieren avanzar sobre nuestras libertades pol铆ticas, sobre nuestro arte y las formas de hacer cultura, sobre nuestros trabajos en el espacio p煤blico y la forma en que lo habitamos, con nuestras existencias disidentes. Necesitamos el acceso real y disfrute de todos nuestros derechos, en condiciones de salubridad y bienestar para nuestra salud.

El movimiento feminista, transfeminista y popular no est谩 paralizado. Somos resistentes, combatives, logramos se帽alar y denunciar, sin maquillaje, que este modelo econ贸mico, pol铆tico y social no se aguanta m谩s. Tenemos mucho para aportar y transformar la vida. Nos mueve el deseo de las libertades colectivas y compartidas, el respeto de las diversidades, la justicia, la memoria y la marea verde. 隆Nos mueve el deseo de cambiarlo todo!

El aborto legal lo conquistamos en las calles. Tenemos ley y exigimos que se cumpla!

Seguimos en las calles para exigir la implementaci贸n efectiva del acceso a la Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo en todo el pa铆s; presupuesto para la salud p煤blica, campa帽as para que todas las mujeres y cuerpos gestantes puedan hacer uso de este derecho. REPETIMOS: 隆Iglesia y Estado, asunto separado! 隆Fuera Manzur! 隆Ni帽as no madres! 隆La marea verde no baja los pa帽uelos!

La conquista del aborto legal en diciembre de 2020 fue consecuencia de la enorme marea verde que recorri贸 el pa铆s, inundando las calles, con las y les j贸venes en las escuelas, en las plazas, en los pa帽uelazos, en las vigilias, ya en 2018 ganando la mayor铆a social. Se la ganamos, organizades, a todos los antiderechos a pesar de la iglesia, a pesar de gobernadores, funcionarios y ministros amigos del oscurantismo.

Pero los antiderechos y sus aliados pol铆ticos y judiciales act煤an para impedir que se aplique. 1500 amparos para declarar provincias enteras como objetoras de conciencia es una clara persecuci贸n a les trabajadores de la salud comprometides con los derechos de las mujeres y cuerpos gestantes. 隆Basta de objeci贸n de conciencia en todo el sistema de salud p煤blica! 隆Desprocesamiento de todes les trabajadores de la salud criminalizados por garantizar este derecho!

El gobierno nacional y los gobiernos provinciales no han invertido ni un peso para garantizar la implementaci贸n de la IVE en el sistema de salud p煤blico. Es discontinua la distribuci贸n de misoprostol en salitas y hospitales; no se abren las consejer铆as, no hay campa帽as de prevenci贸n y promoci贸n de los derechos sexuales y reproductivos; y no se incorpora el derecho a una maternidad deseada en los contenidos de la ESI. Exigimos capacitaciones en servicio para docentes y plena implementaci贸n de ESI con perspectiva de g茅nero y diversidad en todos los niveles educativos.

El Patriarcado no se termin贸

La violencia machista, los femicidios y transtravesticidios siguen siendo un flagelo que recorre todo el pa铆s e impacta en nuestra regi贸n. Desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, se produjeron 196 femicidios, 9 transfemicidios, 207 hijas, hijos e hijes quedaron sin madre de los cuales el 61 % son menores de edad. La violencia machista se lleva la vida de una mujer o una compa帽era trans cada 30 horas en nuestro pa铆s.

Los trans-travesticidios y cr铆menes de odio son cotidianos. El presupuesto que se destina desde las pol铆ticas p煤blicas, con sus ministerios de mujeres, g茅neros y diversidad, es de solo 53 pesos por cada mujer o disidencia sexual, incluyendo lo que se destina a subsidios y AUH. 隆Un verdadero esc谩ndalo! 隆La ministra Elizabeth G贸mez Alcorta, la Ministra Estela D铆az tambi茅n son responsables.

La justicia patriarcal sigue dando impunidad para los abusadores y femicidas de Luc铆a P茅rez. A cinco a帽os de su femicidio, 隆exigimos justicia por Luc铆a y por todas! El encierro de la cuarentena agrav贸 la situaci贸n de abuso y violencia sobre las infancias. Basta de justicia patriarcal. 隆Por infancias libres! Destituci贸n de jueces y funcionarios que amparan abusadores, violentos y femicidas. 隆Basta de revincular ni帽es con violentos y abusadores!

Gritamos fuerte: 隆Ni una menos! 隆Vivas nos queremos! 隆Ni una vida trans Menos! Ni una travesti Menos! 隆Basta de femicidios, travesticidios y cr铆menes de odio!. 隆Basta de persecuci贸n a las trabajadoras sexuales y mujeres en situaci贸n de explotaci贸n sexual! 隆Aparici贸n con vida ya de Tehuel! 隆Justicia por Santiago Cancinos! Justicia por Lucho 脕vila, por Soraya, Roberta, Johana Ramallo, por Sandra Ayala Gamboa! y cada una de nuestras muertas y desaparecidas 隆Exigimos la implementaci贸n inmediata y efectiva del cupo laboral trans/travesti/ no binarie. Exigimos acceso a una vivienda digna y cumplimiento efectivo de la ley de identidad de g茅nero. Fuera la polic铆a bonaerense de la Zona Roja. Basta de hacer campa帽a con nuestras existencias!

APARICI脫N CON VIDA DE TEHUEL YA

Pasaron 7 meses de la desaparici贸n de Tehuel de la Torre y no sabemos qu茅 pas贸. Hay dos detenidos, Ramos y Montes, que se niegan a declarar o llenan la causa de mentiras. La Fiscal Karina Guyot, la misma del caso de Diana Coldman, desaparecida en 2015 en Guernica, atrasa la investigaci贸n. EXIGIMOS AL GOBIERNO DE AXEL KICILLOF, A LA MINISTRA DE MUJERES Y DIVERSIDADES DE LA PROVINCIA, ESTELA D脥AZ, A LA JUSTICIA PROVINCIAL QUE PONGAN TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS Y A DISPOSICI脫N PARA CONTINUAR LA B脷SQUEDA. EXIGIMOS LA APARICI脫N CON VIDA YA DE TEHUEL! El Estado es responsable!

Decimos: EL ESTADO, LOS GOBIERNOS, LA JUSTICIA Y LA POLIC脥A SON RESPONSABLES DE NUESTRAS VIDAS PRECARIZADAS!

#IglesiaYEstadoAsuntoSeparado

El movimiento de mujeres y disidencias organizadas, las feministas, fuimos las primeras en salir a la calle a denunciar los femicidios y los cr铆menes de odio en el marco de la pandemia y la cuarentena. Estamos en las calles reclamando m谩s puestos de trabajo genuino; no a los despidos y financiamiento para los comedores. Por eso exigimos: NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA Y AL FMI. Basta de ajuste, despidos y tarifazos. 隆Basta de precarizaci贸n laboral!

隆Desmantelamiento de todas las redes de trata! 隆Las seguimos buscando, las queremos con vida! Denunciamos la complicidad del Estado con proxenetas, pol铆ticos, polic铆as y jueces por encubrir y por ser parte de las redes de trata.

隆Fuera Berni! No es un polic铆a, es toda la instituci贸n!

Tierra para vivir!

Basta de extractivismo! Basta de falsas soluciones. El gobierno nacional y los provinciales son responsables. No a la ley de hidrocarburos. 隆Ley de humedales ya! No al acuerdo porcino. Copetro y Frigorina contaminan.

Exigimos Educaci贸n Sexual Integral laica, cient铆fica y con perspectiva de g茅nero en todo el sistema educativo.

Basta de criminalizar nuestras xater/maternidades y judicializar nuestras vidas! Basta de patologizar nuestras gestaciones, partos y nacimientos! Visibilizar, desnaturalizar y erradicar la Violencia Obst茅trica 隆Es Urgente!

Implementaci贸n de cupo laboral trans. Aparici贸n con vida de Tehuel YA! El Estado es responsable! Justicia para los pibes trans Santiago Cancinos y Lucho 脕vila

隆Justicia por Sandra Ayala Gamboa y Johana Ramallo! Justicia por Luc铆a P茅rez y todas las pibas!