Contra la inmigraci贸n venga de donde venga

En los a帽os setenta, lo recuerdo bien, la izquierda clandestina y perseguida afirmaba que el bien y el mal no existen. Que lo que existen son hechos que adelantan a la Humanidad en el camino del progreso, y acciones que la hacen retroceder de su destino inexorable hacia lo que no puede ser nombrado (el comunismo), regido por implacables leyes hist贸ricas que predicen un futuro luminoso. As铆 imaginaban esos pazguatos que cuando los budistas alcanzaban la iluminaci贸n, se encontraban en la entrada del Nirvana un centinela y un bur贸crata flanqueados por banderas rojas, que le plantaban por delante al perplejo monje un formulario en el que declarar si era un obrero, un campesino o un intelectual.

Por supuesto el Partido, que analizaba la realidad a la luz de la ciencia social marxista, no pod铆a estar equivocado. Y si apoyaba a alg煤n dictador completamente ido de los callos, que estaba asesinando al ciento y la madre, era porque de ese apoyo se derivaba la aceleraci贸n final de ya se sabe qu茅. En cambio, si en medio de un pavoroso incendio yo eleg铆a salvar a una adorable ratita en lugar de a Fidel Castro o a Yasser Arafat鈥, eso pod铆a ser considerado contrarevolucionario. Yo, por supuesto, salvo a la rata. Por pesar poco.

A medida que fueron avanzando las d茅cadas, y alej谩ndose m谩s y m谩s el futuro luminoso en manos de capitalistas, nacionalistas de v铆a estrecha, ultraderechistas y tertulianos, fue quedando un tanto devaluada la idea de leyes inexorables y camino del progreso, y evidenci谩ndose que los l铆deres infalibles, m谩s que analizar con leyes el momento hist贸rico, se limitaban a dar opiniones tan v谩lidas como las de un fogonero borracho en un bacaladero island茅s. Y as铆 se fueron buscando fascistas y analistas nuevas palabras para dar lustre a sus devaneos. La 煤ltima es Geoestrategia. Se lee una y otra vez en los blogs de an谩lisis social.

Con la geoestrategia pueden afirmar tranquilamente, que la invasi贸n del ej茅rcito ruso de Ucrania, no es m谩s que la respuesta a la agresi贸n b茅lica de la OTAN. O sea: que Rusia se est谩 defendiendo de los EEUU, y que los bombardeos de instalaciones de agua, gas y electricidad, son necesarios para acabar con la hegemon铆a de los EEUU, responsable 煤ltimo y primero de todo (1).

Y la geoestrategia marca la presencia de la marca 芦Espa帽a禄 en Mali, con 335 militares. La Ministra de Defensa ha visitado al contingente militar en Bamako, donde 鈥搒eg煤n Moncloa鈥 colaboran con la Junta Militar, para construir 芦un mundo en paz, sin terrorismo y en contra de la inmigraci贸n ilegal禄. Democracia, la precisa, podr铆amos decir, porque los intereses patrios est谩n fijos con la vista en el gas, el uranio y el litio, aparte de otros recursos, para con la geoestrategia esa, competir contra rusos y el grupo Wagner, los chinos y sus consorcios, los australianos y por qu茅 no, Ferrovial que ahora es holandesa, para garantizar un suministro energ茅tico y de materias primas estable a los intereses empresariales de sus respectivas patrias. Pero la Ministra habla de yihaidismo, mafias de inmigraci贸n y redes de prostituci贸n, como motivo humanitario.

Todo sea por la geoestrategia, anta帽o futuro luminoso. El bien y el mal, recordadlo, no existen pa esta pe帽a.

鈥斺斺斺斺斺斺斺斺斺斺-

NOTA

(1) Quiero que quede claro que si yo hubiese sido el presidente de Ucrania, de inmediato me hubiera rendido a los rusos. A m铆 el tema de soberan铆a e integridad territorial y esa vaina, me trae al fresco y por eso no soy presidente de nada. Vamos, que me hubiera rendido en Ucrania, y me hubiera rendido hace cuarenta o cincuenta a帽os en Cuba, en Palestina y en Venezuela al enemigo. Es que me hubiera rendido incluso en el 36, visto lo visto. Porque las cosas empiezan, y vete a saber cu谩ndo acaban, y c贸mo. V茅ase por ejemplo la invasi贸n de Ucrania:

Empez贸 como una operaci贸n sanitaria altruista de Putin: desnazificar el pa铆s, liberar el Donbas y acabar con el genocidio. Y se ha convertido en un bochinche que no hay quien lo termine, con millones de desplazados, miles de civiles muertos, cientos de miles de soldados liquidados, mutilados y trastornados, el pa铆s arrasado, el nacionalismo pujante, las ciudades del Donbas hechas polvo, Putin asegurando que Occidente quiere destruir Rusia, China que se piensa lo de mandar obuses a Rusia, y Borrell soltando barbaridades. O sea: es peor el remedio que la enfermedad. Pensadlo sin caer en la l贸gica del orden mundial.