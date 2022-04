–

“La norma para quitar las mascarillas en interiores no se ha puesto porque haya cambiado algo en el virus o porque ahora contagie menos sino porque estamos agotados como sociedad. Por eso hay que evitar las situaciones de riesgo y no olvidar que el virus sigue dando vueltas”, ha señalado este miércoles la investigadora del CSIC Margarita del Val.

La científica ha asegurado que cuando se han tomado todas las medias de protección en conjunto contra la covid, las infecciones por vía respiratoria han caído. “En 2021 el número de casos de gripe bajó como 25 veces, así como de tosferina, mientras que los casos de varicela o paperas se redujeron entre 9-10 veces”, ha asegurado.

Del Val ha hecho estas declaraciones durante en la jornada técnica Nueva norma UNE para medir CO2. Una nueva forma de cuidar nuestra salud, organizado por la Aireamos, una plataforma que agrupa a científicos, universidades y ciudadanos para asegurar la calidad del aire.

“Si implantamos una norma para medir la calidad del aire, estaremos protegiéndonos para futuras enfermedades que se transmiten por el aire. Es posible protegerse teniendo un aire más limpio”, ha insistido Del Val.

La importancia de ventilar bien

Durante el simposio se ha insistido en la idea de que la pandemia de la covid ha marcado un antes y un después en muchas cosas, pero, quizás, una de las más importantes es haber constatado que una de las principales vías de contagio se debe a que respiramos el aire que respiran los demás, es decir, la salud de unos depende también de la de los otros, de ahí la importancia de ventilar los espacios que compartimos.

Aireamos promueve en la actualidad el desarrollo de una nueva norma UNE para medir la concentración de CO2 en interiores que asegure el desarrollo de una nueva norma UNE.

“Esta pandemia ha destapado algo que muchos científicos ya sabían, que a la ventilación de interiores no le habíamos dado la suficiente importancia. Históricamente se pensaba que no nos podíamos contagiar con el aire que respiraban otros. Pero la pandemia ha sido un bofetón, porque ya está claro que es la forma principal de contagio. Y es un papelón porque tenemos un montón de casas y oficinas que no han sido construidas pensando en esto”, ha asegurado durante el encuentro José Luis Jiménez, catedrático de Químicas y Ciencias Medioambientales en la Universidad de Colorado Boulder (Estados Unidos).

Jiménez es uno de los mayores expertos en aerosoles, partículas diminutas e invisibles que exhalamos al hablar, o simplemente al respirar y que, si la persona tiene covid, pueden ser infecciosas. “La pandemia nos ha enseñado que tenemos que ser realistas e inteligentes y mover a la sociedad para que se mejore la ventilación durante la próxima década. Las máquinas para medir CO2 son factibles, baratas y muy eficaces para que las administraciones puedan saber qué hacer. Si viene otra ola, que no nos pille en calzoncillos”, ha señalado.

