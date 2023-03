Am├ęrica Latina ha sido la regi├│n del mundo m├ís afectada por el Covid-19. Fue la regi├│n con mayor mortalidad y con una recesi├│n aguda. La conclusi├│n es de un estudio realizado por el Centro por los Derechos Econ├│micos y Sociales (CESR, por sus siglas en ingl├ęs) y Amnist├şa Internacional, cuyos resultados fueron presentados en el informe Desigual y Letal, con datos de 2021 y 2022. ÔÇťNo es sorprendente que la regi├│n m├ís desigual del mundo ha sido una de las m├ís afectadas por la pandemiaÔÇŁ, se├▒ala el documento. El an├ílisis se centra en 17 pa├şses que representan la mayor├şa de la poblaci├│n de la regi├│n y la mayor├şa de los casos reportados durante la pandemia en 2020 y hasta febrero de 2022. Hasta febrero de 2022, 1.6 millones de personas en Am├ęrica Latina y el Caribe han muerto a causa de la pandemia, casi un tercio de las muertes a nivel global a pesar de que en la regi├│n vive s├│lo el 8.4% de la poblaci├│n mundial. De acuerdo con el informe, las desigualdades previas a la pandemia tuvieron como consecuencia que los efectos econ├│micos y de salud fueran desproporcionados y afectaran a los grupos en mayor situaci├│n de vulnerabilidad. ÔÇťEllas son producto de procesos hist├│ricos de exclusi├│n y de las decisiones discriminatorias de pol├ştica p├║blica por parte de los gobiernos que han falladoÔÇŁ. Adem├ís, estos impactos no se han distribuido de manera equitativa en cada pa├şs, y han afectado particularmente a poblaciones en situaci├│n de desventaja, exacerbando las desigualdades. ÔÇťLa desigualdad socioecon├│mica de la regi├│n, as├ş como las otras claves estructurales que explican el impacto devastador que el Covid-19 tuvo en la regi├│n, no son meramente una consecuencia no deseada de la pandemia, son el resultado concreto de acciones discriminatorias e inequitativas, adem├ís de omisiones de los gobiernos durante la pandemia, que no hicieron lo suficiente para proteger a los grupos hist├│ricamente marginados de manera efectivaÔÇŁ, se├▒ala el informe. Un ejemplo mencionado en el informe son los pueblos ind├şgenas en Brasil. Entre ellos el Covid-19 se extendi├│, sostiene el informe, debido a que las autoridades no desarrollaron acciones adecuadas, destinadas a protegerlos: no establecieron barreras sanitarias, ni informaci├│n accesible y sensible a las diferencias ├ętnicas dentro del pa├şs, ni la expulsi├│n de invasores de sus territorios ni otras medidas para asegurarles atenci├│n social ni protecci├│n de la salud. ÔÇťLas estructuras sociales desiguales y sist├ęmicas que permiten y facilitan que ciertas personas sean discriminadas en el acceso a sus derechos y que sostienen la desigualdad econ├│mica y social, no son cat├ístrofes naturales: son creadas y sostenidas por decisiones de quienes ocupan posiciones de poderÔÇŁ. Aumenta pobreza De acuerdo con la Comisi├│n Econ├│mica para Am├ęrica Latina y el Caribe (Cepal), el n├║mero estimado de personas en situaci├│n de pobreza en la regi├│n en 2021 sigui├│ siendo 14 millones mayor que antes de la pandemia. Adicionalmente, el n├║mero de personas en pobreza extrema aument├│ en 16 millones con respecto a 2019. La Comisi├│n estima que, a ra├şz de la pandemia, alrededor de 59 millones de personas pertenecientes a los estratos medios estar├şa experimentando un proceso de movilidad social descendente, de las cuales 25 millones habr├şan pasado a los estratos bajos y 3 millones habr├şan ca├şdo por debajo de la l├şnea de pobreza. El 20% m├ís rico en la regi├│n concentra la mitad de los ingresos totales de los hogares mientras que el m├ís pobre s├│lo 5%. Ineficiencia Aunque los pa├şses analizados en la regi├│n implementaron 430 medidas de protecci├│n social de emergencia, sus efectos para mitigar la pobreza fueron limitados, de acuerdo con el estudio. Con excepci├│n del Per├║, el aumento de la cobertura de estos programas en la regi├│n estuvo por debajo del promedio global. ÔÇťEl impacto de la pandemia no solo se ha sentido por los n├║meros de contagios y v├şctimas fatales, sino tambi├ęn por las consecuencias inmediatas y futuras con relaci├│n al ejercicio de derechos econ├│micos y sociales, sobre todo de grupos hist├│ricamente discriminados como los Pueblos Ind├şgenas y Afrodescendientes, las mujeres y ni├▒as, y las personas migrantes y refugiadasÔÇŁ.