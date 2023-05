Panorama sindical actualizado al 16.5.2023

Marcha piquetera unificada frente a una inflaci贸n que no da tregua

Mario Hernandez

Argentina volvi贸 a registrar una alta inflaci贸n en abril, de 8,4 %, y un acumulado interanual de 108,8%, la m谩s alta desde 1991 (115 %) y una de las m谩s elevadas a nivel mundial.

Seg煤n inform贸 este viernes el Instituto Nacional de Estad铆stica y Censos (Indec), el 脥ndice de Precios al Consumidor (IPC) indic贸 que los rubros que m谩s repercutieron en el aumento de precios fueron prendas de vestir y calzado (10,8 %); alimentos y bebidas no alcoh贸licas (10,1 %); y restaurantes y hoteles (9,9 %).

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, hab铆a se帽alado que en marzo se atraves贸 鈥渆l peor momento鈥, y confi贸 en que comenzar铆a 鈥渦na tendencia a la baja鈥 que el Gobierno esperaba ver reflejada pr贸ximamente.

Mientras tanto, Alberto Fern谩ndez sostuvo el jueves pasado en cuanto a las causas que determinan el incremento de precios, que hay 鈥渕uchas鈥, entre las cuales mencion贸 鈥渓a especulaci贸n鈥 que generan quienes anticipan 鈥渦na devaluaci贸n鈥, y el alza del d贸lar paralelo o 鈥榖lue鈥, que hace que muchos comerciantes minoristas aumenten los precios 鈥減or las dudas鈥.

Para el presidente, de eso se trata la 鈥渋nflaci贸n psicol贸gica鈥 (sic) que mencion贸 el mes anterior y por la que muchos lo 鈥渃riticaron鈥.

A un IPC ya elevado que hab铆a dejado el anterior Gobierno de Mauricio Macri (53,8 % en 2019), se han sumado otros factores en el 煤ltimo tiempo como la pandemia de coronavirus, el conflicto en Ucrania y una sequ铆a hist贸rica en Argentina, que repercuti贸 directamente en el precio de los alimentos.

El aumento de precios constante provoca un desfase entre los salarios de los trabajadores y el costo de vida, sobre todo en aquellos empleados no registrados, que no suelen tener actualizaci贸n de ingresos mediante negociaciones gremiales con las C谩maras empresarias.

Este ritmo de aumento en los alimentos impacta directamente en los niveles de pobreza (39,2 %) e indigencia (8,1 %), dado que esos sectores de la poblaci贸n son los que destinan una mayor porci贸n de sus ingresos para comprar la comida diaria.

La Unidad Piquetera y la UTEP m谩s otras organizaciones sociales realizar谩n el jueves 18 una gran marcha contra el FMI, el hambre y el brutal ajuste contra el pueblo

El gobierno de Alberto Fern谩ndez y su ministra de Desarrollo Social han logrado que los dos mayores nucleamientos piqueteros de Argentina determinen una gran acci贸n conjunta el pr贸ximo jueves 18 de mayo. En la conferencia de prensa realizada el jueves en el Obelisco insistieron que el hambre se extiende por los barrios como reguero de p贸lvora, y que el ajuste llevado a cabo por el gobierno obedeciendo las 贸rdenes del FMI pactadas por el super ministro Sergio Massa, es devastador.

Junto a la UTEP y la Unidad Piquetera marchar谩n tambi茅n otras organizaciones sociales, ya que como se帽al贸 uno de los referentes: 鈥渆sta unidad es el fruto de saber que, as铆 como est谩 el pa铆s ser铆a mezquino no juntarse con quienes pensamos parecido en cuanto a analizar la etapa e intentar eventuales salidas鈥.

Esteban 鈥淕ringo鈥 Castro de la UTEP se帽al贸 la satisfacci贸n por estar construyendo 鈥渃on la UP y otras organizaciones鈥 la unidad posible y necesaria鈥, y destac贸 que el pr贸ximo 18 la movilizaci贸n ser谩 masiva.

Luego, 鈥淐hiquito鈥 Belliboni, del Polo Obrero, ratific贸 que: 鈥淓ste principio de acciones en com煤n es muy importante. Son acciones contra un ajuste intolerable contra los que menos tienen, los desocupados, los precarizados, pero tambi茅n los jubilados y los trabajadores registrados. Esta unidad deber铆a ser un ejemplo para que la clase obrera ocupada tambi茅n irrumpa en el escenario pol铆tico y luche por el salario. El salario m铆nimo, acordado por el gobierno, las patronales y la CGT, est谩 por debajo de la canasta de indigencia鈥.

Todas y todos los oradores remarcaron sus cr铆ticas al gobierno y su relaci贸n dependiente con el Fondo Monetario, y tambi茅n a la peor ministra de Desarrollo Social de los 煤ltimos a帽os, Victoria Tolosa Paz, que 鈥渟e niega a dialogar con el movimiento piquetero, sabiendo que en los barrios la situaci贸n de hambre y miseria es extrema鈥.

Fue Damaris Rol贸n, del FOL en la Coordinadora por el Cambio Social, quien m谩s enfatiz贸 sobre los motivos de tan particular unidad, impensada hace poco tiempo atr谩s, entre piqueteros oficialistas y aquellos que desde la izquierda y militando en la Unidad Piquetera han estado en la calle moviliz谩ndose pr谩cticamente los 煤ltimos a帽os. 鈥淧ara m铆 nos est谩 uniendo el terrorismo econ贸mico que est谩 desplegando el FMI contra la clase trabajadora. Es hist贸rico el nivel de negligencia que tiene el Estado argentino para con su poblaci贸n鈥.

En este marco de protesta todo indica que la movilizaci贸n del 18 va a superar con creces todas las que han venido sucediendo en los 煤ltimos meses y otra vez estar谩 en la mira de los reclamos la ministra Tolosa Paz.

6 de cada 10 ni帽es y adolescentes son pobres

La pobreza entre los ni帽os, ni帽as y adolescentes (NNyA) se elev贸 por encima del 60% en los 煤ltimos dos a帽os y un 19,4% experimenta privaciones de derechos graves, afirma el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Cat贸lica (UCA).

El informe publicado el lunes se帽ala tambi茅n que la indigencia se ubica por encima del 10% y la situaci贸n de inseguridad alimentaria si bien merm贸 tras la crisis social del ASPO-COVID-19 鈥渁un as铆 afecta a m谩s del 30% de los NNyA en 2022鈥.

El informe denuncia que la cobertura alimentaria directa e indirecta se increment贸 de modo relevante y en particular en las infancias de clase media baja que tambi茅n fueron afectadas por la pobreza.

El trabajo infantil, en 2022, alcanz贸 la incidencia prepandemia (14,8% en poblaci贸n de 5 a 17 a帽os). Con un incremento significativo en las clases muy baja, baja y media baja (10 pp en promedio). Asimismo, se registra un incremento de la desigualdad social.

La pobreza multidimensional se mantiene muy estable con una leve tendencia a la merma, y se ubica en 2022, en un 61% (un 19,4% experimenta privaciones de derechos graves). En el 煤ltimo per铆odo interanual 2021-2022, se registran mejoras en salud y acceso a la informaci贸n (internet), y retrocesos significativos en la dimensi贸n de la educaci贸n.

Las grandes alimenticias mantienen y aumentan ganancias

Mientras se extiende el hambre entre los sectores m谩s humildes de la poblaci贸n, las grandes alimenticias mantienen ganancias millonarias y hasta las aumentan.

En un contexto de elevada inflaci贸n, los grandes empresarios aprovechan para remarcar precios y para especular contra las condiciones de vida de las mayor铆as. En la carrera por mantener los m谩rgenes de rentabilidad los grupos econ贸micos que tienen mayor concentraci贸n en la producci贸n y comercializaci贸n de las mercanc铆as corren con ventaja y pueden incidir en la fijaci贸n de los precios.

Los 煤ltimos balances presentados ante la Comisi贸n Nacional de Valores indican que Arcor gan贸 $ 11.622 millones en el primer trimestre del a帽o.

Molinos R铆o de la Plata, empresa en manos de la familia P茅rez Companc logr贸 ganancias por $ 2.901 millones en los primeros tres meses del a帽o.

Ledesma, uno de los monopolios m谩s importantes en el sector de producci贸n y comercializaci贸n de az煤car, la empresa de la familia de Blaquier, gan贸 $ 6.211 millones entre junio de 2022 y febrero de este a帽o.

Esas cifras millonarias son la contracara de los brutales aumentos de precios. El az煤car tuvo un incremento del 223 % en el 煤ltimo a帽o. Los fideos -uno de los productos centrales de Molinos- lo hicieron un 145 %. En ambos casos, se trata de porcentajes muy por encima de la inflaci贸n promedio medida por el Indec, que marc贸 108 % anualizada.

Mientras, un informe de Cifra de la CTA se帽al贸 que, en el tercer trimestre del 2022, cuando el 37,9% de la poblaci贸n ten铆a ingresos bajo la l铆nea de pobreza, el 28,7% de las personas ocupadas era pobre a pesar de tener ingresos laborales. La situaci贸n es m谩s grave para los trabajadores no registrados, cerca de 45% de los trabajadores informales se encontraba en situaci贸n de pobreza.

En la actualidad la situaci贸n se estima es a煤n peor. Las canastas con las cuales el Indec mide la indigencia y la pobreza aumentaron por encima de la inflaci贸n en el 煤ltimo per铆odo. La Canasta B谩sica Total (CBT) registr贸 en marzo una suba de 8 % y en los 煤ltimos doce meses la canasta de pobreza escal贸 a 113,2 %, un incremento superior a la inflaci贸n (104,3%). Por su parte, la Canasta B谩sica Alimentaria (CBA), que mide la indigencia, aument贸 9% en marzo, con respecto a febrero, y mostr贸 una variaci贸n interanual de 120,1%.

Los dirigentes sindicales deber铆an ponerse a la cabeza de un plan de lucha para recuperar todo lo perdido en estos a帽os, por una suba de emergencia para los trabajadores formales, informales, desocupados y jubilaciones y por la actualizaci贸n autom谩tica frente a la inflaci贸n.

El gobierno anunci贸 aumento del 21% en jubilaciones m谩s un bono por tres meses

As铆 lo informaron el ministro de Econom铆a, Sergio Massa, y la directora de ANSES, Fernanda Raverta. El aumento en junio por la Ley de movilidad ser谩 del 21% y alcanzar谩 a 17 millones de personas entre jubilaciones y Asignaci贸n Universal por Hijo.

Para las jubilaciones m铆nimas se sumar谩 un bono que ir谩 desde los $15.000 hasta los $20.000 desde junio hasta agosto.

La titular de la Anses, Fernanda Raverta, confirm贸 en conferencia de prensa que el aumento de los ingresos para jubilados 鈥渟ubir谩n un 21% por la f贸rmula de movilidad鈥 y que 鈥渓os jubilados de la m铆nima van a tener un refuerzo adicional al aumento del 21% por movilidad de 15.000 pesos en junio, 17.000 en julio y 20.000 en agosto鈥.

鈥淓se bono va a ir decreciendo hasta 5.000 pesos para quienes tengan hasta dos jubilaciones m铆nimas鈥, agreg贸.

Muere un operario por las condiciones de trabajo en el puerto de Vicent铆n en Rosario

Vicentin, la empresa que estaf贸 a todo el pa铆s, se carg贸 la vida de un trabajador en el Puerto de Rosario, que ya deber铆a haber estado jubilado, pero que ten铆a que seguir laburando. Y segu铆a laburando en p茅simas condiciones, como todos los portuarios: apretados por la empresa, sin las protecciones necesarias, sin las condiciones de seguridad e higiene b谩sicas. Los mismos laburantes que hace 5 meses lucharon contra los despidos pararon el puerto de Rosario por la muerte de un compa帽ero.

Vicent铆n, la empresa que estaf贸 al Banco Naci贸n y a todo el pa铆s, la empresa que el gobierno protegi贸 y ampar贸, es responsable de la muerte del compa帽ero. Desde el cierre del conflicto en enero, las condiciones de trabajo empeoraron: cambios de turno, persecuci贸n a los activistas, aumento de tareas y reducci贸n de los equipos de trabajo, multiplicidad de tareas, cientos de eventuales sin entrar a trabajar. Y amenazas: 鈥渁l que no le gusta, ah铆 est谩 el port贸n鈥: esa es la prepotencia patronal y el desamparo sindical de los estibadores del puerto.

C茅sar Aybar, secretario general del Sindicato Unido Portuarios de Argentina (Supa), confirm贸 que denunciar谩n en las pr贸ximas horas en la Justicia penal a la empresa Terminal Puerto de Rosario (TPR) por supuestas negligencias en las condiciones de trabajo. Y agreg贸: 鈥淓ntendemos que no fue un accidente, fue la cr贸nica de una muerte anunciada鈥.

Aybar se帽al贸 que el sindicato plante贸 desde el inicio del conflicto 鈥渜ue el puerto est谩 en condiciones de higiene y seguridad paup茅rrimas.

鈥淟a empresa tom贸 hace un tiempo la decisi贸n de reducir continuamente personal en las operaciones. Eso resinti贸 las medidas de seguridad, y el trabajo que ten铆an que hacer cuatro o cinco personas ahora lo hacen dos, con el peligro que implica eso鈥, cerr贸 el dirigente.

Desde el gremio recordaron que es la tercera v铆ctima fatal en Terminal Puerto Rosario y cuestionaron que, pese a las innumerables irregularidades denunciadas en los 煤ltimos a帽os, las firmas Vicent铆n y Ultramar contin煤en a cargo de la concesi贸n.

Un compa帽ero de trabajo de la v铆ctima relat贸 lo sucedido: 鈥淓st谩bamos trabajando en un barco y este se帽or estaba arriba del cami贸n. Pusieron una plataforma del lado del agua donde 茅l se sube y ah铆 la linga engancha la plataforma y lo hace caer al r铆o. Pero cuando cae rebota en el agua. Compa帽eros bajaron con una soga para rescatarlo, pero el hombre ya estaba muerto鈥.

鈥淣o hab铆a ambulancia y 茅l (por el operario fallecido) no ten铆a chaleco salvavidas. Siempre trabajamos de la misma manera y condiciones no hay鈥, denunciaron los estibadores portuarios.

Mientras tanto, sigue por tiempo indeterminado el paro de los trabajadores portuarios en reclamo de mejores condiciones de seguridad laboral tras la muerte de un operario el viernes pasado.

Agentes de tr谩nsito protestan por p茅simos salarios y condiciones de trabajo en CABA

El jueves 11 de mayo, los Agentes de Tr谩nsito porte帽os comenzaron una serie de protestas. Entre ellas, un cese de actividades de tres horas por turno. Est谩n denunciando sus bajos salarios y malas condiciones laborales y piden una reuni贸n con las autoridades del Ministerio porte帽o de Justicia y Seguridad de la Ciudad.

驴Qu茅 reclaman? Por un lado, un aumento de salarios. Cobran menos de 130.000 pesos cuando la canasta familiar en la Ciudad supera los 190.000. Reclaman en lo inmediato una suma fija de 60.000 pesos, el pago de las horas nocturnas y horas extras conforme a la ley y el respeto del principio constitucional 鈥渁 igual tarea igual remuneraci贸n鈥.

Es que adem谩s del ajuste general, hay muchos ataques particulares. Por ejemplo, una persecuci贸n a quienes est谩n precarizados como monotributistas a los que les niegan licencias y cambios de turno.

Tambi茅n reconocimiento de tareas riesgosas, misma cantidad de d铆as de licencia por estudio para todos y todas, reconocimiento de la antig眉edad en los d铆as de vacaciones.

Adem谩s, piden el reconocimiento de la tarea riesgosa, la misma cantidad de d铆as de licencia por estudio para todos y todas, el reconocimiento de la antig眉edad en los d铆as de vacaciones, reconocimiento del d铆a menstrual a personas menstruantes, condiciones de seguridad reales, entre otras cuestiones.

No es la primera vez que levantan estos reclamos. Han realizado movilizaciones contra la precarizaci贸n, una de ellas luego del crimen de Cinthya Choque atropellada en un control. Pero tambi茅n en otras oportunidades.

Desde el Gobierno de la Ciudad no solo se niegan a tomar sus reclamos, sino que los hostigan. Se trata de una reforma laboral de hecho, como la que quiere aplicar Rodr铆guez Larreta si es presidente, pero que tambi茅n aplica el Gobierno Nacional en muchas dependencias p煤blicas.

El 17 de mayo, si no hay respuestas, realizar谩n una marcha por la Ciudad.

Ratifican el plan de lucha en prensa escrita

El plenario de delegados y delegadas de prensa escrita del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), integrado por las Comisiones internas de Clar铆n/AGEA, La Naci贸n, Perfil, P谩gina/12, Infobae, 脕mbito Financiero, Cr贸nica/BAE, Diario Popular, Agencia NA, El Cronista Comercial y elDiarioAr, ratific贸 el lunes 8 芦la decisi贸n de continuar con el plan de lucha en las redacciones de diarios, agencias, portales web y revistas de la Ciudad de Buenos Aires ante la imposici贸n unilateral por parte de las C谩maras del sector de una paritaria que profundiza el atraso salarial de les trabajadores de prensa禄. El plan incluye una jornada de lucha con acto frente a Clar铆n para el jueves 18 de mayo, misma actividad frente a P谩gina/12 para el mi茅rcoles 24 de mayo, un nuevo plenario de delegades de prensa escrita el lunes 29 de mayo, y una acci贸n conjunta de todo el gremio para el martes 6 de junio, por el D铆a del Periodista.

芦El jueves 27 de abril se firm贸 una farsa de acuerdo paritario entre el sector empresario y la Utpba, un sello de goma sin representatividad que perdi贸 la personer铆a gremial ante nuestro sindicato 鈥揹enuncian desde el SiPreBA. Ambas partes se valen para esa maniobra de un bloqueo judicial transitorio que urdieron contra el SiPreBA, para avanzar con su plan de ajuste en los salarios禄.

En cuanto a la situaci贸n salarial que sufre el sector, el sindicato se帽al贸: 芦frente a una inflaci贸n interanual del 104,3%, la demorada 鈥榬evisi贸n鈥 de la paritaria 2022/23 se cerr贸 con un aumento del 95% para la escala de salarios b谩sicos y 86% para los reales hasta abril de 2023. Para peor, ni siquiera menciona a les trabajadores a destajo o 鈥榗olaboradores鈥. Todo esto implica que el sueldo b谩sico de un redactor/a quede $80.000 pesos por debajo de la canasta b谩sica total del Indec, que fija la l铆nea de pobreza para una familia de cuatro personas. Hacia adelante, el ruinoso acuerdo paritario anual abarca s贸lo siete meses y garantiza seguir perdiendo poder adquisitivo: 45% de recomposici贸n para los b谩sicos, 36% para los reales, frente a una inflaci贸n estimada en m谩s del 120%禄.

Finalmente, el SiPreBA expresa: 芦ante el nuevo contubernio que deja a los salarios en el fondo del mar, el plenario reclama: una suma fija de $35.000 que se incorpore como cierre del per铆odo 2022/23 y una mesa de negociaci贸n real del tramo 2023/2024 con un incremento que garantice no quedar relegados frente a la inflaci贸n禄.

La FATPREN logra acuerdo salarial en prensa escrita

La Federaci贸n Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) anunci贸 que, tras m谩s de cuatro meses de conflicto con numerosas jornadas nacionales de protesta con movilizaci贸n y paralizaci贸n total de actividades, arrib贸 a un acuerdo con la Asociaci贸n de Diarios del Interior de la Rep煤blica Argentina (ADIRA) en la negociaci贸n paritaria del CCT 541/08. 芦El acuerdo incluye el cierre de la paritaria 2022, con el pago por parte de las empresas de una suma de $10.000 retroactiva a marzo y un incremento de los salarios b谩sicos que alcanza el 101,1% para la categor铆a inicial de la escala A, el 102,3% en la escala B y ronda, en promedio, el 95,5%. Asimismo, se acord贸 un incremento de 30% de los b谩sicos para el primer trimestre de la paritaria 2023, a pagarse el 16% en abril, 9% en mayo y 5% en junio禄, detall贸 la Federaci贸n, que inform贸 que volver谩 a reunirse con la C谩mara empresaria en junio para discutir la actualizaci贸n de las escalas salariales. 芦La unidad y acci贸n colectiva son el 煤nico camino para recomponer los salarios y nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores de prensa禄, remarc贸 la FATPREN.

La FATPREN 鈥搎ue dio a conocer las actas y escalas salariales鈥 tambi茅n indic贸 que 芦la suma fija de marzo y el retroactivo de abril deber谩n ser abonados antes del 20 de mayo禄.

芦De este modo, la FATPREN y los sindicatos de base logramos torcer la actitud empresarial que busc贸 imponer un ajuste y rebaja salarial con demoras y excusas 鈥搑emarca la Federaci贸n. Tambi茅n manifestamos la necesidad urgente de aumentar el 铆tem de zona patag贸nica, para lo cual se realizar谩 un plenario espec铆fico en los pr贸ximos d铆as, y reintegro por gastos de espacios de cuidado para hijos/as de trabajadores/as, en los t茅rminos del art. 4to del decreto 144/22鈥.

Como parte del acuerdo, durante la negociaci贸n y a pedido de la parte sindical, la federaci贸n inform贸 que 芦desde el Ministerio de Trabajo se avanz贸 en la inspecci贸n de las empresas para regularizar la situaci贸n de la planta de trabajadores de cada medio禄.

芦Una vez m谩s, la negociaci贸n paritaria pone en evidencia la necesidad de fortalecer la organizaci贸n sindical en cada provincia y en cada redacci贸n. La unidad y acci贸n colectiva son el 煤nico camino para recomponer los salarios y nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores de prensa禄, concluy贸 la FATPREN.

Medios p煤blicos en alerta: la derecha promete silenciar voces

Por Eugenia Tavano

Con contenidos propios y una l贸gica que trasciende lo mercantil, los canales, radios y agencias estatales garantizan la oferta de informaci贸n y entretenimiento con una mirada plural. Hoy los candidatos conservadores amenazan su continuidad y la de cientos de puestos de trabajo.

En otro a帽o electoral, los medios p煤blicos vuelven a ser el blanco de los candidatos que est谩n en carrera por los partidos que representan a la derecha neoliberal. En l铆nea con su menosprecio hacia las pol铆ticas estatales, sus discursos ningunean el rol que se帽ales de televisi贸n, emisoras de radio, agencias de noticias y muchos otros servicios implican para la soberan铆a audiovisual del pa铆s y el derecho a la informaci贸n y el entretenimiento de sus habitantes. Lejos de ser meramente una estrategia proselitista, tal actitud enciende alarmas a partir del antecedente que dej贸 el gobierno de Cambiemos que, bajo la 贸rbita del Sistema Federal de Medios y Contenidos P煤blicos, creado por decreto en diciembre de 2015, avanz贸 con pol铆ticas de despidos y desmantelamiento de la agencia T茅lam, la Televisi贸n P煤blica o canales como Encuentro y Pakapaka, entre otras iniciativas, pauperizando los servicios.

鈥淓stamos en un momento donde nuevamente hay una embestida brutal que sostiene que los medios p煤blicos son una p茅rdida y que hay que cerrarlos鈥, dice a Tiempo Rosaura Audi, subsecretaria de Medios P煤blicos de la Naci贸n. 鈥淢ilei hizo declaraciones hace poco en Radio Nacional en ese sentido. Y no s贸lo lo est谩 diciendo 茅l, sino incluso Hern谩n Lombardi, cuya legitimidad desde la cual pretende hablar llama la atenci贸n, cuando como titular del Sistema Federal de Medios lo 煤nico que hizo fue desguazar鈥.

J茅sica Tritten, gerenta General de Contenidos P煤blicos, expresaba a trav茅s de sus redes: 鈥淎 nuestros presupuestos que se elevan ante el Congreso y se publican en el Bolet铆n Oficial los denominan 鈥榙茅ficit鈥, porque lo que encierra esa operaci贸n sem谩ntica es que no tienen que existir los medios p煤blicos, s贸lo la comunicaci贸n de mercado, en el mercado de comunicaci贸n m谩s h铆per concentrado de toda Am茅rica鈥.

En ese sentido, vale repasar el mapa de medios p煤blicos argentinos. 鈥淧or un lado est谩 Radio y Televisi贸n Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E), que comprende a la Televisi贸n P煤blica, Radio Nacional con las 49 emisoras distribuidas en todo el territorio y las FM Nacional Rock, Nacional Folkl贸rica Nacional Cl谩sica, y el servicio de Radiodifusi贸n Argentina al Exterior (RAE); luego, la Agencia Nacional de Noticias T茅lam, y finalmente Contenidos P煤blicos S.E, que est谩 integrado por las se帽ales Encuentro, Pakapaka, DeporTV, la plataforma Contar y Animar/ Mocap; y Aunar, se帽al de televisi贸n con contenidos realizados por los canales p煤blicos provinciales y universitarios de todo el pa铆s鈥, informa Audi.

Avasallamientos

La creaci贸n del Sistema Federal de Medios se tradujo en un avasallamiento descontrolado tanto sobre los medios hist贸ricos, como la Televisi贸n P煤blica, Radio Nacional y T茅lam, proyectos que cuentan entre seis y ocho d茅cadas desde su fundaci贸n, hasta las m谩s recientes se帽ales educativas y culturales nacidas en 2005, como Encuentro y Pakapaka. Seg煤n un informe de la actual gesti贸n de T茅lam, que anteriormente y bajo el mando de Lombardi le envi贸 telegramas de despido a 357 trabajadores, los da帽os en la Agencia Nacional de Noticias fueron innumerables: desde el desmantelamiento de los estudios de radio y la infraestructura audiovisual, hasta el derroche de los recursos por el funcionamiento de una redacci贸n paralela en Tecn贸polis. Incluso se advirti贸 que el 48,5% del personal que figuraba en la planta no ofrec铆a contraprestaci贸n alguna, mientras que el Estado deb铆a enfrentar los gastos millonarios que implicaba la judicializaci贸n de las situaciones laborales que quedaban de lastre.

鈥淎l asumir nos encontramos con una agencia devastada y golpeada, tanto en t茅rminos profesionales como humanos, con todas las consecuencias que trajo aparejadas despedir pr谩cticamente a la mitad de los y las trabajadoras, destruir el sector audiovisual de la Agencia, la radio, su web y, por supuesto, su calidad period铆stica y pluralidad de voces鈥, describe Bernarda Llorente, presidenta de T茅lam desde diciembre de 2019. 鈥淓sa etapa de reconstrucci贸n fue muy ardua y sigue siendo un desaf铆o cotidiano. Hoy transitamos por una etapa de consolidaci贸n, proyecci贸n y crecimiento. Reconfiguramos estrategias y equipos, con liderazgos positivos y colaborativos, ampliamos contenidos, abonados y audiencias y nos vamos fortaleciendo en el mundo digital, propiciando una agencia que dialogue con sociedades cada vez m谩s segmentadas y complejas鈥.

Escenarios similares se dieron en la Televisi贸n P煤blica y Radio Nacional. Una auditor铆a interna encargada por la actual gesti贸n de RTA S.E. relev贸, entre muchas otras situaciones, irregularidades en contrataciones directas, el abandono de equipamiento y mantenimiento de los edificios; incluso en Radio Nacional Formosa faltaban aires acondicionados para garantizar condiciones m铆nimas de trabajo. Tambi茅n se desconocieron convenios colectivos y se rescindieron de forma intempestiva contratos vigentes con productoras y periodistas.

Detr谩s de todo aquello, hay derechos vulnerados de los ciudadanos y ciudadanas. 鈥淒esde la Ant谩rtida a la Quiaca, llegando a las Islas Malvinas, la voz de los medios p煤blicos construye ciudadan铆a鈥, declara Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisi贸n Argentina. 鈥淐on pluralismo, federalismo, inclusi贸n, diversidad y perspectiva de g茅nero, generando una comunicaci贸n democr谩tica y el acceso a la informaci贸n de argentinos y argentinas. Sin medios p煤blicos no hay democracia鈥. Audi ejemplifica, en ese sentido: 鈥淗ay que entender la dimensi贸n del aporte que hacen los medios p煤blicos a la comunicaci贸n. En el Mundial de Qatar se vio m谩s claramente, porque es un evento sobre el que todos ten铆amos puesto un deseo muy grande. Garantizar que los partidos de la Selecci贸n se vean en cada hogar fue una pol铆tica estatal. La TV P煤blica tuvo que salir a negociar esos derechos, y en condiciones bien dif铆ciles. Y se logr贸 tambi茅n que lo transmitiera la Televisi贸n Digital Abierta (TDA), que hizo un gran aporte, porque adem谩s el acuerdo incluy贸 a las televisoras p煤blicas de las provincias, con las que venimos trabajando fuertemente: es decir que nadie qued贸 desamparado. Porque si bien la TV P煤blica llega a todo el pa铆s, en algunos lugares espec铆ficos no tiene repetidora, pero s铆 hay repetidora del canal estatal provincial鈥, ejemplifica la funcionaria.

Recomposici贸n

Un apartado especial merece lo que sucedi贸 con las se帽ales educativas y culturales. Creadas en los primeros a帽os de las presidencias de N茅stor y Cristina Kirchner bajo la 贸rbita del Ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n, el eje de canales como Pakapaka y Encuentro fue ofrecer una programaci贸n federal, novedosa y creativa, pero, sobre todo, capaz de alinear sus contenidos con aquellos estipulados para los distintos niveles inicial, primario, secundario o terciario. As铆 nacieron, entre muchas otras, propuestas como La asombrosa excursi贸n de Zamba, que a trav茅s de personajes entra帽ables pudo contar a las infancias, de forma entretenida y did谩ctica, la historia de San Mart铆n, Belgrano, de la 煤ltima dictadura c铆vico militar o la guerra de Malvinas. Tambi茅n se trabaj贸 en programas que abordaban temas cruciales, como la Educaci贸n Sexual Integral (ESI).

En 2016, por medio de otro decreto, Cambiemos modific贸 la Ley de Educaci贸n Nacional N掳 26.206 para que dichas emisoras ya no formaran parte del Ministerio de Educaci贸n. En paralelo, discontinu贸 el programa Conectar Igualdad, que entregaba netbooks a estudiantes con la premisa de achicar la brecha digital y que se val铆a, en gran parte, de los contenidos de estas se帽ales como una valiosa herramienta de estudio. Se repitieron despidos, y en 2018, Pakapaka y Encuentro fueron desplazadas de su lugar en la grilla de Cablevisi贸n.

Otra muestra cabal de la importancia de los canales educativos se dio durante la pandemia. Nuevamente bajo la 贸rbita de la cartera de Educaci贸n, en 2020 naci贸 el ciclo Seguimos Educando. 鈥淟o hicimos a un mes de haber asumido, y no s贸lo en modalidad telescuela, sino tambi茅n radioescuela鈥, cuenta Audi. 鈥淓n ese momento tan duro, el estado dio una respuesta r谩pida con todos los medios p煤blicos, que adem谩s estaban desmantelados, ya que la emergencia sanitaria se dio ni bien asumi贸 el gobierno del Alberto Fern谩ndez鈥. En esas condiciones y durante ese a帽o, Encuentro logr贸 producir 700 horas para apoyar la continuidad de trayectorias escolares y m谩s de 40 series, micros y especiales.

En tren de recomposici贸n, hasta 2022 se generaron alrededor de 4.100 puestos de trabajo, y se reconvinieron convenios colectivos, por ejemplo, con el SAT-SAID. Se redact贸 el primer C贸digo de 脡tica de la televisi贸n argentina, y en RTA se cre贸, adem谩s, la Direcci贸n de G茅nero, as铆 como el Programa Transparencia, que encabezan representantes de la oposici贸n dentro del Directorio de RTA.

Entre muchas otras propuestas para las audiencias, volvi贸 la ficci贸n al canal estatal con la serie Dos 20. Te puede pasar a vos; se abri贸 la convocatoria Renacer Audiovisual; el F煤tbol Femenino desembarc贸 en la TVP y DeporTV, con la transmisi贸n del Mundial de Francia 2019, la Copa Comebol Libertadores Femenina y otros importantes eventos, adem谩s del concurso Relatoras Argentinas; se cre贸 el Consejo Inventar Pakapaka, con el apoyo de UNICEF, donde ni帽os y ni帽as de todo el pa铆s participan en los distintos contenidos del canal infantil; se relanz贸 ANIMAR/ MoCap, el estudio donde funciona uno de los sistemas digitales de captura de movimientos m谩s grande de Latinoam茅rica, utilizado en cine, televisi贸n y videojuegos; y Tecn贸polis volvi贸 a ser el centro de m煤ltiples actividades de la cultura y el espect谩culo, de la Argentina y tambi茅n internacionales. 鈥

[鈥

Trabajadores de IOMA en lucha: 鈥淧edimos salarios dignos y nos extienden la jornada laboral鈥

En un contexto donde la inflaci贸n pulveriza los salarios, desde hace dos meses, los y las trabajadoras de IOMA vienen llevando distintas acciones en reclamo de mejoras salariales.

Por el reclamo persistente de los trabajadores de IOMA lograron ser convocados a una negociaci贸n sectorial en el 谩mbito del ministerio de Trabajo bonaerense. En solo dos reuniones los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial dieron por clausurado el debate. Lo llaman 鈥渘egociaci贸n colectiva鈥, pero esas reuniones no contienen ninguna de esas dos palabras, son una imposici贸n unilateral. Lejos de escuchar la demanda genuina que se expresa en las asambleas generales y de cada piso y sector, en la mesa t茅cnica sectorial solo se debati贸 la propuesta llevada por el gremio mayoritario UPCN de extender la jornada laboral, como 煤nica forma de hacerse de unos pesos m谩s al bolsillo.

En la 煤ltima mesa t茅cnica paritaria, la representaci贸n de ATE, llevando la Junta Interna el mandato de la asamblea, propuso tres iniciativas diferentes que implicaban recomponer salario, sin recargar de m谩s horas de trabajo a las y los compa帽eros, todas estas iniciativas fueron rechazadas, sin demasiados fundamentos. Por el contrario, se firm贸 con aceptaci贸n de UPCN, el pase al r茅gimen laboral de 40 horas semanales.

Junto con esto tambi茅n se efectu贸 el reclamo por el pase a planta de los y las compa帽eras que bajo el nombre de 鈥渁gentes sanitarios鈥 trabajan sin derechos y la propia gesti贸n manifest贸 en la mesa que no son trabajadores, sino que son 鈥減restadores鈥. Lo cual implica asumir la tercerizaci贸n de una tarea tan delicada como la atenci贸n al p煤blico, o la recepci贸n de cientos de llamados diarios, en la modalidad call center, para dar respuestas a los reclamos de los y las afiliadas.

Alrededor de 2.300 trabajadores de IOMA deber谩n optar por el cambio de r茅gimen, y quien no opte por las 40 horas, no recibir谩 ning煤n tipo de bonificaci贸n. Seg煤n lo estimado, este cambio implicar铆a un aumento de bolsillo de $22.000 por diez horas m谩s de trabajo cada semana.

Esta modificaci贸n viene sucediendo desde la pandemia en la mayor铆a de los ministerios. Mientras la tendencia mundial y el debate en el pa铆s es la reducci贸n de la jornada laboral, el legado del gobierno de Kicillof y sus funcionarios de Trabajo, Econom铆a, Empleo P煤blico y cada dependencia es retroceder en derechos, una reforma laboral regresiva en el Estado, que fueron imponiendo ministerio por ministerio. Y que en forma perversa ofrecen como respuesta a la genuina demanda de recomposici贸n de los salarios, que son de pobreza.

Los y las trabajadoras de IOMA, decidieron continuar en estado de asamblea permanente. El jueves pasado realizaron un corte de calle, con asamblea permanente y retenci贸n de tareas, que continuar谩 el martes 16 de mayo.

Paro de franqueros en el sector Enfermer铆a del Garrahan

La medida de fuerza, convocada por la Asociaci贸n de Profesionales y T茅cnicos/as del Hospital Garrahan (APyT), para exigir 12 horas de descanso por 12 horas trabajadas, sin que les descuenten los feriados pagos que hoy perciben y que tampoco les descuenten d铆as de vacaciones, se llev贸 adelante los d铆as s谩bado 13 y domingo 14 de mayo, de 7:00 a 9:00.

鈥淟as demandas del turno franquero de Enfermer铆a del Hospital Garrahan son leg铆timas y urgentes: el 12脳12, 12 horas de trabajo y 12 horas de descanso, sin que se descuenten feriados pagos que hoy perciben, ni d铆as de vacaciones. (鈥) En torno a la discusi贸n de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para los trabajadores y trabajadoras del Garrahan y quienes est谩n enmarcados en el Servicio de Atenci贸n M茅dica Integral para la Comunidad (SAMIC), no puede haber ninguna p茅rdida de derechos ni rebajas salariales鈥. Y complet贸 al resaltar que 鈥渆l CCT que se discute es para todos los SAMIC (鈥). Las y los profesionales -continu贸 la licenciada Lezana- tambi茅n reclamamos desde la APyT tiempo protegido para formaci贸n, docencia e investigaci贸n, porque producimos conocimiento: Tenemos m谩s de 200 trabajos cient铆ficos presentados en un a帽o por el colectivo que representamos como APyT y, sin embargo, estas demandas no son tenidas en cuenta en las mesas de discusi贸n del CCT鈥, explic贸 Norma Lezana, secretaria general de APyT.

鈥淓n el Hospital Garrahan, donde se atienden el 40% de los pacientes con c谩ncer infantil del pa铆s, no se reconocen tareas riesgosas ni insalubres, ni el desgaste profesional en ning煤n sector. La carga de trabajo est谩 documentada en las estad铆sticas del hospital. Venimos de trabajar en una pandemia con estas condiciones de trabajo (鈥). La recomposici贸n salarial que reclamamos y que nos vienen prometiendo desde el a帽o pasado, no se hizo efectiva, los aumentos apenas cubren la inflaci贸n desmedida que ajusta nuestro sueldo. A esto se agrega que trabajar los s谩bados, domingos y feriados no es igual que trabajar los d铆as de semana, porque implica un desgaste an铆mico extra para las y los trabajadores, m谩s para Enfermer铆a y los trabajadores de la salud que cubren esos turnos a contramano de los encuentros con la familia y amigos que amortiguan el estr茅s y el desgaste profesional impl铆cito en nuestras tareas鈥, agreg贸 Lezana.

Resoluci贸n judicial favorable a los despedidos de Garbarino

La Justicia Nacional en lo Comercial, a trav茅s del Juzgado N掳7 鈥 Secretar铆a N掳14, resolvi贸 que el dinero de la venta de 5 veh铆culos de la empresa deber谩 ir tanto para los empleados como para los ex empleados, que son alrededor de 3.300.

Compartimos entrevista realizada al delegado Gabriel Yapura por Manuel Durbano para Nota al Pie:

Una noticia que devuelve esperanza

El pasado 26 de abril, en representaci贸n de les trabajadores despedides, Yapura present贸 ante la Justicia un escrito para impugnar la venta del lote de 5 automotores de la empresa. 鈥淣osotros nos opusimos a la venta porque ve铆amos que estaba mal la tasaci贸n, que no se explicaba, dijimos que era precio vil鈥, cont贸 el referente.

En la misma l铆nea, Yapura detall贸 que 鈥渆n un segundo escrito, nos explicaron por qu茅 la tasaci贸n era de m谩s de 5 millones鈥. Seg煤n afirm贸 el delegado, les trabajadores sosten铆an que el precio correspondiente al lote era de al menos 10 millones. Sin embargo, desde la empresa indicaron que la tasaci贸n ten铆a en cuenta la deuda de los impuestos, los cambios de cubiertas, como as铆 tambi茅n otros factores que, seg煤n Yapura, dan cuenta del estado de 鈥渄ejadez鈥 de Garbarino.

Si bien la Justicia dispuso la venta, a contramano de lo que ped铆an les trabajadores, hubo una noticia que fue favorable, devolviendo esperanza a una situaci贸n cr铆tica. 鈥淓l juez dio el ok a la venta, pero con una salvedad: que la plata pase a los trabajadores a trav茅s del pronto pago, que pertenece tanto a trabajadores activos como despedidos, que somos m谩s de 3.300鈥, sostuvo Yapura.

En este marco, en relaci贸n al lote de automotores por el cual se hizo la oferta, el referente recalc贸 que 鈥渆se es un capital que es de los trabajadores, lo vemos de esa manera鈥. En la misma l铆nea Yapura precis贸 que 鈥渢enemos que cuidarlo porque no vemos otro camino que la quiebra. Y decimos esto porque no vemos a nadie que quiera invertir en Garbarino鈥. Del mismo modo, agreg贸 que 芦en la actualidad existen 4 sucursales que no tienen mucho para vender鈥.

Una lucha en soledad

En los 煤ltimos d铆as del 2021, luego de adeudarles 9 meses de salario, Garbarino despidi贸 a m谩s de 3.800 trabajadores de la empresa en todo el pa铆s. Desde entonces, les trabajadores se han organizado, realizando distintas medidas de fuerza para cobrar su indemnizaci贸n. La empresa, que desde principios del 2022 entr贸 en concurso de acreedores, sigue sin hacerse cargo de los reclamos de les empleades.

Yapura indic贸: 鈥淣adie nos ha llamado. Ni la empresa ni tampoco el Sindicato Empleados de Comercio鈥. En ese sentido, el referente apunt贸 contra el gremio conducido por Cavalieri: 鈥淓l sindicato nos dej贸 a la deriva desde el primer momento, nos vendieron tomando un caf茅鈥.

鈥淒espu茅s de 2 a帽os de lucha, para nosotros est谩 claro que el Sindicato de Empleados de Comercio, de la mano de Cavallieri, fue uno de los principales art铆fices del despido de m谩s de 3.800 trabajadores鈥, agreg贸 el referente.

Sin embargo, Yapura sostuvo que existen otros actores con responsabilidad en la situaci贸n: 鈥淣o se explica c贸mo 3.800 trabajadores terminan despedidos, despu茅s de 9 meses sin cobrar, con 37 audiencias en el ministerio de Trabajo de la Naci贸n鈥. Es por ello que, seg煤n el delegado, 鈥渉ubo complicidad del Ministerio, donde siempre nos dieron la misma respuesta鈥.

En la misma l铆nea, el referente de les trabajadores de Garbarino afirm贸 que se encuentra intentando establecer comunicaci贸n con la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, pero que todav铆a no obtuvieron respuesta alguna. 芦Tenemos una carta firmada por el Presidente, donde en su momento nos manda a hablar con Moroni, pero nunca nos recibieron禄, detall贸 Yapura.

鈥淣osotros entendemos que la organizaci贸n del trabajador por fuera del Sindicato de Empleados de Comercio es una gran victoria. No cualquiera puede sostener una lucha de 2 a帽os sin contar con el gobierno ni con el sindicato鈥, afirm贸 el referente. Del mismo modo, Yapura se帽al贸 que durante este mes seguramente existir谩n nuevas medidas de visibilizaci贸n. 鈥淧eleamos por los derechos de los compa帽eros, por los trabajadores del Interior, por los compa帽eros que fallecieron en esta lucha鈥, asever贸 el delegado.

Denuncian despido antisindical en La Virginia en Mendoza

El pasado viernes 5, la patronal de La Virginia notific贸 a Diego Chialvo que hab铆a sido despedido tras trabajar m谩s de 10 a帽os en el dep贸sito que la empresa tiene en Guaymall茅n. La medida tiene como trasfondo la pol铆tica antisindical de La Virginia en Mendoza, donde no permite la organizaci贸n gremial de los trabajadores.

En marzo, un grupo de trabajadores intent贸 afiliarse al sindicato, tras a帽os de trabajar sin delegados ni representantes gremiales. La respuesta de la empresa fue el despido de Diego, como medida aleccionadora contra quienes quieren ejercer el elemental derecho de afiliarse a su sindicato. 鈥淓n Rosario, donde est谩 la planta de La Virginia hay delegados y Comisi贸n Interna, pero en Mendoza nunca permitieron que nos organicemos. Cuando entr谩s, lo primero que te dicen es que no quieren sindicalistas鈥, denuncia Diego.

Tambi茅n denunci贸 que la empresa no dej贸 que los trabajadores salieran a la calle cuando desde el sindicato se acercaron al lugar para conocer la situaci贸n del despido. El viernes 12 fue convocada una concentraci贸n en la puerta del dep贸sito para exigir la reincorporaci贸n de Diego y contra la persecuci贸n sindical contra los trabajadores.

La empresa tiene una larga historia de persecuci贸n gremial contra los trabajadores y trabajadoras en su planta en Rosario, donde intent贸 desmantelar con despidos a la Comisi贸n Interna y durante la pandemia no cumpli贸 con los protocolos sanitarios, lo que gener贸 que un cuarto de la planta se contagie. Adem谩s, neg贸 licencias a trabajadoras con hijos en edad escolar

A trav茅s de un petitorio, decenas de dirigentes sindicales y pol铆ticos se solidarizaron con Diego y exigieron su reincorporaci贸n. Agust铆n Lecchi, secretario general del SiPreBA; Tom谩s Devoto, secretario de Salud Laboral de la CTA-A de la Pcia. Buenos Aires; junto a otros referentes del movimiento obrero de Buenos Aires, C贸rdoba y Neuqu茅n, junto a organizaciones pol铆ticas y de DD HH se pronunciaron contra este despido discriminatorio y persecutorio.

Ordenan la inmediata reincorporaci贸n de todos los despedidos de L谩cteos Vidal

El juzgado nacional de 1ra. Instancia del Trabajo N潞 69, actuante en la causa por los despidos de la empresa l谩ctea de Moctezuma, provincia de Buenos Aires, orden贸 la inmediata reincorporaci贸n de todos los trabajadores despedidos a la fecha.

Al mismo tiempo, el fallo afirma que cada d铆a de mora en el cumplimiento de la medida significar谩 una multa de 10.000 pesos para la firma.

Este nuevo pronunciamiento judicial va en l铆nea con una medida cautelar que ya hab铆a favorecido a los trabajadores de la firma que se encuentran acampando en las inmediaciones.

Recordemos que en julio del 2022, cansados de los incumplimientos en lo que refiere al correcto encuadramiento salarial y donde aprovecharon la situaci贸n para denunciar un habitual destrato patronal, comenzaron una huelga que tuvo como respuesta el despido de 29 trabajadores.

Apoyados por su gremio ATILRA comenzaron una lucha que a煤n se mantiene. Desde la empresa apelaron a la victimizaci贸n con las t铆picas denuncias por amenazas y bloqueos a los trabajadores en su pelea reivindicativa. Incluso recibieron el apoyo del Movimiento de Empresarios Antibloqueo vinculado a la dirigente PRO, Patricia Bullrich, que hab铆a tomado protagonismo con la persecuci贸n a dirigentes sindicales de Camioneros en San Nicol谩s.

L谩cteos Vidal envi贸 los telegramas de despido en septiembre pasado a partir de lo cual comenz贸 el camino judicial donde los trabajadores tuvieron en las diferentes instancias que validar su posici贸n. Primero declarando la legalidad de la huelga y posteriormente la reincorporaci贸n de los trabajadores que la empresa desconoce. Incluso, pese que a la orden judicial lo prohib铆a, incorpor贸 nuevos trabajadores para reemplazar los despedidos.

El secretario Gremial de ATILRA a nivel nacional, Heber R铆os, expres贸 sobre el conflicto: 鈥淓stamos convencidos de la legitimidad de los reclamos que originaron la medida de fuerza, reivindicamos la huelga como herramienta del movimiento obrero en defensa de los derechos conquistados. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada鈥.

La empresa Mirgor intent贸 despedir a 400 operarios

La firma, cuyo accionario mayor es el macrista Nicol谩s Caputo, apunt贸 contra la totalidad de los trabajadores tercerizados y a quienes se iban a postular a delegados en una de las plantas ubicada en R铆o Grande. Con una nota, se les impidi贸 el ingreso y se les indic贸 que vayan a buscar las liquidaciones correspondientes. El incidente ocurri贸 el 10 de mayo pasado, d铆a en que se iban a efectuar las elecciones gremiales. Casi la mitad de los despedidos neg贸 la orden y resolvi贸 permanecer en las puertas de la f谩brica a modo de protesta. Ante el esc谩ndalo, el ministerio de Trabajo provincial emplaz贸 el recurso de la conciliaci贸n obligatoria. Por ahora, los desvinculados volvieron a sus puestos de trabajo.

La primera reuni贸n de la conciliaci贸n ser谩 este lunes. Las elecciones postergadas a煤n no tienen fecha. Seg煤n los relatos de los protagonistas, sucedi贸 que cuando los trabajadores estaban ingresando a la planta como todos los d铆as, hubo una suerte de atajo en los portones de la misma. All铆, a trav茅s de una nota, se les comunic贸 a la totalidad del personal contratado que se les rescind铆a el contrato y que por lo tanto se les negaba el ingreso a la planta.

芦La situaci贸n econ贸mica y el impacto de esta sobre la delicada posici贸n de la empresa nos vemos en la necesidad de cesar la contrataci贸n temporal禄, dec铆a la anotaci贸n que les entregaron a los, al menos, 400 trabajadores desvinculados al momento de alistarse a sus ocupaciones laborales cotidianas.

El hecho deriv贸 en que los demorados en la mism铆sima entrada a la empresa notifiquen el incidente a la estructura de la Uni贸n Obrera Metal煤rgica de la ciudad fueguina. El tesorero del gremio, Marcos Linares, pudo entrar a la f谩brica: 芦Desde la direcci贸n ten铆an que tomar esta decisi贸n (la de anunciar los despidos). No nos comunicaron los por qu茅, nos dijeron que no se los hab铆an transmitido, pero que ten铆an que tomar esta decisi贸n.鈥, remarc贸 luego el gremialista ante medios locales.

M谩s de un centenar de trabajadores resolvieron quedarse en las puertas de la firma. Tachos con fuego coronaron la incipiente vigilia. Adentro, en las instalaciones, se arranc贸 con una asamblea con el personal efectivo, no contratado.

鈥淓n torno a la situaci贸n generada en la planta del grupo Mirgor en R铆o Grande, el Ministerio de Trabajo y Empleo convoc贸 a ambas partes a una reuni贸n urgente que estar谩 encabezando la ministra de Trabajo, Karina Fern谩ndez鈥, comunicaron desde las oficinas de gobierno en Ushuaia cuando se enteraron de la situaci贸n 芦inesperada禄.

Horas despu茅s, surgi贸 la determinaci贸n: 芦Dado el conflicto de p煤blico conocimiento suscitado en una de las plantas del Grupo Mirgor, el ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia tom贸 inmediata intervenci贸n y dict贸 la conciliaci贸n obligatoria. Por este motivo la situaci贸n se retrotrae y la medida tomada por la empresa queda sin efecto por el plazo previsto en la normativa. Los trabajadores y trabajadoras podr谩n ingresar a sus puestos de trabajo de manera habitual y se abre una instancia de di谩logo para alcanzar una soluci贸n禄, se comunic贸 desde la cartera.

芦Mientras duren los plazos de la medida los trabajadores y trabajadoras podr谩n acceder a sus puestos de trabajo de manera habitual. Se fij贸 una audiencia para abrir el di谩logo entre las partes y arribar a una soluci贸n禄, agreg贸.

Ahora, 芦se est谩 instrumentando un trabajo coordinado con el ministerio de Trabajo de la Naci贸n debido a que una de las partes aduce conflicto sindical禄, remat贸.

El grupo Mirgor fabrica en la isla celulares, televisores, autopartes para Ford, Toyota y aviones, entre otros productos. En 2020, adquiri贸 a la compa帽铆a Brightstar, su competidor.

En 2021, el Congreso Nacional vot贸 la extensi贸n de la ley de promoci贸n industrial que rige en la provincia desde el gobierno de Alfons铆n. Con ello, las empresas ensambladoras y de autopartes, hasta el a帽o 2038, no pagar谩n impuestos.

As铆 y todo, Nicol谩s Caputo se dispuso a ejecutar un en茅rgico ajuste sobre m谩s de un tercio de la n贸mina de trabajadores y trabajadoras de la planta comprada en 2020. Como si esto fuera poco, recort贸 derechos adquiridos, como el comedor, entre otros.

鈥淭rabajamos 9 horas y ten铆amos 35 minutos de descanso y nos daban la comida, ahora nos dar谩n una vianda cuando nos vamos. La empresa pagaba a un servicio de micros tercerizados para llevarnos y traernos de nuestras casas y ahora eso se suspende. Y se suma que el uniforme de trabajo lo daban todos los a帽os y ahora ser谩 cada dos a帽os鈥, solt贸 un trabajador.

En ese sentido, es que se explica el trasfondo de la medida patronal reciente: 芦En conocimiento que se iban a realizar las elecciones de delegados, la empresa despidi贸 a todos los compa帽eros y compa帽eras contratados. Buscaban que los mismos no sumaran dotaci贸n en condiciones de elegir a sus representantes gremiales. Lamentablemente es una pr谩ctica cl谩sica, desleal, por cierto, para sacar a los contratados y quiz谩s despu茅s de la elecci贸n volverlos a tomar禄, expres贸 un viejo dirigente gremial. Es decir, una reputada t茅cnica capitalista argentina para continuar con la quita de derechos laborales.

Subte: paros escalonados en todas las l铆neas por reducci贸n de la jornada laboral y desasbestizaci贸n

Parar谩n de forma rotativa 3 horas por l铆nea comenzando por la l铆nea C a las 5:30 y finalizar谩n en la l铆nea B a las 00:00. Al reclamo que los trabajadores ven铆an realizando por la reducci贸n de la jornada laboral con dos francos y la desasbestizaci贸n total, se le sum贸 el ataque recibido ilegalmente por parte de la empresa de descuentos a sus salarios.

Los trabajadores del subte vienen reclamando hace a帽os la eliminaci贸n total del material cancer铆geno del asbesto que se encuentra en el subte, que ya llev贸 3 fallecimientos y m谩s de 60 afectados, llegando incluso a encontrarse pasajeros contaminados con dicho material.

Por esto reclaman la reducci贸n de la jornada laboral, incluyendo 2 francos semanales, como forma de reducir la exposici贸n al asbesto, como as铆 tambi茅n el conjunto de la insalubridad que significa -y reconocen propios y ajenos- que significa trabajar bajo tierra. Junto a esto reclaman que la apertura de paritarias que se encuentran vencidas desde fines de febrero y que se presente un plan de desasbestizaci贸n total.

Ante la falta de respuesta de la empresa Emova y los ataques al derecho de huelga, que se expres贸 en descuentos salariales ilegales y compulsivos a cientos de trabajadores, incluso a trabajadores que no realizaron las medidas de fuerza, llegando al colmo de realizar descuentos a trabajadores con licencias m茅dicas, el sindicato de los metrodelegados AGTSyP convoc贸 a un paro escalonado para este lunes.

De 5:30 a 9:00. Interrupci贸n de la L铆nea C

De 9:00 a 12:00. Interrupci贸n de la L铆nea A

De 12:00 a 15:00. Interrupci贸n de la L铆nea D

De 15:00 a 18:00. Interrupci贸n de la L铆nea H

De 18:00 a 21:00. Interrupci贸n de la L铆nea E y Premetro

De 21:00 a 00:00. Interrupci贸n de la L铆nea B

El asbesto: un drama del subterr谩neo porte帽o que contin煤a sin respuestas

Por Mart铆n Su谩rez

Es un reclamo central de los trabajadores, que paran este lunes. Hay casi 90 con enfermedades relacionadas a este material prohibido. Tres murieron. 鈥淎 los usuarios no los controla nadie鈥, denuncian.

鈥淒ej茅 de pensar a futuro mi vida. Antes ten铆a proyectos, me ve铆a jubilado viajando a mi querida Tucum谩n y luego volviendo a Buenos Aires para estar con mi familia鈥, rememora Mart铆n Paredes, conductor de la l铆nea B de Subte. En noviembre de 2019, tras varios a帽os de lucha, la empresa Metrovias (hoy Emova) y el gobierno porte帽o aceptaron realizar estudios m茅dicos a trabajadores y trabajadoras del sector. Un a帽o despu茅s, 茅l y decenas de compa帽eros fueron notificados con enfermedades provocadas por el asbesto, un elemento potencialmente cancer铆geno cuya utilizaci贸n est谩 prohibida en nuestro pa铆s desde el 2003.

El quite de todas las formaciones que lo contienen es uno de los principales reclamos del gremio, que decidi贸 un paro total para este lunes. Denuncian que ya hay 85 trabajadores diagnosticados, 2150 鈥渂ajo vigilancia m茅dica鈥 y tres perdieron la vida.

鈥淢e diagnosticaron 鈥榠nflamaci贸n de pleura neumoconiosis鈥, es el primer estado de una enfermedad potencialmente peligrosa para un c谩ncer. Mi organismo encapsul贸 a la fibra de asbesto que se me clav贸 en el pulm贸n y eso se inflama, es como una costra. Por ejemplo, me provoca much铆simo dolor de espalda禄, cuenta Paredes. Comenz贸 a trabajar en el subte en 1994, haciendo 12 horas continuas durante muchos a帽os. Hoy tiene 53. Hasta 2020 fue conductor, su pasi贸n.

鈥淐uando me informaron el diagn贸stico no lo pod铆a creer. R谩pidamente, la ART y la empresa que concesiona los Subtes me mandaron una carta diciendo que me liberaban de mis tareas por tiempo indeterminado. Tuvieron que reconocer que era por el asbesto鈥, contin煤a. En la misma carta le dijeron que no deber铆a regresar al subte por ning煤n motivo. Nunca le aclararon ni a 茅l ni a sus compa帽eros ni a los usuarios por qu茅. El Hospital Brit谩nico confirm贸 los diagn贸sticos. Lo hab铆a provocado el asbesto.

Quienes les advirtieron que las formaciones que compr贸 Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno ten铆an asbesto fueron los trabajadores del subte de Madrid: 鈥渆n 2017 nos dijeron que ellos ten铆an varios compa帽eros enfermos por asbesto y que ya hab铆a fallecido uno鈥.

La compra a Madrid de los coches CAF 5000 de segunda mano, fabricados en los 鈥70, se concret贸 en 2011 sin an谩lisis ambiental, por 550 mil d贸lares cada uno. Iban a ser chatarra para subastar. La adquisici贸n ocurri贸 ocho a帽os despu茅s de que el asbesto fuese prohibido en nuestro pa铆s. Reci茅n en 2018 el gobierno porte帽o confirm贸 que conten铆an ese material.

Asbesto: el temor de trabajadores y usuarios

Los trabajadores m谩s perjudicados por el asbesto son los de Talleres. All铆 el material flota en el aire y entra al organismo. La desabestizaci贸n debe ser completa, incluso los expertos recomiendan mudar los talleres ubicados en inmediaciones de viviendas y escuelas, como los Bonifacio y Polvor铆n de Caballito, linderos a una primaria y un jard铆n de infantes.

Tras la ratificaci贸n de que en esos talleres hay material potencialmente cancer铆geno, la vida de cientos de familias de la comunidad educativa cambi贸 para siempre. Hoy afirman vivir la angustia de ser ignorados tanto por el Ministerio de Educaci贸n como por Sbase y Emova.

鈥淵o empec茅 con febr铆cula de 37,5 grados durante varios meses. Iba a la guardia, me empezaron a hacer todo tipo de estudios y no me encontraron nada. As铆 viv铆a todos los d铆as y me iba a trabajar. Hasta que me hacen una tomograf铆a y ven algo en el pulm贸n鈥, recuerda Gustavo Villalba, que entr贸 a trabajar como boletero en 1997, luego pas贸 al sector de tr谩fico en 2003 y finalmente como conductor. A los 48 a帽os fue diagnosticado con neumoconiosis, igual que Paredes y otros cientos de compa帽eros.

Actualmente se encuentro de licencia: 芦present茅 una demanda ante la Superintendencia de Salud, porque la ART minti贸 descaradamente al entregarme un 鈥榓lta m茅dica sin secuelas鈥. Me levanto con el ojo seco, la garganta seca, y son muchos compa帽eros que viven con los lagrimales secos y no pueden estar sin gotas en los ojos. Yo entr茅 con 24 a帽os a la empresa donde me prometieron crecer, desarrollarme y tener un futuro. Ten铆a aspiraciones hasta que me encontraron este da帽o en la pleura. Ahora estoy luchando no solo por m铆, sino por mis compa帽eros y por todos los que viajan en el subte a diario鈥.

De los casi 90 trabajadores y trabajadoras afectados por el asbesto, seis desarrollaron c谩ncer y tres fallecieron. 鈥淧ero este relevamiento es el que tenemos nosotros de cinco a帽os atr谩s a la fecha, anteriormente como no sab铆amos que el subte ten铆a asbesto puede haber muchos otros compa帽eros y compa帽eras y usuarios afectados 鈥揳clara Claudio Dellecarbonara, del Secretariado Ejecutivo de metrodelegados鈥. Lamentablemente contamos con varios trabajadores de subte que fallecieron por c谩ncer, es una de las denuncias que hacemos siempre鈥.

Asegura que la incidencia del c谩ncer era alta en el sector, pero se lo atribu铆an a otras condiciones insalubres como electromagnetismo, microondas y micropart铆culas de minerales y metales. La situaci贸n no abarca solo a empleados. De hecho, se conoci贸 que una usuaria demand贸 al Gobierno de la Ciudad y a la empresa concesionaria. Le encontraron una fibra de asbesto encapsulada en el pulm贸n. Viajaba todos los d铆as en subte.

鈥淎hora que sabemos que el asbesto existe y de sus consecuencias 鈥揳cota Dellecarbonara鈥. Despu茅s de tanta lucha logramos que la ART, una vez por a帽o, nos realice un control m茅dico para saber si estamos afectados o no, pero a los usuarios no los controla nadie鈥.

Una medida de fuerza que abarca todas las l铆neas

Tras fracasar la negociaci贸n, la Asociaci贸n Gremial de Trabajadores del Subterr谩neo y Premetro (Agtsyp) anunci贸 para este lunes un paro total que 鈥渁fectar谩 el servicio de las seis l铆neas del Subte y el Premetro鈥. Adem谩s del asbesto, hay reclamos econ贸micos y laborales. Afirman que la empresa concesionaria no les devuelve las sumas descontadas en los haberes de trabajadores y trabajadoras por los d铆as de paro. Christian Paletti, de los Metrodelegados, denunci贸 que Emova, con el aval de la estatal porte帽a Sbase, 鈥渞ealiz贸 descuentos en los salarios, masivos y arbitrarios como represalia contra las medidas gremiales, que consisten en paros rotativos de dos horas y dos l铆neas por vez鈥. Tambi茅n piden 鈥減or un segundo franco, el recambio de los trenes contaminados por asbesto, aumento imprescindible de personal鈥. Y agregaron la necesidad de 鈥渓a convocatoria paritaria que debe ajustar la p茅rdida salarial del 煤ltimo per铆odo鈥.

Paro de estatales en C贸rdoba por recomposici贸n salarial

El martes 16 se realiz贸 la huelga provincial convocada por ATE C贸rdoba, que uni贸 a los sectores estatales nacionales, provinciales y municipales y fue definida como 鈥減aro activo con movilizaci贸n鈥.

La medida incluy贸 una concentraci贸n en la Plaza San Mart铆n de la capital provincial y una marcha al ministerio de Trabajo de la Naci贸n. La convocatoria a marchar es en rechazo al acuerdo vigente con el FMI, 鈥減acto inflacionario que impone el hambre a las y los trabajadores mientras promueve la bicicleta financiera y la fuga del ahorro nacional. La deuda es con el pueblo鈥.

鈥淔rente a las amenazas y el amedrentamiento del poder pol铆tico, ATE marcha por el centro de C贸rdoba reafirmando que haremos efectivo el leg铆timo derecho a la protesta y a peticionar ante la autoridad p煤blica que claramente establece la Constituci贸n Nacional鈥, sostiene el comunicado de convocatoria.

La huelga de los estatales en C贸rdoba se fundamenta en el reclamo por la reapertura de paritarias y una urgente recomposici贸n salarial. ATE reclama el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno Nacional respecto al pase a planta permanente del personal precarizado, pedido que se hace extensivo al Gobierno de C贸rdoba y a todos los municipios del interior provincial.

El sindicato repudia la criminalizaci贸n de la protesta social, que recientemente se hizo patente en C贸rdoba con la imputaci贸n a 鈥渘uestro secretario General, Federico Giuliani, por participar en una marcha contra el hambre junto a organizaciones hermanas piqueteras a principios de

abril鈥.

Asamblea y paro espont谩neo en el Ingenio Concepci贸n contra los salarios de pobreza

Tras conocerse los 铆ndices de inflaci贸n del mes de abril, los trabajadores se autoconvocaron dentro de la planta del Ingenio Concepci贸n, el complejo azucarero m谩s grande de Tucum谩n. Desde la semana pasada vienen poniendo en pie distintas asambleas exigiendo la presencia de los referentes de los gremios FEIA y FOTIA.

Denuncian que sus ingresos son de indigencia y que las patronales mantienen vigente las cifras acordadas en la paritaria de mayo del a帽o pasado, a pesar de que la inflaci贸n anual acumulada es de 110%. 鈥淗ace 3 a帽os cobramos el mismo aguinaldo, ya se imagina c贸mo estamos鈥.

Como contrapartida, los ingresos del Grupo Luque se incrementaron estrepitosamente al ritmo de la disparada del precio del az煤car que entre abril del 2022 y abril de este a帽o se increment贸 un 350%, llegando a valores r茅cord de $13.000 la bolsa. Si a esto le sumamos el negocio del Bioetanol y la producci贸n de energ铆a a partir de la transformaci贸n de vapor en corriente el茅ctrica lista para vender explican por qu茅 la familia Luque (propietaria tambi茅n del Ingenio Marapa) comparte con Blaquier y Rochia Ferro el podio del negocio de la industria sucroalcoholera . Uno de los que m谩s ha crecido porque genera m谩s de 1.000 millones de d贸lares por a帽o.

Ante la proximidad del inicio de la molienda los trabajadores visibilizaron su situaci贸n. 鈥淗ay compa帽eros que cobraron entre $30.000 o $40.000 la quincena. Cobramos al d铆a, pero al d铆a siguiente ya no tenemos plata鈥.

Sin dar respuestas certeras, el secretario de Trabajo, 鈥淧uchero鈥 Galv谩n, mencion贸 la posibilidad de que los trabajadores reciban $40.000 a modo de 鈥渁delanto鈥 de la paritaria que se abrir铆a el pr贸ximo mi茅rcoles. Los trabajadores reafirmaron su postura de exigir al menos un 120% de aumento.

鈥淪omos trabajadores indigentes. Los compa帽eros compran un s谩nguche de mortadela para compartir entre 2 a la hora del almuerzo. As铆, no damos abasto鈥.

Sin distinci贸n, afiliados de FEIA y de FOTIA los trabajadores se comprometieron a enfrentar represalias que la patronal pueda tomar contra cualquiera de ellos. 鈥淓s que vienen regenteando en la f谩brica y llamando de a uno a los compa帽eros para amenazarlos. No hay democracia dentro del ingenio鈥.

La unidad transversal de los trabajadores temporarios, permanentes y de ambos sindicatos puede ampliarse a los trabajadores precarizados de LEMASE, la empresa fantasma del hijo de Emilio Luque a trav茅s de la cual la patronal viene avanzando con la terciarizaci贸n dentro de la planta, cuyo resultado viene siendo la disminuci贸n progresiva de la temporada que el a帽o pasado tuvo apenas 4 meses.

Hay que exigir que tanto la FEIA como FOTIA se pongan a la cabeza de esta pelea y convocar asambleas para imponer un plan de lucha en defensa del salario y para terminar con la precarizaci贸n.

Trabajadores de Manaos: 鈥淟a situaci贸n que vivimos en la f谩brica no puede ser peor鈥

Trabajadores de la f谩brica de gaseosas hicieron p煤blica una Carta Abierta. Jornadas laborales extenuantes y ritmos insostenibles, reclaman mejores condiciones de trabajo y denuncian la persecuci贸n de la empresa y la falta de democracia sindical.

La planta de Manaos ocupa un lugar destacado entre las industrias m谩s importantes de La Matanza. Ubicada en el km 42 sobre la Ruta Nacional N掳 3, en la localidad de Virrey del Pino, es una de las mayores productoras y embotelladoras de Latinoam茅rica, junto con Pepsi y Coca Cola. Puede producir por d铆a alrededor de 500.000 packs a raz贸n de 45.000 botellas por hora, es decir, trece por segundo. Elabora gaseosas, sodas, aguas, aguas saborizadas y jugos de calidad, con las marcas Manaos, Placer, Pindapoy, Villamanaos, La Bichy Ahora, F-Nandito VII y Sano Coraz贸n Argentino.

鈥淢uchos compa帽eros y compa帽eras ya no aguantan la presi贸n de vivir amenazados por el due帽o, de vivir en la 鈥渃uerda floja鈥 de suspensiones o despidos鈥, relatan los trabajadores en su Carta, y agregan: 鈥渜ueremos que esto cambie, que se respeten nuestros derechos鈥.

Consultados sobre el rol de los delegados gremiales en la planta, los trabajadores responden: 鈥渆n estos 煤ltimos veinte a帽os, siempre estuvieron los mismos delegados. Las veces que se intent贸 presentar una lista diferente, los compa帽eros fueron patoteados por gente del gremio con aval de la empresa鈥.

Las ganancias del empresario Orlando Canido fueron en crecimiento al ritmo de las largas jornadas de trabajo. 鈥淓l verdadero historial del se帽or Canido incluye haber usurpado terrenos en pueblitos de Santiago del Estero鈥, dice la Carta de los trabajadores. Canido est谩 acusado hace d茅cadas de liderar en Santiago del Estero y Jujuy bandas paramilitares que expulsan violentamente a miembros de pueblos originarios de sus tierras para poder desmontar y sembrar soja. Los m茅todos, adem谩s de los que hemos relatado, incluyen seg煤n los miembros de la comunidad, la quema de viviendas, rotura de los pozos de agua y les han prendido fuego a los medios de movilidad que tienen los habitantes y les mataron varios de sus los animales. As铆 se expresa el odio racial de Canido y sus matones.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Anred, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Tiempo Argentino, radiografica.org.ar, argentina.indymedia, El Meg谩fono, elciudadanoweb.com