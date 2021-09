El domingo en la ciudad de New York se realiz贸 una movilizaci贸n cuya consigna fue la defensa del derecho al aborto y los derechos reproductivos para todas las personas, a ra铆z de la legislaci贸n en el Estado de Texas que impone restricciones a la interrupci贸n voluntaria del embarazo. La denominada 芦ley del latido del coraz贸n禄 proh铆be los abortos despu茅s de la sexta semana y permite a 鈥渃ualquier persona鈥 demandar a mujeres, m茅dicos o a quien auxilie en la interrupci贸n de un embarazo. Por ANRed

Texas se ha tranformado en el epicentro de la lucha por el derecho al aborto en Estados Unidos. Se trata del segundo estado mas poblado del pa铆s del norte, donde se aprob贸 una ley que impone restricciones a las interrupciones voluntarias del embarazo.

En mayo fue aprobado el proyecto de ley antiaborto Senate Bill 8 鈥淪B 8鈥 que se di贸 a conocer con el nombre de 芦ley del latido del coraz贸n禄 y comenz贸 a regir a principios de septiembre, el cual proh铆be los abortos despu茅s de la sexta semana y crimizaliza a las mujeres y personas gestantes que lo hagan fuera de ese plazo. Asimismo permite a 鈥渃ualquier persona鈥 demandar a mujeres, m茅dicos o a quien auxilie en la interrupci贸n de un embarazo.

鈥淟a ley de Texas perjudicar谩 significativamente el acceso de las mujeres a la salud, particularmente en las comunidades de color y pobres鈥 hab铆a expresado el presidente Joe Biden a ra铆z de lo sucedido en Texas, mediante un comunicado.

La propia Corte Suprema de Justicia ignor贸 una apelaci贸n para impedir que dicha ley comience a regir. 鈥淓s una de las prohibiciones del aborto m谩s extremas, radicales e injustas que haya visto este pa铆s. La ley no representa a la mayor铆a de los tejanos y es sencillamente inconstitucional鈥 explic贸 la cl铆nica Whole Women鈥檚 Health, organizaci贸n que litig贸 la apelaci贸n.

El domingo hubo movilizaciones de New York en derensa del derecho al aborto y los derechos reproductivos para todas las personas. La misma fue impulsada por organizaciones socialistas, feministas y por los derechos reproductivos, del DSA (Socialistas Democr谩ticos de Am茅rica), de la Universidad de Nueva York, Left Voice, entre otras.

鈥淣o necesitamos a los dem贸cratas, la Corte Suprema o el Senado. No podemos confiar en las mismas instituciones que nos oprimen para obtener el derecho al aborto legal y gratuito a pedido, sin disculpas禄 expres贸 una manifestante.



鈥淲e don鈥檛 need the Democrats, the Supreme Court, or the Senate. We can鈥檛 rely on the same institutions that oppress us to get the right to free, legal abortion on demand, without apology鈥 馃敟馃敟馃敟 pic.twitter.com/wBFlrLut1C

鈥 Left Voice (@left_voice) September 12, 2021