Este lunes, el pueblo brasilero sali贸 a las calles en cada ciudad del pa铆s en defensa de la democracia y a reclamar 鈥淪in Amnist铆a鈥 para los golpistas. 鈥淵a hemos derrotado a Bolsonaro en las urnas, derrotemos al bolsonarismo en las calles鈥, afirmaron.

Con informaci贸n de M铆dia Ninja, Kaos en la Red, Brasil de Fato y RecCom.

Los actos en Brasil repudiaron el terrorismo y reforzaron 鈥渆l papel pac铆fico de las manifestaciones democr谩ticas鈥, se帽alaron desde M铆dia Ninja, en una jornada en la que distintas ciudades capitales de los Estados brasileros se vieron inundadas por la marea roja democr谩tica.

Las manifestaciones reunieron a multitudes en un amplio repudio a los ataques terroristas que tuvieron lugar en los edificios de los Tres Poderes en Brasilia el pasado domingo.

La marcha en S茫o Paulo. Fotos: Sato do Brasil/Periodistas Libres.

Los actos fueron convocados por frentes de movilizaci贸n popular, sindical y estudiantil y reforzaron el papel de las manifestaciones pac铆ficas y constitucionales para promover la ciudadan铆a y, sobre todo, la democracia.

60 mil personas en S茫o Paulo

Todav铆a no eran las 18h del lunes, hora prevista para el inicio del acto, y la Avenida Paulista ya estaba tomada por miles de manifestantes en defensa de la democracia, detall贸 la periodista Gabriela Moncau en el portal Brasil de Fato.

La manifestaci贸n en S茫o Paulo, convocada por los frentes Povo Sem Medo, Brasil Popular y la Coalici贸n Negro por los Derechos, se uni贸 a decenas de otros organizados por Brasil en reacci贸n al ataque golpista de Bolsonaristas a las tres ramas del gobierno en Brasilia, el domingo pasado.

El lema que m谩s se escuch贸 fue 鈥渘o a la amnist铆a鈥. La demanda gira, en particular, en torno a la rendici贸n de cuentas del ex presidente Bolsonaro por los cr铆menes cometidos durante su mandato. Un mandato cuyos dos 煤ltimos d铆as pas贸 en los Estados Unidos, donde permanece desde que dej贸 de tener fueros.

La reivindicaci贸n, ya expresada con fuerza por la multitud que asisti贸 a la toma de posesi贸n del presidente Lula, adquiere ahora nuevos contornos, con la exigencia de que se responsabilice a los participantes en la trama golpista y, principalmente, a sus financiadores, impulsores y conniventes autoridades estatales. Entre ellos, el gobernador del Distrito Federal destituido por 90 d铆as por el STF, Ibaneis Rocha (MDB), y su exonerado secretario de seguridad, Anderson Torres.

鈥淵a derrotamos a Bolsonaro en las urnas, derrotemos al bolsonarismo en las calles鈥, dijo por el micr贸fono un miembro de Uneafro. En el vag贸n de sonido frente al MASP, decorado, entre otros, con una gran bandera del Dr. S贸crates Brasileiro, parlamentarios como Eduardo Suplicy (PT), Guilherme Boulos (PSOL) y Carolina Iara (PSOL) y activistas de movimientos como el MST, el MTST, el MNU y Unegro se alternaron en discursos de rechazo a la intentona golpista y de reafirmaci贸n de la legitimidad de la decisi贸n de las urnas que eligieron al nuevo gobierno del PT.

Aficionados antifascistas de Corinthians y Palmeiras presentes en la Av. Paulista. Fotos: Sato do Brasil/Periodistas Libres

Hacia las 20.00 horas, las cerca de 60.000 personas comenzaron a caminar hacia el centro de la ciudad, acompa帽adas de proyecciones en los edificios con palabras como 鈥渘o a la amnist铆a鈥 y 鈥渁tr谩s fascistas鈥. Con bengalas y banderas, los hinchas organizados de los cuatro principales equipos de f煤tbol del estado -Corinthians, Palmeiras, S茫o Paulo y Santos- estuvieron presentes en la protesta.

Bolsonarista con pistola

El frente del acto hab铆a llegado ya a su punto final, en la plaza Roosevelt, cuando cerca de las nueve de la noche, un bolsonarista se introdujo en medio de los manifestantes que a煤n caminaban por la calle Augusta, con una pistola en la mano, y fue reducido por un grupo antifascista. 鈥溌縌u茅 te inspira estar aqu铆?鈥, pregunta un manifestante en un v铆deo que muestra a Marco Akira Fujimoto ya inmovilizado. 鈥淗e venido a matarte鈥, responde.

El hombre fue detenido por la Polic铆a Militar, seg煤n la cual el arma era de aire comprimido y fue comprada en el mercado libre por R$1500. En un comunicado, Fujimoto dijo que toma medicaci贸n controlada. Posteriormente, fue puesto en libertad.

Manifestantes en Brasilia. Fotos: Camila @camiams / Periodistas Libres.

Reocupar las calles

鈥淟os dem贸cratas tienen que salir a la calle. 驴No hab铆a casi 500.000 personas en Brasilia en aquella hermosa fiesta? 驴Ahora abandonamos las calles y dejamos que estos lun谩ticos se apoderen de ellas diciendo que ellos son el pueblo? Es sumamente importante que volvamos a las calles鈥, afirm贸 Chico Malfitani, uno de los fundadores de Gavi玫es da Fiel.

鈥溌緾贸mo pudimos abrir el camino con tanta facilidad? Aparecimos y huyeron. Dejaron las pancartas, lo dejaron todo. Lo mismo en la periferia, incluso dejaron una moto con las llaves鈥, dijo, en alusi贸n a las acciones de Gavi玫es da Fiel para despejar las carreteras bloqueadas por los bolsonaristas tras los resultados de las elecciones presidenciales.

Nani Sacramento, de la direcci贸n nacional de la Central de Movimientos Populares (CMP), dijo que 鈥渓a manifestaci贸n est谩 dando un contrapunto a la estupidez que ocurri贸 ayer en Brasilia, contra nuestra democracia鈥. 鈥淔ue un acto il铆cito, criminal de hecho, nazi. La fuerza popular no es eso鈥.

鈥淗emos venido a demostrarles, en primer lugar, que ese lugar no es s贸lo suyo, es nuestro. Somos la mayor铆a y esa mayor铆a habl贸 en las urnas el 30 de octubre de que Luiz In谩cio Lula da Silva iba a sacar a Brasil de la oscuridad, iba a sacar a Brasil del agujero en el que lo meti贸 Bolsonaro鈥, dijo. 鈥淟a democracia no es la de ayer. Democracia es lo que est谩n viendo hoy鈥, a帽adi贸 el activista.

隆Macei贸 en defensa de la Democracia! Fotos: Adriano Arantos @arantosfotografia

Manifestantes en Goi芒nia en defensa de la democracia. Fotos: @oruebrasileiro



M谩s im谩genes a continuaci贸n:

Manifesta莽茫o em frente ao Pal谩cio do Buriti, sede do governo de Bras铆lia, pede impeachment de Ibaneis.

Em Aracaju, no Sergipe, manifestantes pedem que os criminosos terroristas que vandalizaram parte do patrim么nio brasileiro e foram os respons谩veis por uma grave ataque a democracia do pa铆s. Sem anisitia para golpista.

Foto: Jo茫o Vitor Moura #SemAnistiaPraGolpista pic.twitter.com/bwMMIjkZnc

鈥 M铆dia NINJA (@MidiaNINJA) January 9, 2023