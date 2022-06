–

Ayer por la tarde en la ciudad de San Luis el Frente Gremial Docente, integrado por UTEP, Sadop, ASDE y UDA, realizaron una miltitudinaria marcha para visibilizar la cr铆tica situaci贸n que vive el sector docente de la provincia de San Luis gobernada por Alberto Rodr铆guez Sa谩. En defensa del Estatuto Docente, de la escuela p煤blica, contra el vaciamiento curricular y la precarizaci贸n laboral entre otros reclamos, las y los docentes tras doce a帽os sin manifestarse, volvieron a las calles para denunciar el 芦vaciamiento del sistema禄. 芦Las pol铆ticas educativas que pretende desarrollar el gobierno, lejos de sanear, hieren con mayor empe帽o a la ya debilitada educaci贸n鈥 explicaron desded el Frente Gremial Docente. Por ANRed

La marcha comenz贸 alrededor de las 18hs y avanzaron por las calles del centro puntano desde el Correo Argentino.

Los y las docente explicaron que la medida es el puntapi茅 inicial a un plan de acci贸n del Frente gremial, que esperan no tener que profundizar, 鈥減ero claramente la comunicaci贸n con el Ministerio de Educaci贸n ya no est谩, han cerrado las puertas. Porque despu茅s de las paritarias seguimos abiertos a conversar sobre todos estos reclamos que son de muchos a帽os, y sin embargo nunca m谩s fuimos convocados, con lo cual decidimos no dejar que el gobierno avasalle los derechos laborales de los trabajadores鈥.

Si bien el conflicto con la administraci贸n de Alberto Rodr铆guez Sa谩 es de larga data, se agudiz贸 tras la apertura de la primera paritaria. Desde el Frente afirmaron que se cort贸 la comunicaci贸n con el Ministerio de Educaci贸n y que las pol铆ticas educativas que pretende desarrollar el gobierno est谩n 芦lejos de sanear, hieren con mayor empe帽o a la ya debilitada educaci贸n鈥.