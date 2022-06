–

De parte de ANRed June 5, 2022

El pasado 3 de Junio se realiz贸 en todo el pa铆s la marcha por el Ni Una Menos. En Argentina hay un femicidio cada 29 horas en lo que va de enero al 22 de mayo del 2022 seg煤n el Observatorio de las Violencias de G茅nero. En Rosario, organizaciones pol铆ticas, sociales y piqueteras se juntaron para marchar y realizar un acto independiente del convocado por el Comit茅 Feminista ante la Emergencia Sanitaria. La movilizaci贸n arranc贸 en Plaza San Mart铆n frente a Gobernaci贸n, recorri贸 Moreno y San Lorenzo hasta llegar al Monumento a la Bandera, pasando por Municipalidad rodeada de seguridad policial al igual que la Catedral. Por Edith L.Gauna para ANRed.

芦Decimos que la deuda es con nosotras, por trabajo digno, contra el hambre y contra la pobreza. Porque el gobierno de Alberto Fern谩ndez y el ministro Zabaleta incumplieron la entrega de alimentos a cientos de comedores populares, porque el gobierno nacional no dio ninguna respuesta a la desocupaci贸n, el gobierno de Omar Perotti no invirti贸 en infraestructura escolar y las maestras est谩n dando clases con fr铆o sin gas, las compa帽eras precarizadas est谩n luchando todos los d铆as para llegar a fin de mes porque sigue la inflaci贸n. Nos preguntamos qu茅 pol铆ticas tiene el Ministerio de G茅nero y de la Mujer de Elizabeth Gomez Alcorta, sobre el programa 芦Acompa帽ar禄 que dec铆a que iba a ayudar a las compa帽eras que sufr铆an violencia de g茅nero pero el monto no alcanza ni siquiera para alquilar una pieza por seis meses禄, se帽ala Jimena Sosa, militante del Movimiento Socialista de Trabajadores.

芦Hoy no es un Ni Una Menos cualquiera, venimos de ayer, de una represi贸n que sufrieron las mujeres del barrio de Circunvalaci贸n y Maradona que vienen peleando por tierra y vivienda, por comida y una vida digna para sus hijos. La 煤nica respuesta del Estado fue la represi贸n, llevada adelante por la polic铆a de Omar Perotti, junto a la Gendarmer铆a y con orden de Pablo Javkin. Reprimieron a mujeres originarias, de sectores populares, arrestaron a una mujer embarazada, Silvia, que est谩 de cuatro meses y tiene problemas de presi贸n, fue maltratada, vulnerada, le dijeron:禄negra de mierda te vamos a sacar el beb茅 por la garganta, toba de mierda, no me importa que est茅s premiada禄. Esa es la actitud de la polic铆a de Perotti, de Alberto Fern谩ndez, esos son los miembros de la fuerza del Estado. No llamaron a la ambulancia, nosotros lo hicimos. Intervenimos los organismos de derechos humanos, organizaciones y periodistas, la polic铆a hizo un cord贸n y nos pegaron, yo me acerqu茅 como abogada del CeProDH y estoy fracturada. La polic铆a continu贸 hostigado a Silvia, la llevaron detenida y la tuvieron cuatro horas detenida en la comisar铆a sin comunicarlo a la fiscal铆a. Nosotros le llevamos abrigo, agua y comida y gracias al apoyo de organizaciones sociales, pol铆ticas y sindicales logramos liberarla. Estamos en este ni una menos porque las mujeres somos las m谩s afectadas por la crisis, la mayor铆a de las mujeres del barrio no ten铆an plata para pagar los alquileres, el IFE no les alcanzaba y por ello tuvieron que tomar tierras abandonadas, tierras que el Estado no pudo decir de quienes eran. Algunas mujeres que estaban con sus ni帽os dijeron que se hab铆an tenido que ir de sus casas por violencia machista. No hay programas necesarios para los cuales las mujeres puedan ser asistidas. Esto se agudiza cada vez m谩s como tambi茅n el ajuste禄, expresa Celina Tidoni, abogada del CeProDH y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas.

芦Venimos a gritar porque no queremos m谩s femicidios ni travesticidios, pero tambi茅n venimos a reclamar por la efectiva implementaci贸n de la IVE y acceso a la ESI laica, cient铆fica, con perspectiva de g茅nero en todos los niveles. Exigimos presupuesto para erradicar la violencia de g茅nero y que se deje de pagar la Deuda Externa y el acuerdo con el FMI, sostiene Poli Frontini, militante del Frente Gremial Isadora.

芦Nos encontramos en plena lucha, una vez m谩s, reclamando por nuestros derechos: por trabajo, para que haya m谩s presupuesto. Denunciamos que d铆a a d铆a se suman compa帽eras que est谩n en situaci贸n de calle porque no pueden pagar su alquiler, compa帽eras que no llegan a darle de comer a sus hijos, eso es violencia. El gobierno nos brinda palos y golpes y ninguna respuesta favorable. Exigimos Aparici贸n Con Vida de Tehuel De La Torre Ya禄, expresa militante de la Federaci贸n de Organizaciones en Lucha.

芦Nos solidarizamos con la familia de Ayelen Gonzalez, quien fue v铆ctima del r茅gimen narco del barrio Alvear. Las mujeres somos v铆ctimas de la descomposici贸n social que con violencia estatal copan los barrios al servicio del narcotr谩fico que lleva las armas de las cereales sojeras y las cajas negras de Pablo Javkin, de la Polic铆a de Santa Fe y de la Polic铆a Federal. Los gobiernos no han abierto ni una casa refugio en condiciones para nuestras compa帽eras, v铆ctimas de violencia, no hay asistencia econ贸mica, no hay juzgado que atienda con asistencia legal gratuita. Santa Fe es la primer provincia que catapult贸 el Ni Una Menos con el femicidio de Chiara Paez pero es la segunda provincia del pa铆s con m谩s femicidios禄, se帽ala Carla Deiana, militante del Partido Obrero.