 Maria Rygier (Vida y obra)

Maria Rygier. (1885-1953), Naci贸 el 5 de diciembre de 1885 en Cracovia, Peque帽a Polonia, (Polonia) y muri贸 el 10 de febrero de 1953 en Roma, Lacio, (Italia).

Fue una pol铆tica italiana.

Cercana durante muchos a帽os al grupo de Arturo Labriola ya la 芦Avanguardia Socialista禄, fue editora desde 1907 de la revista de inspiraci贸n sindicalista revolucionaria 芦Lotta di Classe禄 y junto con Filippo Corridoni fund贸 la hoja antimilitarista 芦Break the Files禄.

En 1909 se acerc贸 al anarquismo italiano. Tambi茅n fue miembro de la Orden Mas贸nica 芦Le Droit Humain禄.[1] Colabor贸 鈥嬧媋ctivamente con la revista 芦La Demolizione禄 del sindicalista Ottavio Dinale en los a帽os comprendidos entre 1907 y 1911.

Intervencionista en 1914, particip贸 en la redacci贸n de 芦Il Popolo d鈥橧talia禄, el peri贸dico socialista fundado por Benito Mussolini en apoyo de la campa帽a por la intervenci贸n de Italia en el gran conflicto. Tras un breve per铆odo nacionalista, se refugi贸 en Francia en 1926 en abierta oposici贸n al r茅gimen fascista. Aqu铆 mismo public贸 un importante panfleto, publicado en 1928 en Bruselas, (B茅lgica) y luego en 1945 tambi茅n en Italia, con el significativo t铆tulo 芦Mussolini confidente de la polic铆a francesa禄, en el que declaraba que Benito Mussolini, probablemente desde principios de los a帽os 10, hab铆a sido financiado. por la polic铆a (y/o tambi茅n por los servicios secretos transalpinos), primero para llevar al pa铆s a posiciones antimilitaristas y neutralistas (para alejarlo de la 芦Triple Entente禄 [La Triple Entente ( Triple Entente francesa IPA : [蓱虄t蓱虄t] ) fue un sistema de acuerdos pol铆tico-militares entre el Reino Unido , Francia y Rusia que culmin贸 en el Acuerdo anglo-ruso de 1907. [1] [2] El m谩s importante de estos acuerdos fue la alianza franco-rusa , generada tanto por las tensiones en los Balcanes entre Rusia y Austria-Hungr铆a como por el rearme de Alemania .] y as铆 da帽ar a Alemania), luego para llevar al menos una parte del partido socialista a posiciones intervencionistas junto a Francia. Esto explicar铆a el vuelco muy r谩pido y dif铆cil de entender de Mussolini en los primeros meses de la guerra, y su posterior ruptura con el Partido Socialista Italiano . Adem谩s, supuestamente colabor贸 鈥嬧媍on la polic铆a francesa incluso antes de 1914, proporcionando informaci贸n sobre la izquierda radical francesa, socialista o no, desde su punto de vista italiano. Estos 芦servicios禄 a los franceses son reconocidos hoy solo desde 1914 y solo por parte de la historiograf铆a [2] .

La versi贸n de Rygier, a煤n m谩s detallada, pero descalificante para el 芦revolucionario禄 y socialista Mussolini, ha gozado de poco cr茅dito hasta estos 煤ltimos a帽os, quiz谩s porque proced铆a de una personalidad considerada, no del todo err贸neamente, de haber tenido una carrera pol铆tica incoherente, pero es fue juzgado confiable en a帽os m谩s recientes, porque proven铆a de una persona muy cercana al futuro l铆der de esos a帽os, Luciano Canfora. [3]

De regreso a Italia despu茅s de la Segunda Guerra Mundial, escribi贸 un libro en pol茅mica con los antifascistas que hu铆an (芦Revelaciones sobre el fuoruscitismo italiano en Francia禄, Roma, 1946). Como giro final, durante la campa帽a electoral para el refer茅ndum institucional del 2 de junio de 1946 se dedica a la propaganda a favor de la monarqu铆a .

Maria Rygier. muri贸 el 10 de febrero de 1953 en Roma, Lacio, (Italia).

La lucha contra el militarismo es una doctrina y un movimiento social contra la guerra y las instituciones militares, su desarrollo y la exaltaci贸n y contribuye a la difusi贸n del esp铆ritu militarista. Los movimientos revolucionarios del siglo XX, sindicalistas revolucionarios a los anarquistas, anti-militarismo tuvo un valor especial y representa la continuaci贸n de la lucha contra la jerarqu铆a, la autoridad, el Estado, a todas las formas de dominaci贸n y discriminaci贸n. Para ellos, de hecho, los ej茅rcitos son como fuerza represiva para la defensa y protecci贸n de las clases dominantes y por tanto del estado. Corridoni, desde el inicio de sus actividades pol铆ticas en Mil谩n, fue uno de los l铆deres del movimiento anti-militarista, junto con el anarquista Mar铆a Rygier, con quien fund贸 el peri贸dico 芦Romper las l铆neas芦.

Rygier era una seguidora de Arturo Labriola y del socialista de vanguardia en Italia. En 1907 se convirti贸 en editora del peri贸dico 芦Lotta di Classe禄, una publicaci贸n revolucionaria socialista. Con Filippo Corridoni, tambi茅n fund贸 la anti-militarista 芦broadsheet Rompete archivo le禄. Se expres贸 la opini贸n de que las mujeres deben oponerse al militarismo, ya que dio a luz a los soldados muertos en la guerra en nombre del Estado.

En 1909, comenz贸 a apoyar el anarquismo en Italia. Ella se convirti贸 en activo en la contribuci贸n a la 芦Demolizione禄 del sindicalista Dinale Ottavio 1907 a 1911.

A la Primera Guerra Mundial intervencionista en 1914, se convirti贸 en editora del peri贸dico fundado por Benito Mussolini, 芦Il Popolo d鈥橧talia禄. El diario socialista fundado por Mussolini se dedic贸 a apoyar la campa帽a a favor de la intervenci贸n de Italia en la guerra. Como sindicalista partidaria y sindical, fue encarcelada por un per铆odo en el 1914. Su condici贸n de preso pol铆tico para luchar sindicalismo fue conocido por italoamericanos sindicalistas durante el per铆odo. Anarquista Leda Rafanelli inst贸 a los trabajadores italianos a seguir el ejemplo de Rygier.

Despu茅s de un breve per铆odo nacionalista, huy贸 a Francia en 1926, por entonces en abierta oposici贸n al fascismo. Mientras que en Francia, Rygier public贸 un folleto muy cr铆tico con Mussolini. El folleto de 16 p谩ginas, escrito en franc茅s, y luego publicado en la traducci贸n a nivel mundial en 1928, revel贸 c贸mo Rygier se desilusion贸 con Mussolini, acus谩ndolo de ser un informante, la participaci贸n en el chantaje, y de usar t谩cticas perjudiciales a los intereses nacionales de Italia todav铆a beneficiosos para su futuro aliados. Ella tambi茅n acus贸 a Mussolini de oportunismo pol铆tico para favorecer sus intereses personales, como tomar un trabajo diario lucrativo que requiere el cambio de orientaci贸n pol铆tica: