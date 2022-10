–

Este mi茅rcoles 5 de octubre desde las 10 la Coordinadora Contra la Impunidad Policial concentra frente a la Camara de Apelaci贸n y Garant铆as en lo Penal 4 (ubicada en calle 8, entre 56 y 57), donde realizar谩 una radio abierta en reclamo de la libertad de Jorge Daniel L贸pez, quien se encuentra detenido desde hace un a帽o y medio v铆ctima de una causa armada de robo por parte de la Direcci贸n Distrital de Investigaciones (DDI) de La Plata. Con bronca e impotencia, as铆 recuerda los hechos Mariela, compa帽era de Jorge: 芦el polic铆a le da unos papeles a Jorge y le dice 鈥榝irm谩, firm谩鈥. Yo le digo 鈥 no firmes, pasame que los quiero leer鈥. Empiezo a leer y me doy cuenta que todo lo que escribieron era mentira. Y le digo 鈥榲os me plantaste eso鈥. El polic铆a me saca los papeles y se los da Jorge, y dice 鈥榝irm谩, porque ten茅s hijos, est谩n arriba, subo y rompo todo. Firm谩. Acordate que ten茅s los nenes鈥. Y firmamos. Ese mismo d铆a se los llevan a Jorge detenido禄. Y agrega: 芦hoy estoy aqu铆 con m谩s fuerzas que nunca para luchar y arrancarlo a Jorge del Poder Judicial禄. Por ANRed.

Las consignas de la jornada ser谩n 芦Libre lo llevaron, libre lo queremos禄 y 芦Basta de causas armadas, el Estado es responsable芦, que contar谩 con una radio abierta desde las 10 de este mi茅rcoles 5 de octubre frente a la Camara de Apelaci贸n y Garant铆as en lo Penal 4 (ubicada en calle 8, entre 56 y 57), donde reclamar谩n la libertad de Jorge Daniel L贸pez, quien aseguran se encuentra preso v铆ctima de una causa armada de robo por parte de la Direcci贸n Distrital de Investigaciones (DDI) de La Plata.

La campa帽a en reclamo de su liberaci贸n hizo legar a los medios un audio de Mariela, compa帽era de Jorge, en la que relata: 芦nosotros somos de la provincia de Jujuy. Hace 13 a帽os de estamos viviendo en Lan煤s, Buenos Aires. Jorge comenz贸 trabajando lavando autos y despu茅s empez贸 en una gomer铆a, en donde aprendi贸 mec谩nica y ah铆 agarr贸 ese oficio. Jorge es una muchacho el cual trabajaba desde las ocho de la ma帽ana hasta las ocho de la noche. Hace m谩s de nueve a帽os qu茅 tenia trabajo estable禄, comienza el relato de Mariela.

Y prosigue contando los hechos que desembocaron en la causa armada contra Jorge: 芦el 22 de abril 2021 a las 7:15 Jorge se estaba yendo a trabajar y la polic铆a lo para en la vereda de mi casa. Todos los polic铆as vestidos de civil diciendo que ten铆an una orden de allanamiento. Ingresan a mi domicilio, se ponen un chaleco que dec铆a DDI, nos sacan el celular y me piden que le muestre la casa, precisamente, la habitaci贸n de Jorge L贸pez. Jam谩s se me pas贸 por la cabeza pensar lo que ven铆an hacer. Uno de los oficiales, el que me pidi贸 que le muestre la casa, me dijo que lo llevara a ver las habitaciones y que indique cu谩l era la habitaci贸n de Jorge ya que en casa hay dos habitaciones. Quer铆a saber cu谩l era de las dos. En el comedor, cocina y lavadero no tocaron nada, en la habitaci贸n que es de mi suegra no revisaron nada. Cuando ingresamos a mi habitaci贸n, que es la habitaci贸n en donde duerme Jorge, uno de los oficiales se va para afuera, el otro polic铆a revisa una mesita que tengo en la entrada de la pieza, abri贸 la puerta y al no encontrar nada en la mesa, el polic铆a empieza a revisar un placar en la habitaci贸n. Estaba el testigo de actuaci贸n, tambi茅n el cual ten铆a la orden de allanamiento en la mano禄, detalla los hechos Mariela.

芦En un momento me doy cuenta que el polic铆a que se hab铆a ido afuera estaba al lado de la mesita que tengo en la habitaci贸n, y veo que saca la mano de la mesa y deja un rel贸j de color verde, y le pregunto porqu茅 puso eso ah铆, porqu茅 me estaban haciendo esto. El polic铆a empieza a sacar fotos, levanta el rel贸j y ah铆 veo que adentro del rel贸j, que era de goma gruesa, hab铆an dos aritos y una medalla. Y ah铆 fue cuando el polic铆a me empez贸 a decir que Jorge era un ladr贸n, que Jorge hab铆a ido a La Plata much铆simas veses, que hab铆a c谩maras que lo tomaban, que hab铆a recibido plata por Mercado Pago, que yo a Jorge no lo conoc铆a. Yo segu铆a llorando y preguntando por qu茅 me hacian esto llegamos al comedor donde estaba Jorge. El polic铆a pone las cosas que me hab铆an plantado en la mesa y Jorge le dice 鈥榚so lo pusiste vos, saliste para afuera a la camioneta y te metiste algo en la bolsillos, revisaste antes de entrar鈥, y el polic铆a le dice que no, que el se ten铆a que revisar delante del testigo y le dice que se calle la boca por qu茅 se pudre todo芦, recuerda Mariela.

芦En ese momento, no s茅 yo me paralize 鈥 prosigue Mariela -No pod铆a creer lo que me estaba pasando. Temblaba, lloraba, me arrodill茅 en piso y no pod铆a dejar de llorar. El polic铆a le da unos papeles a Jorge y le dice 鈥榝irm谩, firm谩鈥. Yo le digo 鈥 no firmes, pasame que los quiero leer鈥. Empiezo a leer y me doy cuenta que todo lo que escribieron era mentira, y le digo 鈥榲os me plantaste eso鈥. El polic铆a me saca los papeles y se los da Jorge, y dice 鈥榝irm谩, porque ten茅s hijos, est谩n arriba, subo y rompo todo. Firm谩. Acordate que ten茅s los nenes鈥. Y firmamos. Ese mismo d铆a se los llevan a Jorge detenido y me vuelve a decir el polic铆a 鈥榥o llore, seguro m谩s tarde vuelve鈥芦, finaliza el contundente recuerdo de los hechos de Mariela.

Sobre lo que tuvieron que sufrir ella y Jorge, agrega culposamente: 芦para mi es muy dif铆cil hablar a pesar de que ya pas贸 m谩s de un a帽o. Cada vez que recuerdo esto me pone mal revivir y me da tanta impotencia, bronca, porque me tomaron de tonta, se burlaron de mi, y pienso y digo que es mi culpa. Algo m谩s tendr铆a que haber hecho. Quiz谩s tendr铆a que haber reaccionado de otra manera y no solo llorar. Pero bueno, hoy estoy aqu铆 con m谩s fuerzas que nunca para luchar y arrancarlo a Jorge del Poder Judicial芦.

芦Les pido a todos que me acompa帽en, que compartan. Necesito de su apoyo. El d铆a 5 de octubre voy a movilizar a La Plata a exigir el sorbeseimiento de Jorge. Ya se presentaron todas las pruebas y tambi茅n se deja ver la incompetencia de la discal铆a porque no investigarn nada. Es m谩s, hay una l铆nea que los lleva directo a los responsables y no hacen nada. Basta de arruinarnos la vida, basta de meter incocentes a las c谩rceles禄, remarca.

Para difundir la causa de Jorge, se cre贸 la cuenta de Facebook Libertad a Jorge Daniel L贸pez: Basta de causa armadas, donde difunden las actividades, movilizaciones y asambleas vecinales que se realizan para discutir c贸mo seguir manteniendo en agenda el caso.

El caso de Ra煤l Gonz谩lez se mira en el espejo de la causa armada contra Jorge

El caso recuerda al de Ra煤l Gonz谩lez, el trabajador ferroviario de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, que estuvo preso un a帽o y ocho meses en la Comisar铆a 2掳 de Lan煤s, al sur del conurbano bonaerense, acusado de 芦robo y portaci贸n ilegal de arma de guerra禄, y que fue absuelto y liberado el mi茅rcoles 15 de junio de este a帽o por un Tribunal de Avellaneda. Sin embargo, los jueces lo condenaron por portaci贸n de arma. 芦Se lo conden贸 por portaci贸n de arma a dos a帽os en suspenso, pero eso lo vamos a apelar禄, indic贸 Carlos Gonz谩lez, hermano de Ra煤l.

En su caso, Ra煤l hab铆a sido detenido el 1 de octubre de 2020 por efectivos de la Polic铆a Federal (Divisi贸n Unidad de Intervenci贸n Territorial N掳4 de Lan煤s), cuando estaba yendo al trabajo con un compa帽ero. Llevado por averiguaci贸n de antecedentes, termin贸 preso hasta el d铆a de hoy, despu茅s de que la agente de la Polic铆a de la Ciudad Silvina Ver贸nica Gallo lo se帽alara como autor del robo de su celular. La familia de Ra煤l sostuvo desde el principio que era inocente, que no ten铆a antecedentes, que pose铆a la tenencia de un arma de uso civil, que no hab铆a cometido el robo y denunciaba que era v铆ctima de una causa armada por la polic铆a.