–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga November 7, 2021 100 puntos de vista

Esta edici贸n de la feria internacional de armas FEINDEF, como la anterior, la inaugur贸 la ministra de la Guerra del 鈥済obierno m谩s progresista de la historia鈥, Margarita Robles. Pero la inaugur贸 de tapadillo, con un perfil tan bajo que ni siquiera la prensa af铆n al militarismo (pr谩cticamente toda) dio noticia de ello.

Josemi Lorenzo Arribas



Salvia Garc铆a 脕lvarez



Enrique Quintanilla Alboreca



Mar R. Gimena



Jaime S. Barajas

La feria de armas FEINDEF se clausur贸 ayer. Los acuerdos empresariales de la misma comenzar谩n a sentirse pronto, en forma de destrucci贸n, detracci贸n de recursos p煤blicos que se pod铆an dedicar a otra cosa, v铆ctimas mortales y no mortales, desplazadas y paisajes bombardeados. Esta edici贸n de FEINDEF, como la anterior, la inaugur贸 Margarita Robles, la ministra de la Guerra del 鈥済obierno m谩s progresista de la historia鈥. Pero lo hizo de tapadillo, con un perfil tan bajo que ni siquiera la prensa af铆n al militarismo (pr谩cticamente toda, salvo escasas excepciones) dio noticia de ello. 隆Con lo que le gusta a estos cargos figurar! El ministerio de la Guerra (o de Defensa) prefiere, por tanto, que esto no se sepa. Bombo, platillo, c谩maras y acci贸n cuando la ministra va a hacer el paneg铆rico de turno de las actividades de la UME, ese invento de un gobierno del PSOE para blanquear al Ej茅rcito, como ahora en Canarias, por causa del volc谩n de La Palma, o durante el confinamiento, o, si nos descuidamos, cuando uno de estos militares baja a un gato de un 谩rbol. Ah铆 s铆 est谩 la ministra. Pero se ve que a Margarita Robles le da verg眉enza inaugurar una Feria de armamento. Y no nos extra帽a. Cierto es que este tipo de negocios prefieren opacidad y silencio, que es el medio donde los mercaderes de lo indigno pueden traficar sin interferencias.

Se ha clausurado la feria de armamento FEINDEF. Por tercera edici贸n consecutiva, un grupo de activistas ha vuelto a realizar una acci贸n directa noviolenta en las mismas puertas del recinto, consiguiendo bloquearlo durante un tiempo. En este art铆culo de El Salto se explica c贸mo transcurri贸. Seg煤n informaba Infodefensa en un art铆culo dedicado a Desarma Madrid, publicado el mismo d铆a en que se presentaba en el Teatro del Barrio la campa帽a contra FEINDEF y se retransmit铆a en streaming por El Salto: 鈥淟a feria ya est谩 en coordinaci贸n con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la organizaci贸n del dispositivo de seguridad durante los tres d铆as del evento, con el fin de evitar cualquier posible altercado鈥. 驴Con 鈥渁ltercados鈥 se refer铆an a nuestra acciones directas noviolentas? 驴Entienden que 鈥渁ltercado鈥 es realizar una acci贸n de desobediencia civil ante los vendedores de armas y quienes les prestan apoyo institucional y log铆stico, y no lo es vender armamento (la mayor parte de 茅l, por cierto, ofensivo)?





Protesta confra FEINDEF (2021). fotograf铆a: Enrique Gonz谩lez (Colectivo Miradas)

Una vez m谩s, la organizaci贸n de FEINDEF se ha lucido. Si una Feria que se dedica a la 鈥淪eguridad鈥 y la 鈥淒efensa鈥, despu茅s de anunciar medidas especiales para evitar que las activistas de una plataforma como Desarma Madrid realicen una inofensiva acci贸n directa, es incapaz de evitarla, pues no digamos qu茅 pasar谩 con 鈥渁menazas鈥 reales, de un calibre infinitamente mayor. Si las tripas internas de una feria que trata de 鈥淪eguridad鈥 son hackeadas por las activistas de 鈥淟a9deAnon鈥, 驴de qu茅 鈥渄efensa鈥 y 鈥渟eguridad鈥 estamos hablando?

Los activistas somos gente normal, con nuestros trabajos, familias鈥 y dedicamos los ratos que podemos a hacer de este mundo algo un poco mejor鈥 Si un perfil as铆 es capaz de desarbolar una y otra vez a estos 鈥減rofesionales鈥 de la 鈥淪eguridad鈥 que consumen recursos p煤blicos y viven de nuestro dinero鈥 驴en qu茅 son expertos, m谩s que en depredar presupuesto p煤blico compravendiendo armamento para hacer negocio? Al final, ministra, vamos a concluir que somos antimilitaristas no solo por principios 茅ticos y pol铆ticos, sino tambi茅n por cuestiones de mera eficacia. Ustedes no nos defienden de nada.

Se帽ora ministra, se帽ora Margarita Robles. Entendemos su verg眉enza al ir a inaugurar una reuni贸n de mercaderes de armas. Entendemos que no quiera publicidad. Entendemos que seguir谩 todav铆a hoy lav谩ndose las manos para apartar la pegajosa sangre que siempre producen los apretones de manos con seg煤n qu茅 gente.

Por parte de Desarma Madrid simplemente le decimos que nuestras acciones las hacemos con toda la publicidad de que somos capaces, nos enorgullecemos de ellas, y nos arriesgamos ahora a las multas de la Ley Mordaza que su Gobierno, 鈥渆l m谩s progresista de la historia鈥, nos quiera imponer. Ocho compa帽eras han sido propuestas para sanci贸n administrativa. Posiblemente sean id茅nticas a las que nos han impuesto gobiernos previos, no tan guays. Deroguen las Leyes mordaza, que llevamos sufriendo injustamente la ciudadan铆a m谩s de seis a帽os. Y acaben con las ferias de armamento. Ah, y de paso con las puertas giratorias entre el sector privado del armamentismo y el p煤blico. Bueno, claro, lo mismo aspira usted a terminar sus d铆as de jubilaci贸n como Juli谩n Garc铆a Vargas, exministro de Defensa (PSOE) y actualmente presidente de la Fundaci贸n FEINDEF. Si quiere un consejo, preg煤ntele a Pedro Moren茅s (exministro de Defensa, PP), que es quien m谩s sabe de esto de mezclar lo p煤blico y lo privado en el negocio de la guerra.

Por nuestra parte, y para terminar, felicite a los gestores de tan brillante Feria, que no sabemos cu谩nto nos cuesta ni el volumen de negocio que mueve. Otro a帽o m谩s, unas cuantas perroflautas han burlado la seguridad de la misma, en lo virtual (gracias, La Nueve) y en lo f铆sico. Con entusiasmo, convencimiento, y con solo los cuerpos por delante, frente a un espacio abarrotado de armas y tecnolog铆a para matar.

Como se ha coreado estos d铆as, La guerra empieza aqu铆, par茅mosla aqu铆.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/plane…