Carlos Javier Gonz谩lez Serrano

Hannah Arendt y Mar铆a Zambrano representan dos de las cumbres del pensamiento filos贸fico del siglo XX. Un periodo hist贸rico que sintieron y pensaron en y desde lo m谩s 铆ntimo. Olga Amar铆s Duarte, doctora en Filosof铆a y traductora, publica un libro fundamental para acercarse a ambas figuras a trav茅s de la dolorosa, pero tambi茅n enriquecedora, vivencia del exilio que ambas sufrieron. 鈥淓l exilio es, pues, creador鈥, dej贸 escrito Mar铆a Zambrano (1904-1991). Tanto la pensadora malague帽a como Hannah Arendt (1906-1975) padecieron, de primera mano, los horrores de tan problem谩tica experiencia, alienadora como pocas pero tambi茅n rica en contrastes. Una experiencia que Olga Amar铆s Duarte toma como centro neur谩lgico de su nueva obra, Una po茅tica del exilio. Hannah Arendt y Mar铆a Zambrano (Herder), redactado con una prosa muy fluida y con profundo conocimiento del pensamiento de sendas mujeres, cualidades que invitan a cualquier lector, lego o especializado, a introducirse en los complejos y apasionantes vericuetos del pensar de ambas.

Escribe la autora en el prefacio que 鈥渢odo exilio tiene una faceta de conquista y todo exiliado es un conquistador en potencia que irrumpe con su conspicua diferencia en una sociedad que, en principio, no cree necesitarle鈥. Por eso, contin煤a, 鈥渓a gran proeza del exiliado consiste en hacerse imprescindible por insustituible鈥. Y, desde luego, Arendt y Zambrano se hicieron imprescindibles como conocedoras de primera mano de un tiempo de oscuridad (como Arendt lo denomin贸), en el que los totalitarismos y los se帽alamientos se convirtieron en moneda corriente de una Europa que naufragaba en t茅rminos pol铆ticos, sociales y antropol贸gicos.

Es adem谩s nuestro tiempo, como recuerda Duarte, 鈥渆l de los setenta millones de desplazados forzados鈥; un tiempo en el que la experiencia del destierro, del exilio y de la errancia vuelven a estar tristemente en boga. Fundamentalmente porque, a fin de cuentas, constituye una vivencia com煤n: el exilio lo sufre quien lo experimenta en sus propias carnes, pero tambi茅n el espectador que asiste a 茅l. Por eso, se apunta en este libro, se hace urgente 鈥減ensar y repensar el exilio como lo hicieron Mar铆a Zambrano y Hannah Arendt, sin escatimar en los sinsentidos y en el horror, para llegar, finalmente, a comprenderlo en su totalidad poli茅drica鈥.

Ello por una raz贸n muy clara, que Arendt expresa con dureza te贸rica y ret贸rica en el pr贸logo de Los or铆genes del totalitarismo (1951), en un fragmento que Olga Amar铆s Duarte recoge en su obra y que supone el pistoletazo de salida de su libro:

La comprensi贸n no significa negar el horror, deducir de precedentes lo que no tiene igual o explicar los fen贸menos mediante tales analog铆as y generalidades que no se sientan ya ni el impacto de la realidad ni el choque de la experiencia. Significa, m谩s bien, examinar y soportar de forma consciente el fardo que nuestro siglo ha puesto sobre nosotros sin negar su existencia ni someterse d贸cilmente a su peso. La comprensi贸n, en suma, implica un enfrentamiento no premeditado, atento y resistente con la realidad, cualquiera que 茅sta sea.