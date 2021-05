–

De parte de Paco Salud May 4, 2021 61 puntos de vista





María Pérez Lacruz

(Maria a la derecha de la foto con una

amiga)

El 3 de mayo de 1917 nace en Teruel (Aragón,

Espa√Īa) la militante anarquista Mar√≠a del Milagro P√©rez Lacruz -algunos autores

citan erróneamente el segundo apellido como De la Cruz -, más conocida como La

Jabalina. Su familia provenía de la zona de Jabaloyas, en la Sierra de

Albarracín de Teruel, y de ahí el mote. Sus padres se llamaban Manuel Pérez de

la Esperanza y Isabel Lacruz Civera.

1923 su familia, buscando trabajo, se

traslad√≥ a Sagunto (Camp de Morvedre, Valencia). Casi una ni√Īa, ayud√≥

económicamente a su familia trabajando en la limpieza de una casa particular.

1934 entró a formar parte de las Juventudes Libertarias. A raíz del

levantamiento fascista de julio de 1936, se incorporó el mes siguiente a

Sarri√≥n en la ¬ęColumna de Hierro¬Ľ y como enfermera particip√≥ en la creaci√≥n de

un hospital de campa√Īa.

Durante la Batalla de Teruel, el 23 de

agosto de 1936 fue herida de bala en una pierna (fractura de fémur) en Puerto

Escand√≥n y tuvo que permanecer hasta el 24 de diciembre de ese a√Īo en el

Hospital de Valencia. Después quedó en la retaguardia trabajando en una fábrica

de armamento de Sagunto y, posteriormente, en Cieza (Murcia, Espa√Īa) para hacer

algunas tareas en la industria sider√ļrgica. Con el triunfo franquista, intent√≥

pasar desapercibida con su embarazo, pero el 23 de abril de 1939 fue detenida

por la Guardia Civil en el Puerto de Sagunto.

Tras interrogada, rapada y paseo, fue

puesta en libertad, pero el 31 de mayo, después de negarse a ratificar la

declaración que el capitán juez militar le leyó argumentando que los contenidos

no eran ciertos, fue detenida y cerrada en la prisión del Puerto de Sagunto.

Durante el proceso (N¬ļ. 2053/4) en Valencia se le acus√≥ de ¬ęauxilio a la rebeli√≥n”

y de diferentes cr√≠menes: ¬ęcar√°cter libertino¬Ľ, quema de iglesias, asalto a la

cárcel de Castellón y muerte de varios guardias de la misma, muerte del cónsul

de Bolivia en Valencia -nunca no existi√≥ ning√ļn c√≥nsul boliviano en esta

ciudad- y de otras personalidades (ocho sacerdotes y un diputado), etc.

El director del Hospital de Valencia

certificó que en el momento de cometerse esos crímenes ella se encontraba en el

hospital cur√°ndose de las heridas de guerra. El 4 de noviembre de 1939 fue

trasladada al Hospital Provincial de Valencia por problemas de salud y por

encontrarse en su séptimo mes de gestación. El 9 de enero de 1940, una vez tuvo

el ni√Īo, fue dada de alta, pero ella nunca vio la criatura. Volvi√≥ a los

calabozos del Gobierno Civil de Valencia y el 18 de enero fue ingresada en la

C√°rcel Provisional de Mujeres del convento de Santa Clara. Finalmente, fue

trasladada el 16 de enero de 1942 en la Prisión Provincial de Mujeres de

Valencia.Movimiento ¬Ľa la pena de muerte.

María Pérez Lacruz fue fusilada el 8 de agosto

de 1942 en el campo de tiro de Paterna (Huerta Oeste, Valencia) junto con un

grupo de seis hombres. En 2003 la Asociaci√≥n de Mujeres de Baladre ¬ęRompiendo

Silencios¬Ľ le retiene un homenaje al Puerto de Sagunto. 2007 Manuel Girona Rubio

public√≥ la biograf√≠a Una miliciana en la Columna de Hierro. Mar√≠a ¬ęLa Jabalina¬Ľ

y en 2013 la escritora Rosana Corral-Márquez publicó la novela Si me llego a

olvidar , inspirada en su vida. Actualmente una calle del barrio de La Pinaeta

del Puerto de Sagunto lleva su nombre.

ALEN