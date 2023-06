–

O Marco Temporal 茅 uma tese elaborada pelos ruralistas atrelados ao Estado que busca negar garantias conquistadas com muita luta dos povos ind铆genas. A tese coloca que s贸 devem ser demarcadas terras ind铆genas ocupadas antes de 1988, ano da Constitui莽茫o Federal. A partir disso, qualquer territ贸rio retomado depois dessa data passa a ser ilegal. Com o Marco Temporal, os ruralistas garantem ainda mais liberdade para expandir suas mil铆cias e alastrar viol锚ncia contra os povos ind铆genas. Longe de ser uma tese com alguma base jur铆dica, constitucional ou l贸gica, o marco temporal 茅 nada mais que a perpetua莽茫o do pacto colonial que fundou o Brasil. Pacto esse que os povos ind铆genas enfrentam a mais de 500 anos, e que continua vigente independente do partido que est谩 no poder.A PL 2903 茅 ainda mais abrangente que o Marco Temporal, ela cont茅m propostas de flexibilizar a presen莽a de explora莽茫o do garimpo e da grilagem nas terras ind铆genas, retirando autonomia dos territ贸rios para tomada de decis玫es. Nas ultimas semanas, vimos uma s茅rie de derrotas na esfera institucional, desde a retirada da autonomia do minist茅rio dos povos ind铆genas, at茅 uma CPI do MST. A derrota eleitoral de Bolsonaro n茫o freou nem um cent铆metro o avan莽o dos ruralistas sobre os territ贸rios. A representatividade institucional nada p么de fazer quanto 脿 aprova莽茫o do Marco na c芒mara, e n茫o h谩 motivos para esperar nada de diferente do poder executivo ou do judici谩rio. Os povos ind铆genas j谩 deram o recado. Houveram trancamentos de rua, manifesta莽玫es e acampamentos em diversos estados do pa铆s contra a aprova莽茫o do Marco. S茫o mais de 500 anos de luta, e nada nunca foi dado de m茫o beijada pelos de cima. Em 1988 os poucos direitos que agora est茫o sendo amea莽ados foram conquistados com fac玫es e flechas apontados para os delegados constituintes, e assim ser谩 at茅 que o o agroneg贸cio seja destru铆do e o direito a terra seja garantido. A Coordena莽茫o Anarquista Brasileira chama a todas e todos para estar ombro a ombro com os povos ind铆genas na luta pela terra. Precisamos barrar o Marco Temporal e defender cada palmo de territ贸rio retomado. Apenas organizadas 茅 que venceremos o colonialismo capitalista e construiremos juntas um mundo onde caibam v谩rios mundos.Para isso, apostamos nas t谩ticas de a莽茫o direta, fazendo n贸s por nossas m茫os, tomando as ruas, ocupando pr茅dios e rodovias, sem esperar que os de cima se compade莽am de nossas dores e demandas. Defendemos que todos os povos oprimidos se juntem aos povos ind铆genas para conquistar o direito 脿 vida digna e derrotar o Marco Temporal!

BRASIL 脡 TERRA IND脥GENA!

MARCO TEMPORAL 脡 GENOC脥DIO!

RETOMAR A TERRA CONTRA O AGRO E GARIMPO GENOCIDAS!