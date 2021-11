–

(abajo en euskera)

El nombre de Mariluz Lozano, al igual que el de miles de mujeres que sobrevivieron a la Guerra Civil Espa帽ola y al franquismo, nos puede resultar desconocido e indiferente. No obstante, es hora de dar a conocer su historia personal contada desde su familia, que junto con el sindicato CNT Iru帽ea, desea rendir un sincero homenaje p贸stumo.

Mariluz Lozano naci贸 el 31 de octubre de 1913 en la localidad de Sang眉esa, lugar en el que vivi贸 hasta los 18 a帽os. Desde muy joven milit贸 en colectivos anarquistas y estuvo afiliada en el sindicato CNT de su pueblo, dato desconocido por su familia hasta hace unos pocos a帽os.

Detr谩s de la figura de Mariluz, se escond铆a un esp铆ritu de lucha y de ideales libertarios que tuvieron que ser ocultos durante la dictadura por miedo a las represalias que pod铆an sufrir su hijo y familiares cercanos. Sin embargo, cuando ella dec铆a que iba a misa a rezar se escapaba para participar de alguna manifestaci贸n, tal como quedar铆a inmortalizada en los medios de comunicaci贸n enfrent谩ndose a la polic铆a con su bast贸n en el contexto de las protestas del verano de 2001 en contra de la tala de los 谩rboles de la plaza de Castillo en el centro hist贸rico de Iru帽a.

Durante su juventud se rode贸 de importantes personalidades anarquistas de la zona como algunos miembros de la familia Palac铆n Campa帽a de Sang眉esa o la familia Ojer Campa帽a de Sos del Rey Cat贸lico en Arag贸n. Se conoce que Mariluz vivi贸 entre Zaragoza y Barcelona, aunque no se sabe con certeza en qu茅 fechas. Se cree que pudo haber colaborado con su compa帽ero Jos茅 Ojer Campa帽a en el almacenamiento de un dep贸sito de armas encontrado por la polic铆a a finales de octubre de 1933 en Zaragoza. Este acontecimiento fue muy se帽alado por algunos peri贸dicos locales y nacionales como 芦La voz de Arag贸n禄, 芦Ahora禄, 芦La 茅poca禄, 芦ABC禄, 芦La libertad禄, entre otros.

En 1935 Mariluz tuvo a su 煤nico hijo al que registrar铆a con un nombre falso (Vicente Valiente) en Barcelona, pocos meses antes que estallara la guerra. En 1955 su hijo Santiago reclama la paternidad de su verdadero padre, Jos茅 Ojer, qui茅n fue torturado y asesinado en el cementerio de Torrero (Zaragoza) el 25 de septiembre de 1936.

Se puede comprender el miedo que sinti贸 Mariluz al decidir ocultar a su hijo sus verdaderos or铆genes y que no le relacionaran con un fusilado anarquista. Su madre tambi茅n hab铆a sido 鈥渕arcada鈥 y humillada en el contexto de la guerra. Gran parte de sus compa帽eros cenetistas hab铆an sido asesinados, al igual que las primas de Jos茅 Ojer, Asunci贸n y Adela Campa帽a Ortiz, cuyos restos se encontrar铆an en la fosa de Izco.

A煤n hoy en d铆a, muchos de los militantes de CNT fusilados durante la guerra siguen sin recibir una sepultura y un homenaje dignos. La familia de Mariluz ha tenido grandes dificultades institucionales para acceder a la informaci贸n del Archivo de Sos del Rey Cat贸lico y obtener papeles tan b谩sicos como la partida de nacimiento de sus t铆as. Tampoco han sido nombradas en los homenajes de Memoria Hist贸rica celebrados en los 煤ltimos a帽os en esta localidad, como si las muertes anarquistas fuesen de segunda categor铆a o 鈥渕enos muertas鈥. Estamos cansadas de escuchar n煤meros de v铆ctimas en estas ceremonias, eran personas con nombres y apellidos. Desde el punto de vista de la familia de Mariluz, estos homenajes se han convertido en circos medi谩ticos con los pol铆ticos y los periodistas.

Los fragmentos que conocemos de Mariluz Lozano son datos que ha ido recolectando su familia en los 煤ltimos a帽os, cuando ella ya hab铆a fallecido. Se desconoce su paradero en los a帽os de la guerra, si form贸 parte de la lucha armada en Barcelona junto a otras mujeres que se implicaron en la contienda. Se sabe que en los a帽os 40 se instala en Iru帽a para trabajar de cocinera en el bar de 鈥淐aballo Blanco鈥 y en el hotel 鈥淭res Reyes鈥.

Mariluz siempre tuvo miedo a ser descubierta, que su juventud anarquista saliera a la luz en los duros a帽os del franquismo. Por ello, se enfadaba con su nieta cuando acud铆a a manifestaciones estudiantiles contra el r茅gimen o el Opus Dei a principios de los setenta. Tampoco le permit铆a coleccionar material relacionado con el atentado de Carrero Blanco o sobre movimientos estudiantiles.

Posteriormente, se ha sabido que durante la guerra, Mariluz dej贸 a su hijo en Zaragoza junto a la abuela paterna. Este dato fue conocido por la familia hace pocos a帽os, ya que en vida, ella nunca cont贸 nada relacionado con su juventud o su militancia. Ser铆a gracias a una herencia procedente de Francia que la familia empieza a armar el puzle de los or铆genes de Jos茅 Ojer Campa帽a, ya que anteriormente a su relaci贸n con Mariluz, hab铆a tenido una hija que se exili贸 en dicho pa铆s.

A partir de este hecho inesperado, la familia comienza a implicarse en tem谩ticas de Memoria Hist贸rica, recorrer archivos, cementerios y juzgados. Descubren la relaci贸n que ten铆an las familias Ojer y Lozano con el anarquismo. De hecho, el padre de Mariluz, Mart铆n Lozano, fue un conocido cenetista, con gran inter茅s intelectual que ocult贸 en su casa varias obras de car谩cter libertario al comienzo de la Guerra Civil. Lamentablemente, al igual que muchos de sus compa帽eros fue torturado y fusilado el 3 de diciembre de 1936.

La vida de Mariluz estuvo marcada por la muerte de sus seres queridos. No s贸lo perdi贸 a su padre, sino que tambi茅n a su hijo Santiago en un accidente en 1970. No volvi贸 a ser la misma. Sin embargo, no pod铆a hundirse, porque ten铆a tres nietas peque帽as por las que luchar.

Como una mujer luchadora y adelantada a su 茅poca es el modo en el que la familia la recuerda. Se quedaron muchas conversaciones pendientes y an茅cdotas que pudo compartir con sus nietas en vida. Incluso con noventa a帽os Mariluz viajaba sola a Mallorca e Ibiza, y era completamente independiente hasta su tranquila muerte el 26 de noviembre de 2003.

Mariluz Lozanoren izena, Espainiako Gerra Zibiletik eta frankismotik bizirik atera ziren milaka emakumerena bezala, ezezaguna eta axolagabea gerta dakiguke. Hala ere, bada garaia bere familiak kontatutako historia pertsonala ezagutarazteko, CNT Iru帽ea sindikatuarekin batera, hil osteko omenaldi zintzoa egin nahi baitu.

Mariluz Lozano 1913ko urriaren 31n jaio zen Zangozan, eta bertan bizi izan zen 18 urtera arte. Gazte-gaztetatik talde anarkistetan militatu zuen, eta bere herriko CNT sindikatuan afiliatuta egon zen. Bere familiak duela urte gutxi batzuk arte ez zuen horrelakorik ezagutu.

Mariluzen baitan borrokarako eta ideal libertarioetarako espiritu bat zegoen, diktaduran ezkutatu behar izan zuena, semeak eta gertuko senideek jasan zitzaketen errepresalien beldur. Hala ere, mezetara otoitz egitera zihoala esaten zuenean, manifestazioren batera ihes egiten zuen, komunikabideetan agertuko zen moduan, poliziari bere makilarekin aurre eginez Iru帽eko Gazteluko plazako zuhaitzak moztearen aurka 2001eko udan antolatu ziren protesten testuinguruan, kasu.

Gaztaroan, inguruko anarkista ospetsuez inguratu zen, hala nola Zangozako Palac铆n Campa帽a familiako kide batzuez edo Aragoiko Sos del Rey Cat贸lico-ko Ojer Campa帽a familiako kideez. Badakigu Mariluz Zaragoza eta Bartzelona artean bizi izan zela, baina ez dakigu ziur zein epetan. 1933ko urriaren amaieran Zaragozan poliziak aurkitutako arma-biltegi baten ezkutatzean bere kide Jos茅 Ojer Campa帽arekin kolaboratu zuela uste da. Tokiko eta nazioko zenbait egunkaritan (芦La voz de Arag贸n禄, 芦Ahora禄, 芦La 茅poca禄, 芦ABC禄, 芦La libertad禄, besteak beste) oso aipatua izan zen gertakari hura.

1935ean Mariluzek izen faltsu batekin (Vicente Valiente) erregistratu zuen bere seme bakarra Bartzelonan, gerra hasi baino hilabete batzuk lehenago. 1955ean, Santiago semeak benetako aita Jose Ojerren aitatasuna eskatu zuen, zeina Torreroko hilerrian (Zaragoza) torturatu eta hil zuten 1936ko irailaren 25ean.

Mariluzek, fusilatu anarkista batekin ez lotzeko, semeari benetako jatorria ezkutatzea erabakitzean sentitu zuen beldurra uler daiteke. Ama ere gerraren testuinguruan markatu eta umiliatu baitzuten. Bere kide zenetista gehienak erailak izan ziren, Jose Ojerren, Asuncion eta Adela Campa帽a Ortiz lehengusinak bezala. Azken hauen gorpuzkiak Izkoko hobian aurkituko zituzten geroago.

Gaur egun ere, gerran fusilatutako CNTko militante askok ez dute oraindik hilobiratze edota omenaldi duinik jaso. Mariluzen familiak zailtasun instituzional handiak izan ditu Sos del Rey Catolicoko Artxiboan informazioa eskuratu eta izeben jaiotza bezalako oinarrizko paperak lortzeko. Era berean, ez dira izendatuak izan azken urteetan herri horretan egindako Memoria Historikoaren omenaldietan, heriotza anarkistak bigarren mailakoak balira bezala. Aspertuta gaude zeremonia hauetan biktimen zenbaki eta kopuruak entzuteaz. Izen-abizenak zituzten pertsonak ziren. Mariluzen familiaren ikuspuntutik, omenaldi horiek zirku mediatiko bihurtu dira politikariekin eta kazetariekin.

Mariluz Lozanori buruz dakiguna bere familiak azken urteetan bildu dituen datuak dira, ordurako hilda baitzegoen. Ez dakigu non egon zen gerrako urteetan, Bartzelonan borroka armatuaren parte izan ote zen, gerran parte hartu zuten beste emakume batzuekin batera. Badakigu 40ko hamarkadan Iru帽ean ibili zela sukaldari lanetan, Zaldi Zuriaren ostatuan eta 鈥淭res Reyes鈥 hotelean.

Aurkitua izateko beldur izan zen beti, bere gaztaro anarkista frankismoaren urte latzetan argitara aterako ote zen. Horregatik, hirurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Erregimenaren edo Opus Deiren aurkako ikasle manifestazioetara joaten zen bilobarekin haserretu egiten zen. Era berean, ez zion uzten Carrero Blancoren atentatuarekin edo ikasle mugimenduekin lotutako materiala biltzen.

Geroago jakin da Mariluzek Zaragozan utzi zuela semea, aitaren aldeko amonarekin batera. Familiak duela urte gutxi ezagutu zuen datu hori; izan ere, bizirik zegoela, ez zuen inoiz bere gaztetasunari edo militantziari buruzko ezer kontatu. Frantziatik etorritako herentzia bati esker, Jose Ojer Campa帽aren familiaren jatorriaren puzzlea egiten hasi zen, Mariluzekin izan zuen harremanaren aurretik, herrialde horretara erbesteratu zen alaba bat izan baitzuen.

Ustekabeko gertaera horretatik aurrera, familia Memoria Historikoaren gaietan inplikatzen hasiko da, artxiboetan, hilerrietan eta epaitegietan barrena. Ojer eta Lozano familiek anarkismoarekin zuten harremana ezagutzen dute. Izan ere, Mariluzen aita, Martin Lozano, zenetista ezaguna izan zen, interes intelektual handikoa, eta Gerra Zibilaren hasieran izaera libertarioko hainbat obra ezkutatu zituen bere etxean. Zoritxarrez, bere kide asko bezala,1936ko abenduaren 3an torturatu eta fusilatu zuten.

Mariluzen bizitza bere gertuko maiteen heriotzak markatu zuen. Aita galdu ez ezik, seme Santiago ere galdu baitzuen istripu batean, 1970ean. Ez zen berriro berdina izan. Hala ere, ezin zen hondoratu, hiru biloba txiki baitzituen ardurapean.

Familiak emakume borrokalari eta bere garaira aurreratua bezala gogoratzen du. Elkarrizketa eta anekdota asko geratu ziren, bere bilobekin bizi zenean partekatu ahal izan zituenak. Mariluz erabat independentea zen eta, inkluso, laurogeita hamar urterekin bakarrik joan zen Mallorcara eta Eivissara. 2003ko azaroaren 26an hil zen.