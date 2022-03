–

La sanidad privada paraliza el tratamiento de una funcionaria de 65 años que padece cáncer de pulmón con metástasis.

María José tiene cáncer de pulmón con metástasis. Ha perdido la cuenta de las sesiones de radio y quimio que ha soportado desde el pasado verano. “De pronto no autorizan la sesión de quimioterapia que tenía que haber recibido el 10 de febrero. “Primero pidieron un informe, luego otro, ahora han solicitado un estudio genético y sigo sin quimioterapia a estas alturas”, explica.

Esta funcionaria de 65 años recuerda que le han llegado a decir como excusa que Asisa, su aseguradora, no tiene acuerdo oncológico con el hospital que lleva más de medio año tratándola. En otra ocasión pidieron la composición del tratamiento, algo que ya aparece en informes de hace meses. Se van sucediendo así las semanas y los paseos a la sede central de Asisa para una mujer, débil por la enfermedad e inmunodeprimida, mientras el tratamiento sigue interrumpido.

“Solo se me ocurre que me hicieran caso encadenándome a la sede de la delegación de Madrid, pero no estoy en condiciones. Tengo una edad y muchos problemas”, señala. Así que lo que se le ocurrió a esta funcionaria es acudir a ADR abogados, que se puso en contacto con la Cadena SER debido a la gravedad del asunto. 24 horas después de que este medio le pidiera a ASISA su versión sobre lo ocurrido, la aseguradora envía un e-mail a María José para decirle que su quimio está autorizada. De repente es irrelevante el preceptivo informe genético que todavía está en marcha.

La interrupción tiene consecuencias

Expertos oncológicos consultados por esta emisora aseguran que perder dos ciclos puede generar resistencias al tratamiento debido a las mutaciones o crear problemas a la hora de reintroducir la quimioterapia al margen del impacto emocional que implica.

El ministerio de la Función Pública del que depende Muface, la mutualidad de los funcionarios de la Administración General del Estado, da el caso por solucionado sin más comentarios.

