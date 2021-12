–

María Victoria Walsh nace en Buenos Aires, el 28 de septiembre de 1950, y muere combatiendo el 29 de septiembre de 1976. Periodista y militante política argentina, fue hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh y de Elina Tejerina, docente especializada en discapacidades visuales.

A los 22 años comenzó a trabajar como periodista en el diario La Opinión, donde fue elegida como delegada gremial. Cerca de los 22 años ingresó en la organización guerrillera Montoneros, militando como voluntaria en una villa miseria.

Llegó a ser oficial segunda de la organización y dirigió el departamento de prensa del frente sindical. Una vez que Montoneros pasó a la clandestinidad en septiembre de 1974, su apodo en el movimiento pasó a ser “Hilda”.

Se casó con Emiliano Costa, militante montonero a quien conoció cuando ambos eran delegados sindicales. En 1975 tuvieron una hija, Victoria, que nació meses después de que Costa fue detenido por su actividad militante. Desde entonces la pareja no volvió a tener contacto. Costa pasó varios años en cautiverio y luego recuperó la libertad.

Cuando se da el golpe militar del 24 de marzo de 1976, Victoria Walsh pasó su vida refugiada en distintos lugares del Gran Buenos Aires.

Al día siguiente de cumplir 26 años, en la mañana del 29 de septiembre de 1976, un operativo militar con más de 150 soldados, tanques, autos y un helicóptero, rodeó la casa de la calle Corro n° 105, en el barrio de Villa Luro, en la que Victoria Walsh se encontraba junto a su hija de un año, a la familia que vivía en la casa y a miembros de la secretaría política de Montoneros. La niña fue escondida y Victoria Walsh junto a sus compañeros decidieron resistir el asedio.

Después de aproximadamente una hora y media de resistencia, en la planta baja de la casa murieron tres militantes: Ismael Salame, Juan Carlos Coronel e Ignacio José Bertrán. Victoria Walsh y Alberto Molinas, secretario nacional de Montoneros, ubicados en la terraza, respondieron con ametralladoras a los disparos de los soldados. De acuerdo a los testimonios, Victoria se quitó la vida al agotarse las municiones.

La hija de Victoria Walsh quedó en manos del Ejército, que luego la devolvió a la familia de Emiliano Costa. También sobrevivió otra niña de nueve años y cuatro personas fueron detenidas. El enfrentamiento fue conocido como el Combate de la calle Corro o la Masacre de la calle Corro.

Rodolfo Walsh brindó el testimonio del dolor por la muerte de su hija en su Carta a Vicki y en la ya mencionada Carta a mis amigos, donde dice:

“En el tiempo transcurrido he reflexionado sobre esa muerte. Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro camino. La respuesta brota desde lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan. Vicki pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros, y esos otros son millones.”

