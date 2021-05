–

Una invasi贸n consensuada. As铆 dicen ellas, elloas, ellos. Lxs compa帽erxs zapatistas. Vienen a Europa para compartir, para darle una vuelta a ese andar de la vida que se enroca en el capitalismo y en el patriarcado una y otra vez. Quieren hacer el camino de vuelta cruzando el Atl谩ntico para traernos su revoluci贸n. Para contagiarnos esa rebeld铆a que suma y esa resistencia que crece. Y si en algo quieren conquistarnos, es en construir un mundo en el que quepan muchos mundos, porque saben que eso no impide sumar, consensuar, construir espacios comunes. Odian las guerras. Las violencias. Su arma es la palabra.

No les importa esta pandemia que nos tiene anonadadxs, pero han seguido todas las precauciones propias de lxs que saben cuidar la salud colectiva. Est谩n en cuarentena durante quince d铆as en la r茅plica de la embarcaci贸n que han construIdo en el 鈥渟emillero Comandanta Ramona鈥

Y tampoco les detienen las dificultades que entra帽a cruzar el oc茅ano Atl谩ntico en un carguero. Vienen con la mirada puesta en el horizonte para llevar lejos, lo m谩s lejos posible, su pensamiento, ese que vive en el coraz贸n. Y para compartir tambi茅n el nuestro.

A los 20 a帽os de la Marcha del Color de la Tierra, lxs zapatistas, el Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Ind铆gena (CNI), entre los que se encuentra el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, vienen 鈥減ara decirle al planeta que, en el mundo que sentimos en nuestro coraz贸n colectivo, hay lugar para todas, todos, todoas. Simple y sencillamente porque ese mundo s贸lo es posible si todas, todos, todoas, luchamos por levantarlo鈥.

Vienen 鈥渂uscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perd贸n y la l谩stima鈥. Vienen a encontrar lo que nos hace iguales, a compartir con nosotras ese sue帽o com煤n que desde siempre la humanidad ha tenido: la b煤squeda de la justicia, la igualdad, la libertad y la solidaridad.

Una treintena de pa铆ses europeos se preparan para recibirles. Desde que se conoci贸 la noticia, colectivos de toda Europa se est谩n organizando, y desde Octubre del a帽o pasado preparan agendas, financiaci贸n, espacios y actividades. Esta Revoluci贸n que fue posible, que sigue viva, quiere ampliar horizontes. Encender esa llama que ponga fin a un sistema depredador que nos ahoga. Quieren poner en el centro la Vida y hablan de Humanidad. Quieren que esa llama que encendieron aquel primero de Enero del 94, se extienda como un reguero de p贸lvora por todo lo ancho y largo de este mundo imposible que camina al desastre. Y su grito tiene la voz de la Tierra y el sabor de la esperanza.

鈥溌縀scucharon? Es el sonido de su mundo derrumb谩ndose. Es el del nuestro resurgiendo鈥.

Organizadxs en territorios, desde la pen铆nsula ib茅rica, cientos de colectivos nos coordinamos en esta aventura y desde abajo y a la izquierda, aprendemos y desaprendemos a consensuar, a compartir, a trabajar en el mejor de los idearios del zapatismo, y en este camino se despierta la conciencia y se avivan las ansias de revoluci贸n.

Tambi茅n participamos muchas compa帽eras y compa帽eros de la CNT. Desde la Regional de Extremadura con cinco sindicatos. C谩ceres-Norte, C谩ceres, Trujillo, Badajoz y M茅rida. De Catalunya-Balears, Premi谩, Sabadell y Cornell谩 de Llobregat y comarca. En Madrid, Comarcal Sur, Aranjuez, Sierra Norte y el n煤cleo de Colmenar Viejo. Los Sindicatos de Arag贸n-Rioja, Huesca, Zaragoza, Teruel, Fraga, y CNT M谩laga, CNT Miranda, CNT Burgos y CNT Sabadell. Veinte sindicatos y un n煤cleo.

Sabiendo que lxs compas prefieren 鈥渦n tour por las calles y barrios donde la A libertaria se enfrenta al fascismo en sus diferentes acepciones, asambleas comunitarias y sindicales, barrios y f谩bricas, campamentos de migrantes, conocer los pueblos de la Espa帽a vaciada, las zonas rurales, los esfuerzos en defensa de la naturaleza, las luchas contra megaproyectos y contra todo tipo de imposiciones en nombre o no del progreso y la civilizaci贸n鈥, lxs esperamos con inquietud y mucha alegr铆a. Con ganas de compartir y platicar de todo lo com煤n, de ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones.

Han sido muchos meses de asambleas, pero aqu铆 estamos, y este pr贸ximo 3 de Mayo zarpa por fin la primera delegaci贸n zapatista desde Isla Mujeres, Quintana Roo, M茅xico. En el escuadr贸n 421. Siete compas de los que cuatro son mujeres, dos son hombres y unoa es otroa. Lupita, Carolina, Ximena y Yuli. Bernal y Dar铆o. Pero ser谩 Marijose qui茅n primero pisar谩 esta tierra al rev茅s y al derecho. Y el sub Galeano hac铆a una broma sobre lo primero que gritar谩 Mariajose al pisar suelo europeo: 鈥!! R铆ndanse caras p谩lidas hetero patriarcales que persiguen lo diferente 隆隆鈥.

Y vienen hacia esta tierra que es su meta sin dudar y con una sonrisa. Mirando al horizonte donde sale el sol de oriente. Navegando en La Monta帽a, que es como se llama el carguero en el que zarparan rumbo a nuestras costas. All谩 por la mitad del mes de Junio arribar谩n a las costas gallegas.

Una monta帽a navegando a contrapelo de la historia. Para sembrar semillas de libertad. Para que se despierte de una vez por todas la conciencia colectiva y se abandone el individualismo y la sumisi贸n de esta Europa esquizofr茅nica.

Les esperamos. No dudamos que saldr谩 el arco iris sobre todo el planeta tierra y se escuchar谩 un grito un谩nime de despertares. 隆Buen viaje compa帽arexs!. 隆Les esperamos!

Elena Mart铆nez. CNT Sierra Norte 鈥 N煤cleo Colmenar Viejo