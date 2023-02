–

Es rara, 茅sta sensaci贸n. Quisiera escribir mil hojas sobra ella. Tengo el deseo lleno de palabras para expresar todo lo que me genera su voz y su historia (la parte que encontr茅 de su historia). Pero no tengo la informaci贸n suficiente.Es que cuando escuchas un tema de Ray Charles y aparecen las voces de esas mujeres haciendo algo m谩s que un coro, se te despiertan todos los sentidos. La fuerza y el deseo que le pon铆an traspasan generaciones y llega a esta piel blanquita de gallina que escribe. Por Mar铆a del Mar Rodr铆guez.

Las pocas biograf铆as que hay acerca de Margie Hendrix, una de las coristas de Realetes, terminan con lo que voy a usar en este principio: que tras una discusi贸n con ray Charles, la despidieron porque consum铆a y muri贸 a los 35 a帽os, en julio de 1973. Sin saberse bien por qu茅 y que las teor铆as son de una sobredosis de hero铆na o de la misma pobreza en la que se encontraba.

No, no voy a terminar por ese final. Me parece injusto. Hay que pensar un poco m谩s los finales de las historias donde hay personas en situaci贸n de consumo. Y ac谩 va mi pr谩ctica. En una gran nota (y 煤nica) que encontr茅 sobre ella, desafiantemente subtitulada: 鈥淟a mujer que super贸 a Ray Charles鈥, la autora Tarisai Ngangura, escribi贸: 鈥淗e pensado en ella con regularidad durante a帽os, pregunt谩ndome c贸mo una mujer con eso, la voz, podr铆a desaparecer del ojo p煤blico tan f谩cilmente, despu茅s de hacer una aparici贸n tan inolvidable. Es un pensamiento que se me ha quedado grabado, porque lleva la triste realidad de que alguien puede ser incre铆blemente talentoso, incluso fenomenal, y a煤n as铆 ser omitido por la historia. Le podr铆a pasar a cualquiera, pero parece ocurrirle con m谩s frecuencia a las mujeres negras talentosas que son lo suficientemente audaces para perseguir sus sue帽os, y luego se desmoronan por la pura presi贸n de todo. Mujeres que son p煤blicas pero invisibles y que se notan sin realmente ser vistas. Mujeres como Margie Hendrix.鈥

Tal parece que ten铆an un v铆nculo bastante apasionado con Ray Charles. Que cuando ella cantaba esas letras, dicen, que se las cantaba directamente a 茅l. Pero si el mismo Ray, dijo: 鈥淓l soul es cuando coges una canci贸n y la haces parte tuya. Una parte tan aut茅ntica, tan real de ti mismo, que la gente piensa que de verdad te ha sucedido a ti. El soul es como la electricidad: un esp铆ritu, un impulso, un poder鈥. Entonces, 驴Podr铆a simplemente estar muy comprometida con la canci贸n? 驴Siendo una gran int茅rprete? De seguro que ella y Charles estaban hasta las manos y entiendo que a la hora de contar historias de m煤siques siempre est谩 鈥渆l inter茅s鈥 en estas cosas. Pero, si no sabemos ni c贸mo muri贸, ni que sinti贸 despu茅s de irse de Raelters, o al criar a su hijo llamado Charles, 驴c贸mo vamos a saber qu茅 pensaba y sent铆a realmente ella?

En la nota de Tarisai Ngangura cita a la actriz que la interpret贸 en la pel铆cula de este m煤sico: 鈥淣o hay mucha informaci贸n sobre Margie, as铆 que tuve que confiar en su voz para guiarme鈥. Intentemos entonces, ver c贸mo nos gu铆a la fuerza de esa voz. Antes de ser Las Realetes, eran 鈥淭he Cookies鈥. Margie, se sum贸 en 1956 para reemplazar a Beulah Robertson. El grupo firm贸 con Atlantic Records y fue n煤mero 9 en la lista RyB con el tema 鈥淚n Paradise鈥. Y trabajando como 鈥渃antantes de sesi贸n鈥 conocieron a Ray Charles. En 1958 Margie y Mc Crea dejan Cookies para formar Raelettes y as铆 cantar con Ray Charles. Me gustar铆a decir algo sobre sus compa帽eras: Patricia Lyles, Darlene Mc Crea, o Dorothy Jones, pero va a ser una b煤squeda m谩s profunda porque hasta ahora no encontr茅 m谩s que sus nombres.

Lo escuchas y no son ellas una voz de fondo, que apenas se sienta. Tienen una impronta, una fuerza que no est谩 por debajo de ninguna voz. Es tanto lo que transmiten que no son un segundo plano como se mal piensa a cerca del rol de las coristas. Esos temas de Ray, sin esas voces, no ser铆an lo mismo.

Pero fue en 1950, cuando se mud贸 a Nueva York para seguir adelante con su sue帽o de cantar y en 1954 grab贸 su primer solitario: 鈥淓verything鈥.

Margie Hendrix o Hendricks naci贸 el 13 de marzo de 鈥1935 o 1939鈥 en Georgia, ciudad de Register, condado de Bulloch. Su vida musical arranc贸 siendo corista de una iglesia. Ah铆 estuvieron los primeros o铆dos del mundo escuchando su voz. Tras esas paredes, la historia de una cantante empez贸 a rugir.

