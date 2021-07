–

De parte de Paco Salud July 31, 2021 101 puntos de vista





María Silva Cruz, María “La

Libertaria‚ÄĚ

Autor: José Luis Gutiérrez Molina

De los afectados por la matanza de

Casas Viejas en enero de 1933 María Silva Cruz fue la que alcanzó mayor

popularidad. Si todos vieron cambiadas sus vidas la suya lo fue a√ļn m√°s. Tanto

que tres a√Īos m√°s tarde hasta la perdi√≥. Durante unos meses de 1933 su nombre

estuvo en boca de media Espa√Īa: en las del pueblo com√ļn, en las de jueces y

autoridades, en las de periodistas y políticos y en las de literatos y poetas.

Seg√ļn los libros de la iglesia de

Nuestra Se√Īora del Socorro de Casas Viejas, Mar√≠a naci√≥ al mediod√≠a del 20 de

abril de 1915 y fue bautizada dos meses después, el 6 de julio, con los nombres

de María del Socorro, Josefa de la Santísima Trinidad. Datos que se contradicen

con los del Registro Civil en el que fue inscrita como nacida dos días antes,

el 18 de abril, y dos horas después, a las dos de la tarde. Sus padres eran

María Cruz Jiménez y Juan Silva González y tuvo siete hermanos: Catalina nacida

en 1917, Carmen, en 1919, Francisco, en 1921, Juan, en 1923, Manuel, en 1925,

Antonia, en 1927 y José quien, nacido en 1929, murió pocos meses después. Su

madre era hija de Francisco Cruz Gutiérrez, un carbonero conocido como

‚ÄúSeisdedos‚ÄĚ por tener ese n√ļmero de dedos en manos y pies, y Catalina Jim√©nez

Esquivel. Su padre era hijo de dos vecinos de Guaro, en la provincia de M√°laga,

afincados en Casas Viejas.

La infancia y adolescencia la pasó en

las Alg√°mitas, en la finca ‚ÄúZapatero‚ÄĚ, donde la familia Cruz se dedicaba a

hacer carbón. Una economía llena de dificultades que tenía que completarse con

otras fuentes de ingresos. Como trabajar en la siega de la cosecha o emplearse

de criada interna. En la de los Su√°rez lo hizo la viuda del hijo de Catalina

Jim√©nez. A ella iba a veces una peque√Īa muy t√≠mida a la que llamaba la atenci√≥n

los grifos y los materiales de las paredes. Ni unos ni otros los tenía en la

choza en la que vivían. Era María.

Entre ocho y diez a√Īos vivieron all√≠.

Durante ellos murieron de gripe los dos hijos de Catalina Jiménez. Fue otra

muerte la que decidió a Francisco Cruz a instalarse en la aldea: la de Antonio,

el primogénito. Por esas fechas Catalina Jiménez también enfermó. Entonces

‚ÄúSeisdedos‚ÄĚ dijo que no quer√≠a llevar m√°s muertos hasta Casas Viejas y se

fueron a vivir a la aldea. Sería 1928 o 1929. Un traslado que se realizó por

etapas. Primero ‚ÄúSeisdedos‚ÄĚ con los ni√Īos mayores, entre ellos Mar√≠a que se

había criado con su abuelo y en el pueblo continuó viviendo con él. Esa fue la

razón por la que el 11 de enero se fuera a la choza de su abuelo antes que a la

de sus padres.

Aunque Casas Viejas era un peque√Īo

pueblo la vida de María cambió. Antes había recibido instrucción por parte de

su abuela y, a veces, de algunos de los maestros que solían recorrer los campos

ofreciendo sus servicios. Cuando llegaron sabían poco más que las primeras

cartillas. Fueron a la escuela durante un tiempo donde tampoco aprendieron

mucho. La maestra se preocupaba de que conocieran el catecismo y encargarles

faenas domésticas. Su mejor maestra fue su abuela Catalina Jiménez. Ella le

introdujo en las ideas libertarias leyéndole novelas, como las que editaba la

familia Montseny en la colección La Novela Ideal. Se sentaban por la noche en

torno a una vela y, durante horas, les leía.

Con quince o diecis√©is a√Īos comenz√≥ a

relacionarse con los muchachos que oían las historias que les contaban quienes

hab√≠an vivido los a√Īos anteriores a la dictadura de Primo de Rivera y conocido

cómo el primer sindicato creado en la población había desaparecido tras el

suicidio de su presidente Gaspar Zumaquero. Uno de ellos era Juan Estudillo, un

zapatero vegetariano, fundador del primer sindicato y tesorero desde 1933, que

era hermano de la madre de Manuela Lago, una de las mejores amigas de María.

Se ha discutido si María tenía ideas

anarquistas o simplemente era una joven que se vio arrastrada por unos

acontecimientos que le otorgaron un papel de revolucionaria que no tenía.

Seguramente en ambas afirmaciones tienen algo de verdad. Era una joven que

ocupaba su tiempo en las faenas que le encargaba su madre y ayud√°ndole a coser.

Pero también era la muchacha que oía a su abuela leer novelas anarquistas,

tenía a familiares en los comités del sindicato y se reunía con otras jóvenes

también cercanas al mundo ácrata. Pertenecían a la CNT su padre, Juan Silva, su

t√≠o, hermano de su padre, casado con Sebastiana otra hija de ‚ÄúSeisdedos‚ÄĚ, y sus

t√≠os maternos Francisco y Pedro Cruz. Este √ļltimo fue vocal del comit√©.

Además, perteneció al grupo de mujeres

libertarias que, con el nombre de ‚ÄúAmor y Armon√≠a‚ÄĚ, formaban una decena de

jóvenes entre las que se encontraba su hermana Catalina Silva Cruz, su prima

Catalina, Manolita Lago, Francisca Ortega y Ana Cabezas.

Un grupo cercano a los jóvenes de las

Juventudes Libertarias que se reunía en el local sindical y paseaban juntas por

la plaza principal de Casas Viejas. Uno de esos muchachos era Antonio Caba√Īas

Salvador, ‚ÄúGallinito‚ÄĚ. Era de m√°s edad y mayor formaci√≥n y vivencias que sus

compa√Īeros. Fue quien anim√≥ a Mar√≠a y a sus amigas a formar el grupo anarquista

y comenz√≥ ‚Äúa salir con ella‚ÄĚ. En la primavera de 1932 ambos protagonizaron un

incidente.

Paseaban por la Alameda en compa√Ī√≠a de

Manuela Lago, su hermana Catalina y otras amigas. María llevaba al cuello un

pa√Īuelo rojo y negro. Por la plaza tambi√©n estaba el guardia civil Manuel

García Rodríguez, un veterano acostumbrado a otros tiempos y actitudes.

La visión de la jovencita alardeando

de los colores de los revolucionarios le pareció una provocación. Se dirigió a

la joven y le ordenó que se lo quitara. La muchacha se negó y entonces de un

manotazo se lo arrancó. Parece que María respondió con una bofetada y que

García, entonces, le amenazó diciéndole: ¡me las pagarás, Libertaria! A partir

de entonces comenzó a conocérsela con ese apodo. Parece claro por tanto que,

antes de enero de 1933, María tenía una militancia libertaria de la que no se

escond√≠a. As√≠ que no extra√Īa que la ma√Īana del d√≠a 11 de enero de 1933, tras la

proclamación del comunismo libertario en el pueblo, paseara por las calles

portando una bandera rojinegra y una pistola que le había entregado un vecino y

estuviera, como otras jóvenes libertarias, llevando comida, agua y realizando

labores de enlace entre los diversos puestos que habían establecido los revolucionarios.

Cuando la fuerza entró en el pueblo

María se refugió en la casa de su abuelo. Como hicieron otras ocho personas:

‚ÄúSeisdedos‚ÄĚ, sus hijos Pedro y Francisco, su yerno Jer√≥nimo Silva, Josefa

Franco y sus hijos Francisco y Manuel, y Manuela Lago. Desde que comenzó a

disparar la ametralladora María, con Josefa Franco, Manuel García y Manuela

Lago, estuvo en la peque√Īa habitaci√≥n trasera. Ninguno esperaba que incendiaran

la choza. Cuando comenzó a arder se refugiaron en la cocina gritando e insultando

a los guardias. Fue entonces cuando María y su primo Manuel García Franco

salieron. Los guardias dudaron lograron escapar. Menos suerte tuvieron Manuela

Lago y Francisco García Franco. Al salir fueron acribillados. María y Manuel

rodearon la choza, se escudaron en la burra y se dirigieron a su casa donde

estaban su madre, su padre, enfermo en la cama, y sus hermanos. Cuando la choza

del abuelo se derrumbó. Muertos de miedo se fueron a casa de su abuela

paterna.Llevaba el pelo quemado, la ropa manchada de sangre y hay familiares

que aseguran que María resultó herida en una pierna por una bala.

Amanecía cuando llegó la patrulla que

se llevó al padre de María al matadero. Su hermana Catalina y Mariana Lago, al

oír los cercanos disparos, se acercaron hasta los restos de la choza y vieron

la carnicería. Entonces todos decidieron huir al campo. A la llamada “Torre de

los Vela‚ÄĚ o ‚ÄúCortijo Benalup‚ÄĚ, la construcci√≥n musulmana de donde procede uno

de los nombres del pueblo. Dos días permanecieron alojados en los establos

junto a otros familiares. El s√°bado 14 volvieron al pueblo, a la casa de la

abuela paterna. Ante ella, unas horas m√°s tarde, unos guardias civiles se

presentaron y detuvieron a María. Llovía a cántaros y se la llevaron a la

administración de correos a esperar al coche para Medina donde iba a comparecer

ante el juez. Le acompa√Īaron su t√≠a Sebastiana y su hermana Catalina. Ambas

vieron como un guardia le dio un empujón cuando quiso protegerse del agua y

tuvo que esperar moj√°ndose. Cuando lleg√≥ el autob√ļs, esposada y entre dos

guardias subió.

María Silva ingresó en la cárcel de

Medina para responder de las noticias que iban apareciendo en la prensa sobre

su actuación. En el interrogatorio al que la sometió el juez lo negó. No había

participado en la insurrección, ni paseado por las calles con la bandera

confederal y una pistola y no había estado en la casa de su abuelo. Había

permanecido todo el día junto a su madre y familiares en su casa de donde no

habían salido. Los rumores sólo eran invenciones de la Guardia Civil y de gente

del pueblo que la quería mal. Sin embargo periodistas del Diario de Cádiz y ABC

la entrevistaron y pusieron de manifiesto las contradicciones de sus

declaraciones. Pero su figura iba adquiriendo, cada vez más, un carácter épico.

No sólo para los anarquistas, sino también para una población impactada por la

monstruosidad de lo ocurrido.

Para la derecha era el prototipo del

revolucionario. El periodista Julio Romano la presentó como una ácrata

furibunda que, cuando conoce el comienzo de la revuelta, exclama, con una

sonrisa, que ya era hora de que pudiera satisfacer su deseo de hacerse un

rosario de cabezas de ricos. El anarcosindicalismo y otras muchas personas

quedaron cautivados por la figura de la superviviente del incendio y representante

de aquellos campesinos rebeldes. La joven publicista Hildegart, muy famosa

entonces, escribió un artículo en el que convirtía a María en el símbolo del

revolucionario generoso, una Mariana Pineda del siglo XX, enfrentada al régimen

republicano convertido en un tumor que era preciso sajar. Su supervivencia la

convert√≠a en un ‚Äúyo acuso‚ÄĚ permanente contra quienes no hab√≠an hecho otra cosa

que perfeccionar el ejercicio de la represión.

Las clases populares la hicieron suya

inmediatamente. A finales de febrero se celebraron los carnavales. En diversas

localidades andaluzas se cantaron coplas referentes a los sucesos que, en alg√ļn

caso, protagoniz√≥ Mar√≠a. Como las de ‚ÄúLos Racionalistas‚ÄĚ de Carmona (Sevilla),

que la hac√≠an depositaria de la memoria de ‚ÄúSeisdedos‚ÄĚ y revolucionaria que

vengaría las muertes y mantendría encendida la llama del ideal anarquista.

Otra, de la cercana Alcalá de los Gazules (Cádiz), también la hizo símbolo

acusador de un gobierno responsable de lo ocurrido.

Tampoco pudieron escapar a la

fascinación de su figura periodistas, literatos y poetas. Eduardo de Guzmán y

Ramón J. Sender elevaron a Casas Viejas a la categoría de mito con sus

reportajes en los diarios madrile√Īos La Tierra y La Libertad. Sender, retrat√≥ a

una ‚ÄúMariquilla‚ÄĚ que le√≠a a sus vecinos los panfletos anarquistas que recib√≠a

su abuelo, estaba dotada de una discreción e inteligencia natural, y era el

prototipo físico, morena y con un punto de melancolía, de la mujer andaluza. El

poeta comunista Daniel Plá y Beltrán la convirtió en protagonista de un

arrebatado poema en la que la compar√≥ con una ‚Äúpelada flor de la sierra‚ÄĚ y P√≠o

Baroja `pidió que los centros anarquistas sustituirían los retratos de “viejos

barbudos‚ÄĚ por una fotograf√≠a de Mar√≠a.

Mientras, en su celda María intentaba

escapar a las investigaciones del juez que buscaba su implicación en los

hechos. Durante la reconstrucción judicial, el guardia García Rodríguez aseguró

que había sido ella quien había limado las esposas de Quijada. Entonces volvió

a comparecer ante el juez para responder de esta acusación concreta que podía

convertirse en causa de su procesamiento. Su declaración de que no había estado

en la choza se vio cada vez m√°s comprometida por los careos a los que fue

sometida. Manuel Ortiz Aguilar y Antonio Lara Jiménez, con quienes había

coincidido en la torre de los Vela, dijeron que María les había contado como le

quitaron las esposas a Quijada y que le había pedido que le cortaran el pelo

chamuscado.

Fueron los días durante los que

coincidió en la prisión de Medina con Miguel Pérez Cordón, el militante

cenetista del vecino pueblo de Paterna que había sido el primero en denunciar

p√ļblicamente los asesinatos. Cuando fue puesto en libertad su principal

preocupación fue apuntalar la versión exculpatoria. Publicó un artículo,

titulado ‚ÄúFiguras de la tragedia. Mar√≠a Silva ‚ÄúLa Libertaria‚ÄĚ, en el que

criticó la imagen que de la muchacha daba la prensa burguesa al servicio de los

intereses de las autoridades. Interesaba presentarla como quien cargaba las

escopetas de su abuelo que, buen tirador, no erraba el disparo. Tanto se había

repetido que ya eran los personajes centrales de la tragedia. Pero si

‚ÄúSeisdedos‚ÄĚ hab√≠a muerto, Mar√≠a viv√≠a y era acosada por fot√≥grafos y

periodistas que ponían en sus labios las más peregrinas respuestas. Estaba

seguro de que todo lo que se decía no era sino un montaje acusador pagado por

los se√Īores de Casas Viejas. No hab√≠a repartido armas, ni cortado las esposas a

Quijada ni huido de la choza incendiada.

Para dar credibilidad a sus afirmaciones

Cordón utilizó otros hechos que habían ocurrido y sobre los que no cabía la

menor duda. La vesania de las autoridades no se había detenido en los

asesinatos cometidos, ni en acusar injustamente a la muchacha, sino que hasta

la habían acosado sexualmente. Cuando llegó a la prisión de Medina, María

estaba mojada, aterida de frío y con fiebre. Nadie la atendió, ni siquiera le

dieron medicamentos. También sus cartas fueron censuradas y se le prohibió

recibir prensa. Aunque su mayor sufrimiento moral se lo proporcionaron las

libidinosas insinuaciones diarias del jefe de la cárcel que llegó a prometerle

trabajo, cuando quedara en libertad, a cambio de besos. Denuncias que también

hizo suyas otro conocido anarcosindicalista andaluz, Alfonso Nieves N√ļ√Īez que

por esa época tenía una estrecha relación con Ana Cabezas, otra de las jóvenes

del grupo ‚ÄúAmor y Rabia‚ÄĚ.

Aunque el juez puso en libertad, por

unas horas, a María que volvió a ser detenida, incomunicada y trasladada a la

Prisión Provincial en Cádiz en donde permaneció hasta finales de febrero. La

tradición familiar atribuye su liberación a las gestiones que Miguel hizo ante

Marcelino Domingo, ministro de Agricultura. No parece probable. Estaba a

disposición de dos juzgados, el civil que había comenzado a instruir una

primera causa por los sucesos acaecidos y el militar que había abierto otra por

haber sido atacada la fuerza p√ļblica, con resultado de muerte, y empleadas

armas de fuego. El juez de la segunda, a mediados de febrero, comunicó que de

las diligencias que había practicado, ni en las que le había proporcionado el

juez civil, no se pod√≠a deducir ning√ļn indicio de que Mar√≠a hubiera agredido,

insultado o realizado actos o demostraciones ofensivas de obra o palabra contra

la Guardia Civil. Por ello solicitaba su puesta en libertad independientemente

de lo que decidiera el juzgado instructor del otro sumario o el Gobernador

Civil. Como ninguno de estos dos puso objeción alguna, el día 21 fue puesta en

libertad en compa√Ī√≠a de otros dos detenidos, Crist√≥bal Toro Pe√Īa y Francisco

Pérez Franco.

Seguramente la causa √ļltima de su

puesta en libertad estuvo en la intención, tanto del juzgado como del gobierno,

de rebajar la tensi√≥n en la opini√≥n p√ļblica ya bastante soliviantada por los

estremecedores sucesos y el espectáculo del mundo político. No ayudaba a

rebajarla el encarcelamiento de una joven que había perdido a una decena de

familiares e estaba convirtiéndose en un mito a medida que pasaban los días.

Adem√°s, tampoco resultaba f√°cil imputarle ning√ļn delito. No cab√≠a la menor duda

de que tenía ideas anarquistas, de las que hacía exhibición vistiendo lazos y

corbatas rojas y negras, y que su familia había participado activamente en la

rebelión. Pero que en su caso, salvo su negativa a reconocer que había estado

en la choza de su abuelo, la √ļnica acusaci√≥n que pod√≠a hac√©rsele era la de

haber limado las esposas de Quijada. Durante las tres semanas que permaneció

María encarcelada en Cádiz recibió en diversas ocasiones la visita de Pérez

Cord√≥n. En C√°diz tambi√©n estaba preso ‚ÄúGallinito‚ÄĚ, su novio. Fue cuando Mar√≠a y

Miguel se enamoraron. Unas circunstancias que permitieron a Federica Montseny

escribir unas p√°ginas llenas de im√°genes de di√°logos furtivos, entrecortados a

través de las rejas, de palabras sueltas dichas como al aire y miradas que

hablaban más que los labios. Unas sensaciones que jamás había sentido la joven

en su relaci√≥n con Caba√Īa. Era el amor, el soberano que se apodera de los

cuerpos y las almas.

Ya en libertad Pérez Cordón y María

pasaron un día en Medina. Jornada que describió en un artículo aparecido en el

periódico El Luchador. En libertad y sin cargos no tenía sentido mantener la

ficción de que María no había estado en la choza. Ahora Cordón proporcionaba

nuevos detalles sobre lo ocurrido. Nada menos que de un testigo presencial.

Miguel llegó de Paterna y María de Casas Viejas. Tenían que presentarse a media

ma√Īana en el juzgado. Ella para prestar otra declaraci√≥n m√°s ante el nuevo

juez. √Čl para recoger los libros que la Guardia Civil se hab√≠a llevado cuando

registraron su casa. Durante dos horas declaró María sobre si había estado en

la choza de su abuelo. Un tiempo durante el que volvió a oír reproches contra

su familia que la había envenenado y una novedad: que si Miguel era familiar.

Las noticias de su relación corrían rápidas.

Por primera vez María reconoció

p√ļblicamente la verdad de lo sucedido. Estaba en la choza y huy√≥ cuando vio que

iba a morir achicharrada o acribillada. No era verdad que lo hiciera por la

ventana trasera como decían, lo hizo por la puerta. Fue la burra quien le salvó

la vida. Tropezó con ella y ambos cayeron al suelo. Las balas alcanzaron al

animal. Después se levantó y saltó las tunas. Al llegar a su casa se bebió dos

vasos grandes de agua y pasaron las horas en la oscuridad, con su padre en la

cama enfermo y sus hermanos peque√Īos llorando. Al amanecer llegaron los

guardias y se llevaron a su padre. Despu√©s su madre y algunos ni√Īos se fueron y

se quedaron su hermana Catalina y cuatro primos. Escondiéndose por las calles

buscaron la salida del pueblo. All√≠ encontraron a su madre y a los dem√°s ni√Īos.

Fue al día siguiente, cuando Catalina fue al pueblo, cuando se enteraron de la

tragedia ocurrida.

Cuando la Guardia Civil la detuvo al

volver a su casa la hicieron pasar por delante de la choza quemada y le

preguntaron con burla si no la reconocía. En el cuartel el sargento la maltrató

y pretendió cachearla él mismo. Querían ver si su pelo estaba quemado, si tenía

rastros de heridas o quemaduras en alguna parte de su cuerpo. Había muchos

detenidos a los que pegaban continuamente. Sin embargo no la tocaron. Sólo

cuando la llevaron a coger el coche que la iba a llevar a la c√°rcel de Medina

la echaron fuera de la Administración de Consumo donde se habían refugiado de

la lluvia. Mojada, con las medias rotas del campo fue como la vieron los

periodistas y por eso escribieron que era una muchacha sucia. Después la

pusieron en libertad y regresó a Casas Viejas. Por poco tiempo. Al día

siguiente unos guardias se la volvieron a llevar al cuartel pasando, de nuevo,

por la choza donde los perros mordisqueaban los huesos de los suyos. Después

sus caminos se habían cruzado y Miguel ya conocía todas las vicisitudes.

Miguel y María vivieron en Paterna

hasta que en agosto se trasladaron a Madrid donde Cordón se incorporó a la

redacción del diario CNT. Antes, en Cádiz, se hicieron una fotografía. María

viste un traje negro y medias del mismo color. Miguel un terno, con la camisa

abrochada, sin corbata, al estilo de los campesinos andaluces, y por el

bolsillo superior de la americana le asoma el capuchón de su pluma. Fue su

‚Äúfoto de bodas‚ÄĚ. Mar√≠a pasa su mano izquierda por el hombro de su compa√Īero

quien cuidadosamente la coge. En la derecha tiene un clavel. La flor símbolo

del amor.

La familia de María estaba en Cádiz.

Se había trasladado para huir del asfixiante ambiente de Casas Viejas. La

Comisión Pro-Víctimas les pagaba el alquiler de la casa y 250 pesetas mensuales

que completaban con el trabajo que Catalina y Carmen realizaban en una peluquería.

Tambi√©n pusieron unos maestros que se encargaron de la educaci√≥n de los ni√Īos.

Un sostén que no duró mucho tiempo.

Poco a poco las suscripciones fueron menguando hasta que la situación se hizo

insostenible. Fue entonces cuando se trasladaron a Paterna. En el pueblo Cordón

les podr√≠a ayudar mejor y los ni√Īos aprender√≠an un oficio. Podr√≠an esperar en

mejores condiciones que el congreso de los diputados aprobara una pensión de

250 pesetas mensuales para los familiares de los asesinados. Los Silva Cruz tenían

derecho a ella por el asesinato del cabeza de familia, Aunque las familias de

quienes habían muerto en la choza no fueron incluidas. Para solicitarla se

hicieron una foto familiar en la que est√°n pr√°cticamente todos los

supervivientes de la familia de ‚ÄúSeisdedos‚ÄĚ. Doce, s√≥lo faltan Mercedes Cruz y

su marido Manuel Prieto que fueron los √ļnicos que permanecieron viviendo en

Casas Viejas, y Manuel Silva Cruz, hermano de María, que estaba en una colonia

escolar. Está tomada en la sede de la CNT de Cádiz. En el centro aparece María

con el mismo traje de la ‚Äúfoto de su boda‚ÄĚ. Ya era una persona conocida en toda

Espa√Īa que inspiraba a poetas y literatos y cuya vida hab√≠a cambiado como la de

quien iba a ser su compa√Īero desde entonces.

No sabemos con precisión si Miguel y

María formaron lo que hoy llamaríamos una pareja de hecho, o se inscribieron en

el Registro Civil. Aunque sí que su unión contó con la autorización de la

madre, María Cruz Jiménez y que ambos viajaron en verano a Madrid. En la

capital de la nación vivieron varios meses. Un tiempo del que desconocemos

donde tuvieron su domicilio y con quienes se relacionaron. Seguramente no

salieron del círculo anarcosindicalista que les proporcionaría casa por los

barrios de Lavapiés o La Latina muy cercanos a la redacción del periódico. De

esos meses contamos sólo con una fotografía realizada a principios de octubre.

Por ella podemos apreciar los cambios que se habían producido en ambos durante

esos meses. María aparece con un vestido blanco y tiene el pelo suelto y

rizado. Miguel lleva otro terno y viste ahora corbata. No ha cambiado el

capuchón de la pluma que asoma, como antes, del bolsillo superior de la

chaqueta. También ha modificado su peinado. Tienen un aspecto más urbano, el

del periodista del portavoz del principal sindicato del pa√≠s y su compa√Īera.

María intervino en el mitin que la CNT

celebró a fines de noviembre en el cine Europa en el que fijó su posición tras

los resultados electorales de unos días antes que habían dado la mayoría

parlamentaria a la derecha republicana del partido Radical de Alejandro Lerroux

y a la extrema derecha de la CEDA de Gil Robles. Adem√°s intervinieron

militantes muy conocidos en Madrid como Teodoro Mora, Pedro Falomir Antonio

Moreno, Claro J. Sendón y Valeriano Orobón Fernández. El acto era el inicio de

la campa√Īa que buscaba preparar el ambiente para que la CNT encontrara el momento

de cumplir la palabra que hab√≠a empe√Īado cuando llam√≥ a la abstenci√≥n: si

ganaban las derechas, los anarcosindicalistas irían a la revolución. Acudió una

multitud que abarrotó el local, la terraza aneja e invadió la calzada de la

calle Bravo Murillo.

Cuando se anunció se iba a hablar

María se hizo un profundo silencio. Llevaba unas cuartillas en la mano con el

texto de su intervención. Seguramente se las había escrito Miguel. Estaba

nerviosa y emocionada. Muchas cosas habían cambiado en pocos meses. De la aldea

de Casas Viejas había pasado a vivir en Madrid y ahora estaba frente a miles de

personas que esperaban oírla. Comenzó a leer y su voz resonó en la sala a donde

llegaron los ecos de los altavoces:

‚ÄúCompa√Īeros y compa√Īeras, pueblo de

Madrid que en estos momentos

escucha la voz emocionada de una

superviviente de la tragedia que

conmovi√≥ a Espa√Īa y al mundo entero;

pueblo que muestra su rebeldía,

su ansia de superación y de terminar

con todos los traidores, con

todos los vagos profesionales que le

han esclavizado…‚ÄĚ

Seg√ļn la cr√≥nica aparecida en el CNT

no pudo continuar. La emoción le embargó y comenzó a llorar. Los aplausos

resonaron en la sala y el presidente del mitin fue quien terminó de leer el

escrito que finalizaba con una invitación a la lucha revolucionaria.

Miguel y María permanecieron en Madrid

unos meses más. El diario no se editaba pero la redacción continuó trabajando.

Cambiaron de local y durante alg√ļn tiempo se pens√≥ que pod√≠a reaparecer. Aunque

cuando lo hizo, ocho meses después, Cordón no era ya redactor y había regresado

a Paterna. ¬ŅCu√°ndo lo hicieron? La tradici√≥n familiar dice que cuando supieron

que María estaba embarazada. Si es así, teniendo en cuenta que su hijo no nació

hasta primeros de mayo de 1935, permanecieron en Madrid al menos hasta

septiembre de 1934. Sin embargo tenemos el testimonio del propio Cordón quien

en octubre asegur√≥ que volvi√≥ ‚Äúunos meses antes‚ÄĚ. Es decir, al menos, en julio

o agosto. Fueron las semanas en las que trabajó en la explotación colectiva de

Belmonte que hab√≠a puesto en marcha el a√Īo anterior.

El regreso de Pérez Cordón y de María

estuvo lleno de dificultades. Se reunieron con sus familias y supieron que

esperaban un hijo, pero el contexto no era el más propicio, ni el económico, ni

el social, ni el político. Se instalaron en el soberao de una casa de vecinos.

Poco más que una habitación y un cuarto de estar. Trabajaba donde y cuando

podía, de jornalero, de maquinista o recogiendo aceituna. Allí, el 5 de junio

de 1935 nació su hijo Sidonio. Una fecha y en unas circunstancias especiales.

Tantas como tendr√≠a la vida de ese ni√Īo. La primera es que oficialmente naci√≥

el siete de julio aunque en realidad lo hiciera un mes antes. Pero no es la

√ļnica. El 28 de septiembre de 1936 el sacerdote Camilo Garc√≠a lo bautiz√≥ en la

iglesia de Nuestra Se√Īora de la Inhiesta, junto a una veintena de ni√Īos que no

lo habían sido por sus padres. Se le cambió el nombre por el de Juan más acorde

con los tiempos de nacional catolicismo que se vivían en Paterna y fue inscrito

como nacido el 1 de enero de 1936. Un error que se debió, posiblemente, a la

acumulación de trabajo.

También el parto estuvo rodeado de

circunstancias especiales. En 1935 se encontraba de comandante del puesto de la

Guardia Civil de Paterna el cabo Manuel García Rodríguez, uno de los guardias

supervivientes de Casas Viejas. El mismo con el que María había tenido el

incidente del pa√Īuelo. Su mujer era comadrona. Ni Mar√≠a ni Miguel quer√≠an que

fuera ella quien asistiera al parto. En el pueblo había otra y fueron a hablar

con ella aunque la mujer del guardia insistía en ser ella. Por esos días, otra

vecina estaba también a punto de dar a luz. Cuando la partera la atendía nació

Sidonio y a Mar√≠a la asisti√≥ la que ella quer√≠a. Un a√Īo m√°s tarde, en mayo de

1936, García fue trasladado al puesto de Arcos. Precisamente de Arcos fue de

donde vinieron, seg√ļn algunos testimonios, quienes registraron la casa de

Miguel y María y, unos días después, la detuvieron.

En Paterna ha quedado un confuso

recuerdo de cómo se produjo el triunfo del golpe de Estado de julio de 1936.

Están presentes la ocupación efectiva de la población la noche del 23 de julio

y la sucesión de asesinatos que se produjo esa misma madrugada. Con menor

claridad se sabe quienes la protagonizaron. Si fueron fuerzas venidas de Alcal√°

o Medina y cual era su composición: guardias civiles, paisanos e, incluso,

unidades del ej√©rcito de √Āfrica que ya hab√≠an desembarcado en C√°diz. En

cualquier caso lo sucedido en la localidad es un ejemplo más de por qué no se

pueden calificar de operaciones militares las ocupaciones de las poblaciones

gaditanas.

Las noticias de la sublevación en

√Āfrica se conocieron la misma noche del 17 de julio. El rumor se extendi√≥ por

el pueblo que comenzó a movilizarse. Tanto la corporación municipal como la

Asociación Campesina de la CNT se reunieron el día 18 y acordaron tomar las

medidas oportunas para evitar cualquier movimiento de los conspiradores, en

especial la ocupación del ayuntamiento, empleando la fuerza si era necesario.

El cabildo envió sendos oficios a los jefes de la Guardia Civil y de

Carabineros inst√°ndoles a obedecer √ļnicamente sus √≥rdenes. Tambi√©n se discuti√≥

si se entregaban armas al pueblo. La reunión se prolongó hasta entrada la

madrugada del domingo19 cuando ya había llegado de Medina el teniente de la

Guardia Civil Manuel Martínez Pedré con el bando proclamando el Estado de

Guerra y la orden del Gobernador Militar de Cádiz, general López Pinto, para

destituir al cabildo y hacerse cargo del poder municipal.

La ma√Īana del domingo 19 fue muy tensa

en Paterna. Varios concejales se opusieron con vehemencia a entregarle el

gobierno de la población. Formalmente se hizo cargo de él, al día siguiente,

José Reig de Deu, teniente de Carabineros y jefe del puesto de ese cuerpo en

Medina Sidonia que contó con el refuerzo de veinte guardias. Cuando llegó, se

encontró con el pueblo en la calle. Invadía la plaza y la calle Real donde escuchaba

las noticias que difundían las emisoras de radio de Madrid. Se dirigió al

ayuntamiento y, desde el balcón, habló a los vecinos tratando de calmarles, lo

que no consiguió del todo. Hasta la noche del veintitrés en el pueblo se vivió

una especie de ‚Äúdoble poder‚ÄĚ en el que, aunque los golpistas ten√≠an ocupado el

ayuntamiento, no controlaban la situación y eran vigilados por grupos de

trabajadores que no perdían de vista al edificio y la central telefónica. Los

bandos de guerra fijados eran sistem√°ticamente arrancados mientras que los

trabajadores que estaban en los cortijos los abandonaban y regresaban al

pueblo.

Una situación que terminó la noche del

23 cuando sus habitantes decidieron abandonar la huelga y vigilancia y pasar a

la acción. Se formaron grupos que poco después intentaron asaltar el cuartel de

la Guardia Civil, la central de teléfonos y se enfrentaron a las patrullas de

guardias y carabineros. La ocupación de la casa de teléfonos no se efectuó con

la suficiente rapidez para impedir que comunicara a Medina lo que sucedía. De

nuevo Martínez Pedré se presentó con un grupo de guardias civiles y algunos

falangistas y civiles. Se les unieron los carabineros y guardias civiles

locales y algunos vecinos. Comenzó entonces lo que los rebeldes denominaron

‚Äúenfrentamiento‚ÄĚ que s√≥lo origin√≥ v√≠ctimas entre la poblaci√≥n: catorce muertos,

algunos heridos y la práctica totalidad de la población huída al campo.

Cuando las tropas entraron en Paterna,

María, junto a Miguel y su hijo, se refugió en su casa. Esperaron

acontecimientos hasta que, bien porque oyera los disparos o le comunicaran lo

que estaba pasando, Cordón decidió que lo mejor era escapar. Fueron momentos

tensos y de decisiones dolorosas. ¬ŅDeb√≠a irse s√≥lo o con Mar√≠a y su hijo?

Nadie sabía hasta qué punto estaban

dispuestos a llegar los sublevados y no se podía saber el tiempo que duraría la

separaci√≥n. Mar√≠a no le acompa√Ī√≥, el peque√Īo no podr√≠a aguantar el camino.

Adem√°s ¬Ņqui√©n iba a tocarla? Aunque, a medida que pasaron los d√≠as y se

comenzaron a conocer las brutalidades de los sublevados, Miguel, desde Ronda a

donde había logrado llegar, comenzó a dudar y a pensar que quizás toda su

familia debiera partir, como habían hecho otras familias, hacia Jimena o

Algatocín. Así se lo hizo saber en una carta que escribió el día 12 de agosto,

once días antes de que María fuese asesinada.

Tras la marcha de su compa√Īero Mar√≠a

se marchó a casa de los padres de Miguel. La represión en Paterna, como en la

mayoría de las localidades que iban ocupando los sublevados, comenzó el mismo

momento en que se hicieron cargo de la poblaci√≥n, continu√≥ durante los a√Īos del

conflicto y se prolongó durante las largas décadas del franquismo. Fue en este

primer instante, que comenzó con los asesinatos de la noche del día 23, al ocupar

la ciudad, y duró hasta comienzos de septiembre, cuando se produjeron casi la

mayoría de crímenes que conocemos. Entre ellos el de María Silva.

Allí permaneció hasta que la

detuvieron. P√©rez Cord√≥n dice que ocurri√≥ el mi√©rcoles 19 de agosto. ¬ŅD√≥nde

estuvo hasta su asesinato el lunes 24? Seguro que primero en la c√°rcel de

Paterna. ¬ŅFue trasladada despu√©s a Medina? Los testimonios est√°n divididos.

Unos dicen que sí, otros, por el contrario, aseguran que se la llevaron

directamente de Paterna para matarla. Incluso hay quien dice que la mataron

sola no en compa√Ī√≠a de Catalina Sevillano y Mart√≠n Menacho. S√≠ parece que su

hijo Sidonio estuvo con ella hasta que se lo entregaron a la familia el día en

que se la llevaron para matarla.

También hay diferencias sobre quienes

fueron sus asesinos. Mientras que hay quien dice que fueron falangistas de la

Columna de Mora Figueroa, que tenían un cuartel cercano, otros descargan la

responsabilidad en falangistas de la misma Paterna. Aunque las divergencias

entre los testimonios no permite asegurar con precisión los participantes.

En la memoria local, refrendada por la

documentación del Gobierno Civil conservada, figuran los nombres de hasta una

docena de miembros de las Milicias Patrióticas aquellos grupos a los que los

militares golpistas encargaron, junto a la Falange, el control de la

retaguardia. Siempre bajo la supervisión de los comandantes militares de las

localidades. Fue bajo sus órdenes como prestaron los servicios de toda clase,

de armas y nocturnos de los que hablan los informes del Gobierno Civil. Aunque

la desaparición de la documentación generada por la Delegación de Orden

P√ļblico, a cargo de un militar, nos impide conocer m√°s detalles sobre ellos.

Tampoco hay unanimidad sobre el lugar

donde fue asesinada y qué ocurrió después con su cadáver. Hasta media docena de

lugares se dice que fue el lugar del asesinato. El m√°s com√ļn es el conocido

como la ‚ÄúLaguna de Medina‚ÄĚ, donde tambi√©n fueron asesinadas otras personas. Un

lugar del que se ha escrito que “hasta después de haber pasado la guerra, los

caballos y mulos no había forma de hacerlos pasar, les hacía repugnancia el

olor a sangre humana‚ÄĚ. Aunque otras versiones aseguran que fue en las carretera

de Paterna a Alcal√° o Paterna a Medina o en ‚ÄúEl Visillo‚ÄĚ, o junto al palacio de

El Jautor en el t√©rmino de Alcal√° de los Gazules, o en la finca ‚ÄúEl Maj√≥n‚ÄĚ en

la Laguna de La Janda, o en el kilómetro 5 de la carretera de Paterna a Jerez.

Su cuerpo, para unos, fue arrojado a una fosa com√ļn en las cercan√≠as del

Ventorrillo del Retín o quedó en la Laguna de Medina. Para otros el camión de

Manuel Colón la llevó a Paterna en cuyo cementerio fue enterrada. Lo que es

seguro es que todavía hoy María Silva sigue siendo, como otra treintena de

paterneros y decenas de miles de espa√Īoles, una desaparecida sin que tenga

siquiera inscrita su muerte en el Registro Civil.

La muerte de ‚ÄúLa Libertaria‚ÄĚ se

difundió rápidamente. El recuerdo de la matanza de Casas Viejas continuaba

presente incluso en esas horas sangrientas. Entre tanto horror y muerte, la

noticia ocupó espacio en las páginas de la prensa, en especial de la

anarquista. El primero en darla fue Tierra y Libertad el 10 de septiembre. Dos

días después lo hizo el diario cenetista valenciano Fragua Social. A partir de

entonces María Silva ha ocupado un lugar propio en el mundo anarquista y en el

social andaluz. En 1951 Federica Montseny escribió una novela corta destinada a

mantener su recuerdo. Hasta se ha pensado que podía servir de reclamo para un

negocio hotelero en su localidad natal. Poco después de su muerte, la poeta

Luisa Sánchez Saornil le dedicó un romance que terminaba con el momento de su

secuestro:

L√°tigos hienden la noche.

-Corazón mío, es el viento…

Y María Silva canta:

‚ÄúDuerme‚Ķ nanita‚Ķ arrapiezo.‚ÄĚ

Pu√Īos de gigante baten

La puerta del aposento,

Y la noche entra de pronto,

Negra de horror y misterio.

-R√°fagas de fuego arrancan

Desgarrones de silencio-.

¡Ay, María Silva Cruz,

Carne dolida del pueblo!

Rugió brutal el destino.

¡Al fin, María Silva! ¡Fuego!

…

¡Ay! María Silva Cruz

(‚ÄúLibertaria‚ÄĚ, por tu abuelo)

¬°Carne de tu misma carne,

Te vengará el pueblo íbero!

Fuente: Todos los nombres