El 4 de marzo de 1811, a los 32 a帽os, mor铆a en alta mar Mariano Moreno mientras se dirig铆a a Inglaterra en misi贸n diplom谩tica. La Revoluci贸n perd铆a as铆 a uno de los m谩s entusiastas defensores de la libertad, gran impulsor de las ideas modernas de su tiempo, infatigable luchador por los derechos ind铆genas, promotor de la biblioteca p煤blica y fundador del peri贸dico La Gazeta de Buenos Ayres.

Hab铆a estudiado en la Universidad de Chuquisaca. All铆 trab贸 amistad con el can贸nigo Terrazas, que le facilit贸 el acceso a su biblioteca. Fue en esa misma biblioteca donde tom贸 contacto por primera vez con los pensadores del 鈥渟iglo de las luces鈥. Qued贸 profundamente impresionado por Jean-Jacques Rousseau y en 1810 public贸 la traducci贸n que 茅l mismo realiz贸 de El contrato social. A continuaci贸n, transcribimos el pr贸logo de Mariano Moreno que precedi贸 esa obra.

Pr贸logo a la traducci贸n de El contrato social

La gloriosa instalaci贸n del gobierno provisorio de Buenos Aires ha producido tan feliz revoluci贸n en las ideas, que agitados los 谩nimos de un entusiasmo capaz de las mayores empresas, aspiran a una constituci贸n juiciosa y duradera que restituya al pueblo sus derechos, poni茅ndolos al abrigo de nuevas usurpaciones. Los efectos de esta favorable disposici贸n ser铆an muy pasajeros, si los sublimes principios del derecho p煤blico continuasen misteriosamente reservados a diez o doce literatos, que sin riesgo de su vida no han podido hacerlos salir de sus estudios privados. Los deseos m谩s fervorosos se desvanecen, si una mano maestra no va progresivamente encadenando los sucesos, y preparando, por la particular reforma de cada ramo, la consolidaci贸n de un bien general, que haga palpables a cada ciudadano las ventajas de la constituci贸n y lo interese en su defensa como en la de un bien propio y personal. Esta obra es absolutamente imposible en pueblos que han nacido en la esclavitud, mientras no se les saque de la ignorancia de sus propios derechos que han vivido. El peso de las cadenas extingu铆a hasta el deseo de sacudirlas; y el t茅rmino de las revoluciones entre hombres sin ilustraci贸n suele ser que, cansados de desgracias, horrores y des贸rdenes, se acomodan por fin a un estado tan malo o peor que el primero a cambio de que los dejen tranquilos y sosegados.

La Espa帽a nos provee un ejemplo muy reciente de esta verdad: cuanto presenta admirable el hero铆smo de los pueblos antiguos se ha repetido gloriosamente por los espa帽oles en su presente revoluci贸n. Una pronta disposici贸n a cuantos sacrificios han exigido, un odio irreconciliable al usurpador, una firmeza sin igual en los infortunios, una energ铆a infatigable entre los cad谩veres y sangre de sus mismos hermanos; todo g茅nero de prodigios se repet铆a diariamente por todas partes; pero como el pueblo era ignorante, obraba sin discernimiento; y en tres a帽os de guerra y de entusiasmo continuado no han podido los espa帽oles erigir un gobierno que merezca su confianza, ni formar una constituci贸n que los saque de la anarqu铆a.

Tan reciente desenga帽o debe llenar de un terror religioso, a los que promuevan la gran causa de estas provincias. En vano sus intenciones ser谩n rectas, en vano har谩n grandes esfuerzos por el bien p煤blico, en vano provocar谩n congresos, promover谩n arreglos y atacar谩n las reliquias del despotismo; si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones suceder谩n a las antiguas, y despu茅s de vacilar alg煤n tiempo entre mil incertidumbres, ser谩 tal vez nuestra suerte mudar de tiranos, sin destruir la tiran铆a.

En tan cr铆ticas circunstancias todo ciudadano est谩 obligado a comunicar sus luces y sus conocimientos; y el soldado que opone su pecho a las balas de los enemigos exteriores, no hace mayor servicio que el sabio que abandona su retiro y ataca con frente serena la ambici贸n, la ignorancia, el ego铆smo y dem谩s pasiones, enemigos interiores del Estado, y tanto m谩s terribles, cuanto ejercen una guerra oculta y logran frecuentemente de sus rivales una venganza segura. Me lisonjeo de no haber mirado con indiferencia una obligaci贸n tan sagrada, de que ning煤n ciudadano est谩 exceptuado, y en esta materia creo haber merecido m谩s bien la censura de temerario, que la de insensible o indiferente: pero el fruto de mis tareas es muy peque帽o, para que pueda llenar la grandeza de mis deseos; y siendo mis conocimientos muy inferiores a mi celo, no he encontrado otro medio de satisfacer 茅ste, que reimprimir aquellos libros de pol铆tica que se han mirado siempre como el catecismo de los pueblos libres, y que por su rareza en estos pa铆ses son acreedores a igual consideraci贸n que los pensamientos nuevos y originales.

Entre varias obras que deben formar este precioso presente, que ofrezco a mis conciudadanos, he dado el primer lugar al Contrato Social, escrito por el ciudadano de Ginebra, Juan Jacobo Rousseau. Este hombre inmortal, que form贸 la admiraci贸n de su siglo, y ser谩 el asombro de todas las edades, fue, quiz谩, el primero que disipando completamente las tinieblas con que el despotismo envolv铆a sus usurpaciones, puso en clara luz los derechos de los pueblos, y ense帽谩ndoles el verdadero origen de sus obligaciones, demostr贸 las que correlativamente contra铆an los depositarios del gobierno.

Los tiranos hab铆an procurado prevenir diestramente este golpe, atribuyendo un origen divino a su autoridad; pero la impetuosa elocuencia de Rousseau, la profundidad de sus discursos, la naturalidad de sus demostraciones disiparon aquellos prestigios; y los pueblos aprendieron a buscar en el pacto social la ra铆z y 煤nico origen de la obediencia, no reconociendo a sus jefes como emisarios de la divinidad, mientras no mostrasen las patentes del cielo en que se les destinaba para imperar entre sus semejantes; pero estas patentes no se han manifestado hasta ahora, ni es posible combinarlas con los medios que frecuentemente conducen al trono y a los gobiernos.

Es f谩cil calcular las proscripciones que fulminar铆an los tiranos contra una obra capaz por s铆 sola de producir la ilustraci贸n de todos los pueblos; pero si sus esfuerzos lograron substraerla a la vista de la muchedumbre, los hombres de letras formaron de ella el primer libro de sus estudios; el triunfo de los talentos del autor no fue menos glorioso por ser oculto y en secreto. Desde que apareci贸 este precioso monumento del ingenio, se corrigieron las ideas sobre los principios de los estados, y se generaliz贸 un nuevo lenguaje entre los sabios, que, aunque expresado con misteriosa reserva, causaba zozobra al despotismo y anunciaba su ruina.

El estudio de esta obra debe producir ventajosos resultados en toda clase de lectores; en ella se descubre la m谩s viva y fecunda imaginaci贸n; un esp铆ritu flexible para tomar todas sus ideas; un coraz贸n endurecido en la libertad republicana y excesivamente sensible; una memoria enriquecida de cuanto ofrece de m谩s reflexivo y extendido la lectura de los fil贸sofos griegos y latinos; en fin, una fuerza de pensamientos, una viveza de coloridos, una profundidad de moral, una riqueza de expresiones, una abundancia, una rapidez de estilo y sobre todo una misantrop铆a que se puede mirar en el autor como el muelle principal que hace jugar sus sentimientos y sus ideas . Los que deseen ilustrarse encontrar谩n modelos para encender su imaginaci贸n, y rectificar su juicio; los que quieran contraerse al arreglo de nuestra sociedad, hallar谩n analizados con sencillez sus verdaderos principios; el ciudadano conocer谩 lo que debe al magistrado, quien aprender谩 igualmente lo que puede exigirse de 茅l; todas las clases, todas las edades, todas las condiciones participar谩n del gran beneficio que trajo a la tierra este libro inmortal, que ha debido producir a su autor el justo t铆tulo de legislador de las naciones. Las que lo consulten y estudien no ser谩n despojadas f谩cilmente de sus derechos; y el aprecio que nosotros le tributemos ser谩 la mejor medida para conocer si nos hallamos en estado de recibir la libertad que tanto nos lisonjea.

Como el autor tuvo la desgracia de delirar en materias religiosas, suprimo el cap铆tulo y principales pasajes donde ha tratado de ellas. He anticipado la publicaci贸n de la mitad del libro, porque precisando la escasez de la imprenta a una lentitud irremediable, podr谩 instruirse el pueblo en los preceptos de la parte publicada, entre tanto que se trabaja la impresi贸n de lo que resta. 隆Feliz la patria si sus hijos saben aprovecharse de tan importantes lecciones.

