De parte de SAS Madrid December 22, 2021 66 puntos de vista

Marea de Residencias en Madrid ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional las causas inadmitidas hasta el momento en los juzgados de la región por las muertes de ancianos en residencias que no fueron remitidos a hospitales. Fuentes de la coordinación de esta asociación han confirmado a El Plural las acciones que llevarán a cabo tras su frustrante reunión ayer con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra de Inés, y la fiscal provincial, Pilar Rodríguez Fernández.

Según las fuentes consultadas, hay unas 240 presentadas y de ellas algunas han sido inadmitidadas, que son las que pueden llevarse al Constitucional. Sin embargo, no todas serán recurridas porque “hay querellantes que no quieren, no pueden seguir adelante porque les resulta muy doloroso y necesitan pasar página. Se lo hemos explicado a las fiscales cuando nos han preguntado por qué no recurrimos por la vía administrativa. Las familias no quieren dinero, sino que se sepa la verdad, y les hemos dicho que estos casos van a hacer historia. Se verá que hubo 6.000 muertes en un mes sin que haya pasado nada”.

Los autos del Supremo que les avalan

Marea de Residencias cita los autos del Tribunal Supremo, del 18 de Diciembre de 2020 y del 27 de Enero de 2021, para defender su decisión de recurrir al Alto Tribunal: “El Supremo dijo que ‘habrá de indagarse también el origen y la autoría de resoluciones prohibitivas que impidieron que esas personas fueran trasladadas a centros sanitarios'” y que “‘la instrucción deberá esclarecer si la excepcionalidad derivada de las circunstancias vividas durante la pandemia justificaba decisiones que impidieron a los enfermos de mayor edad recibir la atención médica de la que eran merecedores y a la que por supuesto tenían derecho’”.

Una media de 300 muertos diarios

La coordinadora de Marea de Residencias ha recordado que “hubo muchas muertes sin derivar a hospitales” durante la primera ola de la pandemia y que “incluso no se derivaron cuando había camas disponibles en hospitales privados y todos, hospitales públicos y privados, estaban bajo el mandato de la Consejería de Sanidad, según la orden del 12 de marzo de 2020. Aquellos residentes que tenían seguro privado sí fueron derivados, a pesar de que la orden de la consejería regía a todos. El primer mes hubo 300 muertos de media diarios y un día, el 7 de abril, hubo más 900 muertos”

Las fuentes autorizadas de Mareas de Residencias apuntan, sin dudarlo, al protocolo aprobado por la Comunidad de Madrid que estableció que no se derivaran a hospitales a los ancianos contagiados con covid. “Cuando se suspendió la orden, el número de fallecidos bajó a 70”.

La Fiscalía habla de “recomendaciones” de la Comunidad de Madrid

La asociación discrepa del planteamiento de las fiscales, que consideran que el protocolo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no fue una orden, sino sólo recomendaciones. “Para la Fiscalía no eran de obligado cumplimiento por los geriatras que decidieron las derivaciones, y dado que están ya judicializados y sentenciados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, quien los han dado por no irrazonables y que ni siquiera, según su apreciación, se puede recurrir ante el Constitucional”.

Marea ha pedido a las fiscales que “testifiquen los cargos no aforados, el Sr. Mur, que firmó los protocolos políticos, el Sr. Reyero exconsejero de la Comunidad de Madrid, la Sra. Burgueño e incluso el Sr. Peromingo, principal redactor de los otros protocolos de los geriatras”. Las representantes del Ministerio Público han mantenido que “la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid no puede pedir investigar ya sobre los aforados (presidenta Isabel Díaz Ayuso y los consejeros Ruiz Escudero y López), a pesar de los Autos del Tribunal Supremo”, favorables a que se investigue lo sucedido.

“Nos han reiterado que intentarán, a pesar de los medios muy justos con los que cuentan y que no siempre les llegan las notificaciones, que las ausencias de Fiscales en los Juzgados en las querellas presentadas disminuyan, pero en que confiemos que siempre se revisan las declaraciones hechas”, han explicado desde Marea de Residencias.

