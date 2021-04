–

鈥Ya que eres un pol铆tico 鈥揹ijo Cicer贸n sonriendo鈥, 驴por qu茅 no me dices qu茅 es un pol铆tico?

鈥Un farsante鈥 respondi贸 Graco secamente.

鈥Por lo menos t煤 eres franco.

鈥Es

mi 煤nica virtud y es extremadamente valiosa. En un pol铆tico la gente la

confunde con la honestidad. […] hay mucha gente que no tiene nada y

un pu帽ado que tiene mucho. Y los que tienen mucho tienen que ser

defendidos y protegidos por los que no tienen nada. No solamente eso,

sino que los que tienen mucho tienen que cuidar sus propiedades y, en

consecuencia, los que nada tienen deben estar dispuestos a morir por las

propiedades de gente como t煤 y como yo y como nuestro buen anfitri贸n

Antonio Cayo. Adem谩s, la gente como nosotros tiene muchos esclavos. Esos

esclavos no nos quieren. No debemos caer en la ilusi贸n de que los

esclavos aman a sus amos. No nos aman y, por ende, los esclavos no nos

proteger谩n de los esclavos. De modo que mucha, mucha gente que no posee

esclavos debe estar dispuesta a morir para que nosotros tengamos

nuestros esclavos. Roma mantiene en armas a un cuarto de mill贸n de

hombres. Esos soldados deben estar dispuestos a marchar a tierras

extra帽as, marchar hasta quedar exhaustos, vivir sumidos en la suciedad y

la miseria, revolcarse en la sangre, para que nosotros podamos vivir

confortablemente y podamos incrementar nuestras fortunas personales.

Los

campesinos que murieron luchando contra los esclavos estaban en el

ej茅rcito, en primer lugar, porque hab铆an sido desalojados de sus tierras

por los latifundistas. Esas tierras, ahora cultivadas por esclavos, los

convirtieron en miserables que murieron para mantener intactas dichas

tierras. Por lo que nos vemos tentados a asegurar que todo esto es una reductio ad absurdum.

Porque debes considerar lo siguiente, mi querido Cicer贸n: 驴Qu茅

perder铆an los valerosos soldados romanos si los esclavos vencen? En

verdad, ellos los necesitar铆an desesperadamente, ya que no hay

suficientes esclavos para trabajar adecuadamente las tierras. Habr铆a

tierras de sobra para todos y nuestros legionarios lograr铆an aquello con

que sue帽an, su parcela de tierra y una peque帽a casita. No obstante,

marchan a destruir sus propios sue帽os, para que diecis茅is esclavos

transporten a un viejo cerdo obeso como yo en una c贸moda litera.

Del libro Espartaco, de Howard Fast

